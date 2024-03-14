Военные США уничтожили одну ракету и несколько дронов хуситов над Йеменом
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Значительная часть йеменской территории находится под контролем движения «Ансар Аллах». Именно там военные США уничтожили одну ракету класса «земля-воздух» и несколько дронов хуситов над Йеменом.
Об этом на своей странице в соцсети сообщило Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).
Там заявили, что ракета и четыре хуситских беспилотника угрожали военным кораблям Соединенных Штатов и торговым судам.
Это оружие представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе
- сказано в пресс-релизе.
Помимо этого, йеменские повстанцы произвели пуск противокорабельной баллистической ракеты в сторону Аденского залива. Она не нанесла вред ни единому кораблю или судну.
Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что хуситы провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты. Она способна лететь со скоростью до десяти тысяч километров в час. Предполагается, что представители движения «Ансар Аллах» станут применять новое оружие против целей на Красном море и объектов на израильской территории.
Хуситы контролируют немалую часть территории Йемена в северо-западной части страны. В их зону влияния также входит побережье Красного моря.
Ранее движение «Ансар Аллах» предупредило о намерении организовывать атаки на любые суда, тем или иным образом связанные с Израилем. Его представители заявили, что они не угрожают международному судоходству в данном регионе.
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