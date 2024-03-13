«Ведём бой в Киеве»: Наши бойцы троллят противника, снимавшего фейковое видео о якобы взятии курского села Тёткино

Наши бойцы выпустили троллинг-ролик в ответ на украинское видео о якобы взятии Тёткино

Живые, но уставшие.

Ложь боевиков из группировок Буданова (*внесён в России в список экстремистов и террористов) о якобы их контроле над курским селом Тёткино сегодня вынуждены признать уже и украинские военкоры и блогеры. Напомним, что даже после того, как из Тёткино появились кадры российского Минобороны, где было показано, что никаких диверсантов противника в населённом пункте нет и уж тем более нет контроля с их стороны, в украинской информационной кунсткамере продолжали верить, что «контролируют часть Курской области России». Наиболее одиозные адепты киевского режима вошли в раж и начали рисовать карты с тем, как будановцы* пойдут «дальше – на Москву».Также стоит напомнить, что фейк о якобы контроле над частью территории Курской области в сеть запустили боевики украинского ГУР из так называемого «ЛСР» (*легион «Своболда России» - террористическая группировка, запрещённая в РФ). Один из вооружённых клоунов Буданова* на камеру заявлял, что они «в Тёткино», а табличку с названием населённого пункта покажут потом, так как «она чуть дальше, а улицы пока простреливаются». В сети, комментируя эти заявления, посоветовали «герою ролика» вернуться в школу, где расскажут, что табличка с названием населённого пункта находится на въезде в оный, а никак не в середине…Украинские блогер и «волонтёры» в своих аккаунтах вынуждены признать, что все заявления «ЛСК»* о контроле над Тёткино оказались фейком. В частности, демонстрируется место съёмки – территория Сумской области Украины.В ответ на украинский флэшмоб наши бойцы решили записать видео «из Киева», где полностью отзеркалили ролик украинской стороны, отметив, что «находятся в столице Украины, продвигаются, но улицы пока простреливаются». При этом они представились легионом «Свобода Украины» и развернули флаг.Один из наших бойцов, продолжая троллить будановцев*: