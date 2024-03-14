Советник главы ДНР заявил о переходе села Первомайское под огневой контроль ВС РФ
После освобождения села Невельское российские войска получили преимущество над противником в плане контроля над господствующими на местности высотами. Невельское расположено на 50-80 м выше окружающего его ландшафта, включая балки, где ранее ВСУ оборудовали свои позиции.
Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, теперь Вооружённые силы России взяли под огневой контроль село Первомайское. Удары по позициям ВСУ наносятся в том числе и с высоты, на которой расположено Невельское.
Кимаковский, комментируя ситуацию для ТАСС, отмечает, что противник пытается наносить контрудары с применением FPV-дронов.
Безусловно, FPV-дроны – весьма серьёзное оружие, отличающееся и своей точностью при умелой работе оператора. Однако артиллерия и авиация, нанося свои удары, перемалывают позиции противника, вместе с находящимися на них операторами, какими бы умелыми и профессиональными те ни были.
Стоит отметить, что противник до сих пор не признаёт полной утраты контроля над Невельским, утверждая, что «в части села ВСУ продолжают держать оборону». Это типичная «информационная» тактика противоположной стороны, согласно которой Артёмовск, Марьинку и Авдеевку «продолжали удерживать» и спустя пару недель после их освобождения российской армией.
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