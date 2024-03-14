Штурм аэродромов не получился
Итак, 13 марта утром сразу на два населенных пункта, города Воронеж и Бутурлиновку были совершены массированные атаки аппаратов класса «воздух-земля».
С Воронежем все обстояло как обычно, то есть, местные зенитчики, как всегда, оказались на той высоте, откуда роняли прилетевшее. В бытность свою корреспондентом я не раз бывал в гостях у этой части и прекрасно отдаю себе отчет в уровне их подготовки. С удовольствием выражаю специалистам полка свое уважение их боевой работой.
Противник использовал беспилотники, внешне схожие с «геранями», то есть, максимально пластиковые и значит – плохо видимые на радарах. Но тем не менее, военные специалисты полка ПВО с целями справились и уронили всех. Почти всех, кого не смогли – работали специалисты РЭБ. И тоже хорошо работали.
В одном из районов города утром жители дома увидели вот такую картину.
Прилетел, понимаете, орел и крылья сложил. Натурально позвонили в 112, приехали специалисты соответствующего профиля.
Сапер спокойно так выдрал клюв и когти прилетевшему, после чего его забрали и увезли. А на асфальте осталось много металлических шариков. Как от подшипников. Ну вы понимаете, что аппарат летел не пустой и дел мог наделать приличных.
Да, не обошлось без повреждений кровли, падало прилетевшее, сами понимаете, довольно бессистемно.
В общем, вот так было в самом Воронеже.
А под Бутурлиновкой разыгралось форменное сражение.
Спросите, а чем дался той стороне этот маленький провинциальный городок? А кто не знает – там аэродром, на котором во времена ремонта нашего основного аэродрома базировался бомбардировочный полк. До Украины – 160 км по прямой.
И вот кому-то в голову на той стороне пришло проверить на крепость наших, которые сейчас стоят там. Проверили.
Отвлеку немного. В прошлом году в области случился очередной дождливо-засушливый сезон с последующим урожаем в 5,4 млн тонн зерновых. Не рекорд, рекорд был годом раньше, 6,9 млн. тонн, но тем не менее. У некоторых агрофирм урожай остался в буртах под навесами на полях, потому что места на элеваторах не хватило.
И эти бурты, понятное дело, охраняются, чтобы воробушки местные не расклевали. И вот на таком посту охраны через поле от аэродрома случились мои хорошие знакомые, которые и рассказали, что творилось в небе и на земле. Один – вполне боевой офицер в прошлом, то есть, понимавший, что и куда.
С той стороны пришли две волны. Первая состояла из беспилотников. Пластиковые тарахтелки шли на аэродром на разных высотах, но примерно с одного направления. Невольные наблюдатели сперва слышали слитное жужжание двигателей, а потом все заглушила стрельба.
«Мы такого никогда не видели». На аэродроме стреляло все, что могло. Реально личный состав уперся рогом в бетон и решил не допустить попадания в боевые машины. Летели ракеты, стреляли «зушки», какая-то бронетехника, стреляла вся стрелковка, какая была в руках.
Фото, конечно, не оттуда. Так, для иллюстрации.
Беспилотники реально падали с неба, некоторые взрывались, подожгли две лесополосы, но к аэродрому не пробились. Искрила электротрансформаторная, на которую свалился сбитый дрон, пытались гореть деревья, но наступила тишина. Ненадолго, правда, была и вторая волна.
Вторая серия была короче. То ли сперва увлеклись на той стороне, и запустили все, что было, но во втором эшелоне шли ракеты, которые засекались намного лучше, но их посбивали на большем отдалении. Одно чудо приличных размеров упало на соседнем поле, но идти смотреть, что там уронили и по какой причине никто, естественно, не захотел. Возможно, у ракеты закончилось горючее, а возможно и дали по мозгам так, что все.
Вот так, от случайных свидетелей повезло услышать о том, как себя вел личный состав Бутурлиновского аэродрома. В прессе очень немногословное заявление губернатора Гусева о том, что
ДИМК МО выдал статистику.
Пять строчек в общем плане. Мы, зачастую, даже не задумываемся (без обид, жители тех регионов, что подальше от границы) о том, что стоит за строчками. А за ними реальные сражения. Не за территорию, за самолеты и вертолеты, которые будут нужны завтра. А когда что-то очень нужно завтра, значит, сегодня всегда найдется место подвигу. Ловить в прицел летящие в сером утреннем (или ночном, в Воронеже началось в три с минутами) небе серые и белые самолетики и давить на спуск, не пуская их дальше проведенной тобой красной линии – это тоже маленький подвиг.
И здесь мы может просто выразить свою благодарность тем, кто действительно выполнил свой долг утром 13 марта. И будет выполнять его без сомнения, и дальше.
Дай волю нормальному человеку – он будет это делать каждый раз, когда узнает о таких событиях. Не наша вина, что мы не часто снабжаем такой информацией наших читателей, но вот что видел – о том могу рассказать. Или что видели люди, которым я безусловно доверяю.
И еще раз с очередной победой наших зенитчиков и их помощников на земле. Они делают очень важную работу и пусть им всегда сопутствует удача. В дополнение к профессиональным умениям и подготовке.
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