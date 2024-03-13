После визита Сырского на Донбасс отряды ВСУ были брошены на штурм села Победа и разгромлены нашими войсками в полях

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После визита Сырского на Донбасс отряды ВСУ были брошены на штурм села Победа и разгромлены нашими войсками в полях

Сегодня главком ВСУ Сырский и министр обороны Украины Умеров заявили, что «посетили передовые позиции украинских войск на восточном направлении и работали в нескольких бригадах». Появляются сообщения о том, что Сырским была поставлена задача отбить у российских войск некоторые населённые пункты на Угледарском и Авдеевском направлениях, контроль над которыми ВСУ был утрачен в последнее время.

Примерно в одно время с сообщениями о прибытии украинского «начальства» на Донбасс стали поступать сообщения о том, что украинские резервные подразделения были брошены на штурм села Победа, что к югу от Марьинки – по дороге на Угледар. Противник, судя по всему, пытаясь действовать в рамках приказа главкома Сырского, собирался вернуть себе полный контроль над этим селом.



Российская разведка выявила движение подразделений ВСУ. Силами бойцов 255-го полка штурмовую группу «окунули» в огонь артиллерии в полях под Победой.



Сообщается о том, что в результате ударов, нанесённых ВС РФ, участок поля был усеян двухсотыми и трёхсотыми украинскими военнослужащими.

В итоге попытка вернуть Победу под свой контроль у ВСУ провалилась.
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    11 комментариев
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    1. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      +5
      Сегодня, 21:02
      "...вернуть себе полный контроль над ... селом..." - звучит-то как эпохально !
    2. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +5
      Сегодня, 21:02
      Генерал 200 как всегда в своём репертуаре.Не пойму только кто более неадекватней.Тот кто отдаёт такие приказы всё время или те кто всё время эти приказы исполняют.Наверно никого ничего не смущает.
    3. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +5
      Сегодня, 21:02
      Не зря Сырский имеет кличку "Мясник". Все забыл, чему учился?
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +2
        Сегодня, 21:04
        В кулинарном техникуме?
      2. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        -3
        Сегодня, 21:08
        Так этому и учился. Его однокашники так же воюют smile
    4. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 21:03
      "Поля были усеяны" - это замечательно.
      Но цифирку-то примерную можно назвать. Ну не военная же тайна это.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 21:08
        Думаете их кто то там считает?
        1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
      2. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        0
        Сегодня, 21:14
        Ну, иди посчитай... Больше же некому hi
      3. Сергей Новиков_3 Ранг пользователя
        Сергей Новиков_3
        0
        Сегодня, 21:26
        К чужим смертям нужно относиться равнодушно, если так действительно хочется победы. Даже к смертям противника
    5. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 21:10
      Да уж. Победа явно не на стороне укронацистов winked
    6. nobody75 Ранг пользователя
      nobody75
      -1
      Сегодня, 21:18
      Понимает, что "последний раз ныряет". Не он первый платит жизнями за оперативное время. Время, которое нужно ему для организации хоть какой - ни будь обороны...
      С Уважением

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