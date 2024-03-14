«Отсутствие уверенности в способности командовать»: в США отстранён от должности очередной командир-подводник

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«Отсутствие уверенности в способности командовать»: в США отстранён от должности очередной командир-подводник

Год еще только начался, а уже третий командир покидает должность с любимой формулировкой ВМС США, "отсутствие уверенности, в способности командовать". В принципе, под такую формулировку, можно подвести кого угодно и что угодно. Объединяет всех троих то, что они выпускники различных курсов Резерва ВМС, а не выходцы из Аннаполиса.

Командир "золотого" ПЛАРК "Огайо" капитан 1-го ранга Курт Баланья отстранен от командования командиром группы контр-адмиралом Николасом Тилбруком. ПЛ принял капитан 1-го ранга, Эндрю Кейн. В прошлом месяце снят с должности командира так называемого "голубого" экипажа ПЛАРК "Джорджия", капитан 1-го ранга Джеффри Патерсон. Но с ним, по крайней мере, ситуация прояснилась: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Что натворил мистер Баланья, вопрос пока открытый.



Ранее его карьера складывалась вполне успешно. Был старпомом на МАПЛ "Вирджиния", после чего командовал МАПЛ "Аннаполис". Стал командиром "золотого" экипажа "Огайо" в 2021 году. Ему, вообще--то уже пора было примерять нашивки контр-адмирала. Но не сложилось.

В 2023 году со стандартной формулировкой, снято с должности 8 офицеров, в звании коммандер-кэптен.

В целом можно констатировать, что у ВМС США весьма серьезные проблемы с личным составом. Некомплект более чем существенный. И в качестве "вишенки на торте" проблемы с подбором и расстановкой кадров на очень ответственные должности. В прошлом году, снят с должности командир ПЛАРБ "Алабама". Случайный человек на мостике лодки, на которой больше 200 боеголовок - это настораживает.
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35 комментариев
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  1. Master2030 Ранг пользователя
    Master2030
    -3
    Сегодня, 08:49
    "Чёт, я очкую".
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 08:54
      Чёт, я очкую

      "...не бзди прорвёмся..."
    2. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +4
      Сегодня, 09:24
      -Ты кто?
      -Я? Кобра.
      -А чего в очках?
      - Так очковая
      - А чего дрожишь?
      - Так очкую...
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 10:43
      -Может ли сын полковника стать генералом?
      Нет-у генерала есть свои дети.
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 10:50
        ну, он уже три года на кептенской должности, так что ему уже пора получать нашивки контр - адмирала. Тем более, что недавно на этом же ресурсе, опубликован список тех, кто получил новые погоны от контриков до полных адмиралов. Список приличный, только контриков обоих рангов. где-то под полсотни.
        1. knn54 Ранг пользователя
          knn54
          0
          Сегодня, 11:06
          Знакомый,(начуправления в ГШ ВМС) должен был получить контр-адмирала.В 39 лет Но отец всего лишь майор,участник ВОВ.
          Поставили условие-получишь,если согласишься на должность комдива АПЛ.
          А человек только с подплава-более 15 лет.Подал рапорт на увольнение,продал хату в Москве и уехал.
          Должность досталась сыну какого то вице-адмирала в отставке."потомственному" штабисту.
          А потом удивляемся проблемам на Флоте.
          1. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
            Оби Ван Кеноби
            0
            Сегодня, 11:14
            Поставили условие-получишь,если согласишься на должность комдива АПЛ.
            А человек только с подплава-более 15 лет.Подал рапорт на увольнение,продал хату в Москве и уехал.

            И в чём подвох? Что такого страшного случилось, что человек уволился?
            Этот вопрос не только у меня, а у всех остальных не знакомых с флотом.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:49
    «В США отстранён от должности очередной командир-подводник» —

    — Он любил спать с открытой форточкой ...
    1. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      0
      Сегодня, 09:24
      Ему, вообще--то уже пора было примерять нашивки контр-адмирала.

      Вот же ответ, сняли, чтобы контру не давать bully
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +7
    Сегодня, 08:50
    Просто он белый и нормальной сексуальной ориентации, вот и стал не нужен.
    1. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
      Оби Ван Кеноби
      +2
      Сегодня, 09:00
      А какая разница? Белый, не белый?
      Да пусть они все там подохнут. Мир будет чище и спокойнее.
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 09:24
      По другому понимает термин "разумный риск"? А китайцы не дают проверить и промерить вост и южкитайские моря-вот и не оправданный риск.
      Виноваты стрелочники-капраз.
  4. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 08:54
    а что плохого в чисте командиров?
    случайных ,"кабинетных" людей пролезших на должность надо убирать ДО, а не после
    1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 08:58
      У нас командующих ЧФ снимают чаще, чем у них командиров АПЛ... Но это другое! request
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        +3
        Сегодня, 09:40
        Командующих ЧФ снимают за вполне понятные упущения. Причем, обоим, было дано время и возможность исправить свои ошибки. Они не исправились, равно, как и Евменов.
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +2
          Сегодня, 09:50
          Когда я служил На ПЛ полвека назад, командира могли снять за аморалку, большой технический ущерб кораблю или смертельный случай в экипаже. Но подобных формулировок типа "отсутствие уверенности в командовании" я не припомню. Такую "неуверенность" обнаруживали задолго до назначения Командиром ПЛ, отчего самыми "уверенными" и борзыми всегда были Старпомы на кораблях, а л/с всегда больше боялся Старпома. чем Командира lol
          1. ТермиНахТер Ранг пользователя
            ТермиНахТер
            +1
            Сегодня, 09:52
            Возможно и тут ситуация разъяснится, по командиру "Джорджии" - дали комментарии, поглядим.
      2. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        0
        Сегодня, 09:55
        У Вас есть статистика или всё на эмоциях?
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 10:00
          Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. Без эмоций.... lol
          1. Пленник Ранг пользователя
            Пленник
            +1
            Сегодня, 10:03
            Спросил на полном серьезе. С чего бы хамить?
            1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
              Сабуров_Александр53
              0
              Сегодня, 10:20
              Простите друг, не понял и поэтому огрызнулся... Если вы про смену Комфлотов ЧФ, то разве не знаете, что за два года сменили уже третьего, а теперь и за Главкома ВМФ взялись. Отсюда и мой стёб и сравнение с банальной отставкой американских командиров АПЛ.
              Но вы правы, было бы интересно узнать статистику, сколько у нас в ВМФ сменили Командиров ПЛ за аналогичный период и с какими формулировками. Но нам же про это не расскажут никогда и правильно сделают. Такие смены или ротации дело внутреннее для любого нашего флота.
              Хотя помню, как на первой же швартовке после спуска на воду новейшего фрегата "Адмирал Эссен", командир сломал винт и сместил гребной вал о швартовую бочку. Тогда спорили кто больше виноват, Командир или Замкомдив, который советовал ему, как лучше швартоваться.... Итога я так и не знаю, кого тогда сняли....
              1. ТермиНахТер Ранг пользователя
                ТермиНахТер
                0
                Сегодня, 10:58
                А в чем, собственно говоря, смысл такой секретности? Вы думаете, в Ленгли не знают, кто командует нашими ПЛАРБ или МАПЛ? Больше чем уверен, что на каждого есть папочка.
        2. ТермиНахТер Ранг пользователя
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 10:55
          О какой статистике вы спрашиваете? На данном ресурсе - navy times, регулярно публикуются новости - назначения, присвоение очередных званий, снятие с должностей, выход в отставку. Периодически захожу - смотрю, то что кажется интересным - выкладываю здесь. Некоторым камрадам - интересно.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 08:59
      Цитата: Ivan№One
      а что плохого в чисте командиров?
      случайных ,"кабинетных" людей пролезших на должность надо убирать ДО, а не после

      "В США наступил 37й год" laughing
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +2
        Сегодня, 09:26
        Лучше бы наступил 91г.
        Рф бы ввела гру ссо на яд объекты и форт-нокс
    3. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      -2
      Сегодня, 09:23
      Плохо то, что система даёт сбой, а ПЛАРБ, как ни крути, несёт до 192 СБ по 475 кт
  5. arhitroll Ранг пользователя
    arhitroll
    +1
    Сегодня, 09:08
    Может они все на вопрос - готовы ли вы нанести первым ядерный удар по России задумались дольше 2 секунд...
    1. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      +2
      Сегодня, 09:17
      Разве при получении Приказа надо думать? В Уставе про это ничего не сказано. request
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 10:59
        Думать надо всегда. В УК, соответствующая статья имеется - "Выполнение преступного приказа - есть преступление".
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +4
    Сегодня, 09:09
    Во флот должный прийти свои люди ? Те что из лучших слоев ЛГБТ
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:10
    "отсутствие уверенности, в способности командовать"
    Формулировка на основании которой можно одного снять и на его место поставить своего для продвижения по службе, убрать неугодного, подогнать под гендерно-расовый % и т.д. И, что-то часто стала применяться в американском флоте или нам это только кажется.
  8. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 09:52
    Но с ним, по крайней мере, ситуация прояснилась: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Что натворил мистер Баланья, вопрос пока открытый.

    Не уж то в 20-ти футовый контейнер въехал ?! Как относительно недавно в Жёлтом море, а может и в ещё во что более интересное ... laughing recourse
  9. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    0
    Сегодня, 09:52
    «Отсутствие уверенности в способности командовать»: в США отстранён от должности очередной командир-подводник

    Может очередной "залёт"? Просто решили "сор из избы не выносить"?
    Далёк от мысли, что для кандидатов на занятие командных должностей не проводится психологическое тестирование, позволяющее за ранее отсеивать не подходящие кандидатуры. Не панацея, конечно, но всё таки. what
    1. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 11:00
      Возможно и "залет", по командиру "Джорджии" ситуация прояснилась. Может и тут прокомментируют.
  10. Nikolaevich I Ранг пользователя
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 10:52
    «Отсутствие уверенности в способности командовать»: в США отстранён от должности очередной командир-подводник
    ЭПИЗОД НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ....

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