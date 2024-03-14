ВС РФ в ночь на 14 марта нанесли удары по объектам противника в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях

6
ВС РФ в ночь на 14 марта нанесли удары по объектам противника в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях

Российские войска в течение ночи ударами беспилотников накрывали пункты дислокации отрядов ВСУ и объекты, с которых в последние несколько дней осуществлялись пуски дронов по территории Российской Федерации.

Серия взрывов в ночь на 14 марта – в харьковском Чугуеве. Там поражены пункты размещения личного состава ГУР и ВСУ. Также удары нанесены по объектам противника в Сумской области, откуда в течение недели украинские боевики пытались прорваться на российскую территорию, включая приграничные районы Курской области.



Местные паблики пишут о взрывах, которые прогремели в Харькове.

По последним данным, именно в Сумскую и Харьковскую области за последние несколько недель было переброшено несколько групп спецназа главного управления разведки Украины, которые готовились британскими и французскими военными инструкторами. Несколько таких групп 11-13 марта были разбиты на подступах к российской границе.

Сообщается о нанесении ударов по объектам киевского режима в Днепродзержинске (переименован киевским режимом в Каменское).

Тем временем с украинской стороны вновь была обстреляна территория Белгородчины. Сообщается об атаке посёлка Прохоровка с применением двух дронов самолётного типа.

Губернатор региона Вячеслав Гладков:

В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечён фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. Никто не пострадал.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. skept Ранг пользователя
      skept
      -5
      Сегодня, 06:16
      Надеюсь после выборов предпримут что-то более действенное от таких вылазок укропов
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 06:29
        Очень сомневаюсь, что это зависит от выборов.
        1. Федор Соколов Ранг пользователя
          Федор Соколов
          0
          Сегодня, 06:36
          Зависит ещё как! Если сейчас произошло усиление охраны границ в канун выборов, то после выборов (особенно когда начнётся зеленка), количество таких вылазок в наши приграничные регионы будет только увеличиваться. А что тут поделаешь? Здесь вся надежда на нашу военную разведку и ССО.
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        0
        Сегодня, 06:47
        Нашей армии надо расширить линию фронта и начать действовать в Черниговской, Сумской и Харьковской областях и отодвинуть противника как можно дальше от государственной границы, иначе обстрелы и ввлазки дрг не прекратятся.
    2. skept Ранг пользователя
      skept
      0
      Сегодня, 06:34
      Применять надо весь арсенал возможностей,а не растягивать СВО по времени.
      Это как больной зуб:вырвал и будет легче,иначе и абцест возможен.
      Возможно он уже в пути где-то...
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 06:49
      удары нанесены по объектам противника в Сумской области
      Некоторое время не трогали Сумскую обл за исключением рейдов наших ДРГ на сопредельную территорию. После попыток прорыва границы уже несколько дней наносятся удары, что конечно хорошо. Понятно, что противник не отбросил планы захода на российскую территорию и немного очухавшись предпримет новые попытки. Так может пройтись ударами так, чтобы очухивался слишком долго?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»