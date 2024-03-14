Штурм аэродромов не получился

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То, что произошло 13 марта в Воронежской области и в областном центре, просто должно остаться в анналах истории. Сражение в небе над Воронежем и Бутурлиновкой - такого города не знали, пожалуй, с 1943 года. И так как кроме службы губернатора все остальные молчат – значит, в дозволенных рамках выскажемся мы, поскольку в той или иной степени были очевидцами.

Штурм аэродромов не получился

Итак, 13 марта утром сразу на два населенных пункта, города Воронеж и Бутурлиновку были совершены массированные атаки аппаратов класса «воздух-земля».



С Воронежем все обстояло как обычно, то есть, местные зенитчики, как всегда, оказались на той высоте, откуда роняли прилетевшее. В бытность свою корреспондентом я не раз бывал в гостях у этой части и прекрасно отдаю себе отчет в уровне их подготовки. С удовольствием выражаю специалистам полка свое уважение их боевой работой.

Противник использовал беспилотники, внешне схожие с «геранями», то есть, максимально пластиковые и значит – плохо видимые на радарах. Но тем не менее, военные специалисты полка ПВО с целями справились и уронили всех. Почти всех, кого не смогли – работали специалисты РЭБ. И тоже хорошо работали.


В одном из районов города утром жители дома увидели вот такую картину.


Прилетел, понимаете, орел и крылья сложил. Натурально позвонили в 112, приехали специалисты соответствующего профиля.






Сапер спокойно так выдрал клюв и когти прилетевшему, после чего его забрали и увезли. А на асфальте осталось много металлических шариков. Как от подшипников. Ну вы понимаете, что аппарат летел не пустой и дел мог наделать приличных.

Да, не обошлось без повреждений кровли, падало прилетевшее, сами понимаете, довольно бессистемно.

В общем, вот так было в самом Воронеже.

А под Бутурлиновкой разыгралось форменное сражение.


Спросите, а чем дался той стороне этот маленький провинциальный городок? А кто не знает – там аэродром, на котором во времена ремонта нашего основного аэродрома базировался бомбардировочный полк. До Украины – 160 км по прямой.

И вот кому-то в голову на той стороне пришло проверить на крепость наших, которые сейчас стоят там. Проверили.

Отвлеку немного. В прошлом году в области случился очередной дождливо-засушливый сезон с последующим урожаем в 5,4 млн тонн зерновых. Не рекорд, рекорд был годом раньше, 6,9 млн. тонн, но тем не менее. У некоторых агрофирм урожай остался в буртах под навесами на полях, потому что места на элеваторах не хватило.


И эти бурты, понятное дело, охраняются, чтобы воробушки местные не расклевали. И вот на таком посту охраны через поле от аэродрома случились мои хорошие знакомые, которые и рассказали, что творилось в небе и на земле. Один – вполне боевой офицер в прошлом, то есть, понимавший, что и куда.

С той стороны пришли две волны. Первая состояла из беспилотников. Пластиковые тарахтелки шли на аэродром на разных высотах, но примерно с одного направления. Невольные наблюдатели сперва слышали слитное жужжание двигателей, а потом все заглушила стрельба.

«Мы такого никогда не видели». На аэродроме стреляло все, что могло. Реально личный состав уперся рогом в бетон и решил не допустить попадания в боевые машины. Летели ракеты, стреляли «зушки», какая-то бронетехника, стреляла вся стрелковка, какая была в руках.


Фото, конечно, не оттуда. Так, для иллюстрации.

Беспилотники реально падали с неба, некоторые взрывались, подожгли две лесополосы, но к аэродрому не пробились. Искрила электротрансформаторная, на которую свалился сбитый дрон, пытались гореть деревья, но наступила тишина. Ненадолго, правда, была и вторая волна.

Вторая серия была короче. То ли сперва увлеклись на той стороне, и запустили все, что было, но во втором эшелоне шли ракеты, которые засекались намного лучше, но их посбивали на большем отдалении. Одно чудо приличных размеров упало на соседнем поле, но идти смотреть, что там уронили и по какой причине никто, естественно, не захотел. Возможно, у ракеты закончилось горючее, а возможно и дали по мозгам так, что все.


Вот так, от случайных свидетелей повезло услышать о том, как себя вел личный состав Бутурлиновского аэродрома. В прессе очень немногословное заявление губернатора Гусева о том, что
«В Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция. В Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина»
.

ДИМК МО выдал статистику.
«Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА)».


Пять строчек в общем плане. Мы, зачастую, даже не задумываемся (без обид, жители тех регионов, что подальше от границы) о том, что стоит за строчками. А за ними реальные сражения. Не за территорию, за самолеты и вертолеты, которые будут нужны завтра. А когда что-то очень нужно завтра, значит, сегодня всегда найдется место подвигу. Ловить в прицел летящие в сером утреннем (или ночном, в Воронеже началось в три с минутами) небе серые и белые самолетики и давить на спуск, не пуская их дальше проведенной тобой красной линии – это тоже маленький подвиг.

И здесь мы может просто выразить свою благодарность тем, кто действительно выполнил свой долг утром 13 марта. И будет выполнять его без сомнения, и дальше.

Дай волю нормальному человеку – он будет это делать каждый раз, когда узнает о таких событиях. Не наша вина, что мы не часто снабжаем такой информацией наших читателей, но вот что видел – о том могу рассказать. Или что видели люди, которым я безусловно доверяю.

И еще раз с очередной победой наших зенитчиков и их помощников на земле. Они делают очень важную работу и пусть им всегда сопутствует удача. В дополнение к профессиональным умениям и подготовке.
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20 комментариев
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  1. Bulrumeb Ранг пользователя
    Bulrumeb
    +13
    Сегодня, 14:06
    Браво ребятам и плохо, что мы об этом не знаем.
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 14:48
      А ведь это "репетиция"- в БОЛЬШОЙ войне масштабы будут совсем другие И не стоит исключать третью волну-авиационную
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:07
    И еще раз с очередной победой наших зенитчиков и их помощников на земле.

    Присоединяюсь к поздравлениям!
  3. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 14:07
    Воронежской (29 БПЛА),
    Прилично ! Молодцы ребята ! good
  4. Silver99 Ранг пользователя
    Silver99
    +3
    Сегодня, 14:10
    Спасибо автору за столь подробный разбор "полетов", теперь бы увидеть воздушный бой в небе над Киевом и руины напоминающие Берлин 1945 года, а то что-то мы добрые все про миролюбие и единый народ толкуем.
    1. DrEng02
      DrEng02
      -1
      Сегодня, 14:33
      Цитата: Silver99
      и руины напоминающие Берлин 1945 года,

      если не секрет - зачем?
  5. hohol95 Ранг пользователя
    hohol95
    +3
    Сегодня, 14:12
    Честь и хвала всем парням за пультами управления и с автоматами в руках!
  6. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +5
    Сегодня, 14:13
    Спасибо, Роман ! И низкий поклон тем, кто отстоял маленький участок русской земли. Вот такие статьи надо в газетах печатать, а не всякие "размышлизмы"
  7. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 14:14
    Первый раз с удовольствием поставил Скоморохову "Звездочку" за статью.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Дилетант
      Первый раз с удовольствием поставил Скоморохову "Звездочку" за статью.

      Знаете, вы просто невнимательно читаете его статьи или сравниваете с новостями российских ТВ каналов.
      Иногда приятнее читать горькую правду, чем смотреть и слушать сладкую ложь.
      А я всем статьям Романа плюсую...Мне нравится и стиль изложения, и аргументация...
      1. Дилетант Ранг пользователя
        Дилетант
        -3
        Сегодня, 14:30
        А я всем статьям Романа плюсую...Мне нравится и стиль изложения, и аргументация...

        Вам нравятся - это Ваши проблемы. А мне большинство не нравится. И это мое мнение.
        И еще пожалуйста не советуйте мне что мне читать или смотреть, а тем более иметь собственное мнение.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 14:33
          Цитата: Дилетант
          И еще пожалуйста не советуйте мне что мне читать или смотреть, а тем более иметь собственное мнение.

          Боже упаси!!!
  8. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +8
    Сегодня, 14:15
    Обстановка,скажем так,сложная. Противник четвертый день атакует старую госграницу и существенно нарастил количество БПЛА. Говорят у нас действительно не все, и это наверно правильно. По границе -атаки успешно отбиваются, но вот БПЛА.... Большую часть сбивает,но иногда все же прорываются
    Проблема в том,что их все больше и больше. Сейчас атакуют от 30 до 70 каждый день. К лету ,если мы не отсечем коммуникации,будет уже по 100-150. если мы не хотим лишиться всей нефтепромышленности надо наконец отсечь им коммуникации.
    1. мазута Ранг пользователя
      мазута
      +1
      Сегодня, 14:49
      И если продолжать только отбиваться,не уничтожая логистику,производственные площадки и энергетику врага проблема будет нарастать как снежный ком с хорошей горы.После атаки на "Котова"в сентябре,я писал,что с единичными безэкипажниками флот справится с большой долей вероятности,а что будет при атаке стаей?Теперь мы видим результаты,очень неутешительные.Если и в небе будет "стайный метод",а тенденции пока именно такие,авиакрылу придется плохо.
  9. Egorovich Ранг пользователя
    Egorovich
    +3
    Сегодня, 14:20
    Хорошо написано! Такое чувство, как будто сам там присутствовал и видел все это собственными глазами. Молодцы ребята, классно отработали!
  10. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 14:21
    Шарики, это против населения. Взорвать бы в какой-нибудь какляцкой душе эту бомбу wink
  11. Санчо да Винча Ранг пользователя
    Санчо да Винча
    +4
    Сегодня, 14:21
    А ещё дополню автора - ощущения у гражданского населения непередаваемые, от наших ракет и выстрелов, от взрывов, и фыркающие звуки от осколков чего-то сбитого, и потрескивание догорающего мирного авто во дворе дома ! Жена, дрожащая под одеялом, и собаки, запрыгнувшие в постель к людям, никогда даже не пересекающие порог дома, и мысли, мысли, мысли... Представляю, что там у бедных людей в Донецке и других прифронтовых городах! Ужас!
  12. DrEng02
    DrEng02
    +1
    Сегодня, 14:32
    Спасибо автору за интересную статью!
  13. ВадимЖивов Ранг пользователя
    ВадимЖивов
    +1
    Сегодня, 14:33
    Всё вменяемые понимают, что как и с чем мы столкнулись и воюем. Спасибо за информацию. В ящике всё по другому. Почти по другому. По этому я столько лет на ВО. hi
  14. Александр_Первый Ранг пользователя
    Александр_Первый
    +1
    Сегодня, 14:34
    Благодарность автору за столь подробный разбор действий ПВО. Честь и хвала всем воинам, учувствовавшим в отражении воздушного налёта налёта !!!

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