1,7 трлн рублей потрачено на выплаты детям безработных и мигрантов в 2023
На основании данных ФМС/МВД и МИД о числе получивших гражданство, а также оценки
этнического состава мигрантов, получим следующую динамику получения гражданства:
Способы получения гражданства
В 2002 году был принят закон о гражданстве, в соответствии с которым процесс получения гражданства должен занимать 6 лет от момента получения разрешения на временное проживание РВП до получения гражданства. Получение гражданства значительно снизилось, и законотворцы немедленно внесли корректировки, в результате которых 99,9 % иностранных граждан получают гражданство РФ в упрощенном порядке в течении 1 года.
Основным путем получения гражданства служит Программа переселения соотечественников, действующая с 2007 года. Под понятие соотечественника подходят уроженцы любой республики СССР и их родственники. Для получения гражданства предоставляется сертификат о сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства, купленный в коммерческих центрах.
В 2018 году по инициативе МВД была облегчена возможность получения гражданства для тех, кто имеет родственников в РФ, гражданство смогли получить родители и совершеннолетние дети граждан РФ; братья/сестры и племянники участников программы переселения соотечественников. Был отменен 3-летний стаж проживания в России для супругов граждан РФ при наличии совместных детей.
Механизмы, регулирующие количество получающих гражданство, отсутствуют.
Субъекты РФ ежегодно формируют квоту получения РВП (первый этап при получении гражданства) и после 2015 г, ежегодно уменьшают квоты, но участники большинства программ упрощенного получения гражданства получают РВП вне квот, уменьшение квоты в 8 раз не оказало результата.
Квота РВП в 2015 году: 151 тыс. – получили гражданство 210 тыс.
Квота РВП в 2022 году: 19 тыс. – получили гражданство 690 тыс.
Регионы заинтересованы в прекращении миграции, т. к. часть социальных выплат производится за счет региональных бюджетов, а также из-за недовольства населения, но практически лишены возможности осуществлять качественный отбор мигрантов и регулировать их количество. Головным исполнителем программы переселения соотечественников является МВД, и в дело вступает палочная система – чем больше новых россиян, тем лучше отчетность, Минтруд также с помощью выдачи паспортов улучшает свою отчетность.
Единственным реальным ограничением является запрет Азербайджана, Киргизии и Узбекистана иметь двойное гражданство. Таджикистан является исключением – между Россией и Таджикистаном с 1996 года действует договор о признании двойного гражданства.
Мигранты и социальные программы
Материнский капитал. В 2007 году был введен материнский капитал за рождение второго ребенка. Социальный фонд России выдавал сертификаты материнского капитала (776 тыс. в 2023 году) за детей, рожденных до получения российского гражданства, такая практика была запрещена только с 1 января 2024 года.
Пособия малообеспеченным. В 2018 году были введены пособия на детей из малообеспеченных семей до 8 лет, в 2022 году выплаты были расширены до 17 лет. Размер пособия составляет от 0,5 до 1 прожиточного минимума в месяц на ребенка (в среднем по РФ прожиточный минимум 15 тыс. руб.).
Обычная российская семья из глубинки с двумя детьми и работающими родителями, получающими з/п по 45 тысяч руб. каждый, будет получать пособие в минимальном размере только во время нахождения супруги в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет.
Белая зарплата исключает получение пособия в максимальном размере – если муж получает среднюю по России зарплату 73,7 тыс., у него должно быть 18 детей младше 17 лет, что находится за пределами биологических возможностей человеческого организма.
Для того, чтобы получить право на пособие, россияне должны бросить официальную работу, и так последние несколько лет нередко делают, в т. ч. учителя и медсестры. Автор лично знает женщин, которые из-за введения пособий не вернулись из декретного отпуска в школы и больницы, выбрав для себя неформальную занятость. Зарплаты учителей и медсестер невысокие, и при определенных условиях наличие работы может приносить отрицательный доход. Большинство мигрантов получает это пособие в максимальном размере, т. к. они и раньше работали в сером секторе.
В 2023 году затраты на пособия малообеспеченным составили 1,7 трлн руб. в год, их получателями стали 10 из 29 млн детей (большинство получат пособие в максимальном размере). Если бы 1,7 триллиона разделили на всех детей до 17 лет, каждый ребенок в прошлом году получил бы 59 тыс. рублей…
Пенсии
Мигранты, достигшие пенсионного возраста, получают право на назначение пенсии до получения гражданства, для этого достаточно иметь вид на жительство.
В России низкие пенсии, но для жителя Таджикистана со средней пенсией 3,2 тыс. руб. минимальная российская пенсия 12,4 тыс. руб. привлекательна, в большинстве случаев пенсия будет выше – при назначении учитывается стаж работы в стране исхода.
Отставным военнослужащим-мигрантам (которые не служили в СССР и РФ) назначались российские военные пенсии: в 2022 году средний размер военной пенсии составил 42 тыс. руб. В 2023 году назначение пенсий мигрантам-отставникам прекратили, но уже назначенные пенсии не будут пересматриваться.
Образование и медицина
Прием мигрантов приводит к росту иных расходов. Стоимость пребывания ребенка в детсаду для бюджета – около 130 тыс. руб. в год, обучение школьника – 100 тыс. руб. в год, медицинские расходы – 42 тыс. руб. в год на человека.
Перспективы
Гражданство России могут получить около 10 млн таджиков, которые поселятся преимущественно в Центральной России.
Также гражданство получит значительная часть узбеков и киргизов.
Нельзя исключать и массовое получение российских паспортов жителями сектора Газа и наиболее бедных стран Африки.
Выводы
Миграционная политика игнорирует преимущества России: богатые природные ресурсы и относительно небольшое, но образованное население. В Россию ежегодно переезжают сотни тысяч человек, многие из которых последние годы получают основной доход от пособий на детей. Большинство мигрантов получает гражданство, не владея русским языком. Стоит отметить, что знание языка едва ли является достаточным. Большинство читателей учили английский в школе, но это не дает им основания стать подданными британской короны или получить американскую грин-карту.
Ответы на сакраментальный вопрос – что делать?
1. Ограничить выдачу РВП (за исключением граждан Украины, Белоруссии, Казахстана) в рамках существующих региональных квот с конкурсным отбором комиссией и отменой всех программ упрощенного получения гражданства, в т. ч. по семейным основаниям.
2. Отменить пособия на детей из малообеспеченных семей до 17 лет (которая обходится бюджету в 1,7 трлн руб.), использовав сэкономленные деньги на:
– выплаты на каждого ребенка до 17 лет в размере 50 тыс. руб. год, выплаты на детей старше 3 лет предоставлять в качестве налогового вычета, чтобы стимулировать родителей к официальному трудоустройству;
– продление выплат по уходу за ребенком с полутора до 2 лет и увеличение выплат с 40 % до 60 % средней зарплаты.
3. Массовое прекращение российского гражданства по формальным критериям:
– доход ниже медианной зарплаты по субъекту за последние два года;
– отсутствие постановки на воинский учет в течении 3 месяцев после получения гражданства;
– привлечение к уголовной ответственности или постановка на учет.
Эти меры должны распространяться на всю приехавшую семью.
Бывшим россиянам должны быть выплачены подъемные на устройство на новом месте, а стране исхода выделены средства на создание новых рабочих мест для лиц, возвращаемых на историческую родину.
Информация