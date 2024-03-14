ВС РФ в ночь на 14 марта нанесли удары по объектам противника в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях
Российские войска в течение ночи ударами беспилотников накрывали пункты дислокации отрядов ВСУ и объекты, с которых в последние несколько дней осуществлялись пуски дронов по территории Российской Федерации.
Серия взрывов в ночь на 14 марта – в харьковском Чугуеве. Там поражены пункты размещения личного состава ГУР и ВСУ. Также удары нанесены по объектам противника в Сумской области, откуда в течение недели украинские боевики пытались прорваться на российскую территорию, включая приграничные районы Курской области.
Местные паблики пишут о взрывах, которые прогремели в Харькове.
По последним данным, именно в Сумскую и Харьковскую области за последние несколько недель было переброшено несколько групп спецназа главного управления разведки Украины, которые готовились британскими и французскими военными инструкторами. Несколько таких групп 11-13 марта были разбиты на подступах к российской границе.
Сообщается о нанесении ударов по объектам киевского режима в Днепродзержинске (переименован киевским режимом в Каменское).
Тем временем с украинской стороны вновь была обстреляна территория Белгородчины. Сообщается об атаке посёлка Прохоровка с применением двух дронов самолётного типа.
Губернатор региона Вячеслав Гладков:
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