Повстанческое движение на Гаити возглавил бывший полицейский, сравнивающий себя с Фиделем Кастро

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Повстанческое движение на Гаити возглавил бывший полицейский, сравнивающий себя с Фиделем Кастро

Стало известно имя лидера повстанцев на Гаити, которые предпринимают попытки по силовому захвату власти в этой беднейшей стране региона. Им оказался бывший полицейский Джимми Шеризье по прозвищу «Барбекю».

К настоящему моменту силы Джимми Шеризье осуществляют осаду главного международного аэропорта Гаити в столице – Порт-о-Пренсе, не давая возможности перемещаться в страну и бежать из страны членам органов власти.



По словам «Барбекю», он родился в беднейшем гетто и прекрасно знает, как живут гаитянцы в своём большинстве. Это тотальная разруха и бедность, которые только усугубляются и для решения проблем с которыми власти не предпринимают никаких мер.

Шеризье активно даёт интервью зарубежным СМИ, называя в них себя то гаитянским Робином Гудом, то Фиделем Кастро. Также «Барбекю» сравнивает себя с Франсуа Дювалье («Папа Док»), 31-м президентом Гаити, который в середине XX века правил в стране, используя весьма жёсткие методы.

По словам Шеризье, он не станет лгать народу о том, что собирается совершить «тихую бескровную революцию».

Лидер повстанцев:

Моя революция будет кровавой. Но я и мои люди не убьём ни одного человека из низших сословий Гаити. Это все наши люди. Ради них мы всё это делаем. Они не могут и не должны вечно жить в нищете.

Для справки: Гаити – государство с численностью населения около 12 млн человек. При этом каждый 10-й гражданин страны проживает в США. Подавляющее большинство из перебравшихся в Штаты сделали это нелегально. И именно переводы средств из США долгое время являются основным доходом экономики Гаити при наличии значительных собственных ресурсов, в том числе полезных ископаемых. Республика Гаити по ВВП на душу населения занимает одно из последних мест среди стран мира.
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    16 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 06:42
      Чья копия АК на шее у повстанца?Вот это самое интересное.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 06:50
        Бывшие невольники, обретя когда-то свободу, восприняли её как знак, что больше работать не нужно. И эта пагубная мысль по сей день крепко сидит в головах большинства рядовых гаитян...ну, посмотрим,куда кривая их выведет
      2. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        +4
        Сегодня, 06:53
        Чья копия АК на шее у повстанца?
        Андрей, это по всей видимости израильский "Галил"
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 07:04
          Генадий ,спасибо ! Точно он,Гаити входит в число стран официальных эксплуатантов.
    2. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 06:43
      Да и хрен то с ними со всеми! Ну не хотят жить по человечески.
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 07:20
        Худшая помойка Западного полушария. Хуже только в Африке, да и то лишь местами.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:46
      «Шеризье активно даёт интервью зарубежным СМИ, называя в них себя то гаитянским Робином Гудом, то Фиделем Кастро. Также «Барбекю» сравнивает себя с Франсуа Дювалье» —

      — В общем - "шеризье" ...
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 06:52
      Только бы не скакали в кастрюлях.. А то у нас тут рядом, есть еще одно " Гаити")
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:55
      Моя революция будет кровавой
      Сразу предупреждает, что церемониться не будет. А какая настоящая революция обходилась без крови?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:20
        Цитата: rotmistr60
        Сразу предупреждает, что церемониться не будет. А какая настоящая революция обходилась без крови?

        По крайней мере, предупреждает честно. Это уже в +
    6. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      -2
      Сегодня, 07:11
      Негры это зло, посмотрим как пинdостан будет с ними разбираться
    7. HaByxoDaBHocep Ранг пользователя
      HaByxoDaBHocep
      -1
      Сегодня, 07:12
      Ну хоть где то нормальные лидеры появляются, а не либерахи и мелкобуржуазные псевдокоммунисты
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 07:20
        Цитата: HaByxoDaBHocep
        Ну хоть где то нормальные лидеры появляются, а не либерахи и мелкобуржуазные псевдокоммунисты

        Они последние лет 50 там друг дружку режут под руководством нормальных feel лидеров- но чета как то счастье народу не добавляется со времен "Комедиантов"Грема Грина.
        Так что подождем немножко дифирамбы петь- пока это "пан атаман Грициан Врический"(с), не более....
    8. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 07:14
      Республика Гаити по ВВП на душу населения занимает одно из последних мест

      А за забором у них Доминикана, с огромными отелями, полями для гольфа, ром, кофе, сигары..... короче живут
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        Сегодня, 07:25
        Цитата: Юрий_Я
        А за забором у них Доминикана
        Конечно даже Доминикана рядом с Гаити рай. Но объективно тоже не лучшее место для жизни в мире и даже в Латинской Америке.
        Цитата: Юрий_Я
        огромными отелями, полями для гольфа, ром, кофе, сигары.
        Это для интуристов, а местные живут весьма бедно.
    9. Bingo Ранг пользователя
      Bingo
      +1
      Сегодня, 07:16
      Что общего у Фиделя Кастро и французской марионетки Дювалье, дикаря с заскоками в вудуизм - загадка

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