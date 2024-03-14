США продадут Польше около 800 крылатых ракет

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США продадут Польше около 800 крылатых ракет

Как сообщалось в заявлениях, сделанных после визита польских лидеров в Белый дом, Госдепартамент одобрил потенциальную продажу 821 ракеты AGM-158B JASSM по максимальной цене $1,77 млрд, 745 ракет AIM-120C-8 средней дальности - ракеты класса «воздух-воздух» по цене до 1,7 млрд долларов и 232 тактические ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder Block II по цене до 219 млн злотых. Пакеты также будут включать дополнительное ракетное оборудование и материально-техническую поддержку.

Ракеты «воздух-воздух» — это ракеты, адаптированные для использования истребителями F-16 и F-35, которые приобрела Польша. Это будет очередная закупка боеприпасов данного типа, поскольку Польша уже закупала их в США в предыдущие годы.



Все три типа ракет — новейшие, которые есть у американцев в этих категориях.

Особый интерес представляет ракета JASSM-ER увеличенной дальности. Эта ракета способна поражать цели, находящиеся на расстоянии до 1 тысячи километров. Они несут полутонные боеголовки, предназначенные для поражения укреплённых объектов, таких как, к примеру, бункеры. Наведение благодаря спутниковой навигации, поддерживаемое на последнем этапе атаки за счет распознавания формы цели в инфракрасном диапазоне, должно гарантировать высокую точность в несколько метров. Стелс-технология, как утверждает производитель, призвана значительно затруднить их обнаружение и перехват. Как уточняется в сообщении, почти тысяча единиц JASSM будет представлять собой значительный сдерживающий потенциал для ВС Польши.

Незадолго до встречи с польским руководством советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Байден намерен предоставить Польше кредит в $2 млрд на закупку американского оружия, а также предложить продать 96 ударных вертолетов Apache. В самой Польше идею с вертолётами эксперты раскритиковали, заявив, что они слишком дороги в обслуживании.
  • Винс Паркер (ВВС США)
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17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:00
    «США продадут Польше около 800 крылатых ракет» —

    — А Польша Украине ...
    1. Vadim_2 Ранг пользователя
      Vadim_2
      0
      Сегодня, 06:59
      Какая Украина через 10 лет?
    2. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «США продадут Польше около 800 крылатых ракет» —

      — А Польша Украине ...

      Украине продать ничего нельзя, бо у пана атамана президента Зеленского золотого запасу нема. Конечно пшeки могут и подарить, если жаба не задушит. Ну или бартер на Галицию.
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +4
    Сегодня, 06:01
    КР оружие нападения, оборонительных его никак не назовёшь... посполитые решили на кого то напасть или опять "проблемы перевода"?
    1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 06:08
      1000км...вся европейская часть России будет под угрозой этих ракет...не есть хорошо.
      В как хорошо что Калининград под боком у Польши и можно стартовые площадки этих ракет обнулить одним массированным ударом.
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 06:09
      Цитата: rocket757
      посполитые решили на кого то напасть
      Они, как всегда, решили повыёживаться wink
  3. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 06:19
    Вот и пускай тратятся впустую и что примечательно не на свои а в кредит, тем самым масло не увидят долго, нет чтоб а экономику те деньги вложить. Ну и пускай впустую транжирят, быстрее новый кризис в зап блоке наступит. Один фиг знают что мы их просто застеклим если попробуют к нам лезть.
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 06:24
      пускай впустую транжирят, быстрее новый кризис в зап блоке наступит

      ну да, европа загнивает, а доллар вот-вот рухнет....
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:30
    Госдепартамент одобрил потенциальную продажу 821 ракеты AGM-158B JASSM по максимальной цене $1,77 млрд, 745 ракет AIM-120C-8 средней дальности - ракеты класса «воздух-воздух» по цене до 1,7 млрд долларов и 232 тактические ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder Block II по цене до 219 млн злотых.
    Значит не зря два политических оппонента Дуда и Туск слетали в Вашингтон где пели дифирамбы американцам признавая Сша "лидером безопасности в мире". Визитом остались довольны оба и вернувшись в Варшаву могут пафосно заявить: "Отсель грозить мы будем русским". Не забыв и о помощи украине.
  5. ВПК-65 Ранг пользователя
    ВПК-65
    +1
    Сегодня, 06:32
    У поляков слишком большие "хотелки", а вот свой печатный станок для денег (баксов и евро) пока не вырос lol
    Если сложить все их хотелки за последние 2 года столбиком (танки из Южной Кореи, САУ, самолеты и т.д.) то это даже бюджету США + всей Европы окажется не по силам fool
  6. Goga_777 Ранг пользователя
    Goga_777
    +2
    Сегодня, 06:37
    С польшей воевать, если припрет, не будут как с украиной - жалеть не будут. Сделают польский залив балтийского моря - их не стализащищать в 1939 и не будут сейчас. Их земля нам не нужна
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 06:54
      С польшей воевать, если припрет, не будут как с украиной - жалеть не будут

      Это новые "скрепы"? А потом окажется, что пшеки основной поставщик яблок... или еще чего-нибудь...
      1. Goga_777 Ранг пользователя
        Goga_777
        +2
        Сегодня, 06:58
        Проблема сво в чинушах которых не сажа.ют
  7. Дес Ранг пользователя
    Дес
    +1
    Сегодня, 06:43
    Из новости(статьи) без автора: "Как сообщалось в заявлениях, сделанных после визита польских лидеров в Белый дом, Госдепартамент одобрил потенциальную продажу 821 ракеты AGM-158B JASSM по максимальной цене $1,77 млрд, 745 ракет AIM-120C-8 средней дальности - ракеты класса «воздух-воздух» по цене до 1,7 млрд долларов и 232 тактические ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder Block II по цене до 219 млн злотых." Чисто вызывает интерес компиляция в одном предложении долларов и злотых. Это у них так и в договорах часть товара за доллары, а остальное за злотые)))?
    Польша действительно старается приобрести лучшее оружие. И ведь хватает денег. Пока только ВМС не очень.
    1. gmss Ранг пользователя
      gmss
      0
      Сегодня, 07:04
      Вооружаются ляхи основательно. В кредит. Отдавать будут натурой, те будут отрабатывать. Заокеанский хозяин уготовил бздышекам особую роль.
  8. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 06:52
    Поляки разбухают как на дрожжах. Они точно станут торпедой.
  9. DGDenis Ранг пользователя
    DGDenis
    -1
    Сегодня, 07:08
    Хреново . Судя по всему это оружие попадет на Украину тем ,либо иными путями . Куда полякам столько

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