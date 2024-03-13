Крупнейший НПЗ в Ростовской области приостановил работу после атаки украинских дронов
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) был вынужден приостановить работу вследствие атаки дронов боевиков киевского режима. В результате работы систем РЭБ украинские беспилотники упали на территорию крупнейшего НПЗ юга России.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате украинской атаки никто не пострадал, однако пришлось временно остановить функционирования технологических объектов предприятия. В настоящее время уточняется масштаб последствий атаки украинских боевиков. О каких-либо повреждениях пока что не сообщается.
Ранее ВСУ при помощи беспилотников осуществили атаку на нефтеперерабатывающие предприятия в Рязанской и Ленинградской областях. Вследствие удара по НПЗ в Рязанской области на территории предприятия было зафиксировано возгорание. По предварительной информации, беспилотник боевиков мог попасть в оборудование для первичной переработки нефтепродуктов. В настоящее время пожар удалось полностью потушить. В течение нескольких часов после атаки было ликвидировано открытое возгорание резервуара и установки переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. В результате украинской атаки два человека получили повреждение средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.
Дрон, атаковавший нефтезавод в Ленинградской области, был успешно перехвачен на подлете к предприятию. В настоящее время НПЗ продолжает функционировать в штатном режиме. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
- сайт Новошахтинского НПЗ
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