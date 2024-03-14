Повстанческое движение на Гаити возглавил бывший полицейский, сравнивающий себя с Фиделем Кастро

Моя революция будет кровавой. Но я и мои люди не убьём ни одного человека из низших сословий Гаити. Это все наши люди. Ради них мы всё это делаем. Они не могут и не должны вечно жить в нищете.

Стало известно имя лидера повстанцев на Гаити, которые предпринимают попытки по силовому захвату власти в этой беднейшей стране региона. Им оказался бывший полицейский Джимми Шеризье по прозвищу «Барбекю».К настоящему моменту силы Джимми Шеризье осуществляют осаду главного международного аэропорта Гаити в столице – Порт-о-Пренсе, не давая возможности перемещаться в страну и бежать из страны членам органов власти.По словам «Барбекю», он родился в беднейшем гетто и прекрасно знает, как живут гаитянцы в своём большинстве. Это тотальная разруха и бедность, которые только усугубляются и для решения проблем с которыми власти не предпринимают никаких мер.Шеризье активно даёт интервью зарубежным СМИ, называя в них себя то гаитянским Робином Гудом, то Фиделем Кастро. Также «Барбекю» сравнивает себя с Франсуа Дювалье («Папа Док»), 31-м президентом Гаити, который в середине XX века правил в стране, используя весьма жёсткие методы.По словам Шеризье, он не станет лгать народу о том, что собирается совершить «тихую бескровную революцию».Лидер повстанцев:Для справки: Гаити – государство с численностью населения около 12 млн человек. При этом каждый 10-й гражданин страны проживает в США. Подавляющее большинство из перебравшихся в Штаты сделали это нелегально. И именно переводы средств из США долгое время являются основным доходом экономики Гаити при наличии значительных собственных ресурсов, в том числе полезных ископаемых. Республика Гаити по ВВП на душу населения занимает одно из последних мест среди стран мира.