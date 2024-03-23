Изабелла Кастильская la Catolica: триумф и последние годы жизни великой королевы



Изабелла I и Колумб, памятник в Гранаде

Мавританское завоевание Пиренейского полуострова и Реконкиста



Государство вестготов



Тарик ибн Зияд на миниатюре XIX столетия

«Пришедший сюда и открывший сундук будет побеждён такими людьми и потеряет страну.»

«Говорят, что когда две армии шли навстречу друг другу и взор Родерика упал на людей в первых рядах, его охватил ужас и послышался восклик: «Во имя мессии! Это те самые люди, которых я видел нарисованными в свитке, найденном в толедской усадьбе!».



И с этого момента страх вошёл в его сердце; а когда Тарик заметил Родерика, он сказал своим сторонникам: «Это король христиан», и бросился в атаку со своими людьми. Воины, окружавшие Родерика, были рассеяны; видя это, Тарик прорвался через ряды врагов, пока не достиг короля и не ранил его мечом в голову, и не убил его прямо на троне; когда люди Родерика увидели, что их король пал и его телохранители рассеяны, отступление стало всеобщим, и победа осталась за мусульманами. Поражение христиан было полным, вместо того, чтобы собраться в одном месте, они бежали в разные стороны, а паника передалась их соотечественникам, города открыли ворота и замки, сдались без сопротивления.»



Карл Мартелл в битве при Пуатье на картине К. Штейбена



Государства Пиренейского полуострова в 1000 г.



Мавританские тайфы Пиренейского полуострова, 1037 г.

«Король Кастилии, Леона, Толедо, Галисии, Мурсии, Хаэна, Кордобы, Севильи, сеньор Бискайский и Молинский.»



Реконкиста на карте



Сид и его рыцари покидают Кастилию



Памятник Сиду в Валенсии, которую он лично отвоевал у мавров в 1094 году. После гибели этого героя в 1099 году, Валенсию ещё два года защищала его жена, которая, в конце концов, вынуждена была договориться о почётной капитуляции и эвакуации христиан. Забальзамированное тело мужа она привезла в Бургас

Завоевание Гранады



Гранадский эмират в XV столетии



Ф. Прадилья. Капитуляция Гранады

«Нас проклянут наши дети, узнав, что знать Гранады побоялась умереть, сражаясь!»

«Смерть – наименьшее зло, которого мы должны бояться. Я вижу разграбление нашего города, разорение наших мечетей, крушение наших домов.»

Открытие Америки

«Приходите, когда я выиграю эту войну, тогда я подумаю над вашим предложением.»



Франсиско Ховер-и-Казанова. Прибытие Колумба: страдающий артритом мореплаватель пытается встать на колено перед Изабеллой. Не поверивший Колумбу Фердинанд скромно стоит сзади



Папа римский Александр VI Борджиа – тот самый, что врагами был объявлен (скорее всего, несправедливо) «аптекарем Сатаны» и любовником собственной дочери. Памятник в Шативе (Хативе), автономное сообщество Валенсия



Крещение индейских вождей. Картина неизвестного художника (XVI-XVII вв.)

Угасание королевы



Изабелла, памятник в Медина-дель-Кампо



Гробницы Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской, Королевская капелла, Гранада

«Слуга Бога»



Изабелла Кастильская, статуя в Королевской капелле, Гранада