Военные США уничтожили одну ракету и несколько дронов хуситов над Йеменом

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Военные США уничтожили одну ракету и несколько дронов хуситов над Йеменом

Значительная часть йеменской территории находится под контролем движения «Ансар Аллах». Именно там военные США уничтожили одну ракету класса «земля-воздух» и несколько дронов хуситов над Йеменом.

Об этом на своей странице в соцсети сообщило Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).

Там заявили, что ракета и четыре хуситских беспилотника угрожали военным кораблям Соединенных Штатов и торговым судам.

Это оружие представляет непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе

- сказано в пресс-релизе.

Помимо этого, йеменские повстанцы произвели пуск противокорабельной баллистической ракеты в сторону Аденского залива. Она не нанесла вред ни единому кораблю или судну.

Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что хуситы провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты. Она способна лететь со скоростью до десяти тысяч километров в час. Предполагается, что представители движения «Ансар Аллах» станут применять новое оружие против целей на Красном море и объектов на израильской территории.

Хуситы контролируют немалую часть территории Йемена в северо-западной части страны. В их зону влияния также входит побережье Красного моря.

Ранее движение «Ансар Аллах» предупредило о намерении организовывать атаки на любые суда, тем или иным образом связанные с Израилем. Его представители заявили, что они не угрожают международному судоходству в данном регионе.
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    16 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:41
      Зашибись, а не поддать ли нам парку?
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 10:03
        Зачем напрямую поддавать? Надо помочь Ирану, а они там не снимают руку с пульса событий. Такое своеобразное прокси-прокси получается. Если я правильно понимаю, с персами имеются благородные договоренности.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 09:43
      «Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что хуситы провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты» —

      — Вот тебе и "ребята в тапках" ...
    3. dnestr74 Ранг пользователя
      dnestr74
      0
      Сегодня, 09:44
      Кинжал привезли?........................
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 09:47
      Зашибись,таки, а не поддать ли нам парку? Имею сказать, таки , незаметно пролетело
      сообщение, что мужественные хуситы провели удачные испытания гиперзвуковых ракет на территории Йемена и изыскивают регион их применения!
      Если даже -это деза, то коалиция на всякий случай уже запасается пемперсами,
      посмотрим как биржи оценят это замечательное событие?
      Неужели дедоллороизация и дееврикоизация может идти и по военному сценарию?
      Запасаемся назло лже-недо- западу, не попкорном, а традиционными российскими ценностями и следим за поведением по цев за атлантической лужей, на земле обетованной за обидчиками палестинского народа и гадкой, постоянно гадящей саксо- наглонкой с гей- еуропией!
    5. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 09:51
      Хуси должны подать иск в какой-нибудь международный суд на янков! За неправомерное уничтожение чужого имущества.
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        0
        Сегодня, 10:02
        Зачем время терять, в суд таскаться? Так, найдут чем ответить.... думется....
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 11:02
          Цитата: Кот Александрович
          Кот Александрович
          (Андрей)
          Хуси должны подать иск в какой-нибудь международный суд на янков! За неправомерное уничтожение чужого имущества.

          Цитата: Mouse
          Зачем время терять, в суд таскаться? Так, найдут чем ответить.... думется....

          Василий, не принимайте всерьёз некоторые комменты Кота Александровича. Это у него сарказм своеобразный постоянно проявляется. Фишка у человека такая - редкий коммент без шпильки и подкола обходится. Иногда удачно и в тему, а чаще просто "из любви к искусству". yes
          1. Mouse Ранг пользователя
            Mouse
            +1
            Сегодня, 11:08
            Возьму на заметку.. hi ....
        2. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          +1
          Сегодня, 11:03
          Ой, какие мы - мышки - серьёзные! laughing
          1. Mouse Ранг пользователя
            Mouse
            0
            Сегодня, 11:08
            Не стоит обольщатся....... wassat
          2. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            0
            Сегодня, 11:21
            Цитата: Кот Александрович
            Ой, какие мы - мышки - серьёзные!

            А что делать, ежели некоторые коты хулиганить начинают? Берите пример с кота Леопольда. smile
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:54
      военные США уничтожили одну ракету класса «земля-воздух»
      Чем зенитная ракета "земля-воздух" может угрожать торговым судам? У хуситов для этого другие ракеты имеются. А вот против БПЛА, либо ракеты "коалиции" может быть использована. Пока хуситы не дают спокойно себя чувствовать англосаксам держа их в постоянной готовности к отражению возможной атаки. Да и морской трафик заметно уменьшился.
    7. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 10:18
      Для иранцев прям роскошный полигон для испытаний своего оружия по современным целям. Интересно чем таки завалят первый военный корабль.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 11:29
        Цитата: Копчёный
        Интересно чем таки завалят первый военный корабль.

        Может быть "Ониксом", переименованным в "Shahed 800"?
    8. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      +1
      Сегодня, 10:26
      Хуситы Йемена проводят пристрелку и обкатку многих вооружений, учатся на реальных мишенях типа корабль HESSEN ФРГ вывели.
      Британские 2 корабля вывели из строя.
      Амеров флот потрепали.
      И много танкеров подбили,несколько затонуло.
      Так что пока видимо не было сигнала о более активных действиях.

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