Россия затребовала провести сегодня закрытое заседание Совбеза ООН по диверсии на «Северных потоках»
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Дания и Швеция прекратили расследование взрывов на газопроводах СП и СП-2. В связи с этим, Россия затребовала провести сегодня закрытое заседание Совбеза ООН по диверсии на «Северных потоках».
О предстоящем мероприятии объявил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.
14 марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов
- написал он.
Дипломат сообщил, что на заседании российские представители намерены инициировать обсуждение вопроса о необходимости проведения международного расследования диверсии. По его словам, прекращение следственных действий двумя скандинавскими государствами говорит, что их целью было лишь затягивание времени и вывод из-под удара основного и наиболее очевидного подозреваемого. Стокгольм и Копенгаген до последнего «тянули резину», но заниматься этим и дальше уже не могли, поэтому закрыли дело.
В Берлине пока еще тужатся, но картины это не меняет
- сказал Полянский.
После закрытого заседания СБ ООН предполагается провести пресс-конференцию. Ориентировочно это должно произойти около семи часов вечера.
Взрывы на двух российских трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря и соединяющих Россию с Германией, произошли 26 сентября 2022 года. Власти ФРГ, Дании и Швеции заявили о вероятности диверсии и инициировали проведение национальных расследований.
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