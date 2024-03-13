Секретные материалы об учениях НАТО в Латвии по отражению «российской агрессии» попали в сеть

27
Секретные материалы об учениях НАТО в Латвии по отражению «российской агрессии» попали в сеть

Уже более чем очевидно, что попытка НАТО во главе с Вашингтоном с использованием киевских марионеток и накачанной западными вооружениями украинской армии нанести поражение России на поле боя близки к окончательному провалу. Однако останавливать маховик оголтелой русофобии под предлогом мифической военной угрозы РФ для Европы западные политики не намерены. Уж очень многое на кону, в том числе огромные финансы, которые уже вбуханы в поддержку Киева, а более в собственное благосостояние американских предприятий ВПК и связанных с ними политиков.

Теперь Вашингтон, используя наиболее антироссийские государства Европы, перешел на следующий уровень этой опасной эскалации. С подачи Штатов европейские страны НАТО начинаются готовиться к прямому военному противостоянию с Россией. Естественно, подконтрольная правящему истеблишменту западная пропаганда вовсю разгоняет тезис об угрозах, якобы исходящих от «империалистической» России, руководство которой вознамерилось «восстановить» как минимум советскую империю.



Выбраны и следующие «рубежи обороны» против РФ на так называемом восточном фланге НАТО. По понятным причинам ими стали грезящая о возрождении Речи Посполитой Варшава и трясущиеся от страха и ненависти к России прибалтийские недогосударства-лимитрофы. Недаром именно они стали главной ареной для самых масштабных в этом веке, а то и за всю историю существования военного блока, учений альянса Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024»), в ходе которых отрабатывается защита от вторжения российской армии в одну из приграничных европейских стран.

Кроме этих масштабных маневров сил альянса в Европе, проводятся и более «мелкие» военные тренировки союзных войск в отдельных странах, граничащих с РФ. В частности, таковыми стали недавние учения Crystal Arrow 24, которые прошли в Латвии с 26 февраля по 12 марта как часть учений Steadfast Defender 2024. И хотя союзники по НАТО стараются тщательно засекретить информацию об отработанных сценариях и задействованных в ходе военных приготовлений ресурсах, в современном мире всепроникающего интернета зачастую скрыть данные не удается даже самым высокотехнологичным военным структурам. Порою добыть секретную информацию позволяет элементарная безалаберность тех, кто ею владеет.

Так секретные материалы о составе сил НАТО в Латвии, задействованных в учениях Crystal Arrow 24 для отражения «российской угрозы», попали в сеть. Российские паблики распространяют фотографии отдельных слайдов презентации со схемами расположения войск, указанием их состава и численности, а также списками используемой во время маневров тяжелой техники. На некоторых слайдах изображены спутниковые снимки полигонов с пометками о размещенной на них технике и дислокации подразделений НАТО, задействованных в учениях.

Хороший получился такой довесок к дискредитации уровня соблюдения элементарных правил сохранения военной тайны военными НАТО после недавней утечки переговоров офицеров ВВС Германии по поводу планов нанесения ударов немецкими ракетами TAURUS по Крымскому мосту. Что-то совсем плохо все становится с соблюдением секретности в самом «могущественном» военном альянсе мира.







  • Соцсети
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Монтажник Ранг пользователя
    Монтажник
    0
    Сегодня, 18:21
    На фото вся армия Прибалтики? Или еще 3 пса есть , что все время гавкают?
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 18:23
    Вот что натовцы делают красиво, так это стоят... Широко расставив ноги и всем своим видом изображая свирепость и несокрушимость... Наглеть будут, посмотрим, так ли они хороши в окопах на ЛБС как в учениях... Всё познаётся только на практике...
    1. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      +6
      Сегодня, 18:42
      Цитата: Lev_Russia
      Вот что натовцы делают красиво, так это стоят... Широко расставив ноги и всем своим видом изображая свирепость и несокрушимость..

      Понтоваться они умеют ..Это у них не отнять .
      Цитата: Lev_Russia
      Наглеть будут, посмотрим, так ли они хороши в окопах на ЛБС как в учениях... Всё познаётся только на практике...

      Побоятся они вступить в прямой боевой контакт Русские слишком злые сейчас на натовцев ,за ними и ихбронетехникой буквально охота началась ..Да и пленных практически нет ,на месте в расход пускают сразу и правильно делают
      1. БМП-2 Ранг пользователя
        БМП-2
        0
        Сегодня, 19:10
        Ну что же, остаётся надеяться, что натренировавшись, они и в бою будут строиться так, как показано на первом фото. Это позволит резко сократить время "отражения агрессии". lol
    2. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 19:10
      Перефразируя известный сов фильм: "Гражданин судья, он ноги близко сдвинуть не может!" Приходится слегка страдать за демократические ценности.
    3. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 19:11
      Идеальная цель для РСЗО
  3. viktor 7007
    viktor 7007
    0
    Сегодня, 18:23
    я не хочу оккупировать латвию. они все выйдут и будут мне говорить что я оккупант. что я им скажу?.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 18:45
      Цитата: viktor 7007
      что я им скажу?
      А не надо ничего говорить. Просто дать в рыло wink
    2. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      +1
      Сегодня, 18:49
      Цитата: viktor 7007
      я не хочу оккупировать латвию. они все выйдут и будут мне говорить что я оккупант. что я им скажу?.

      Спящий появился .? И сразу такие вопросы.))))
      А ничего не нужно будет говорить ,веди себя как оккупант ,вон амерсы особо не церимонятся и насилуют и бары разносят к чертям и все им с рук сходит и им еще сапоги вылизывают заглядывая в глаза услужливо ..В Японии помнится даже протесты были ,что американские вояки беспредельничают с местным населением малолеток изнасиловали и убили что то такое быо ..
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 19:00
      Цитата: viktor 7007
      я не хочу оккупировать латвию.

      Если будет поставлена такая задача то и без вас справятся. hi
    4. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 19:12
      Приклад у автомата имеет стальную оконечность как раз для таких дискуссий.
  4. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 18:24
    Опять Кемерон папку забыл в поезде? laughing
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 18:36
      Да, в туалете в мусорной корзине "отдельные" слайды lol
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 18:44
        Что ж вы так, ехидничаете. laughing Кемерон дипломат на столике оставил в поезде. Там , ещё Мей отличилась тем же. laughing
  5. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +1
    Сегодня, 18:24
    "Прибежали в избу дети - второпях зовут отца: Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!" (Николай Некрасов)
  6. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    +4
    Сегодня, 18:26
    Ведь эти материалы «несекретны», т.е. не являются никакой тайной, а являются обычными материалами, доступными участникам тренинга. Там нет ничего заслуживающего внимания, тем более, что учения скоро закончатся и все животные разойдутся по домам.
  7. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +2
    Сегодня, 18:26
    Хакепы "Солнцепек" осуществили взлом 4 провайдеров, обеспечивающих Интернетом органы госуправления, части ВСУ, а также ТЦК – Triacom, Misto TV, Linktelecom и КИМ.
    "Берегини" выкладывают техническую документацию на танки абрамс.
    Ну и т.д, и т.п.
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +4
    Сегодня, 18:28
    Чего там скрывать-детские игры в "Зарницу"?
  9. ВПК-65 Ранг пользователя
    ВПК-65
    +2
    Сегодня, 18:37
    Пока НАТО тренируется в Латвии, Петров и Баширов успешно действуют в Литве lol
    https://rtvi.com/news/napadenie-na-eks-glavu-fbk-leonida-volkova-v-litve-chto-izvestno/
    Из предателя Волкова «хотели сделать отбивную», (вроде как 15 раз молотком).
    Жаль что они кувалду с собой не взяли... wassat
  10. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:39
    Норвежская пресса электролитом писает.На следующей неделе часть 11 десантной дивизии " Арктические орлы Америки" дислоцирующаяся на Аляске будет переброшена с Аляски через Северный полюс в Норвегию.Может нам аэродром Нагурское задействовать на ЗФИ?Так взлететь и обозначить своё присутствие у Северного полюса.
    1. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      +2
      Сегодня, 18:51
      Цитата: tralflot1832
      Так взлететь и обозначить своё присутствие у Северного полюса.

      Да вроде летают уже по кругу Ту-22 , Миг-31 инфа была
      1. Ватервейс 672 Ранг пользователя
        Ватервейс 672
        0
        Сегодня, 19:12
        Вчера летал, сделал три круга на расстоянии примерно 20 км от границы и ушёл. Круги хорошо были видны по инвенсионному следу, а вдоль самой границы вертолёт шёл. До этого тоже наша авиация границу навещала.
  11. Яро Полк Ранг пользователя
    Яро Полк
    +3
    Сегодня, 18:39
    вот бы туда сейчас в серединку закинуть пифтонную бонбу..а лучше 3000
  12. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:40
    .Выбраны и следующие «рубежи обороны» против РФ на так называемом восточном фланге НАТО

    Так понимаю... триебалты и поленья на заклание на очереди....
  13. LeutnantTom Ранг пользователя
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 18:45
    «Прослушка» разговора солдат немецкого бундесвера
    Сделаны два вывода, проверенный
    - прямое объявление войны России, в том числе планирование теракта. То, что началось вчера и может продолжаться до выборов.Откуда взялись дроны? из Англии, США и Германии!?
    - НАТО — не оборонительный, а наступательный альянс.
  14. Яро Полк Ранг пользователя
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 18:47
    История повторяется..опять европейские фашисты идут "свиньей" на Россию
  15. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    0
    Сегодня, 18:58
    Судя по схеме очень много испанцев... Две тактические группы полностью из их подразделений составлены, в третьей им добавлены итальянцы, но они присутствуют еще в двух группах... Зато не видно англичан, американцев, немцев и французов... Странно. В Прибалтике вроде цельна немецкая бригада должна быть развернута и где она?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»