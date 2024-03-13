В ходе штабных учений ОДКБ отработаны действия при кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона

В различных регионах мира обостряются старые конфликты и провоцируются новые очаги напряженности, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. Современные кризисы все чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения

Сегодня завершаются двухдневные стратегические командно-штабные учения вооруженных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которых, в частности, отработан сценарий возникновения кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона. Во время тренировок войска ОДКБ провели моделирование варианта эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности организации и способы реагирования на нее.— отметил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.Военные подразделения организации, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и пока еще формально числится Армения, отработали совместные миротворческие операции. В этих маневрах особое внимание уделялось слаженности действий во время развертывания совместного контингента в районе конфликта, а также оказания военно-технической помощи.Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в замысле которой принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций. По сценарию, за помощью в поддержании стабильности в стране и защиты национальной безопасности к председателю Совета коллективной безопасности обратился президент государства – члена Организации. По результатам внеочередной сессии ОДКБ принято решение о проведении операции по поддержанию мира, создан Центр кризисного реагирования и оперативные войсковые группы государств объединения.Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, под руководством которого и проходят командно-штабные учения, отметил, что данная тренировка проводится в преддверие совместных широкомасштабных учений миротворческих сил организации «Нерушимое братство-2024» и стала ключевым событием в их подготовке. Учения миротворческого контингента ОДКБ состоятся осенью этого года на территории Республики Казахстан, которая в 2024-м председательствует в организации.