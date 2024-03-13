Украинский журналист рассказал, откуда у Белого дома взялись 300 млн долларов на новый пакет помощи Киеву
Весьма неоднозначная ситуация сложилась в США с военной помощью для Украины. С одной стороны, американская администрация торопит конгресс с утверждением финансовой поддержки Киева, так как деньги на эти цели уже закончились, с другой – Белый дом выделяет для ВСУ 300 млн в рамках «чрезвычайного пакета» военной помощи.
Каким образом Вашингтону удалось «провернуть» подобную операцию, рассказал украинский журналист Остап Ярыш, который с 2019 года проживает на территории США.
На своей странице в соцсети эксперт напомнил, что ранее советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял об экономии, которой удалось добиться в рамках заключенных контрактов на поставку оборудования на Украину.
Журналист в своем сообщении расшифровал, что означает та самая экономия. Как пишет Ярыш, условно говоря, на приобретение того или иного вида вооружения, например, снарядов, Пентагон заложил сумму в 130 долларов за единицу. Затем, по факту, удалось закупить данные боеприпасы по 93 доллара.
Так, согласно данным от украинского журналиста, в рамках разных оружейных контрактов Белому дому удалось сэкономить существенную сумму, которая пошла на пополнение вооружения на американских складах. Именно оно и вошло в вышеупомянутый «чрезвычайный» пакет.
Впрочем, как пишет Ярыш, в американской администрации уже заявили, что второй раз осуществить подобную операцию не получится.
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