Крупнейший НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки украинских дронов

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Крупнейший НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки украинских дронов

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) был вынужден приостановить работу вследствие атаки дронов боевиков киевского режима. В результате работы систем РЭБ украинские беспилотники упали на территорию крупнейшего НПЗ юга России.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате украинской атаки никто не пострадал, однако пришлось временно остановить функционирования технологических объектов предприятия. В настоящее время уточняется масштаб последствий атаки украинских боевиков. О каких-либо повреждениях пока что не сообщается.



Ранее ВСУ при помощи беспилотников осуществили атаку на нефтеперерабатывающие предприятия в Рязанской и Ленинградской областях. Вследствие удара по НПЗ в Рязанской области на территории предприятия было зафиксировано возгорание. По предварительной информации, беспилотник боевиков мог попасть в оборудование для первичной переработки нефтепродуктов. В настоящее время пожар удалось полностью потушить. В течение нескольких часов после атаки было ликвидировано открытое возгорание резервуара и установки переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. В результате украинской атаки два человека получили повреждение средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Дрон, атаковавший нефтезавод в Ленинградской области, был успешно перехвачен на подлете к предприятию. В настоящее время НПЗ продолжает функционировать в штатном режиме. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
  • сайт Новошахтинского НПЗ
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38 комментариев
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  1. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    -3
    Сегодня, 20:28
    А как дела у украинских НПЗ?Только не говорите мне что Кременчугский НПЗ работает как ни в чём ни бывало.

    29 января 2024 г.

    Чуть менее двух лет назад, в апреле месяце двадцать второго года, после неких "прилётов" завод поломался и стал едва дышать, что называется "на дышло". Выработка нефтепродуктов на нем стала производиться практически по подвалам, кустарными методами, с помощью энтузиастов такого дела.
    Но представители стольного града "Ку" с улицы Банковой не оставляли попыток вновь запустить завод, потому что без топлива ни одна техника ехать по стране не может, не говоря уже о военной технике.

    Втихаря и втихаря некие объекты на заводе ремонтировались и запускалось производство. Пусть не в таких огромных масштабах как ранее, но это всё равно было подспорье для выпуска бензина-дизтоплива.

    Спутниковая разведка РФ не спала однако, и в конце сентября прошлого года на завод опять что-то прилетело...

    Потревожили НПЗ и окрестности оказывается дроны-беспилотники и устроили там очередные костры осенние. Всё было достаточно масштабно и болезненно для руководства из града "Ку".

    Но там не оставили в покое данный НПЗ, тем более что были найдены источники поставок нефтепродуктов от одной очень союзной страны состоящей из штатов,где-то за океаном. Перерабатывать привозную из-за западной границы нефть нужно и нужно было.
    Поэтому Кременчугский НПЗ потихоньку отлаживали, и по последним сведениям он заново стал что-то там выпускать в жидком топливном виде...

    Такое невозможно было оставить без внимания.

    Поэтому, похоже в целях профилактики, по последним вчерашним сообщениям, на завод прилетели снова неизвестные объекты "сильной силы"!

    Как стало теперь известно от стороны "незалежки" , прилётами стали два каких-то "Искандера". Поджарилась нефтебаза и много топлива на самом заводе.

    Костер величиной по площади в 1000 кв. метров и ещё там немножко, пришлось тушить пятидесяти единицам прибывшей на место техники и около двухсот специалистов было задействовано по борьбе с огнем.
    Дело началось в ночь на воскресенье, и локализовать открытый огонь удалось там только спустя 14-15 часов. За это время, всё что могло гореть - выгорело полностью. Завод НПЗ почил заново в "бозе".

    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +6
      Сегодня, 20:40
      Предлагаю отправить это сочинение в Новошахтинск. Там работникам НПЗ сразу станет легче.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        -2
        Сегодня, 20:50
        Я не понимаю почему до сих пор легко дышится главе СБУ и прочим упырям.Какая то запредельная лояльность.Прям священные коровы.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +1
          Сегодня, 21:16
          Есть пара человек в стране, кто понимает. Но нам они не скажут.
      2. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        -5
        Сегодня, 20:50
        Не надо стонать об НПЗ в г.Новошахтинске. Пускай по нем стонет владелец. Тем более владелец этого НПЗ,на мой взгляд, один из главных виновников того,что происходит сейчас в xoхляндии. Я б даже сказал: ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 21:00
          Товарищ Медведчук уже лет пять не владелец Новашахтинского НПЗ,так между делом.
          1. ГГВ Ранг пользователя
            ГГВ
            -2
            Сегодня, 21:02
            А кто владелец,его жена? или ещё какой то зицпредседатель?
            1. tralflot1832 Ранг пользователя
              tralflot1832
              +2
              Сегодня, 21:06
              Все в свободном доступе,по клавиатуре постучите.Вброс не засчитан. laughing
              1. ГГВ Ранг пользователя
                ГГВ
                -3
                Сегодня, 21:09
                Да уже нашел. Две кипрские фирмы,а вот ими владеет,да-дам....... журналистка Оксана Марченко!!!!! Не знаете такую? Так что там на счёт вброса? Извинится хотите?
                1. tralflot1832 Ранг пользователя
                  tralflot1832
                  0
                  Сегодня, 21:15
                  Вам фамилия Мнушкин ни чего не говорит? lol
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 20:32
    Совершенно не секретная информация,от наших чиновников от нефтянки - ЦРУ работать не надо,падение производства дистилятов до 4- 7 %, аварии из - за санкций ,удары беспилотнков.Не смертельно но неприятно.Но работаем над этим.Панцирей маловато выпускаем.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      0
      Сегодня, 20:37
      Надо чтобы за каждый такой удар по Банковой прилетала сотня БПЛА или где там Зе прячется.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        -2
        Сегодня, 20:41
        Это такой тонкий троллинг нашего ГШ?
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          -4
          Сегодня, 20:43
          Ну должна же быть какая то управа на этот беспилотный беспредел. Что то же делать надо,чтобы повадно не было. Опасная тенденция.
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            +3
            Сегодня, 20:50
            Надо конечно. Но все наши непрофессиональные советы и доводы, наверное, смешат ГШ. Мой личный взгляд, субъективный: фронт прорывать надо. Опять же сам себя начинаю спрашивать: как?, чем? Надеюсь, на верху знают , что делают.
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              0
              Сегодня, 20:52
              Конечно знают.Вспомните 2022 год.
              1. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                +4
                Сегодня, 20:53
                Вспомнил. Те же грабли: полумеры; героизм русского солдата; провал разведки; Стамбул.((
                1. neworange88 Ранг пользователя
                  neworange88
                  +1
                  Сегодня, 20:57
                  Надеюсь что от полумер после всего происходящего наконец откажутся.
                  1. Aken Ранг пользователя
                    Aken
                    0
                    Сегодня, 21:27
                    Кто откажется? Фамилии назовите.
          2. topol717 Ранг пользователя
            topol717
            -4
            Сегодня, 20:51
            Цитата: neworange88
            Ну должна же быть какая то управа на этот беспилотный беспредел. Что то же делать надо,чтобы повадно не было. Опасная тенденция.

            Что то надо, но что? Израиль тоже что то пытался делать, но даже не смотря на крохотную территорию ничего не смог.
            И самое ГЛАВНОЕ, если ПО для дрона писали не полные идиоты, то написать 20 дополнительных строчек, что бы на конечном этапе полета не использовать GPS в случае "занавеса". Да можно и не только на конечном. при скорости 200 км/ч пару минут в легкую. Как результат вся эта РЭБ обнуляется.
      2. kventinasd Ранг пользователя
        kventinasd
        0
        Сегодня, 20:57
        Цитата: neworange88
        Надо чтобы за каждый такой удар по Банковой прилетала сотня БПЛА или где там Зе прячется.

        Это как "казнить нельзя помиловать". Главное, запятую где надо не забыть поставить.
  3. Rom8681 Ранг пользователя
    Rom8681
    +5
    Сегодня, 20:47
    В результате работы систем РЭБ украинские беспилотники упали на территорию крупнейшего НПЗ юга России.

    Это как понять,безпилотники сбили или не сбили. Какая-то витиеватая фраза
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      -2
      Сегодня, 20:57
      Цитата: Rom8681
      Это как понять,безпилотники сбили или не сбили. Какая-то витиеватая фраза

      Нормальному беспилотнику эта РЭБ ничего не сделает. Ну будет ошибка в 10 или 20 метров, оно сделает погоду на заводе?
    2. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +1
      Сегодня, 21:14
      Какая-то витиеватая фраза

      Вы как будто первый раз читаете оф сводки политических лиц) Хорошо что не сказали что это все из за гравитации,а так все сбили)))
    3. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      0
      Сегодня, 21:28
      Не хотят чтобы мы переживали. Вот и юлят, не говорят правду. А мы наученные годами обмана от власти, читаем между строк. Если все беспилотники сбили, но на завод упали их обломки, то это нужног переводить, как несколько беспилотников достигли цели. Если говорят, что по техническим причинам завод прекратил работу, то надо понимать, что попали в важное обрудование. Но врагу об этом говорить запрещено. Поэтому сами догадывайтесь, не маленькие.
  4. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +1
    Сегодня, 20:50
    Этот НПЗ давно должны были опутать стальными тросами на высоких столбах, в который раз по нему прилетает? Это не говоря о том, что НПЗ может себе позволить пару панцирей
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      -3
      Сегодня, 20:58
      Цитата: alexoff
      НПЗ может себе позволить пару панцирей

      Эти пару панцирей намного нужнее на ЛБС. ну и самое главное, где взять экипаж на эти пару панцирей?
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +1
        Сегодня, 21:10
        Этот НПЗ - важнейший тыл армии. Экипаж набрать можно из пвошников, говорят есть такие. Или их надо 20 лет учить перед этим русской литературе, классической музыке, основам механики и биномам Ньютона?
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          -1
          Сегодня, 21:16
          Цитата: alexoff
          Экипаж набрать можно из пвошников, говорят есть такие.

          Кто будет нести вахту? т.е. надо минимум 2 экипажа? А следующий прилет туда через сколько месяцев будет?
  5. Uno Ранг пользователя
    Uno
    +6
    Сегодня, 20:50
    neworange88 - Ну про гос.долг США осталось написать. А так ну ничего страшного, подумаешь всего 3 НПЗ за 2 дня и то ведь не полностью разбомбили, а только повредили самые важные "запчасти"
  6. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 20:53
    Есть координаты центра принятия решений?
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      -1
      Сегодня, 21:00
      Цитата: Младший рядовой
      Есть координаты центра принятия решений?

      Вашингтон, Берлин, Париж, а еще Лондон с их МИ-6.
      Война щита и меча. Скоро наши что нибудь придумают.
    2. PavelT Ранг пользователя
      PavelT
      0
      Сегодня, 21:23
      Нет, конечно! Центр принятия решений это не место, а группа людей. Они могут двигаться (как вместе, так и поодиночке). Более того: есть резервные центры. Так что не стоит уповать на некий волшебный удар по "центру принятия решений".
      А вот мосты укров на Днепре никуда сдвинутся и убежать не могут. Просто физически.
      Но по ним тоже почему-то не бьют. Хотя уже 3-й год войны пошел...
  7. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +1
    Сегодня, 20:55
    Как нааачнем после 17 ууух!

    Пс. К пацанам, что на фронте не относится, относится к автору фразы про какое-то там начало.
    1. Федор Соколов Ранг пользователя
      Федор Соколов
      +1
      Сегодня, 21:12
      Если до 17 толком ничего не начали (кроме локальных успехов на фронте), то после выборов кот Леопольд может выдохнуть и дальше продолжать СВО в том же духе.
  8. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:05
    Мне интересно ,народ знает как защищаются объекты атомной энергетики в России?Нам ещё такую же структуру надо строить с НПЗ?Взвоете от цены на бензин тогда.
    1. Федор Соколов Ранг пользователя
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 21:22
      На это и рассчет врагов! Они не дураки и прекрасно понимают что военную технику такое государство как Россия всегда заправит, а вот воспользовшись ситуацией заработать на рядовых гражданах мелкие АЗС и крупные сетевики будут конечно не прочь, к тому же повышение стоимости топлива подстегнёт рост цен на всё, логистика станет дороже.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 21:29
        Расчёт врагов - лишить топлива ВС России,у нас как бы посевная начинается,с экспортным потенциалом 35- 40 млрд $.

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