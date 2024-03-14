В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

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В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

Плачевное положение украинских войск на фронте заставляет Киев активизировать свои действия на других направлениях, включая усиление атак беспилотниками на российскую территорию и всякого рода диверсионную деятельность.

Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Северной столице сотрудниками ФСБ были задержаны четверо членов так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК - признан в России террористической организацией и запрещён).



Задержанные планировали отправку отравленных продуктов в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данным ФСБ, злоумышленники готовились отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, которые в качестве гуманитарной помощи должны были отправить жителям новых российских регионов и участникам СВО.

В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что задержанные члены РДК работали в интересах ГУР Минобороны Украины и в отношении них уже возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

Кроме того, они занимались сбором информации об объектах критически важной инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
  • Википедия/Андрей Стенин
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40 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +29
    Сегодня, 10:26
    — Надо им эти продукты скормить ...
    1. SS68SS Ранг пользователя
      SS68SS
      +14
      Сегодня, 10:28
      А жрать не будут насильно запихать
    2. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +14
      Сегодня, 10:29
      По справедливости, да. И не только в таких случаях, а вообще тем кто изготавливает какой либо контрафакт, подделку и тп. "Палёная водка", которая убивает или оставляет инвалидами тоже достойна быть залитой в горло всей цепочке участников её изготовления.
    3. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      +7
      Сегодня, 10:29
      Да ,надо заставить их сожрать их продукцию.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +4
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Надо им эти продукты скормить
      Замечательная идея!
    5. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
      Оби Ван Кеноби
      0
      Сегодня, 11:20
      — Надо им эти продукты скормить ...

      Предварительно допросив с пристрастием.
      Ну и скормить не только им, но и их родным и близким!
  2. Комментарий был удален.
  3. nPuBaTuP Ранг пользователя
    nPuBaTuP
    +8
    Сегодня, 10:28
    Надо бы их ещё проверить на причастность к атакам дронами.... Есть такое подозрение что не из 404 ошибки пускают....
  4. abrakadabre Ранг пользователя
    abrakadabre
    +8
    Сегодня, 10:32
    Что-то не ту статью им шьют. Надо про измену родине... Или такой уже нет в УК?
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 10:47
      Цитата: abrakadabre
      Надо про измену родине
      Терроризм
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 11:03
      А за измену теперь разве вешают?Так же могут пожизненное.Однако хотелось ,что бы эту публику вешали.На площадях
  5. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +6
    Сегодня, 10:32
    Вот я сам немного националист, особенно если дело касается офигевших "ценных специалистов" - но позволю себе заметить, что среди всякой такой антироссийской нечисти почему то исключительно "праваки" нацисты. Ни тебе коммунистов, ни даже национал-большевиков (особенно нацболов).
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +6
      Сегодня, 10:38
      У такого националистического дерьма есть сорта. Одни дерьмари, нордические голубоглазые красавцы, которые ведут свою родословную из Скандинавии. Другие дерьмари, посконные, языческие или крещёные, с родословной из дремучих лесов северо-западной части России. Любой наци, да ещё с религиозностью, любого народа, это зараза, которая ведёт к разобщённости и конфликтам без вариантов. По сути это единственный способ капиталистам противостоять коммунистам.
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 10:52
      ни даже национал-большевиков (особенно нацболов)

      Этим некогда... За Россию воюют...
      1. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        +2
        Сегодня, 11:10
        национал-большевиков (особенно нацболов)
        Этим некогда... За Россию воюют...

        Пригожин - национал коммунист. ( Он про это говорил )
        Стрелков - национал коммунист.
        В интервью Гордону, Стрелков говорил, что придерживается в экономике коммунистических взглядов.
        1. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          0
          Сегодня, 11:15
          А Стрелков разве не монархист?
          1. stelltok Ранг пользователя
            stelltok
            0
            Сегодня, 11:16
            А Стрелков разве не монархист?

            Нет.
            Стрелков национал коммунист.
            Сам Стрелков говорил, что хочет построить Новороссию на этих принципах.
    3. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      0
      Сегодня, 10:59
      что среди всякой такой антироссийской нечисти почему то исключительно "праваки" нацисты.Ни тебе коммунистов, ни даже национал-большевиков (особенно нацболов).


      Потому что националистами они не являются.Это бутафория.
      Они либералы, и им нравиться " американский капитализм ". Поэтому они борются против России.
    4. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:08
      Так и я,ярый националист.Я вообще,за дружбу между народами.Просто,к этой терминологии можно относится по разному.Преимущество одной нации-нет.А равные отношения между нациями-да.Докажите,что это не национализм.... drinks hi
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 11:20
        Цитата: dmi.pris1
        Преимущество одной нации-нет.А равные отношения между нациями-да.Докажите,что это не национализм....
        национализм, это когда кто-то утверждает, что его народ - лучше других.. и бывает нормальный.. когда как в футболе- все мы в футбол играем и болеем, но эта команда моя.. а бывает уже ненормальный-когда только моя команда самая особенная и избранная в мире, а остальные недоразвитые.. а бывает фашизм, когда насильно начинают в этом всех кто против убеждать.. и по сути это так или иначе все- национализм разной степени- у Вас как понимаю - первого вида? laughing
  6. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 10:33
    заставить все сожрать, сколько есть, пусть все жрут
  7. Тима Ранг пользователя
    Тима
    +7
    Сегодня, 10:35
    Когда отменят мораторий на смертную казнь? Дадут сроки заключения и мы ещё будем их кормить за счёт бюджета!
    1. comradChe Ранг пользователя
      comradChe
      +2
      Сегодня, 10:49
      Никогда не отменят! Потому что " госизмена" -это родовая болезнь ВСЕЙ нашей ... короче: всего нашего кордебалета.
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +7
    Сегодня, 10:35
    ФСБ были задержаны четверо членов так называемого «Русского добровольческого корпуса»
    Показали в новостях этих вражин - молодые, татуированные нацистской символикой, охотно "сотрудничают со следствием". Отсидят и возьмутся за старое и по этому поводу почему-то сомнений не возникает.
    1. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:02
      Террористы частенько не доживают до окончания срока заключения. Может это череда случайностей, но тем не менее.
  9. Mowgli_2 Ранг пользователя
    Mowgli_2
    +7
    Сегодня, 10:39
    Этих сук повесить за яйца на первом же столбе.
    Если доживут до зоны, прошу всех уважаемых принять меры.
  10. Nikolaevich I Ранг пользователя
    Nikolaevich I
    +5
    Сегодня, 10:39
    Во время ВОВ пойманных предателей очень часто Вешали !
  11. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 10:42
    Покушение на массовое убийство особоопасным способом и опять всего лишь тюрьма? Россия, тебе нравится кормить своих убийц?
  12. Хибинский Пластун Ранг пользователя
    Хибинский Пластун
    0
    Сегодня, 10:51
    Почему для таких мразей, ещё не отменен мораторий на принудительное посещение Ада?
    В Китае уже приняли бы 9 граммов и семья оплатила бы и стоимость патрона.
  13. Vik. K Ранг пользователя
    Vik. K
    +1
    Сегодня, 10:52
    Всем, желаю здоровья.
    РДК, ещё каких то 100 лет назад, во сне не могло приаидется, что русские будут гадить русски.
    Ей богу, женщины правы :то что происходит в СВО, напоминает период ГВ, когда лиш идиот будет доверять по национаональному признаку.
    У нас на заводе, Матвеевич, завскладом четверть века, насквозь проверенный, никогда и никуда из России не выезжал, поджёг склад готовой продукции, а там была начинка на 250"ланцетов".
    К счастью, пожар вовремя заметили :секретарша побежала на свидание и вовремя, тревогу подняла.
    Из 250," сотню "в утиль а что это значит не вам рассказывать
    1. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      -1
      Сегодня, 11:15
      РДК, ещё каких то 100 лет назад, во сне не могло приаидется, что русские будут гадить русски.

      Славяне всегда воевали друг против друга.
      В Киевской Руси резня была похуже.

      Ей богу, женщины правы :то что происходит в СВО, напоминает период ГВ, когда лиш идиот будет доверять по национаональному признаку.

      А причём тут национализм?
      РДК это либералы.
      РДК хочет построить в России американский капитализм.
      1. Vik. K Ранг пользователя
        Vik. K
        0
        Сегодня, 11:22
        Они позиционируют себя русскими.
        Катя, недавно, давала почитать про "власовцев" и разных колоборционистов. Мне, кажется, РДК из породы "власовцев", а либерализм это дело десятое
  14. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    0
    Сегодня, 10:55
    Лет по 25 отсидки на строгаче.
  15. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 10:55
    Эти члены какое подданство имеют?
    А теперь на "жертв репрессий Сталина" как то по другому надо смотреть.
    Мне одному кажется, что этот вопрос пора пересмотреть и реабилитировать Сталина И. В.?
  16. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:57
    в отношении них уже возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».

    Про предательство Родины во время военных действий забыли.
    И никаких пожизненных сроков. Лоб зелёнкой и к стенке.
    Самое действенное наказание, не на сто процентов, но многих "борцов с режимом" заставит задуматься и изменить своё мнение..
    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:14
      Цитата: К-50
      И никаких пожизненных сроков. Лоб зелёнкой и к стенке.
      Самое действенное наказание, не на сто процентов, но многих "борцов с режимом" заставит задуматься и изменить своё мнение..

      В Исламе 1300 лет за прелюбодеяние побивают камнями на плошадях до смерти(до сих пор в некоторых странах).Каждый правоверный обязан был кинуть камень.
      Задумались ли бабы за 1300(!!!!!) лет-"Да ну ее нафиг по чужим мужикам!!"???
      Судя по тому что до сих пор побивают- нет, мохнатка мозги застит....
      Так и здесь- никого не останавливает чья то там смерть" Меня ж так нельзя!!это ж Я!!"
      Ежедневно у нас в городе лишают от 3 до 5 человек прав за пьянку.Город маленький у всех есть знакомые лишенцы.Помогает?ну так себе....
  17. убей фашиста Ранг пользователя
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 11:14
    Если их и сажать, то в такие условия чтобы они оттуда не возвращались. Как показал опыт с теми же бандеровцами - лагеря их не перевоспитали. Они вышли и исподволь плодили себе подобных. Поэтому попался на измене Родине - получи билет в одну сторону - к гею бандере.
  18. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 11:15
    Может этими продуктами накормить из семьи, детей маленьких НЕТ, а вот родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестёр стоило бы.
    Жестокое обращение, но поучительно.
  19. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:23
    Да ладно, оставить их наедине с их же "продукцией" и послать всех заботливых общечеовеков подальше... тем более там далеко не онижедети, знали что и зачем делали.
  20. shm_kv Ранг пользователя
    shm_kv
    0
    Сегодня, 11:27
    Обидно, что Россия тут старается воевать "благородно". Просто молча проглатываем все эти подлости. Неужели за щедрое вознаграждение среди поставщиков продуктов для ВСУ/СБУ не найдется желающий случайно обронить в производственные емкости маленькую капсулу с полонием-210.
  21. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:28
    Вот вам и вырисовывается картина ,каким образом украинские БПЛА попадают в Лен область

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