Советник главы ДНР заявил о переходе села Первомайское под огневой контроль ВС РФ

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Советник главы ДНР заявил о переходе села Первомайское под огневой контроль ВС РФ

После освобождения села Невельское российские войска получили преимущество над противником в плане контроля над господствующими на местности высотами. Невельское расположено на 50-80 м выше окружающего его ландшафта, включая балки, где ранее ВСУ оборудовали свои позиции.

Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, теперь Вооружённые силы России взяли под огневой контроль село Первомайское. Удары по позициям ВСУ наносятся в том числе и с высоты, на которой расположено Невельское.



Кимаковский, комментируя ситуацию для ТАСС, отмечает, что противник пытается наносить контрудары с применением FPV-дронов.

Безусловно, FPV-дроны – весьма серьёзное оружие, отличающееся и своей точностью при умелой работе оператора. Однако артиллерия и авиация, нанося свои удары, перемалывают позиции противника, вместе с находящимися на них операторами, какими бы умелыми и профессиональными те ни были.

Стоит отметить, что противник до сих пор не признаёт полной утраты контроля над Невельским, утверждая, что «в части села ВСУ продолжают держать оборону». Это типичная «информационная» тактика противоположной стороны, согласно которой Артёмовск, Марьинку и Авдеевку «продолжали удерживать» и спустя пару недель после их освобождения российской армией.
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    15 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +10
      Сегодня, 07:51
      противник до сих пор не признаёт полной утраты контроля над Невельским, утверждая, что «в части села ВСУ продолжают держать оборону»

      Будут врать, пока приказа не поступит. Малейший успех перед выборами в РФ - страдания всей верхушки украины.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 08:51
        В клещи взяли центр Первомайского.

        ВС России вернули себе инициативу западнее Авдеевки и наступают в районе Орловки и Тоненького. В Бердычах контратаки ВСУ выдохлись. Вероятной причиной тому является то, что вражеский Генштаб срочно вывел часть штурмовых войск с Авдеевского направления.Как и говорили многие военные эксперты, у противника не осталось свободных резервов. Накануне же русская армия нанесла боевикам чувствительное поражение на Донецком направлении: ВС России освободили Невельское и взяли в клещи группировку ВСУ в центре Первомайского. Врагу пришлось отправить часть резервов из-под Бердычей в район Красногоровки, Невельского и Первомайского.Противник также подтверждает, что ситуация на Авдеевском направлении остается для них сверхсложной. В частности, это сообщает заявила Третья отдельной штурмовая бригада."Противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы России не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной", – говорится в сообщении.


        В районе Красногоровки, Первомайского и Невельского ВС России совершили настоящий локальный прорыв. Русские войска официально (по данным Минобороны России) освободили Невельское и серьезно продвинулись в Первомайском и Красногоровке.Накануне ВСУ, как уже было сказано, перевели часть резервов с Авдеевского направления на Донецкое, в район Красногоровки и Невельского. 13 марта враг пошел в атаку на наступающие части ВС России в попытках вернуть утраченные позиции.


        https://dzen.ru/a/ZfJ1sx8XcWyx8Tc_
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 07:58
      артиллерия и авиация, нанося свои удары, перемалывают позиции противника, вместе с находящимися на них операторами
      На днях показывали ролик, в котором украинский оператор выскочив из какой-то развалюхи схватил свой приземлившийся дрон и только скрылся в проем, как туда влетел наш дрон. Бабах и нет оператора.
    3. пешик
      пешик
      -4
      Сегодня, 08:03
      Цитата: Егоза

      Будут врать, пока


      Фьють фьюить - всё нормально, отряды ВСУ, которые были брошены на штурм села Первомайское - разгромлены нашими войсками в полях
    4. severok1979
      severok1979
      -1
      Сегодня, 08:05
      Что такое "переход под огневой контроль" - часть населённого пункта переместилась в "серую зону"? Или всё, до чего дотягивается наша артиллерия, теперь объявляем перешедшим под наш контроль? Флаговтыки на камеру в жанре хохлостайл уже не засчитываются?
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 08:36
        Что такое "переход под огневой контроль"

        Это успех успешный по-новому.
      2. Хорон Ранг пользователя
        Хорон
        0
        Сегодня, 09:02
        Что такое "переход под огневой контроль"

        Это значит, что имеющиеся средства поражения простреливают всю взютую под огневой контроль территорию, а пункты наблюдения и корректировки приблизились на столько, чтобы обеспечить максимальный контроль любых перемещений на этой территории.
        часть населённого пункта переместилась в "серую зону"?

        Нет. Серая зона, это зона в которой нахождение противника может быть лишь короткое время, а основные огневые точки и оборонительные сооружения находятся вне этой зоны. При огневом контроле огневые точки и оборонительные сооружения всё ещё находятся на этой территории созданы лишь проблемы с перемещению противника по ней.
        Флаговтыки на камеру в жанре хохлостайл уже не засчитываются?

        Вам виднее что куда засчитывать.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 09:26
          Ну вот на карте это показано.
          1. Хорон Ранг пользователя
            Хорон
            0
            Сегодня, 09:46
            Цитата: neworange88
            Ну вот на карте это показано.

            Зачем мне карта? Я лишь пояснил различие между "огневым контролем" и "серой зоной", так как у товарища, которому я написал, скорее всего по-барабану реальное различие между двумя понятиями.
            Хотя, спасибо! hi карта лишь подтверждает мои слова о том что перемещение противника по территории нп затруднено, хотя сопротивляться он ещё может.
          2. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 10:42
            Цитата: neworange88
            на карте это показано

            Всё та же концепция параллельных ударов подтверждает свою эффективность.
            А это только начало весны, когда, по общепринятому мнению, распутица ограничивает боевые действия. Есть надежда, что ближе к лету операции станут более масштабными.
    5. пешик
      пешик
      -2
      Сегодня, 08:11
      Цитата: severok1979
      Или всё, до чего дотягивается наша артиллерия, теперь объявляем перешедшим под наш контроль?


      Так и есть - это когда под огневой контроль ВС РФ взято большей, значительной частью артиллерии.
    6. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +2
      Сегодня, 08:15
      Молодцы Ребята, шинкуйте их По Полной ❗❗❗
    7. Sergey39 Ранг пользователя
      Sergey39
      -1
      Сегодня, 08:41
      Получается, что брошенные силы «территории украина», для ликвидации Нашего прорыва иссякают. ПостАвдеевское наступление продолжается.
    8. Задира Ранг пользователя
      Задира
      +2
      Сегодня, 08:50
      Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, теперь Вооружённые силы России взяли под огневой контроль село Первомайское

      Ниже новость с ВО месячной давности
    9. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 09:33
      Военное обозрение, а вы в начале февраля не писала, что уже вошли в это Первомайское?
      А теперь "огневой контроль"

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