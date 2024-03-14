Пресса ФРГ назвало число ракет Taurus у Бундесвера, а эксперты высказали новую версию о причине отказа Шольца передать ракеты Киеву

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Пресса ФРГ назвало число ракет Taurus у Бундесвера, а эксперты высказали новую версию о причине отказа Шольца передать ракеты Киеву

На Западе продолжают активно обсуждать отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять крылатые ракеты Taurus Киеву. Напомним, Шольц неоднократно повторял, что для него поставка Taurus Украине – «черта, которую он не собирается перешагивать». Так же Шольц отверг предложение Лондона об «обмене» Taurus на Storm Shadow. Таким обменом британцы хотели добиться получения от Берлина ракет с тем, чтобы потом их как бы от своего имени передать киевскому режиму.

Тем временем в немецком издании Die Welt вышла статья, в которой говорится, что «половина ракет Taurus Бундесвера не имеют сертификата соответствия ввиду того, что предыдущие сертификаты просрочены».

При этом немецкая пресса публикует данные о точном количестве «Таурусов» в распоряжении Бундесвера. Если верить этим публикациям, то таких ракет у Германии 600. А если верить статье Welt, то «в боеготовом состоянии» - 300.

Тем временем в ФРГ высказана точка зрения о том, почему Шольц, ранее одобривший поставки Украине ЗРК IRIS-T, самоходных гаубиц и танков, не решается поставить Киеву дальнобойные ракеты. Немецкие эксперты полагают, что нерешительность немецкого канцлера в этом плане связана с тем, что вслед за «Таурусами» ему придётся одобрять и поставку самолётов из авиапарка ВВС, с которыми эти ракеты интегрированы. И в этом плане бежать впереди партнёров по НАТО, как утверждается, Шольц не хочет. При этом в Германии есть немало тех, кто считает, что передача ракет Taurus Украине - лишь вопрос времени, если в ближайшее время на фронте и в политическом поле Украины не случатся экстраординарные события.

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    16 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:23
      «В этом плане бежать впереди партнёров по НАТО, как утверждается, Шольц не хочет » —

      — Но вторым-третьим пойдёт ...
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 08:24
      Если верить этим публикациям, то таких ракет у Германии 600. А если верить статье Welt, то «в боеготовом состоянии» - 300

      Каждая вторая - донор запчастей для первой lol
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +4
      Сегодня, 08:24
      Не в ракетах дело,а во внутренней оппозиции. Давать еще один аргумент своим противникам ,значит поставить крест на политической карьере .Вопросы по фермерам в Германии все более становятся острее ,посевная на носу
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 10:05
        ФРГ опасается прекращения транзита газа через ГТС украины - это будет крахом их экономики
        производство в ФРГ просто встанет - поэтому СВО и идет не задевая Брянскую и больше Курскую области где крупная ГРС Суджа
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          0
          Сегодня, 11:20
          Цитата: Romario_Argo
          поэтому СВО и идет не задевая Брянскую и больше Курскую области

          Серьезно ? В Брянской обл обстрел районов приграничья ,через день. А Курская АЭС раз месяц
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            0
            Сегодня, 11:24
            Серьезно ?
            - ДА
            вы про обстрелы - а я про то что там нет наступательных действий
            1. APASUS Ранг пользователя
              APASUS
              +1
              Сегодня, 11:25
              Цитата: Romario_Argo
              вы про обстрелы - а я про то что там нет наступательных действий

              Наступательные действия увеличивают длинну фронта ,а он уже и так не по карману Украине.ИМ бы свое отбить обратно
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 08:27
      После возвращения в родную гавань ново - и малороссии рф наберётся (10 тыс высших манагеров) наглости требовать выдачи всяких поваров-азовцев без наших углеводородов? Или сразу газнефт в обмен на допуск в куршавель и давос? И яхты вернуть.

      И бермуды ждут загорать.
      Или...?
    5. красноярск Ранг пользователя
      красноярск
      +1
      Сегодня, 08:29
      Передадут, и к бабке не ходи. С чего они начали? С мед.пакетов, касок, униформы и пр. дребедени. Так что, недалек тот день когда и ракеты дальнего действия и самолеты, все дадут. Лишь бы продлить б.д. на Окраине и увеличить количество погибших и искалеченных славян..
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 08:35
      . Если верить этим публикациям,

      Короче... бабка надвое сказала.....
    7. Sergey39 Ранг пользователя
      Sergey39
      0
      Сегодня, 08:36
      Все это словесная игра, начинали с касок и бронежилетов. Будет поставлен весь комплекс вооружений, когда почувствуют, что «горят подметки».
    8. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      +4
      Сегодня, 08:42
      Пока волна от Посейдона-хуситов не смоет Лондон и прилегающие территории, то так и будут наводить разведку на нас и наши объекты, будут оружие практически любое давать.
      И англичанка гадить и немец борзеть с передачами и обменами.
      Ракеты давать и технику.
      Вчера новости были о получении результатов испытания хуситами гиперзвуковых ракет для применения в Красном море.
      Надеемся точно в цель будут бить.
      И шутки конечно кончились.
      Играть однозначно стоит на помощь братскому народу Йемена.
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:58
      вслед за «Таурусами» ему придётся одобрять и поставку самолётов из авиапарка ВВС, с которыми эти ракеты интегрированы... бежать впереди партнёров по НАТО, как утверждается, Шольц не хочет.
      Он и по танкам не хотел бежать впереди паровоза, но Сша настойчиво "посоветовали" не спорить и поставить. Но причина конечно явно не в том, что Шольц не желает, чтобы немецкими ракетами били по территории России и что не хочет наличия своих в/сл на украинской территории. Немецкие спецы и сегодня там находятся и что-то у Шольца голова по этому поводу не болит.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:32
        Но причина конечно явно не в том, что Шольц не желает, чтобы немецкими ракетами били по территории России
        ....конечно не в том...а в том что выкинутое бесцельно в бандерпомойку ракеты надо восполнять...и денег стоят немалых..а где их брать...пральна...из карманов бюргеров..там и так полевых бюргеров лишили дотаций..в итоге кучи навоза по городам и недосчет в бюджет...вопрос кто следующий будет лишенцем дотаций от государства после передачи ракет в бездонное болото без всякой пользы...по ходу это будут те кто по радикальней выражать протесты...дойче бешенцы
    10. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 09:13
      Тут у Шольца в его душонке борются две мысли .Первая и основная- это конечно родовая страстная мысль ,передающаяся ему по наследству от дедушки, группенфюрера СС- ударить по Москве хоть чем,хоть чьими щупальцами,убить как можно больше русских детей,что является исконной целью любого германского фашиста.Однако Шольц также иногда проезжает и мимо Рейхстага ,и тогда в душе его шевелится другая,конечно недостойная истинного арийца мысль- а вдруг опять кто испишет гордость немецкой архитектуры непотребными надписями типа "Дошли" да ещё на похабном для Шольца языке(70 лет эти ужасные надписи нацисты немыслимо терпели,не закрашивали) Да и русский Иван может теоретически подарить голове Шольца точно такой же подарок ,как и голове его любимого дедушки в 1944г.И вот именно эта мысль сдерживает родовые потуги Шольца, несмотря даже на то,что амерофюрер топает ногами,требует от Шольца возглавить, поднять знамёна нового "Дранг нах Остена" (своих денег, правда, платить пока не хочет,ибо амерофюрер в целом ... рачительный)
    11. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 09:40
      При этом в Германии есть немало тех, кто считает, что передача ракет Taurus Украине - вопрос времени

      Это верно . Поставят. Ни куда не денутся.

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