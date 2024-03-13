В ходе штабных учений ОДКБ отработаны действия при кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона

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В ходе штабных учений ОДКБ отработаны действия при кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона

Сегодня завершаются двухдневные стратегические командно-штабные учения вооруженных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которых, в частности, отработан сценарий возникновения кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона. Во время тренировок войска ОДКБ провели моделирование варианта эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности организации и способы реагирования на нее.

В различных регионах мира обостряются старые конфликты и провоцируются новые очаги напряженности, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. Современные кризисы все чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения

— отметил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.



Военные подразделения организации, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и пока еще формально числится Армения, отработали совместные миротворческие операции. В этих маневрах особое внимание уделялось слаженности действий во время развертывания совместного контингента в районе конфликта, а также оказания военно-технической помощи.

Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в замысле которой принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций. По сценарию, за помощью в поддержании стабильности в стране и защиты национальной безопасности к председателю Совета коллективной безопасности обратился президент государства – члена Организации. По результатам внеочередной сессии ОДКБ принято решение о проведении операции по поддержанию мира, создан Центр кризисного реагирования и оперативные войсковые группы государств объединения.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, под руководством которого и проходят командно-штабные учения, отметил, что данная тренировка проводится в преддверие совместных широкомасштабных учений миротворческих сил организации «Нерушимое братство-2024» и стала ключевым событием в их подготовке. Учения миротворческого контингента ОДКБ состоятся осенью этого года на территории Республики Казахстан, которая в 2024-м председательствует в организации.
  • Сайт ОДКБ
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15 комментариев
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  1. Yujanin Ранг пользователя
    Yujanin
    0
    Сегодня, 19:29
    Одно пустующее кресло на фото наверное к Армении относится?
    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 19:38
      Там товарищ один куда-то видимо отходил и возвращается.
      А для армян похоже мест уже не предусмотрено.
      Как была Армения самой моноэтнической республикой в СССР, пусть такой и остается.
      Хотя там очень много иудеев прикинувшихся армянами. Но они друг друга стоят.
  2. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +2
    Сегодня, 19:37
    Спасти узбеков от индусов и китая.
    Туркмены еще не вошли в состав персии?
    Армяне - все на самолеты и в париж!
    1. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +2
      Сегодня, 20:51
      Туркменам Турция роднее или туркам Туркмения smile
  3. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    +2
    Сегодня, 19:48
    на фоне сво это такая чушь, очередная попытка доказать себе что эта структура что то значит, да там амеры с китаем уже в средней азии , а у рф одкб одкб
  4. Комментарий был удален.
  5. Ярослав-45 Ранг пользователя
    Ярослав-45
    +1
    Сегодня, 19:59
    Штабные учения ОДКБ прошли успешно
  6. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 20:06
    В ходе штабных учений ОДКБ отработаны действия при кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона

    Когда в товарищах согласья нет,
    На лад их дело не пойдет,
    И выйдет из него не дело, только мука.
    Учения здесь точно не помогут...
  7. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    -2
    Сегодня, 20:12
    А вот не надо по этому поводу шутить. В тех краях дела могут нехило замутиться. Казахстан от революции спасли, и никто за это спасибо не сказал. Опять России разгребать.
    1. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +2
      Сегодня, 20:53
      Не было там никакой революции... Реальность намного прозаичнее чем официоз.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        -1
        Сегодня, 21:02
        В наше время слово "революция" немного изменило свой смысл. Предлагаю не придираться к терминологии, а заменить его словом "украинизация". Вроде как подходит.
        1. курвиметр Ранг пользователя
          курвиметр
          0
          Сегодня, 21:05
          Тем более "украинизация" совсем не подходит. Пока.
  8. VicVic Ранг пользователя
    VicVic
    +2
    Сегодня, 20:20
    В случае серьёзной заварухи, где одним из активных участников окажется Россия, а нашим партнёрам по ОДКБ, на первый взгляд ничего не будет угрожать, полагаю, что никто (может, за исключением Белоруссии) не пойдёт сражаться и умирать вместе с нами. Попрячутся, сделают вид, что это ни их война. Даже ситуация с санкциями показательна. Максимум, тихонько, как из-под полы что-то нам перепродают с оглядкой на вашингтон. Никто не встал плечом к плечу принебрегая угрозой санкций к своей стране. А если воевать ...
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      -2
      Сегодня, 20:48
      Дело не в том, кто хочет воевать, а кто это умеет. Из ближайших это Афганистан. Вот это очень сильно надо учитывать в регионе.
      1. VicVic Ранг пользователя
        VicVic
        0
        Сегодня, 21:05
        Да при чём тут Афганистан. Если война Россия-нато до фазы применения ядерного уружия, думаете страны ОДКБ помогут нам хоть одним снарядом, одним бойцом или хотя бы заяалением ... Я сильно сомневаюсь. Замрут в страхе и всеми силами будут делать вид, что это форс-мажор и они ни при чём. За исключением Белоруссии, хотя бы, хочется надеется.
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 21:26
          О военных и не военных союзах и их разновидностях я не испытываю никаких иллюзий. Продадут при первой возможности. Причем во все физиологические отверстия. А с Афганистаном дело немного другое. Они живут по своим понятиям

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