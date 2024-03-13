Опубликованы кадры уничтожения тяжёлыми огнемётными системами позиций ВСУ в Георгиевке

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Опубликованы кадры уничтожения тяжёлыми огнемётными системами позиций ВСУ в Георгиевке

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены удары тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" по позициям ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка. В частности, на кадрах можно увидеть уничтожение термобарическими боеприпасами одного из участков линии обороны боевиков киевского режима.

Крах обороны украинской армии в Марьинке и Авдеевке в значительной степени обусловил возможность российских войск стремительно продвигаться вперед, один за другим освобождая оккупированные боевиками ВСУ населенные пункты.






Российская армия продолжает успешно отодвигать линию фронта на запад от Донецка. После освобождения Авдеевки и Марьинки, где украинские боевики на протяжении длительного времени обустраивали эшелонированную оборону, следующая линия обороны была оборудована ВСУ наспех, благодаря чему украинские формирования были довольно быстро выбиты из поселка Невельское, расположенного к северу от Донецка. Освобождение этого населенного пункта является очень важным шагом - из него велись постоянные обстрелы Куйбышевского, Кировского и Ворошиловского районов Донецка.

Несмотря на важность задачи отодвинуть ВСУ от Донецка, ключевое значение для успешной деоккупации ДНР имеет также и Артемовское направление. После освобождения Красного (Ивановского) рано или поздно падет Часов Яр. Затем настанет очередь Константиновки, являющейся крупным логистическим центром, через который ВСУ осуществляют снабжение своих сил на Горловском и Артемовском направлениях.

  • Минобороны России
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5 комментариев
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 19:35
    Жаль не в цвете. Жарковато пришлось скаклам, пусть греются, если сдаваться не хотят. А то там говорят в окопах они все мокрые, холодные и злые.,
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +3
      Сегодня, 19:44
      Сегодня третья попытка нахрюка.Сводка на утро 13.03.2024

      Срочно
      Противник с раннего утра пытается прорваться на территорию Белгородской области в Грайворонском районе.

      Идут бои, наши продолжают уничтожать вражескую бронетехнику и личный состав. За утро уничтожено три танка, пять БМП в том числе и американские "Bradley". Так же уничтожено несколько артиллерийских батарей противника.


      https://t.me/s/rezervsvo
  2. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 19:54
    Их там вывернуло мехом внутрь раньше, чем они согрелись.
  3. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 20:50
    13 марта 1944 года ровно 80 лет назад Красная Армия освободила областной центр город Херсон. Не для того чтобы там правили фашисты. Херсон русский город ! В Херсоне всегда отмечали день освобождения как праздник. Всегда несли цветы к памятникам воинам Красной Армии. В почетном карауле стояли школьники и курсанты мореходных училищ. Что с городом сделали нелюди из еврогаличины. Херсон это Россия !
  4. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:20
    Дали огоньку для закурить good drinks

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