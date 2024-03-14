Агент MI6 рассказал об изменениях правил набора в разведку и о заинтересованности в вербовке темнокожих и лиц с азиатской внешностью
Британская секретная разведывательная служба MI6 решила в открытом режиме начать рекрутирование новых членов. Так, на британском радио вышла программа, главным героем которой стал человек, представленный как «секретный агент Кваме». По его словам, MI6 нуждается в новых агентах монголоидной и негроидной рас.
Кваме:
По словам «секретного агента», сейчас разведывательная служба даёт возможность стать агентами «людям с азиатской внешностью», равно как и людям с тёмным цветом кожи. При этом в британском радиоэфире назвали агента Кваме первым темнокожим агентом MI6, давшим интервью.
Вербовка агентов из разных этнических групп чем-то особенным и новым для британских спецслужб не является. Но до ноября 2023 года всем им приходилось предоставлять свидетельства того, что они сами и хотя бы один их родитель имеют британское подданство. Теперь достаточно того, чтобы подданство Соединённого королевство имели сами соискатели, а на родителей это требование уже не распространяется.
Кваме:
Напомним, что МИ6 – структура спецслужб Британии, которая планирует свои операции к проведению за пределами страны. Именно эта структура имела и имеет тесные связи с террористическими ячейками в разных уголках мира. Велико её влияние и на процессы, происходящие на Украине и вокруг Украины.
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