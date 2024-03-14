Агент MI6 рассказал об изменениях правил набора в разведку и о заинтересованности в вербовке темнокожих и лиц с азиатской внешностью

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Агент MI6 рассказал об изменениях правил набора в разведку и о заинтересованности в вербовке темнокожих и лиц с азиатской внешностью

Британская секретная разведывательная служба MI6 решила в открытом режиме начать рекрутирование новых членов. Так, на британском радио вышла программа, главным героем которой стал человек, представленный как «секретный агент Кваме». По его словам, MI6 нуждается в новых агентах монголоидной и негроидной рас.

Кваме:



Согласно стереотипу, сложившемуся по фильмам о Джеймсе Бонде, в британской разведке есть место только белым мужчинам, которых любят женщины и которые водят Aston Martin, имея лицензию на убийство. На самом деле, работа в MI6 куда интереснее, чем фильм.

По словам «секретного агента», сейчас разведывательная служба даёт возможность стать агентами «людям с азиатской внешностью», равно как и людям с тёмным цветом кожи. При этом в британском радиоэфире назвали агента Кваме первым темнокожим агентом MI6, давшим интервью.

Вербовка агентов из разных этнических групп чем-то особенным и новым для британских спецслужб не является. Но до ноября 2023 года всем им приходилось предоставлять свидетельства того, что они сами и хотя бы один их родитель имеют британское подданство. Теперь достаточно того, чтобы подданство Соединённого королевство имели сами соискатели, а на родителей это требование уже не распространяется.

Кваме:

Главное – правильный настрой человека, что не зависит от его цвета кожи и происхождения. У меня хороший заработок, но главная мотивация для меня – то, что я могу оказывать реальное влияние на мир, стоять на защите интересов Британии и британцев.

Напомним, что МИ6 – структура спецслужб Британии, которая планирует свои операции к проведению за пределами страны. Именно эта структура имела и имеет тесные связи с террористическими ячейками в разных уголках мира. Велико её влияние и на процессы, происходящие на Украине и вокруг Украины.
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    12 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      -1
      Сегодня, 10:16
      Британские учёные... Британское радио.... Британская разведка.... laughing Но блин, нагловская разведка хороша, что ни говори.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:19
      « MI6 нуждается в новых агентах монголоидной и негроидной рас» —

      — Лучше одновременно (для экономии) ...
    3. Piramidon Ранг пользователя
      Piramidon
      -2
      Сегодня, 10:20
      MI6 нуждается в новых агентах монголоидной и негроидной рас.

      Чтобы засылать на Урал и в Сибирь черномазых узкоглазых секретных агентов. laughing
      1. Maxim G Ранг пользователя
        Maxim G
        +1
        Сегодня, 10:29
        А что смешного? В России постоянно раскрывают террористические, экстремистские ячейки или тех кто спонсирует террористов, из числа кавказцев и жителей Средней Азии.
      2. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 10:36
        Цитата: Piramidon
        черномазых узкоглазых секретных агентов.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 10:26
      разведывательная служба даёт возможность стать агентами «людям с азиатской внешностью», равно как и людям с тёмным цветом кожи.
      Понятно, что с английской харей в Азии тяжело работать, не говоря уже про Африку. А так хочется опутать шпионской сетью весь мир.
    5. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:28
      . главная мотивация для меня – то, что я могу оказывать реальное влияние на мир

      Не надорвись! Мания величия однако... bully
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 10:45
      И мею сказать, таки: в целях борьбы с Ми6 предложить готовить специалистов методом жидкого дыма при копчении рыбы для приобретения цвета кожи необходимых оттенков для будущего кандидата к отправке на курсы повышения Ми6 в современных условиях!
    7. Кариб Ранг пользователя
      Кариб
      0
      Сегодня, 10:58
      Своих "специалистов" надо туда засылать. А то чувствую без наших пацанов они там не справятся в будущем.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 11:06
        А Шойгу по критериям азиатскости подходит?
    8. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 11:10
      Теперь каждого английского шпиона с десятилетней подготовкой каждая бабка из русской деревни (и из анекдота )ровно за секунду разоблачит
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:25
      Представляю себе негра-шпиона в Костромской области wink

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