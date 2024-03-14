Лидер ультраправой партии Нидерландов отказался от поста премьера страны

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Лидер ультраправой партии Нидерландов отказался от поста премьера страны

Лидер ультраправой партии Нидерландов Герт Вилдерс, который ранее призывал к сокращению военной помощи Киеву, отказался возглавить правительство страны.

Напомним, что возглавляемая им партия «За свободу» победила на парламентских выборах в ноябре прошлого года. Таким образом, отказ Вилдерса от поста премьера станет первым с 1982 года случаем, когда лидер одержавшей победу политической силы не возглавит правительство.



Свое решение политик обосновал тем, что не все партии, участвующие в коалиционных переговорах, поддержали его кандидатуру, сообщает телеканал NOS.

К тому же, однопартийцы Вилдерса попросили его отказаться от поста главы правительства, чтобы продолжить контакты с представителями праволиберальной «Народной партией за свободу и демократию» (VVD) и центристской партии «Новый общественный договор» (NSC).

Собственно, как говорится в материале, и сам лидер партии «За правду» заинтересован в продолжении коалиционных переговоров с вышеупомянутыми политическими силами, так как стремится сформировать «правый кабинет министров», который будет отстаивать национальные интересы Нидерландов, включая сокращение приема мигрантов.

Стоит добавить, что ранее в западной прессе победу партии Вилдерса и его вероятное премьерство назвали «самым страшным кошмаром для ЕС». Это, в первую очередь, связано с его заявлениями о необходимости укреплять собственную армию вместо того, чтобы помогать Украине.
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    11 комментариев
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    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:29
      Явно надавили...................
      . в западной прессе победу партии Вилдерса и его вероятное премьерство назвали «самым страшным кошмаром для ЕС».
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        +1
        Сегодня, 10:35
        И даже прищемили...
        ,.............
        ..............
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 10:54
        ЦРУ/МИ-6 явно что то "нарыли"
    2. Сибирь55 Ранг пользователя
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 10:39
      Демократия во-всей своей красе: народ выбрал - коалиция отменила.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 10:41
      назвали «самым страшным кошмаром для ЕС»
      Теперь Боррели и Урсулы могут спать спокойно - "кошмар" появился, но и сам ликвидировался.
    4. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 10:48
      И убивать как ДФК не надо - поговорил с нужными людьми и очередная страна продолжает оставаться пальчиковой куклой ФРС и ВПК США.
    5. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:50
      Что-то похожее было в Австрии в 90-х
    6. Аскер Ранг пользователя
      Аскер
      0
      Сегодня, 10:59
      Насколько далеко мы разошлись в развитии ,не совсем понятно что происходит у них, политик победил на выборах ,но....... работать не хочет....продолжит консультации............европа!!!
    7. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 11:11
      Наверное, сменил сорт травы. Теперь на чиле, работать не в кайф.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:28
      Проводить политику защищающий интересы собственной страны.... ужас, прям, ужас, для евро бюрократии.
      А так, на каждого найдётся шкаф со скелета и, если не рядом, то сверху может опустится.
    9. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 11:31
      слабоват оказался съели мужика

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