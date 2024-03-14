Эксперт: НПЗ строятся по ГОСТам времен холодной войны и способны выдерживать даже удары мощными авиабомбами

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Эксперт: НПЗ строятся по ГОСТам времен холодной войны и способны выдерживать даже удары мощными авиабомбами

Экс-глава департамента инноваций "Газпромнефти" Вакуленко призвал не преувеличивать угрозы, представляющие для нефтеперерабатывающих предприятий атаки небольших беспилотников.

В комментарии Telegram-каналу Пул №3 Вакуленко отметил, что человеку, не являющемуся специалистом в этой области, может показаться, что НПЗ, на которых хранятся значительные количества горючих жидкостей и газов, могут воспламениться от малейшей искры, однако это не так. Стандарты, по которым построены и модернизированы российские НПЗ, основываются на ГОСТах, принятых в годы холодной войны, и спроектированы так, чтобы иметь возможность обеспечивать жизнестойкость заводов даже в условиях нанесения ударов 1000-килограммовыми авиабомбами. Исходя из этого, атаки беспилотников весом в несколько килограммов могут стать причиной пожара на НПЗ, но никак не могут привести к уничтожению предприятия.



Кроме того, все НПЗ оборудованы мощными системами пожаротушения, на них есть свои пожарные части, персонал предприятий готов и приучен бороться с возгораниями, есть системы отсечения подачи горючих материалов. Таким образом, потенциальный ущерб от пожара на НПЗ, должным образом подготовленном к такой нештатной ситуации, может оказаться даже меньше, чем от пожара в складском или в офисном помещении.

Украинские атаки не привели к ощутимым трудностям для российских нефтепереработчиков, такие действия могут иметь лишь пропагандистский эффект.

По данным министерства энергетики РФ, ситуация с топливообеспечением и ценами на АЗС во всех регионах оценивается как стабильная. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах российских компаний составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,5 миллиона тонн.
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16 комментариев
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  1. Tochilka Ранг пользователя
    Tochilka
    +3
    Сегодня, 10:24
    экс-глава департамента, "эксперт", видимо всю свою деятельность штаны протирал по кабинетам, если гонит такую пургу. И сам ни единого завода не построил.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 10:31
      ценами на АЗС во всех регионах оценивается как стабильная.
      92-под 70 руб, 95 - за 70 руб. а дизелька - ууууууууууууууу !
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 10:39
        92-под 70 руб

        Это в каком регионе? У нас 50 с небольшим...
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 10:40
          Сахалин. Холмск
          Цитата: Msi
          Это в каком регионе?

          А минус зачем ? Я не хозяин АЗС !
    2. красноярск Ранг пользователя
      красноярск
      +1
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Tochilka
      экс-глава департамента, "эксперт",

      [/quote] возможность обеспечивать жизнестойкость заводов даже в условиях нанесения ударов 1000-килограммовыми авиабомбами.[quote]

      От зависти барон Мюнхгаузен в гробу перевернулся.
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 10:31
    иметь возможность обеспечивать жизнестойкость заводов даже в условиях нанесения ударов 1000-килограммовыми авиабомбами.
    Запас живучести это хорошо, но лучше, чтобы по ним вообще ни чего не прилетало.
  3. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 10:33
    главное что бы эти нормы соблюдались при строительстве

    а специалистам по ГОЧС и ПП давали работать и деньги, когда они говорят, что нужен ремонт ВПВ или НППВ, или нужно улучшить СПЗ и СОУЭ
    про возможную реакцию на "дайте 50-80-100-200 миллионов на ЗСГО для предприятия" лучше не упоминать
  4. Романенко Ранг пользователя
    Романенко
    +5
    Сегодня, 10:38
    НПЗ строятся по ГОСТам времен холодной войны и способны выдерживать даже удары мощными авиабомбами

    Ложь даже для высоких целей никого не украшает, у нас несколько НПЗ стоят после атак хохлодронов, выбито импортное оборудование, которое нам однозначно не поставят из-за санкций. А завод то можно и большими бомбами, он уже не рабтает.
    Честность же, наоборот, никогда никого не делала богаче, но в итоге побеждает правда а не очковтирательство.
    Сейчас важно запустить остановленные производства, а не пускать пыль в глаза.
  5. berlaga2005 Ранг пользователя
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 10:43
    Основной нюанс в точности нанесения удара. Даже плюс-минус 10 метров очень важны, на НПЗ есть критические места, которые сложно и долго восстанавливать.
    Я совсем не разбираюсь в том как наводятся БПЛА, но предполагаю, что по спутникам и по оптике. Сигналы GPS в районе НПЗ уже давно подавляются. А против оптики можно наверно использовать дымовые и паровые завесы. Против тепловизоров нужны какие-нибудь обманки.
  6. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 11:03
    Зашибись, гнать таких экспертов их всех студий, а целью наших спецслужб должны быть несколько уровней защиты стратегически важных всех объектов, начиная от водонапорных станций, мельниц,АЗС, больниц и торговых центров, не говоря об объектах жизнеобеспечения для выполнения всех целей и задач ВС РФ в СВО!
  7. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 11:05
    призвал не преувеличивать угрозы, представляющие для нефтеперерабатывающих предприятий атаки небольших беспилотников
    Сам НПЗ, это уже большая бомба
  8. Булат Ранг пользователя
    Булат
    0
    Сегодня, 11:20
    Чего только не несут чиновники,хоть раз был ли это чудо в товарном парке
  9. Скобаристан Ранг пользователя
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 11:21
    Цитата: Uncle Lee
    92-под 70 руб, 95 - за 70 руб. а дизелька - ууууууууууууууу

    Это где так ?
  10. Scientist_ Ранг пользователя
    Scientist_
    0
    Сегодня, 11:22
    "основываются на ГОСТах". ГОСТы и всякие "снипы-хрипы" это лженаука для нынешней власти.
  11. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 11:24
    Вот какой разговор пошел- ничео страшного, что ежедневно бомбят наши НПЗ! Запас прочности, типа большой. Это, что вообще такое? Только тотальное уничтожение бандеровской инфраструктуры может вызвать прояснение в головах небратьев. Ну, а если не проясниться, то это их проблемы. А, этого "эксперта" гнать мокрыми тряпками, как можно дальше.
  12. Север35 Ранг пользователя
    Север35
    0
    Сегодня, 11:32
    Новые предприятия , склады, придется строить с учетам этой угрозы, да и старые дорабатывать. И базы хранения ГСМ другими должны стать.

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