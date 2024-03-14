Лидер ультраправой партии Нидерландов отказался от поста премьера страны
Лидер ультраправой партии Нидерландов Герт Вилдерс, который ранее призывал к сокращению военной помощи Киеву, отказался возглавить правительство страны.
Напомним, что возглавляемая им партия «За свободу» победила на парламентских выборах в ноябре прошлого года. Таким образом, отказ Вилдерса от поста премьера станет первым с 1982 года случаем, когда лидер одержавшей победу политической силы не возглавит правительство.
Свое решение политик обосновал тем, что не все партии, участвующие в коалиционных переговорах, поддержали его кандидатуру, сообщает телеканал NOS.
К тому же, однопартийцы Вилдерса попросили его отказаться от поста главы правительства, чтобы продолжить контакты с представителями праволиберальной «Народной партией за свободу и демократию» (VVD) и центристской партии «Новый общественный договор» (NSC).
Собственно, как говорится в материале, и сам лидер партии «За правду» заинтересован в продолжении коалиционных переговоров с вышеупомянутыми политическими силами, так как стремится сформировать «правый кабинет министров», который будет отстаивать национальные интересы Нидерландов, включая сокращение приема мигрантов.
Стоит добавить, что ранее в западной прессе победу партии Вилдерса и его вероятное премьерство назвали «самым страшным кошмаром для ЕС». Это, в первую очередь, связано с его заявлениями о необходимости укреплять собственную армию вместо того, чтобы помогать Украине.
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