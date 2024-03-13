Китайская компания представила новую самоходную 155-мм артиллерийскую систему

Китайская оборонная компания NORINCO представила свою революционную артиллерийскую систему, представляющую собой колесную самоходную гаубицу, на первый взгляд напоминающую немецкую САУ RCH 155 8x8 Howitzer.Как сообщает портал Аrmyrecognition, при этом новая китайская разработка имеет ряд отличительных особенностей, наиболее заметной из которых является мобильность платформы. В отличие от RCH 155, устанавливаемой на шасси BOXER 8x8, китайская гаубица установлена на шасси грузового автомобиля с колесной формулой 6x6, что делает ее более легкой и маневренной артиллерийской системой и облегчает ее развертывание в условиях различных типов ландшафта местности.Эта новая артиллерийская система, оснащенная 155-мм гаубицей L/52, способна использовать широкий спектр боеприпасов, включая усовершенствованные снаряды с GPS-наведением. Универсальность боеприпасов обеспечивает высокую точность поражения целей, что имеет решающее значение для сценариев современной войны.Появление новейшей разработки NORINCO свидетельствует о значительных инвестициях китайского правительства в инновационные военные технологии. Разрабатывая системы, являющиеся сопоставимыми, а в некоторых аспектах превосходящие существующие западные вооружения, Китай усиливает свою позицию в качестве одного из ключевых игроков в глобальной оборонной промышленности.Появление этой новой колесной самоходной гаубицы не только демонстрирует возможности NORINCO, но и обозначает наиболее перспективный вектор развития военных технологий, где первостепенное значение имеют мобильность, огневая мощь и точность.

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