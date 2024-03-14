Над Белгородской и Курской областями сбито 14 вражеских беспилотников
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Украина продолжает попытки атак по объектам на сопредельных российских регионах. Несмотря на значительные потери беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в последнее время украинская сторона в разы увеличила их использование.
Как сообщает Минобороны России, прошедшей ночью около полутора десятков вражеских дронов появились в небе над Белгородской и Курской областями.
Российскими средствами противовоздушной обороны было нейтрально одиннадцать украинских беспилотников в Белгородской области и три в Курской. Всё БПЛА были самолетного типа, сообщает оборонное ведомство.
Вражеские атаки на российские регионы происходят практически ежесуточно. Ранее Минобороны России сообщало, что шесть регионов страны попытались сразу атаковать рекордным количеством дронов, но средствами ПВО удалось перехватить 65 беспилотников, больше половины из которых нейтрализовали в Воронежской области. Более десяти беспилотников сбили в Белгородской области. Также были уничтожены вражеские дроны в Брянской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.
По данным Минобороны РФ, за время конфликта было уничтожено более 15360 украинских БПЛА.
Очевидно, что производство беспилотников на Украине поставлено на поток, если им удаётся увеличивать число атак ими при таких потерях. Нельзя списывать со счетов и масштабные поставки из-за рубежа.
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