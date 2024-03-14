Ким Чен Ын присутствовал на проведении корейской версии «танкового биатлона»

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Ким Чен Ын присутствовал на проведении корейской версии «танкового биатлона»

Лидер КНДР проинспектировал танковые подразделения северокорейской армии. В официальных сводках сообщается о том, что Ким Чен Ын руководил тренировочными соревнованиями танкистов. Это своеобразная корейская версия российского танкового биатлона.

Сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (перевод на русский от самого же агентства):



В соревнованиях участвовали отличившиеся танковые экипажи из танковых крупных соединений. Когда начались соревнования, непобедимые танки дружно мчались вперёд, отражая в своем гуле доблестный дух танкистов, полностью заряженных твёрдой боевой волей к беспощадному истреблению противника.


Первое место в соревнованиях заняли военнослужащие 105-й танковой дивизии, носящей примечательное название – гвардейская Сеульская (напомним, что Сеул – столица Южной Кореи).



Помимо танков, разработанных ещё в середине прошлого века, в маневрах участвовали и современные образцы. Их, если можно так выразиться, протестировал сам Ким Чен Ын.




Танки оснащены комплексами активной защиты, современной оптикой, которая, как утверждают одни специалисты - местного производства, а другие - китайского. Катки и гусеницы защищены дополнительным бронированным навесом. Имеются решётки, защищающие (насколько это возможно) боковую и заднюю проекции танка от прилётов ПТУР и гранат РПГ). При этом противодроновые козырьки на северокорейской бронетехнике отсутствуют.
  • ЦТАК
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4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:58
    «При этом противодроновые козырьки на северокорейской бронетехнике отсутствуют» —

    — Пока отсутствуют ...
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:03
    Ким Чен Ын руководил тренировочными соревнованиями танкистов
    Было бы странным если руководитель КНДР пропустил такое мероприятие. Ким Чен Ын, как его отец и дедушка всегда в центре знаковых событий особенно если они касаются северокорейской армии.
    противодроновые козырьки на северокорейской бронетехнике отсутствуют.
    Пока в них нет необходимости, но уверен, что уже лежат на складах готовые к установке.
  3. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +2
    Сегодня, 07:10
    Невоюющей стране такие мероприятия можно и нужно проводить!
  4. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 07:26
    Корейский лидер и должен быть готов на любые варианты развития ситуации и событий в постоянно меняющемся враждебном мире.
    Хорошая Армия готовится заранее и у них с подготовкой нет проблем.
    Пвтриотизм народа Кореи - выше любого врага.

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