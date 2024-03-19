Как Конев разгромил 8-ю немецкую армию и освободил Умань

Ситуация на фронте



Генерал-полковник М. Захаров и маршал И. Конев у карты боевых действий. 1944 год

План операции

История войн не знает более широкой по своим размахам и сложности в оперативном отношении операции, которая была бы осуществлена в условиях полного бездорожья и весеннего разлива рек. В моей памяти неизгладимы картины преодоления солдатами, офицерами и генералами непролазной липкой грязи. Я помню, с каким неимоверным трудом вытаскивали бойцы застрявшие по самые кузова автомобили, утонувшие по лафеты в грязи пушки, надсадно ревущие, облепленные черноземом танки. В то время главной силой была сила человеческая».

Силы сторон



Панорама брошенной и разбитой немецкой техники в Умани. Справа виден танк Pz. Kpfw. V «Пантера», в центре на втором плане САУ «Хуммель» и бронеавтомобиль Sd. Kfz. 231. На переднем плане седельный тягач Chevrolet, справа автомобиль Horch 108 и у стены здания танк Pz. Kpfw. IV. 13 марта 1944 г.

Прорыв немецкой обороны



Советские солдаты осматривают захваченный в городе Умань немецкий танк Pz. Kpfw. V Ausf. A «Пантера» через три дня после освобождения города от захватчиков 10 марта 1944 года

Освобождение Умани



Группа немецких парашютистов в перерыве между боями в марте 1944 года.

«Красивый украинский город с прекрасным Софиевским парком весь до войны утопал в садах. Сейчас он предстал перед нами в руинах, разрушенный гитлеровцами. На улицах валялись трупы немецких солдат, стояли подбитые танки и автомашины противника.

Крупные здания большого аэродрома, примыкавшего к городу, были разрушены, взлетная полоса взорвана, оставшиеся здания заминированы, разрушена городская электростанция. Город был заминирован, и пока были расчищены только основные маршруты, где проходили войска. Из Умани фашисты угнали в Германию около 10 тыс. девушек и юношей. Почти полностью было истреблено немцами еврейское население города».



Расчет советской 122-мм гаубицы образца 1938 года меняет позицию. Фотография из Военного музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ в Санкт-Петербурге «На дорогах Украины. 1944 г.».

Прорыв через Южный Буг и Днестр



Жители освобожденного румынского города Ботошани (Botoșani) с музыкой встречают бойцов РККА. На фото мотоциклы DKW NZ 350 (слева) и «Индиан 741» 4-го мотоциклетного полка 6-й танковой армии. Апрель 1944 г.



Жители освобожденного румынского города играют на скрипках для советских солдат на танке Т-34-76. В центре фото советский офицер ведет киносъемку. Апрель 1944 г.



Советская техника на понтоне перед форсированием реки Прут. На понтоне видны советский танк английского производства «Валентайн» и грузовик американского производства «Студебеккер». Март-апрель 1944 г.

Форсирование реки Прут



Советские сапёры майора Л. Кравчука строят настил для прохода танков Т-34. 2-й Украинский фронт.

«Наступившая распутица и начавшиеся в первых числах марта дожди еще более ухудшили состояние грунтовых дорог, и движение автотранспорта на всем их протяжении было крайне затруднено. В местах подъемов и спусков без средств буксировки было невозможно въехать в гору или спуститься с горы. Мы мобилизовали для продвижения автотранспорта все. Для буксировки машин и перевозки грузов использовались все имеющиеся в частях тракторы. Выделены были для этой цели танки и бронетранспортеры.

На отдельных участках для проталкивания машин создавались бригады из местного населения. Были мобилизованы весь имеющийся гужевой транспорт и вьючные подразделения. Мы были вынуждены выделять специальные команды для переноса груза на руках. Только в 27-й армии на подвозе грузов в войска и на передовую базу в подготовительный период операции в среднем ежедневно работало 400 привлеченных пароконных подвод и 150 вьючных лошадей, 5 400 человек подносили грузы вручную.

Таков был труд и героика войны.

Такое же положение было и в других армиях. Огромную помощь оказало нам здесь местное население, только что освобожденное от немецкой оккупации. Женщины, дети, пожилые люди добровольно шли помогать войскам, отдавали сохранившихся волов, лошадей, коров для подвоза грузов и строительства дорог, вручную несли боеприпасы для фронта».



Гвардейское конное подразделение переправляется через реку. 2-й Украинский фронт.

Итоги операции



Девушки приветствуют советских офицеров-танкистов на Украине. Апрель 1944 г.



Преследуя врага, войска 2-го Украинского фронта вступают на территорию Румынии.