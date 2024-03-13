Секретные материалы об учениях НАТО в Латвии по отражению «российской агрессии» попали в сеть
Уже более чем очевидно, что попытка НАТО во главе с Вашингтоном с использованием киевских марионеток и накачанной западными вооружениями украинской армии нанести поражение России на поле боя близки к окончательному провалу. Однако останавливать маховик оголтелой русофобии под предлогом мифической военной угрозы РФ для Европы западные политики не намерены. Уж очень многое на кону, в том числе огромные финансы, которые уже вбуханы в поддержку Киева, а более в собственное благосостояние американских предприятий ВПК и связанных с ними политиков.
Теперь Вашингтон, используя наиболее антироссийские государства Европы, перешел на следующий уровень этой опасной эскалации. С подачи Штатов европейские страны НАТО начинаются готовиться к прямому военному противостоянию с Россией. Естественно, подконтрольная правящему истеблишменту западная пропаганда вовсю разгоняет тезис об угрозах, якобы исходящих от «империалистической» России, руководство которой вознамерилось «восстановить» как минимум советскую империю.
Выбраны и следующие «рубежи обороны» против РФ на так называемом восточном фланге НАТО. По понятным причинам ими стали грезящая о возрождении Речи Посполитой Варшава и трясущиеся от страха и ненависти к России прибалтийские недогосударства-лимитрофы. Недаром именно они стали главной ареной для самых масштабных в этом веке, а то и за всю историю существования военного блока, учений альянса Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024»), в ходе которых отрабатывается защита от вторжения российской армии в одну из приграничных европейских стран.
Кроме этих масштабных маневров сил альянса в Европе, проводятся и более «мелкие» военные тренировки союзных войск в отдельных странах, граничащих с РФ. В частности, таковыми стали недавние учения Crystal Arrow 24, которые прошли в Латвии с 26 февраля по 12 марта как часть учений Steadfast Defender 2024. И хотя союзники по НАТО стараются тщательно засекретить информацию об отработанных сценариях и задействованных в ходе военных приготовлений ресурсах, в современном мире всепроникающего интернета зачастую скрыть данные не удается даже самым высокотехнологичным военным структурам. Порою добыть секретную информацию позволяет элементарная безалаберность тех, кто ею владеет.
Так секретные материалы о составе сил НАТО в Латвии, задействованных в учениях Crystal Arrow 24 для отражения «российской угрозы», попали в сеть. Российские паблики распространяют фотографии отдельных слайдов презентации со схемами расположения войск, указанием их состава и численности, а также списками используемой во время маневров тяжелой техники. На некоторых слайдах изображены спутниковые снимки полигонов с пометками о размещенной на них технике и дислокации подразделений НАТО, задействованных в учениях.
Хороший получился такой довесок к дискредитации уровня соблюдения элементарных правил сохранения военной тайны военными НАТО после недавней утечки переговоров офицеров ВВС Германии по поводу планов нанесения ударов немецкими ракетами TAURUS по Крымскому мосту. Что-то совсем плохо все становится с соблюдением секретности в самом «могущественном» военном альянсе мира.
- Соцсети
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