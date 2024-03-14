Немецкий журналист: На Западе ищут сближения с Россией в ожидании поражения Украины

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Немецкий журналист: На Западе ищут сближения с Россией в ожидании поражения Украины

На Западе растёт понимание того, что Россия одерживает верх в конфликте с Украиной и что западная санкционная политика провалилась, считает немецкий журналист Габор Штайнгарт.

В своей статье для немецкого журнала Focus журналист отметил, что на этом фоне западные элиты ищут возможность договориться с российским президентом и возобновить разорванные ранее торговые связи с Москвой.



По словам Штайнгарта, на такие мысли его наталкивает продолжающееся материальное истощение Украины и очевидные внутренние противоречия в западных политических кругах по поводу поставок оружия Киеву.

Попытки Запада изолировать Россию и её президента ни к чему не привели – Москва нашла новых партнёров и покупателей сырья, а Владимира Путина рады видеть во всех странах «Большой двадцатки», подчеркнул немецкий журналист.

При этом, по словам Штайнгарта, немалую роль во всём этом сыграла нерешительность Запада, дела которого сильно расходились со словами.

Ранее о том, что Россия справляется с западными санкциями, заявил немецкий предприниматель Оливер Кемпкенс. По его словам, он часто бывает в России и не заметил, чтобы российская экономика особо страдала от санкций – цены стабильные, падения ВВП нет.
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49 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 08:40
    «На Западе ищут сближения с Россией » —

    — Поищите кто взорвал "Северные потоки" ...
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:01
      Этт сейчас так важно?А по сути статьи..О каком сближении вообще может идти речь?Это скорее относится не к Западу,а к нашим...
    2. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +7
      Сегодня, 09:06
      Восстановление СП1/2 за счет принимающей стороны + штраф за упущенную выгоду. Это все после Победы темы для разговоров, если нам будет это нужно. Контрибуцию нужно налагать на все страны, которые участвовали в поставках оружия на окраину и обучении всук. Только после выплат тары-бары за торговлю в рублях.
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:10
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «На Западе ищут сближения с Россией » —

      — Поищите кто взорвал "Северные потоки" ...

      После этого, может и начнет Россия с Европой разговаривать. Хотя нет смысла сотрудничества с Европой, обман на обмане и обманом погоняет.
      1. astepanov Ранг пользователя
        astepanov
        +2
        Сегодня, 09:32
        падения ВВП нет.
        Да, ВВП стоит на ногах устойчиво. А вот дедушка Байден то и дело падает.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 09:38
          Цитата: astepanov
          Да, ВВП стоит на ногах устойчиво. А вот дедушка Байден то и дело падает.

          Да вечно у президентов США, проблемы с ногами, не только у одного Байдена.
        2. vladcub Ранг пользователя
          vladcub
          +1
          Сегодня, 10:01
          Байден падает, а больно от падений Байдена, Зеленскому
  2. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +2
    Сегодня, 08:41
    Чует кошка, чьё мясо съела.......
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 08:50
    немецкого журнала Focus журналист отметил, что на этом фоне западные элиты ищут возможность договориться с российским президентом

    Да и Путин говорил в интервью с Карлсоном, об этом... НАТО надо как то сохранить своё лицо после поражения на украине...
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:04
      Путин много чего говорит.Только факты..Вот то,что они готовятся воевать с нами-факт
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 10:49
        Цитата: dmi.pris1
        Путин много чего говорит.Только факты..Вот то,что они готовятся воевать с нами-факт

        Судя по запасам оружия у них- они ДЕКЛАРИРУЮТ ГОТОВНОСТЬ воевать, а не готовяться.Готовились бы- запасы бы были в 10-20 -50 раз больше, а заводы бы штамповали ракеты/снаряды как блины.
        В абстрактной БЕЗ ядерной войне Россия -НАТО просто в силу длинны фронта они израсходовали бы все запасы за неделю.
        Поэтому когда НЕ адекватный Макрон задвинул свои теории- - ему свои же НАТОвцы тут же насовали во все места:"А че не посоветовался то?"
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 11:14
          Вы наверное не в курсе их планов по нанесению обезоруживающего превентивного удара.И их превосходства в авиационных средствах нападения.Да и не только в них
          1. свой1970 Ранг пользователя
            свой1970
            0
            Сегодня, 11:27
            Цитата: dmi.pris1
            Вы наверное не в курсе их планов по нанесению обезоруживающего превентивного удара.И их превосходства в авиационных средствах нападения.Да и не только в них

            Хорошо пусть даже обезоружили(аэродромы раздолбали АПЛ потопили, Тополя вырубили) - допустим.
            А дальше им надо вводить сухопутные войска- аж 200 Челенджеров и сколько там осталось Лео.Уже весело..
            А дальше проблема Наполеона и Гитлера- логистика- бьет в лоб все НАТО.Поставка з/ч для Челеджеров более месяца на Украину- это просто "праздник какой то!"(с)

            И это при условии что ВС РФ сопротивляться не будут даже минимально.А там еще и отсутствие моральных границ будет- укры хоть с промытыми мозгами но свои- их жалко, а кто то будет жалеть каких то португальцем или англичан? Да ну нафиг... и они это понимают.
            Так что ударные кулаки они конечно собирают( хотя Гитлер бы уржался с полковых ударных кулаков)- но не более...
  4. kromer Ранг пользователя
    kromer
    +4
    Сегодня, 08:51
    а Владимира Путина рады видеть во всех странах «Большой двадцатки»


    Особенно в США laughing
  5. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +3
    Сегодня, 08:52
    Всем всё припомнится когда с бандэрлогами закончим , какая страна что и сколько и когда.........
    1. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      +2
      Сегодня, 09:35
      Цитата: Ирек
      Всем всё припомнится

      Ага. Олигархи прям кинутся припоминать. Как бы ни случилось, как после Второй мировой: СССР победил, а США выиграли.
  6. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +3
    Сегодня, 08:59
    , а Владимира Путина рады видеть во всех странах «Большой двадцатки», подчеркнул немецкий журналист.

    Особенно в тех, где признают решения МУС
    1. vladcub Ранг пользователя
      vladcub
      0
      Сегодня, 10:09
      МУС ет отдельная тема. Ежели, им понадобится, они найдут :100 и 1 причину, что не исполнять решение МУС...
      Навскидку несколько :согласно закону :"тыщалохматого года" ето надо было обсуждать, а надц
      1. vladcub Ранг пользователя
        vladcub
        +2
        Сегодня, 10:20
        Можно в наглую сказать : да, подписывал Бранко и Ганс, но они уж на пенсии, а мы не отвечаем за действия пенсионеров
  7. LeutnantTom Ранг пользователя
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 09:00
    А как насчет России и Украины против Запада!?
  8. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +1
    Сегодня, 09:01
    западные элиты ищут возможность договориться с российским президентом и возобновить разорванные ранее торговые связи с Москвой.

    Что? Уже? Поздновато спохватились. Надеюсь, что наши не поведутся на очередной договорняк.
    1. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      +3
      Сегодня, 09:25
      Все войны заканчиваются миром. А поскольку весь Запад мы не победим и над Бигбеном триколор не водрузим, то хочешь/не хочешь, а придется как-то с ними договариваться.
      1. vladcub Ранг пользователя
        vladcub
        +1
        Сегодня, 10:23
        "придётся как-то договариваться", чтоб начать договариваться, надо козырей набрать
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:03
    западные элиты ищут возможность договориться с российским президентом и возобновить разорванные ранее торговые связи с Москвой.
    В чем большие сомнения. Возможно отдельные и хотели бы восстановления торговых связей, но кто же им даст на это разрешение если ЕС уперлось рогом в "сдерживание России" и не смотря на экономические потери следует этим курсом.
    1. Жнец Ранг пользователя
      Жнец
      +2
      Сегодня, 09:14
      Так и есть. Да и веры им больше не будет никогда, запад навсегда враг, так или иначе.
    2. Vik. K Ранг пользователя
      Vik. K
      0
      Сегодня, 11:16
      "хотели бы восстановить" ещё год назад таких, практически не было, а сейчас. Мы, можем лишь гадать : сколько таких.
      Держу пари, от жены научился, половина об этом думает, но не говорит. Причин, может быть, море:скажу публично и меня, коллеги по бизнесу заедят. Возможно, кто-то на "двух стульях седит".
      Мне по работе, приходится быть в курсе, западных наработок. Немцы и японцы,, подшаманили свою продукцию, чтоб была двойного назначения. Теперь, они в любом случае на коне. Тайваньцы и Южная Корея были на грани, но пока не слышно, чтоб делали" двойного назначения". Мы это отслеживает внимательно
  10. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +3
    Сегодня, 09:14
    В чем конкретно поиск элит Запада заключается ? Смена риторики отсутствует , политический курс не изменился ,а закулисные переговоры всегда ведутся. Тут даже американцы в Омане ведут переговоры с хуситами и это ничего не значит.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 09:18
      Ну журналист должен же что то новое, не заезженное написать.
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 10:01
      Западный бизнес хочет денег - убытки уже распаковали и опустошили их кубышки
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:22
        Цитата: Romario_Argo
        Западный бизнес хочет денег -

        Говорят политика прямое продолжение экономики,но на данный момент не видно вообще .По сути политика в ЕС живет отдельно от экономики ,граждан и государства .
  11. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 09:16
    что на этом фоне западные элиты ищут возможность
    ...да уж...пожалуй индианы джонсы с них ни какие...пущяй дальше ищут раз мозги в задах
  12. arhitroll Ранг пользователя
    arhitroll
    -3
    Сегодня, 09:17
    Надеюсь наши капиталюги не сыканут и отожмут в процессе переговоров хороший кусок, глядишь и нашим гражданам крошки достанутся...
  13. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    0
    Сегодня, 09:17
    Да лет через 5-7 русские снова будут ездить отдыхать в европку, оттуда будут ехать товары. Хоть и будем им припоминать поддержку скачущего скота. А чубатые будут только злобно шипеть из своих информационных гетто.
  14. Романенко Ранг пользователя
    Романенко
    +1
    Сегодня, 09:22
    Немецкий журналист: На Западе ищут сближения с Россией в ожидании поражения Украины

    Выход был бесплатный, а вот насчет входа придется долго договариваться
    1. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      +1
      Сегодня, 10:26
      Если наши поставят условие-запрет лгбт ,то мы никогда не подружимся с европой.
  15. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    +2
    Сегодня, 09:29
    Ой, не все ищут, а есть которые даже и в лицо плюют, хотя раньше в дёсны лобзались...

    Лидер французской партии "Национальное объединение", одна из самых пророссийских политиков, Марин Ле Пен, неожиданно поддержала Украину.

    Слова поддержки Украины Марин Ле Пен высказала во время выступления в Национальной ассамблее.

    "Украинской нации мы обязаны выразить наше уважение и нашу поддержку. Напав на Украину, РФ спровоцировала войну на пороге ЕС и самый драматичный за последние 20 лет геополитический кризис", - говорится в сообщении.

    Неужели очередной платёж не поступил?! feel Прямо нож в спину перед выборами...
    1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 09:44
      , а есть которые даже и в лицо плюют, хотя раньше в дёсны лобзались...
      ...да там все такие...это наши недоумки в комментах в восторге от таких люпенш...сейчас в восторге от немкоперса вагешмаген... у наших тупиц пока рылом в гальюн не окунуть-не прозреют..в империи лжи пока до кормушки не доберутся будут об РФ об заклад биться в дружбе...а потом усё..табачок врозь...априори
    2. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 10:56
      Цитата: Аль Манах
      Ой, не все ищут, а есть которые даже и в лицо плюют, хотя раньше в дёсны лобзались...

      Ну вообще то с ней как бы особо и раньше не обнимались и регулярно именовали "Националисткой".
  16. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:37
    По его словам, он часто бывает в России и не заметил, чтобы российская экономика особо страдала от санкций – цены стабильные, падения ВВП нет.

    И что?
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    Хреновая какая-то стабилизация. Все цены на продукты стабильно растут без видимых экономических причин...Ладно, мясо, яйца...Почему соль в России за последние 10 лет выросла в цене в два раза? Почему неурожай подсолнечника в лохматом году как поднял цены на продукт из него произведённый (масло), так и держит в нервном напряжении?
    Российские буржуи не мытьём, так катаньем выбивают денежки с населения?
    * * *
    Дорогие азербайджанские помидоры (430-450 р/кг) скоро заменят дешёвые краснодарские!!! fellow Это те, которые в магазине стоят 149,9 р/250 г?. Неплохая прибавка к пенсии!!! fellow
    1. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 11:03
      Si cela peut vous rassurer , en France aussi il y a de l'inflation.
      Les chiffres ci dessous sont "lissés" mais pour certains produit de première nécessité comme la farine en 3 ans nous sommes passé ( pour la moins chère) de 0.35€ le kilo à .86€ le kilo soit 245%
      https://static.cnews.fr/sites/default/files/2022_redaction/capture_decran_2023-03-14_a_17.49.24-taille640_6410b95acc44f.jpg

      L'énergie pour les particuliers a augmentée de 15 en Janvier 2023 et de 10 en Janvier 2024
      Pour les entreprises cela a augmenté pour certaines de 600% à 1000% suivant les horaires.
      Rassurez vous ce sont toujours les mêmes qui s'enrichissent en temps de crise et toujours les mêmes qui...meurent

      Если вас это может успокоить , то во Франции тоже есть инфляция.
      Приведенные ниже цифры "сглажены", но для некоторых продуктов первой необходимости, таких как мука, за 3 года мы выросли ( для самых дешевых) с 0,35 евро за килограмм до 86 евро за килограмм, что составляет 245 евро%
      https://static.cnews.fr/sites/default/files/2022_redaction/capture_decran_2023-03-14_a_17.49.24-taille640_6410b95acc44f.jpg

      Стоимость электроэнергии для физических лиц увеличилась на 15% в январе 2023 года и на 10% в январе 2024 года
      Для компаний этот показатель увеличился для некоторых с 600% до 1000% в зависимости от расписания.
      Будьте уверены, это всегда те же самые, которые обогащаются во время кризиса, и всегда те же самые, которые ... умирают
  17. Южноукраинец Ранг пользователя
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 09:38
    Сейчас в Европе у власти элиты выращенные соросом и ко. Но так будет не всегда. Все течет и все меняется, через время будем сотрудничать дальше. Как никак соседи....
  18. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:46
    Что можно вспомнить... у нас, до того как, бытовало мнение, что уж гиганты бизнеса, промышленности, сумеют настоять на своём и не пойдут на поводу у политиков!!!
    И что получилось, в результате, именно политиканы, чиновники всем заправляют и могут прогнуть кого угодно и как им надо!!!
    Вопрос... а будет ли хоть что то меняется, если гейропейские чиновники работают на большого брата из за океяна???
  19. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 09:48
    Сначала капитуляция Украины и ее вхождение в РФ а потом уже поговорим за сближение. И это, за северные потоки готовтесь ответ держать
  20. lisikat2 Ранг пользователя
    lisikat2
    0
    Сегодня, 09:52
    Я, вас, очень прошу: не говорить об этом Зеленскому . Ему добрый дедушка Байден , пообещал, что агрессор будет разбит. В самом хорошем случае:"останутся при своих"
    Этот термин пришёл из покер-клубов 19 в..
    Когда игрок,по окончанию игры, подсчитывал свои и говорил:"остался при своих"т.е он не смог пополнить свой кошелёк и остался при той же сумме, с какой начинал.
    И вдруг, говорят,:"ожидание поражения Украины" так и инфаркт заработать можно
  21. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 09:58
    Странные у них способы сближения- вдоль наших границ ударные кулаки формировать.
  22. aybolyt678 Ранг пользователя
    aybolyt678
    +1
    Сегодня, 10:01
    По словам Штайнгарта, на такие мысли его наталкивает продолжающееся материальное истощение Украины

    продолжающееся материальное истощение Украины компенсируется нарастающим военным потенциалом Польши и агрессивной риторикой Франции.... Потеря Украины ничего не значит в глазах дирижеров конфликта, всего лишь инфоповод для обвинений России
  23. Есаул Ранг пользователя
    Есаул
    +1
    Сегодня, 10:27
    А кто такой запад по мнению журналиста? Политики из ЕС, крупный бизнес или может фермеры? Пока первые находятся у руля, то никакого сближения не будет. Наоборот, противостояние будет только усиливаться. Сейчас уже почти раскачали польшу и прибалтику, чтобы они начали поставлять официально своё мясо. Потом раскачают Кавказ и Среднюю Азию. Нужна смена политических элит в ЕС, а лучше вообще развал ЕС, т.к. им сейчас управляют наднациональные глобальные элиты.
  24. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 10:28
    Особенно согласен с господином Кемпкесом, бизнесменом, цены стабильные. Стабильно высокий. smile
  25. comradChe Ранг пользователя
    comradChe
    +1
    Сегодня, 10:38
    Какая благая информация для российской власти. Володя и так из кожи вон лезет, чтобы болтовнёй своей заменить реальный разворот страны от европы. Так и слышится шорох "подковёрной возни" гнидовской элиты. Заискивающий. умиротворяюще-просящий тон в его обращениях к западным портнёрам вызывает приступы тошноты. А уговоры и увещевания "хозяев жизни" внутри страны расставляют все точки на свои места."Русская весна" перерождается в "Осень России".

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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