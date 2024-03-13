Украинский журналист рассказал, откуда у Белого дома взялись 300 млн долларов на новый пакет помощи Киеву

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Украинский журналист рассказал, откуда у Белого дома взялись 300 млн долларов на новый пакет помощи Киеву

Весьма неоднозначная ситуация сложилась в США с военной помощью для Украины. С одной стороны, американская администрация торопит конгресс с утверждением финансовой поддержки Киева, так как деньги на эти цели уже закончились, с другой – Белый дом выделяет для ВСУ 300 млн в рамках «чрезвычайного пакета» военной помощи.

Каким образом Вашингтону удалось «провернуть» подобную операцию, рассказал украинский журналист Остап Ярыш, который с 2019 года проживает на территории США.



На своей странице в соцсети эксперт напомнил, что ранее советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял об экономии, которой удалось добиться в рамках заключенных контрактов на поставку оборудования на Украину.

Журналист в своем сообщении расшифровал, что означает та самая экономия. Как пишет Ярыш, условно говоря, на приобретение того или иного вида вооружения, например, снарядов, Пентагон заложил сумму в 130 долларов за единицу. Затем, по факту, удалось закупить данные боеприпасы по 93 доллара.

Так, согласно данным от украинского журналиста, в рамках разных оружейных контрактов Белому дому удалось сэкономить существенную сумму, которая пошла на пополнение вооружения на американских складах. Именно оно и вошло в вышеупомянутый «чрезвычайный» пакет.

Впрочем, как пишет Ярыш, в американской администрации уже заявили, что второй раз осуществить подобную операцию не получится.
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    9 комментариев
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    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 18:44
      Кручу... верчу.... то самое хочу.... bully
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 18:58
        По цехам сборки безэкипажных катеров в Одессе нанесен удар малозаметными крылатыми ракетами.Данные ракеты применяются с пилонов Су-34НВО и Су-35С, но адаптированы и для Су-57.

        Утром 13 марта нанесен высокоточный удар малозаметными тактическими крылатыми ракетами Х-59МК2 по портовому объекту в Одессе. Его целью стали производственные линии сборки малозаметных высокоскоростных безэкипажных ударных катеров Magura-V5 и Sea Baby. Ракеты Х-59МК2 подошли к инфраструктуре противника в сверхнизковысотном режиме – около десяти метров над гребнем волны Черного моря. Из-за этого украинские радары наведения комплексов IRIS-T и NASAMS технически не успели взять их на сопровождение и выдать указание до момента входа ракет в «мертвые зоны» данных ЗРК. На терминальных участках три ракеты Х-59МК2 реализовали режим «горка».


        https://topcor.ru/45326-po-ceham-sborki-bezjekipazhnyh-katerov-v-odesse-nanesen-udar-malozametnymi-krylatymi-raketami.html
      2. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        +1
        Сегодня, 19:00
        Цитата: Mouse
        Кручу... верчу.... то самое хочу.... bully

        Это копейки для прожерливой хунты ,ей 5 лярдов как минимум нужно в месяц ..
        Кстате инфа сегодня проскользнула под Харьковом очередной "Пэтриот" замочили Минус 2 лярда и экипаж спецов ..
    2. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 18:47
      Пентагон заложил сумму в 130 долларов за единицу. Затем, по факту, удалось закупить данные боеприпасы по 93 доллара.

      Скрытая реклама социализма? laughing Статья бредовая.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 18:53
        То есть изначально заложили откат, а потом убоялись чегой то и решили пустить в дело???? request
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 18:51
      журналист Остап Ярыш, который с 2019 года проживает на территории США
      Патриот Украины, проживающий в США wink
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 18:54
        Таки любить лучше издалека.... wink
    4. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
      ЧеловекИздалека
      0
      Сегодня, 19:01
      Просто Бидон сынка за плохое поведение карманных на кокс и распутных мамзелей на весь год лишил, вот и 300 лишних лямов нарисовались для еще одного ненасытного шнобеля.
    5. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 19:07
      Украинский журналист рассказал, откуда у Белого дома взялись 300 млн долларов на новый пакет помощи Киеву
      от сердца оторвали...

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