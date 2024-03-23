Изабелла Кастильская la Catolica: триумф и последние годы жизни великой королевы
Изабелла I и Колумб, памятник в Гранаде
В этой статье мы продолжим и закончим рассказ о королеве Изабелле I Кастильской la Catolica. Поговорим о завершении Реконкисты и завоевании Гранады, об экспедиции Колумба, о последних годах жизни великой королевы.
Мавританское завоевание Пиренейского полуострова и Реконкиста
С 418 года практически весь Пиренейский полуостров занимало варварское королевство вестготов, столицей которого был древний город Толедо, упоминавшийся ещё Титом Ливием.
Государство вестготов
Арабы (мавры) атаковали вестготов в 711 году, когда близ мыса, который теперь известен как Гибралтар, высадилась армия Тарика ибн Зияда. Именно от имени полководца было образовано это название – производное от арабского Джабаль Тарик («гора Тарика»).
Тарик ибн Зияд на миниатюре XIX столетия
Согласно преданию, повод для вторжения дал сам вестготский король Родерих (Родриго), изнасиловавший дочь своего союзника – византийского правителя Сеуты, который и призвал на помощь арабов.
Командовавший армией вторжения Тарик ибн Зияд был то ли бербером, то ли даже персом. Жителям современной Андалусии он предложил либо принять Ислам, либо остаться христианами, но платить особый налог за сохранение жизни и защиту – джизью (харадж). Этот налог собирался только с совершеннолетних мужчин, женщины, дети, старики и сумасшедшие от него освобождались (любопытно, что позже на Сицилии джизью норманны собирали уже с мусульман). В обоих случае им было обещано сохранение имущества. Король Родерих выступил против арабов и 19 июля погиб в битве у реки Гвадалете. Легенда гласит, что незадолго до того Родерих вскрыл «грот Геркулеса» в Толедо и увидел сундук с надписью: «Открывший меня увидит чудеса». В качестве чуда был обнаружен кусок полотна с нарисованными воинами в тюрбанах и другой надписью:
Алжирский историк Ахмед ибн Мохаммед аль-Маккари (1577–1632) писал:
И с этого момента страх вошёл в его сердце; а когда Тарик заметил Родерика, он сказал своим сторонникам: «Это король христиан», и бросился в атаку со своими людьми. Воины, окружавшие Родерика, были рассеяны; видя это, Тарик прорвался через ряды врагов, пока не достиг короля и не ранил его мечом в голову, и не убил его прямо на троне; когда люди Родерика увидели, что их король пал и его телохранители рассеяны, отступление стало всеобщим, и победа осталась за мусульманами. Поражение христиан было полным, вместо того, чтобы собраться в одном месте, они бежали в разные стороны, а паника передалась их соотечественникам, города открыли ворота и замки, сдались без сопротивления.»
В октябре 711 года перед помощником Тарика Мугитом открыла ворота Кордова, которая стала столицей нового эмирата, первоначально подчинявшегося халифу Дамаска. Через 7 лет арабы завоевали всю территорию Вестготского королевства. Попытка дальнейшей экспансии была остановлена в 732 году после битвы при Пуатье, в которой армия меровингского майордома Карла Мартелла разгромила войска вали Аль-Андалуса Абдур-Рахмана ибн Абдаллаха.
Карл Мартелл в битве при Пуатье на картине К. Штейбена
В 756 году Кордовский халифат стал независимым государством, его первым правителем был Абд ар-Рахман ибн Муавия I из династии Омейядов. В 806 году был завоеван остров Корсика. Но уже в 888 году эмир Абд Аллах контролировал только Кордову с окрестностями. Ситуацию исправил его преемник – внучатый племянник Абд ар-Рахман III Ан-Насир («Спаситель» или «Победоносный»), который стал одним из великих правителей мавров Пиренейского полуострова. Его матерью и одной из бабушек которого были женщины Страны Басков. К власти он пришёл в 912 году, в 929 году уже провозгласил себя халифом (главой всех мусульман), в 931 г. взял под контроль Сеуту, в 932-м – захватил Толедо. Во время его правления Кордовский халифат достиг пика своего могущества, Кордова в то время была одним из самых больших и красивых городов мира.
Однако астуры и баски контролировали небольшие территории в труднодоступных горных областях. В 718 году возникло королевство Астурия, правителем которого стал некий Пелайо – возможно, бывший телохранитель погибшего Родериха. Пограничные территории, где были построены многочисленные замки, стали называться графством Кастилия, в IX веке оно откололось от Астурии, которая с 924 года стала называться королевством Леон.
Государства Пиренейского полуострова в 1000 г.
Между тем начиная с 1031 года единое мавританское государство стало распадаться на отдельные эмираты – тайфы.
Мавританские тайфы Пиренейского полуострова, 1037 г.
А на Кастилию предъявляли претензии правители не только Леона, но и Наварры. Несколько раз Кастилия на короткое время снова объединялась с Леоном. Наконец, в 1230 году произошло окончательное объединение двух христианских королевств, первым правителем нового государства Кастилия и Леон стал Фердинанд III Кастильский. Он завоевал долину Гвадалквивира, освободил Кордову (в 1235 г.) и Севилью (в 1248-м), а в 1266 г. его сын Альфонсо X присоединил Мурсию (которую, вообще-то, от его имени завоевал союзник – король Арагона Хайме I). Теперь титул наследников Фердинанда III стал звучать следующим образом:
А наследники престола с XIV века стали носить титул «Принц Астурийский».
Процесс Реконкисты – изгнания арабов с Пиренейского полуострова растянулся более чем на 700 лет, и, кстати, его нельзя назвать жёстким и непрерывным противостоянием смертельных врагов.
Реконкиста на карте
Мавританские тайфы то воевали с христианскими королевствами, то выступали в качестве их союзников. Как это ни странно, служба у мавританских эмиров не считалась зазорной для христиан – нужно было лишь правильно расторгнуть вассальные обязанности с прежним сюзереном, вернув ему все пожалования. Национальный герой Испании Родриго Диас де Вивар Кампеадор (1043-1099 гг.), изгнанный из Кастилии королём Альфонсо VI, некоторое время находился на службе у эмира тайфы Сарагоса и одержал ряд побед в сражениях против союзных войск эмирата Лерида ал-Мундир, королевства Арагон, графств Барселона, Седанья, Урхель, Бесалу, Ампурдан, Каркассон и Руссильон. Помимо прочих знатных лиц, взял в плен трёх графов и одного епископа. В Сарагосе он и получил от своих арабских подчинённых другое прозвище – Эль Сид (Аль Сайид), то есть «господин». Поскольку Альфонсо VI сам расторг вассальную связь с Родриго Диасом, тот имел полное право найти любого другого сюзерена – изменой это не считалось, и службу маврам в упрёк Сиду никто тогда не ставил.
Сид и его рыцари покидают Кастилию
Памятник Сиду в Валенсии, которую он лично отвоевал у мавров в 1094 году. После гибели этого героя в 1099 году, Валенсию ещё два года защищала его жена, которая, в конце концов, вынуждена была договориться о почётной капитуляции и эвакуации христиан. Забальзамированное тело мужа она привезла в Бургас
Завоевание Гранады
Как мы помним из второй статьи этого небольшого цикла, 19 октября 1469 года кастильская инфанта Изабелла вышла замуж за арагонского принца Фердинанда. Через 10 лет супругам уже принадлежали короны Кастилии и Леона, Арагона, Валенсии и Сицилии. Последним оплотом мавров на Пиренейском полуострове был Гранадский эмират, появившийся в 1228 году. Наиболее успешным его правителем был живший в 1238-1273 гг. Мухаммад ибн Наср I.
Гранадский эмират в XV столетии
Население эмирата было довольно пёстрым. Преобладали берберы, но аристократы, как правило, были арабами. Довольно многочисленными были еврейские общины. Кроме того, в эмирате жили и христиане потомки прежнего населения, уже, как правило, говорящие на арабском языке и взятые в плен рабы.
С 1470 года эмиры Гранады платили Кастилии дань в размере 20 тысяч золотых дублонов. Теперь же, после объединения Кастилии и Леона и Арагона падение этого государства было лишь вопросом времени. Хоть за века существования эмирата на его территории были построены 13 хорошо укреплённых крепостей, у христиан уже имелись осадные артиллерийские орудия. Гранадские правители могли выставить до 50 тысяч пехотинцев и около 7 тысяч всадников.
Ударной силой армии Католических королей была тяжелая кавалерия, отряды которой могли привести не только гранды, но также рыцарские ордена и даже некоторые епископы. В испанской армии служили и рыцари-добровольцы из других стран – Франции, Бургундии, Англии. Общая численность кавалерийских частей достигала 14 тысяч человек. А вот в пехоте испанцы уступали почти в два раза, имея в своём распоряжении порядка 25 тысяч человек, которые, однако, были лучше вооружены (особенно заметно было преимущество в огнестрельном оружии) и имели поддержку 180 артиллерийских орудий. Кроме того, широко использовались наёмники из Италии, Германии и Швейцарии. Флот Фердинанда и Изабеллы насчитывал до 100 кораблей – в том числе генуэзских и неаполитанских. Для транспортировки всевозможных припасов использовались мулы – на момент вторжения в Гранаду их количество достигало 80 тысяч. Мира на границе не было, постоянно происходили какие-то стычки, причём всё чаще инициатива исходила именно от испанской стороны. В 1481 году гранадцы неосмотрительно отказались от выплаты дани, а в ночь на 28 декабря даже захватили приграничный кастильский город Саара. Ответ последовал через 2 месяца, когда отряд Родриго Понсе де Леона, маркиза де Кадис, захватил мавританскую крепость Альхаму. Однако установить устойчивую связь с Альхамой мешала другая крепость – Лоха. В результате 1 июля 1482 г. король Фердинанд привёл к этому городу армию, которая уже через 4 дня понесла значительные потери в бою с маврами, которые ложным отступлением увели вражескую кавалерию от лагеря, атакованного резервным конным отрядом, а потом – контратаковали. Ночное отступление от этого города превратилось в бегство, поскольку «у страха глаза велики» и малочисленные мавританские разъезды в темноте были приняты за огромное войско. И в этот момент против одержавшего победу эмира Абу аль-Хасана восстал собственный сын Абу-Абдуллах, провозгласивший себя эмиром Мухаммедом XII. Дело в том, что многие мавританские аристократы, имевшие торговые интересы в Кастилии, не желали войны и надеялись договориться. В Гранаде началась гражданская война, однако в марте 1483 г. мавры всё же сумели разгромить в горах отряд великого магистра ордена Святого Яго – дона Альфонсо де Карденаса. Но в апреле того же года армия самопровозглашённого эмира Мухаммеда XII потерпела поражение у Лусена, сам Мухаммед попал в плен, что стало большой удачей для его отца – Абу аль-Хасана. Испанцы пытались сделать Мухаммеда своей марионеткой, предложив помощь в обмен на вассальную присягу и титул герцога, однако мавританские власти провели успешную «разъяснительную работу» среди подданных, объявив его ренегатом и предателем, желающим передать правоверных мусульман и их имущество в руки «неверных».
Весной 1484 г. испанская армия при поддержке флота разорила окрестности Малаги, а в июне 1484 г. захватила Алору. А в мае следующего года христиане взяли и город Ронда, что позволило им взять под контроль большие территории западной Гранады. Неожиданно умер правящий эмир Абу аль-Хасан, ему наследовал младший брат – Аз-Загал, взошедший на престол под именем Мухаммед XIII. Он оказался неплохим полководцем, однако испанцы продолжали давление со всех сторон, да ещё и сын умершего эмира, сделав окончательный выбор, 15 сентября 1486 г. захватил город Гранада, где некоторое время шли ожесточённые уличные бои.
В ночь на 6 апреля 1487 г. в Кордове произошло землетрясение, которое маврами было воспринято как плохой знак, испанцев же, напротив, воодушевило. Испанская армия, ведомая Фердинандом, осадила город Велес-Малага, защитники которого сдались, узнав, что Мухаммед XII всё же овладел городом Гранада. Законный эмир Мухаммед XIII теперь контролировал всего несколько городов, в том числе – крупнейший порт страны Малагу. Осада этого города началась 7 мая 1487 года и продолжалась до 18 августа. За это время на помощь к осаждённым попытались прийти всего лишь 400 тунисцев. Прорваться удалось половине из них, остальные – погибли. После падения города 12 тысяч мусульман были проданы в рабство, все принявшие ислам христиане – сожжены заживо.
Несмотря на это поражение, Мухаммед XIII продолжал сопротивление. Он ещё удерживал города Альмерия, Гуадикс и Баса. В последнем из них он и укрылся, когда в 1489 году к нему подступили войска Фердинанда, а позже прибыла и королева Изабелла вместе с детьми. Город пал лишь в декабре 1489 года, Мухаммед XIII вынужден был признать власть Католических монархов, которые оставили за ним титул «короля долин Альхаурина и Андараса». Остальная территория уже утратившего выход к морю эмирата оказалась под властью Мухаммеда XII. Но скоро он вынужден был эмигрировать в мавританскую Африку – после того как 2 января 1492 г. христиане во главе с Изабеллой и Фердинандом торжественно вошли в город Гранада – и Мухаммед XII сам покорно передал ключи в руки христианского короля.
Ф. Прадилья. Капитуляция Гранады
Главным противником капитуляции выступил командир мусульманских конных частей, который заявил:
Он утверждал, что христиане не сдержат обещаний, и утверждал:
Однако время Гранадского эмирата подошло к концу, Реконкиста была завершена, появилось новое христианское королевство Гранада – и новое государство: Испания. В 1496 году папа римский Александр VI Борджиа даровал Изабелле и Фердинанду титул «католических королей».
По условиям капитуляции, мусульмане получали право исповедовать ислам – Изабелла и Фердинанд даже символически надели традиционную мусульманскую одежду. Горожанам гарантировалось сохранение имущества, желающие могли свободно переселиться в другие страны.
Не пожелавшие креститься мавры (мудехары) были изгнаны из страны в 1502 году. Тех из них, что приняли христианство, в Кастилии называли морисками («мавританишками»), в Валенсии и Каталонии – сарацинами, в Арагоне – по-прежнему маврами. 9 апреля 1609 года праправнук Изабеллы I Кастильской король Филипп III издал Эдикт об окончательном изгнании морисков.
Открытие Америки
Впервые о плавании к берегам Индии западным путём Христофор Колумб (в испанской транскрипции – Кристобаль Колон) задумался ещё в 1474 году, когда узнал о такой возможности из письма флорентийского астронома и географа Паоло Тосканелли. В поисках средств для организации экспедиции он вначале обратился к властям и купцам родной Генуи, затем – к королю Португалии Жуану II. Везде получив отрицательный ответ, в 1485 году отправился ко двору Изабеллы и Фердинанда. Шла война в Гранаде, свободных средств в казне не было, однако, согласно преданию, Изабелла посоветовала генуэзцу прийти ещё раз после окончания боевых действий:
В 1487 году Колумб написал письмо королю Англии Генриху VII, никаких последствий это обращение также не имело. Неудачным было и повторное обращение к Изабелле и Фердинанду в 1491 году, а также к одному из богатейших грандов – герцогу Медина-Сидония.
Наконец, война в Гранаде была завершена, и 56-летний Колумб вновь пришёл к испанским монархам. Фердинанд снова был настроен чрезвычайно скептично, считая план Колумба дорогостоящей авантюрой. Но Изабелла решила иначе. В результате потом королевству Арагон некоторое время было запрещено поддерживать коммерческие отношения с новооткрытыми территориями.
Франсиско Ховер-и-Казанова. Прибытие Колумба: страдающий артритом мореплаватель пытается встать на колено перед Изабеллой. Не поверивший Колумбу Фердинанд скромно стоит сзади
Иногда можно прочитать, что для снаряжения кораблей Колумба Изабелла заложила свои драгоценности, но это всего лишь легенда. Были куплены три судна – каракка «Гальега» и каравеллы «Нинья» и «Пинта». Любопытно, что названия эти корабли получили в честь популярных в тех местах девиц лёгкого поведения – это были их прозвища: «Галисийка», «Девочка» и «Крапинка». Колумбу с большим трудом удалось уговорить владельца «Гальеги» заменить название на «Санта-Марию», а «Нинья» стала «Санта Кларой». Самый известный корабль Колумба, конечно, «Санта Мария», однако первым увидел землю Нового Света матрос «Пинты», а в Испанию этот генуэзец вернулся на «Нинье» («Санта Кларе»).
Небольшая эскадра Колумба отправилась в путь 3 августа 1492 года – из Палос де ла Франтера. Популярное предание, кстати, утверждает, что произошло это на следующий день после того, как последний еврей-сефард покинул Испанию. Первую европейскую колонию, созданную на острове Эспаньола (Гаити) Колумб назвал Изабеллой – в честь кастильской королевы.
Из первого путешествия Колумб привёз раковины, птичьи перья и шестерых индейцев. Многие были разочарованы, однако Изабелла выделила деньги на новую экспедицию и распорядилась вернуть туземцев на их родину.
Через полтора месяца после возвращения Колумба из его первой экспедиции, папа римский Александр VI выпустил буллу под названием Inter Cetera. В ней индейцы объявлялись людьми, способными к восприятию христианства, и предписывалось христианизировать новые территории.
Папа римский Александр VI Борджиа – тот самый, что врагами был объявлен (скорее всего, несправедливо) «аптекарем Сатаны» и любовником собственной дочери. Памятник в Шативе (Хативе), автономное сообщество Валенсия
Надо сказать, что к евангелизации новых земель Изабелла и её преемники отнеслись очень серьёзно, в результате уже к 1536 году на территории Мексики христианство приняли 5 миллионов индейцев. Крестившиеся аборигены получали те же права, что и коренные испанцы, с этого момента их невозможно было обратить в рабство. Крестившиеся индейские вожди получали дворянские титулы.
Крещение индейских вождей. Картина неизвестного художника (XVI-XVII вв.)
Часто говорили, что в деле распространения христианства на Земле никто, кроме апостола Павла, не сделал больше, чем Изабелла Кастильская. Имеется в виду приобщение к данной религии многочисленных жителей Американского континента.
Угасание королевы
Последние годы жизни Изабеллы были печальны. Отношения с мужем разладились, единственный сын и наследник умер в 1497 году, старшая дочь – в 1500 г., проявились признаки безумия у дочери Хуаны. Две другие дочери – Мария и Екатерина были далеко – в Португалии и Англии. Находившаяся в постоянной депрессии Изабелла умерла 26 ноября 1504 года в Медина-дель-Кампо – небольшом городе, расположенном к югу Вальядолида – неподалёку от места своего рождения. Сейчас здесь можно увидеть памятник, автором которого является мексиканский скульптор Карлос Террес:
Изабелла, памятник в Медина-дель-Кампо
Похоронена Изабелла I в Королевской капелле Гранады.
Гробницы Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской, Королевская капелла, Гранада
«Слуга Бога»
Изабелла Кастильская, статуя в Королевской капелле, Гранада
В настоящее время Изабелла I Кастильская la Catolica имеет статус Слуги Божьей. В 1957 году архиепископ Вальядолидский выступил с предложением о её беатификации (причислении к лику блаженных). Следующий шаг был сделан 3 июля 1970 г., когда Конгрегация по канонизации святых дала своё согласие начать епархиальный процесс. В Римскую курию необходимые документы были переданы 18 ноября 1972 года. Однако в марте 1991 года процедура была отложена из-за опасений негативной реакции еврейских кругов. Франческо Коссига, бывший президент Итальянской республики, 27 января 2004 года в открытом письме к кардиналу Хосе Сараива Мартиншу (префект Конгрегации по канонизации святых) выразил «тревогу и негодование» по поводу возможности беатификации этой королевы. Но в 2020 г. архиепископ Валенсии Антонио Каньисарес Льовера объявил, что римский папа Франциск выступил за возобновление процесса беатификации Изабеллы. Трудно сказать, когда и чем завершится этот процесс.
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