Россия затребовала провести сегодня закрытое заседание Совбеза ООН по диверсии на «Северных потоках»

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Россия затребовала провести сегодня закрытое заседание Совбеза ООН по диверсии на «Северных потоках»

Дания и Швеция прекратили расследование взрывов на газопроводах СП и СП-2. В связи с этим, Россия затребовала провести сегодня закрытое заседание Совбеза ООН по диверсии на «Северных потоках».

О предстоящем мероприятии объявил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.



14 марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов

- написал он.

Дипломат сообщил, что на заседании российские представители намерены инициировать обсуждение вопроса о необходимости проведения международного расследования диверсии. По его словам, прекращение следственных действий двумя скандинавскими государствами говорит, что их целью было лишь затягивание времени и вывод из-под удара основного и наиболее очевидного подозреваемого. Стокгольм и Копенгаген до последнего «тянули резину», но заниматься этим и дальше уже не могли, поэтому закрыли дело.

В Берлине пока еще тужатся, но картины это не меняет

- сказал Полянский.

После закрытого заседания СБ ООН предполагается провести пресс-конференцию. Ориентировочно это должно произойти около семи часов вечера.

Взрывы на двух российских трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря и соединяющих Россию с Германией, произошли 26 сентября 2022 года. Власти ФРГ, Дании и Швеции заявили о вероятности диверсии и инициировали проведение национальных расследований.
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17 комментариев
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  1. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    -2
    Сегодня, 11:16
    Россия затребовала провести сегодня закрытое заседание Совбеза ООН по диверсии на «Северных потоках»


    вспомнили о "красных линиях"
  2. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    -2
    Сегодня, 11:17
    Все всё знают, но зачем-то нужен этот цирк.
    1. Комментарий был удален.
    2. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 11:27
      Это не цирк, это нормальная работа гос.структур в части пропаганды, если угодно информационной войны. Да, результата не будет от такого расследования, но об этом нужно говорить, напоминать, постоянно и везде, чтобы это было на слуху в мире. При текущем потоке информации люди практически мгновенно забывают, что было час-день-два назад. А надо напоминать.
  3. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 11:18
    Дания и Швеция прекратили расследование взрывов на газопроводах СП и СП-2. В связи с этим, Россия затребовала провести сегодня закрытое заседание Совбеза ООН по диверсии на «Северных потоках».
    Дания и Швеция "плевать" хотели и на ООН и на Россию с её требованиями.
  4. Maluck Ранг пользователя
    Maluck
    0
    Сегодня, 11:19
    Наверное появились какие то пруфы, которыми можно ткнуть....
  5. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +3
    Сегодня, 11:20
    10 лет почти прошло с момента уничтожения малайзийского Боинга. Есть толк какой-то?
    Вот и с этими трубами то же самое, 1,5 года прошло, а толку 0.
    1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 11:31
      К сожалению в капиталистической системе координат боинг это всего-лишь один самолет и какое-то количество душ, личные трагедии людей высокопоставленных чинуш мало волнуют. А вот трубы - это многомилиардный если не триллионный бизнес. Так что может и двинется действительно что-то.
  6. Комментарий был удален.
  7. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 11:22
    В Берлине пока еще тужатся

    "Пургенчику" надо послать... Возобновить хотя бы ядерные испытания... Прослабит сразу...
  8. Ярослав-45 Ранг пользователя
    Ярослав-45
    0
    Сегодня, 11:23
    Дипломат сообщил, что на заседании российские представители намерены инициировать обсуждение вопроса о необходимости проведения международного расследования диверсии. По его словам, прекращение следственных действий двумя скандинавскими государствами говорит, что их целью было лишь затягивание времени и вывод из-под удара основного и наиболее очевидного подозреваемого

    Подозреваемый давно установлен, даже фото есть
  9. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:24
    России уже пора требовать не просто заседания ООН ,а выплаты неустойки .
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 11:28
      России уже пора требовать не просто заседания ООН ,а выплаты неустойки
      Польша требует от Германии, украина от РФ, ну и РФ будет что то требовать, mainstream так сказать))
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:29
        Цитата: Trapp1st
        , mainstream так сказать))

        Требовать возмещения за теракт ,у вас mainstream ?
    2. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 11:29
      России уже пора требовать не просто заседания ООН ,а выплаты неустойки .
      Начали пока только со страховщиков:
      Компания-оператор Nord Stream (принадлежит «Газпрому», акционерами также являются Wintershall Dea, Eon, Gasunie и Engie) судится со страховщиками, включая Lloyd's of London, за отказ покрыть ущерб от подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» осенью 2022 года, сообщают The Financial Times и Reuters со ссылкой на документы, поданные в Высокий суд Великобритании.
  10. Qas Ранг пользователя
    Qas
    0
    Сегодня, 11:25
    А если не соберут закрытое заседание, то объявим очередную озабоченность?
  11. Аргон Ранг пользователя
    Аргон
    0
    Сегодня, 11:25
    По взорваным трубам масло или яды какие надо прокачать. Посмотели бы, какой вой станет)))
    1. gmss Ранг пользователя
      gmss
      0
      Сегодня, 11:30
      Устроить экологическую катастрофу? Для чего?
      1. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        0
        Сегодня, 11:30
        Чтоб вони было на округу и наконец таки занялись расследованием

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