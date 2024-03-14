Пресса ФРГ назвало число ракет Taurus у Бундесвера, а эксперты высказали новую версию о причине отказа Шольца передать ракеты Киеву
На Западе продолжают активно обсуждать отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять крылатые ракеты Taurus Киеву. Напомним, Шольц неоднократно повторял, что для него поставка Taurus Украине – «черта, которую он не собирается перешагивать». Так же Шольц отверг предложение Лондона об «обмене» Taurus на Storm Shadow. Таким обменом британцы хотели добиться получения от Берлина ракет с тем, чтобы потом их как бы от своего имени передать киевскому режиму.
Тем временем в немецком издании Die Welt вышла статья, в которой говорится, что «половина ракет Taurus Бундесвера не имеют сертификата соответствия ввиду того, что предыдущие сертификаты просрочены».
При этом немецкая пресса публикует данные о точном количестве «Таурусов» в распоряжении Бундесвера. Если верить этим публикациям, то таких ракет у Германии 600. А если верить статье Welt, то «в боеготовом состоянии» - 300.
Тем временем в ФРГ высказана точка зрения о том, почему Шольц, ранее одобривший поставки Украине ЗРК IRIS-T, самоходных гаубиц и танков, не решается поставить Киеву дальнобойные ракеты. Немецкие эксперты полагают, что нерешительность немецкого канцлера в этом плане связана с тем, что вслед за «Таурусами» ему придётся одобрять и поставку самолётов из авиапарка ВВС, с которыми эти ракеты интегрированы. И в этом плане бежать впереди партнёров по НАТО, как утверждается, Шольц не хочет. При этом в Германии есть немало тех, кто считает, что передача ракет Taurus Украине - лишь вопрос времени, если в ближайшее время на фронте и в политическом поле Украины не случатся экстраординарные события.
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