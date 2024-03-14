Над Белгородской и Курской областями сбито 14 вражеских беспилотников

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Над Белгородской и Курской областями сбито 14 вражеских беспилотников

Украина продолжает попытки атак по объектам на сопредельных российских регионах. Несмотря на значительные потери беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в последнее время украинская сторона в разы увеличила их использование.

Как сообщает Минобороны России, прошедшей ночью около полутора десятков вражеских дронов появились в небе над Белгородской и Курской областями.



Российскими средствами противовоздушной обороны было нейтрально одиннадцать украинских беспилотников в Белгородской области и три в Курской. Всё БПЛА были самолетного типа, сообщает оборонное ведомство.

Вражеские атаки на российские регионы происходят практически ежесуточно. Ранее Минобороны России сообщало, что шесть регионов страны попытались сразу атаковать рекордным количеством дронов, но средствами ПВО удалось перехватить 65 беспилотников, больше половины из которых нейтрализовали в Воронежской области. Более десяти беспилотников сбили в Белгородской области. Также были уничтожены вражеские дроны в Брянской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.

По данным Минобороны РФ, за время конфликта было уничтожено более 15360 украинских БПЛА.

Очевидно, что производство беспилотников на Украине поставлено на поток, если им удаётся увеличивать число атак ими при таких потерях. Нельзя списывать со счетов и масштабные поставки из-за рубежа.
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    12 комментариев
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    1. пешик
      пешик
      -9
      Сегодня, 09:20
      А вот почему на калужскую ничего не летит - это что, коррупция?
      1. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +1
        Сегодня, 09:51
        Эта "музыка" с дронами будет вечной am Уж сколько раз тут твердили уничтожать надо ВСЮ !!! энергосистему Украины вместе с военно-политическим руководством, политика кота Леопольда с террористами не работает. И еще систему ПВО надо менять кардинально, низколетящие малоразмерные цели с низкоотражающей поверхностью большинство современных радаров не видит, в лучшем случае засечка идет на подлете к цели и неминуемом ударе.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 09:31
      Ну, в украине тоже уже дважды тревогу объявляли. Вот только производство украинских беспилотников остается сомнительным. Наверняка, зятек Эрдогана подсуетился.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        -1
        Сегодня, 09:54
        странно, что
        ВСУ не бьют по газоперекачивающим станциям, и трубам ГТС
        украина не так много получает с транзита
      2. berlaga2005 Ранг пользователя
        berlaga2005
        0
        Сегодня, 10:30
        Скорее всего где-нибудь в Чехии эти беспилотники делают. На Украине скорее всего только сборка комплектов и загрузка ВВ. В любом подвале можно организовать, для этого даже электричество почти не нужно.
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 09:35
      Да в Воронежской области вчера, с утра, было жёстко. Такого количества "птичек", над нашим городком, надеюсь больше не увидеть. ПВОшникам отдельное спасибо - отработали на совесть!
    4. пешик
      пешик
      -1
      Сегодня, 09:35
      Цитата: Егоза
      Наверняка, зятек Эрдогана подсуетился.


      )) - да они и раньше суетливые были - императрицу Марию с сыновьями вывезли в Турцию, а один сын, Романов Сергей погиб, ну,.. у которого дача в Псебае.
    5. пешик
      пешик
      -1
      Сегодня, 09:38
      Цитата: Лешак
      Да в Воронежской области вчера, с утра, было жёстко. Такого количества "птичек", над нашим городком, надеюсь больше не увидеть. ПВОшникам отдельное спасибо - отработали на совесть!


      А у нас только вот два дня ревели самолёты высоко в небе, пролетали с запада на восток и обратно, сёдни пока тихо.
    6. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 09:40
      в Белгороде убитые и раненые уже сегодня
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 10:05
      Имею сказать, таки, точно установлено нашей разведкой и партизанами -подпольщиками на вна 404 о помощи, планировании и непосредственном участии более наций более 50 стран, непосредственно участвующих в наведении, разведке, поиске целей на территории РФ, включая Patriot, NASAMS, SLM, HIMARS и др. с иноными экипажами.
      Как бы помягше, чтобы не забанили, но россиян, как проживающих на вражеских территориях лже-недо-запада, так и путешествующих можно снабдить небольшими поручениями в интересах РФ, речь не идёт об агрессивных терактах, чего лже-недо-запад заслужил за десятки тысяч смертей россиян!
      А также, учитывая лояльное отношение к РФ многих мигрантов, наводнивших и ян ке- сри- ю и саксо- нагли ю, и гей- еу ропию, можно вести игру с лже- недо- западом и с помощью мигрантов, и пусть потом политики этих стран т.н. золотого лярда спрашивают себя, а нас то за що? Дремлет талая заря над полями грустными. Не будите лиха зря, -
      Не воюйте с русскими!
    8. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      +2
      Сегодня, 10:12
      Цитата: Romario_Argo
      странно, что
      ВСУ не бьют по газоперекачивающим станциям, и трубам ГТС
      украина не так много получает с транзита

      Но ведь получает же. Типичная буржуазная войнушка - тут воюем, тут торгуем.
    9. Maluck Ранг пользователя
      Maluck
      +2
      Сегодня, 10:37
      Борьба с бпла тема конечно актуальна, но не все так просто как кажется.

      Порассуждаем с точки зрения противника. Чтобы аппарат успешно долетел до цели и выполнил свою миссию, он должен преодолеть а). эшелонированную ПВО на границе, б). быть не восприимчивым к глушилкам всех мастей, которые ставят на критические объекты по пути следования и в). иметь достаточную дальность и грузоподъемность.

      Преодолеть ПВО на границе можно несколькими способами - выявить дыры и направить дрон туда, где плотность ПВО минимальна. Есть еще один способ, который не стоит сбрасывать со счетов. В автоматическом режиме, на малой высоте перегнать дрон  за эшелон ПВО на нашу территорию.

      Невосприимчивость к глушилкам можно обеспечить инерциальной системой навигации, которая с достаточной точностью выведет аппарат в нужный квадрат.

      Что касается дальности и грузоподъемности, то здесь мы имеем классическую вилку. Большая дальность и грузоподъемность = большой и габаритный аппарат. Небольшой аппарат с большой дальностью = небольшая полезная нагрузка, которая способна только поцарапать штукатурку. Небольшой аппарат с большой полезной нагрузкой = низкая дальность полета за счет экономии на весе топлива. 

      Из тех сообщений, который циркулируют, противник применяет не сильно габаритные дроны с боевой частью до 5-7 кг ВВ, при этом они якобы пролетают тысячи км вглубь нашей территории. У меня возникает вполне резонный вопрос - сколько топлива нужно для среднегабаритного бпла, чтобы пролететь полторы тысячи верст, да еще доставить 5-7 кг ВВ.? Те модели которые озвучены в прессе, явно не подходят для таких задач. Значит тактика применяемая противником совершенно другая. И я попытаюсь ее озвучить.

      Противник со своей территории запускает аппарат с деактивированной боевой частью и инерциальной системой навигации в заданный квадрат, куда он летит в автоматическом режиме полного радио молчания. Квадрат находится в месте где НЕ работают ПВО и глушилки. Посадка производится либо по парашютному, либо на шасси, на какой то ровной поверхности. В этом квадрате его подбирают (не буду говорить кто) и перевозят поближе к цели, где наведение можно осуществить даже по фото объекта заложенного в память. Плюс к этому заранее разведанный полетный маршрут, у которого не будет препятствий в виде глушилок и пр. Далее производится активация боевой части и аппарат летит на цель. При этом, те аппараты, которые преодолели эшелон ПВО и были подобраны и доставлены ближе цели, уже не несут риски, которые имеются в результате преодоления первого этапа и практически в открытую могут атаковать цель. Плюсом также идет тот факт, что уже не нужно много топлива на пролет тысяч верст и можно взять на борт больше ВВ.

      А теперь, спросите себя, если противник использует данную тактику, то как можно перехватить такой бпла? На первом этапе возможно и сбивается некоторое количество, но чтобы перехватить те, которые его прошли нужны титанические усилия прежде всего оперативного характера. Начиная от проверок на дорогах, заканчивая системами сканирования и защиты (мини ПВО) на критических объектах - потенциальных целях. Ну и на десерт - будьте бдительны и сообщайте сразу куда следует, если что-​то летает не там где должно, особенно в приграничных регионах, это может спасти много жизней и уберечь от критического ущерба.

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