В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО
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Плачевное положение украинских войск на фронте заставляет Киев активизировать свои действия на других направлениях, включая усиление атак беспилотниками на российскую территорию и всякого рода диверсионную деятельность.
Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Северной столице сотрудниками ФСБ были задержаны четверо членов так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК - признан в России террористической организацией и запрещён).
Задержанные планировали отправку отравленных продуктов в зону проведения специальной военной операции (СВО). По данным ФСБ, злоумышленники готовились отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, которые в качестве гуманитарной помощи должны были отправить жителям новых российских регионов и участникам СВО.
В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что задержанные члены РДК работали в интересах ГУР Минобороны Украины и в отношении них уже возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».
Кроме того, они занимались сбором информации об объектах критически важной инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Википедия/Андрей Стенин
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