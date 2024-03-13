«Ведём бой в Киеве»: Наши бойцы троллят противника, снимавшего фейковое видео о якобы взятии курского села Тёткино

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«Ведём бой в Киеве»: Наши бойцы троллят противника, снимавшего фейковое видео о якобы взятии курского села Тёткино

Наши бойцы выпустили троллинг-ролик в ответ на украинское видео о якобы взятии Тёткино


Ложь боевиков из группировок Буданова (*внесён в России в список экстремистов и террористов) о якобы их контроле над курским селом Тёткино сегодня вынуждены признать уже и украинские военкоры и блогеры. Напомним, что даже после того, как из Тёткино появились кадры российского Минобороны, где было показано, что никаких диверсантов противника в населённом пункте нет и уж тем более нет контроля с их стороны, в украинской информационной кунсткамере продолжали верить, что «контролируют часть Курской области России». Наиболее одиозные адепты киевского режима вошли в раж и начали рисовать карты с тем, как будановцы* пойдут «дальше – на Москву».



Также стоит напомнить, что фейк о якобы контроле над частью территории Курской области в сеть запустили боевики украинского ГУР из так называемого «ЛСР» (*легион «Своболда России» - террористическая группировка, запрещённая в РФ). Один из вооружённых клоунов Буданова* на камеру заявлял, что они «в Тёткино», а табличку с названием населённого пункта покажут потом, так как «она чуть дальше, а улицы пока простреливаются». В сети, комментируя эти заявления, посоветовали «герою ролика» вернуться в школу, где расскажут, что табличка с названием населённого пункта находится на въезде в оный, а никак не в середине…

Украинские блогер и «волонтёры» в своих аккаунтах вынуждены признать, что все заявления «ЛСК»* о контроле над Тёткино оказались фейком. В частности, демонстрируется место съёмки – территория Сумской области Украины.



В ответ на украинский флэшмоб наши бойцы решили записать видео «из Киева», где полностью отзеркалили ролик украинской стороны, отметив, что «находятся в столице Украины, продвигаются, но улицы пока простреливаются». При этом они представились легионом «Свобода Украины» и развернули флаг.

Один из наших бойцов, продолжая троллить будановцев*:

Живые, но уставшие.


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    14 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      +18
      Сегодня, 20:19
      Живые, но уставшие.

      Здоровья, вам, мужики!
    3. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      +12
      Сегодня, 20:21
      Нужно троллить так и активно ..А то Россия вечно стесняется ..Информационная война становится все более эффективной и жесткой Завалить фейками весь запад !!!!!!
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +5
        Сегодня, 20:43
        Соглашусь с Вами Виталий. С информационной составляющей у нас не все хорошо. Западные СМИ давно все скуплены и пишут все как под копирку. Упущен момент контроля со времен развала СССР. А так бы сейчас заштатная CNN выпускала исторические программы о Сталине и их бы продавали бы по цене титаников.
        1. Вахтовик Ранг пользователя
          Вахтовик
          +2
          Сегодня, 21:08
          Цитата: Младший рядовой
          С информационной составляющей у нас не все хорошо. Западные СМИ давно все скуплены и пишут все как под копирку. Упущен момент контроля со времен развала СССР. А так бы сейчас заштатная CNN выпускала исторические программы о Сталине и их бы продавали бы по цене титаников.

          Западный обыватель очень наивен и управляем ,мы в России этим почему то не пользуемся .. bully
          Есть такой анекдот или просто постулат ..Кто как воспринимает информацию в мире..
          " Француз воспринимает ,как написано ,немец ,что написано ..А русский кем написано .." wink
          Наш ВВП пытается ,что то объяснять и доказать западу ..А им фиолетова это все ..
          Сказал бы просто "Завтра будем мочить Америку .." Такое бы началось в мире ..ВСЕ бы подписали и сдали .. Менталитет западный очень трусливый и им есть ,что терять .
          Вспомните Карибский кризис СРАЗУ ВСЕ решилось и тактические ракеты из Турции и Европы убрали и завиляли хвостами
          России нужно более уверенно фейковать и блефовать ..Западная ядерная триада слаба по сравнению с Россией и прорыв будет ситемы ПРО однозначно На это нужно давить постоянно Запад труслив
          1. Арка Ранг пользователя
            Арка
            +1
            Сегодня, 21:23
            Коллега, во времена оны президентом американцы был некий Джон Кеннеди. Который, в своё время, мало того, что отслужил командиром торпедного катера так и повоевать успел. Поэтому знал, когда остановится чтобы не довести до батономахии. В отличие от нынешних, почетных косильщиков от службы. Эти мало того, что полные марионетки так, в отличии от того же Кеннеди, Эйзенхауэра или Буша старшего не знают к чему ведут и чем это грозит.
      2. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +1
        Сегодня, 20:47
        Тролить не про киев. А "великие ухры ведут бой за склад лопат и корыт для промывки песка на колыме. Почти захватили 300 тыс лопат всем всу хватит"
      3. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 21:09
        Тогда уж не только про Киев. Подобные ролики можно озвучивать про Гарлем, трущебы Лондона, Парижа. Брюссель помянуть под выстрел из РПГ...
        wassat
        А если ляпнуть вскользь про Ригу или Вильнюс...
    4. Диверcант Ранг пользователя
      Диверcант
      +5
      Сегодня, 20:27
      Наш ролик просто огонь! Давите их ребята, до Ужгорода!
    5. литий17 Ранг пользователя
      литий17
      +7
      Сегодня, 20:35
      Нормально. Я одного своего упоротого сослуживца в Киеве довел предложением войти в состав нашей комендатуры в освобожденном Киеве! И что странно, этот гаденыш, не предложил мне должность в моем Ростове! А я же был свидетелем на его свадьбе! Никакой благодарности!
      1. Дост Ранг пользователя
        Дост
        0
        Сегодня, 21:28
        Вот так и у меня. Был сослуживец, Так в 14-ом переср...сь. Янукович вор, а остальные там святые и им власть надо отдать.
    6. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +5
      Сегодня, 20:50
      13 марта 1944 года ровно 80 лет назад Красная Армия освободила областной центр город Херсон. Не для того чтобы там правили фашисты. Херсон русский город ! В Херсоне всегда отмечали день освобождения как праздник. Всегда несли цветы к памятникам воинам Красной Армии. В почетном карауле стояли школьники и курсанты мореходных училищ. Что с городом сделали нелюди из еврогаличины. Херсон это Россия !
      1. п-к Ранг пользователя
        п-к
        +4
        Сегодня, 20:56
        Херсон, Николаев, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Чернигов, Сумы, и, наконец, Киев - эти города все русские. И они вернутся домой, в Россию!
    7. лесничий Ранг пользователя
      лесничий
      +3
      Сегодня, 20:50
      Молодцы наши ребята! Так и нужно этих ущербных троллить и почаще. Они все пытаются жить как в стране Голливуд? Ну-ну поиграйте с ними в кино, чтоб вообще крышу оторвало от шеи
    8. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +3
      Сегодня, 20:56
      Некоторый смысл в повальном троллинге есть, ибо уже никто никому ни в чем верить не будет. Даже когда на улицах Киева появятся "зеленые человечки", а Зелю провезут в железной клетке, то киевляне подумают, что это 95-й квартал готовит очередное представление. sad

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