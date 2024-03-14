«Отсутствие уверенности в способности командовать»: в США отстранён от должности очередной командир-подводник

Год еще только начался, а уже третий командир покидает должность с любимой формулировкой ВМС США, "отсутствие уверенности, в способности командовать". В принципе, под такую формулировку, можно подвести кого угодно и что угодно. Объединяет всех троих то, что они выпускники различных курсов Резерва ВМС, а не выходцы из Аннаполиса.Командир "золотого" ПЛАРК "Огайо" капитан 1-го ранга Курт Баланья отстранен от командования командиром группы контр-адмиралом Николасом Тилбруком. ПЛ принял капитан 1-го ранга, Эндрю Кейн. В прошлом месяце снят с должности командира так называемого "голубого" экипажа ПЛАРК "Джорджия", капитан 1-го ранга Джеффри Патерсон. Но с ним, по крайней мере, ситуация прояснилась: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Что натворил мистер Баланья, вопрос пока открытый.Ранее его карьера складывалась вполне успешно. Был старпомом на МАПЛ "Вирджиния", после чего командовал МАПЛ "Аннаполис". Стал командиром "золотого" экипажа "Огайо" в 2021 году. Ему, вообще--то уже пора было примерять нашивки контр-адмирала. Но не сложилось.В 2023 году со стандартной формулировкой, снято с должности 8 офицеров, в звании коммандер-кэптен.В целом можно констатировать, что у ВМС США весьма серьезные проблемы с личным составом. Некомплект более чем существенный. И в качестве "вишенки на торте" проблемы с подбором и расстановкой кадров на очень ответственные должности. В прошлом году, снят с должности командир ПЛАРБ "Алабама". Случайный человек на мостике лодки, на которой больше 200 боеголовок - это настораживает.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»