В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены удары тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" по позициям ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка. В частности, на кадрах можно увидеть уничтожение термобарическими боеприпасами одного из участков линии обороны боевиков киевского режима.Крах обороны украинской армии в Марьинке и Авдеевке в значительной степени обусловил возможность российских войск стремительно продвигаться вперед, один за другим освобождая оккупированные боевиками ВСУ населенные пункты.Российская армия продолжает успешно отодвигать линию фронта на запад от Донецка. После освобождения Авдеевки и Марьинки, где украинские боевики на протяжении длительного времени обустраивали эшелонированную оборону, следующая линия обороны была оборудована ВСУ наспех, благодаря чему украинские формирования были довольно быстро выбиты из поселка Невельское, расположенного к северу от Донецка. Освобождение этого населенного пункта является очень важным шагом - из него велись постоянные обстрелы Куйбышевского, Кировского и Ворошиловского районов Донецка.Несмотря на важность задачи отодвинуть ВСУ от Донецка, ключевое значение для успешной деоккупации ДНР имеет также и Артемовское направление. После освобождения Красного (Ивановского) рано или поздно падет Часов Яр. Затем настанет очередь Константиновки, являющейся крупным логистическим центром, через который ВСУ осуществляют снабжение своих сил на Горловском и Артемовском направлениях.

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