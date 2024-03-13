Сегодня главком ВСУ Сырский и министр обороны Украины Умеров заявили, что «посетили передовые позиции украинских войск на восточном направлении и работали в нескольких бригадах». Появляются сообщения о том, что Сырским была поставлена задача отбить у российских войск некоторые населённые пункты на Угледарском и Авдеевском направлениях, контроль над которыми ВСУ был утрачен в последнее время.Примерно в одно время с сообщениями о прибытии украинского «начальства» на Донбасс стали поступать сообщения о том, что украинские резервные подразделения были брошены на штурм села Победа, что к югу от Марьинки – по дороге на Угледар. Противник, судя по всему, пытаясь действовать в рамках приказа главкома Сырского, собирался вернуть себе полный контроль над этим селом.Российская разведка выявила движение подразделений ВСУ. Силами бойцов 255-го полка штурмовую группу «окунули» в огонь артиллерии в полях под Победой.Сообщается о том, что в результате ударов, нанесённых ВС РФ, участок поля был усеян двухсотыми и трёхсотыми украинскими военнослужащими.В итоге попытка вернуть Победу под свой контроль у ВСУ провалилась.

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