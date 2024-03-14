О рискованной операции советских морпехов по взятию корейского порта Гензан, контролируемого японцами

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О рискованной операции советских морпехов по взятию корейского порта Гензан, контролируемого японцами

Правительство милитаристской Японии заявило о своем согласии на безоговорочную капитуляцию еще 14 августа 1945 года. Однако в войска данный приказ поступил лишь через несколько дней, и все это время японцы продолжали сопротивление.

В свою очередь, командующий Тихоокеанским флотом СССР адмирал Юмашев приказал немедленно прекращать огонь там, где его прекратила армия противника.



Стоит отметить, что советские моряки беспрекословно следовали вышеупомянутому правилу. В то же время «самураи» зачастую вели себя иначе, особенно на севере Корейского полуострова. Целые соединения вражеских войск продолжали оказывать сопротивление и пытались прорваться к портам на юге, где планировали погрузиться на транспорты и эвакуироваться в Японию.

В итоге, советское командование, поняв замысел противника, решило его сорвать, высадив десант в глубоком тылу японской армии и захватить Гензан – последний крупный порт, контролируемый вражеской армией севернее 38-й параллели. Южнее начиналась зона, которую по союзническому соглашению должны были занять американцы.

Отряд советских десантников приблизился к Гензану утром 21 августа 1945 года.

Согласно воспоминаниям бойцов, они ожидали ожесточенного сопротивления превосходящих по силам японцев, которые ничего не знали о капитуляции. Погода также, как будто, была против советских воинов. Стояла такая жара, что несколько десантников получили солнечный удар.

Гензанская бухта напоминала узкогорлый сосуд. Для проникновения в нее необходимо миновать неширокий проход со множеством островков, на которых расположились шесть береговых батарей противника.

В то же время задача любого десанта заключается в том, чтобы «зацепиться за землю», использовав эффект неожиданности. И командир подразделения прекрасно знал, как это делается.

Едва в поле зрения советских войск появился берег, от главных сил отряда отделились шесть торпедных катеров с разведчиками на борту. Последние успешно добрались и высадились на причале, где японские солдаты разгуливали без винтовок. В итоге, советские разведчики без проблем захватили казарму.

В то же время, к идущему к берегу подкреплению приблизился военный корабль противника с японским чиновником на борту. Последний, узнав о капитуляции и получив ультиматум, показал на карте, где расставлены морские мины.

В конечном счете, советские корабли успешно прошли минные заграждения и подкрепление высадилось на занятый разведчиками плацдарм. При этом японские береговые батареи также не решились открыть огонь.

Завершилась операция тем, что морская пехота Тихоокеанского флота стремительно взяла под контроль город Гензан. При этом слух о приближении советских войск разлетелся настолько быстро, что, вместо отчаянного сопротивления японцев и ожесточенных городских боев, советских воинов встретил корейский митинг, участники которого радовались освобождению от милитаристской оккупации.

  • архивное фото
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1 комментарий
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  1. solar Ранг пользователя
    solar
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    Сегодня, 14:02
    Японцы, после применения ядерного оружия американцами, уже 9-10 августа приняли решение о капитуляции. Официальное объявление капитуляции было 14 августа с объяснением её причин
    противник применил новую бомбу невиданной разрушительной силы, которая погубила множество ни в чём не повинных людей. Если мы будем вести войну и дальше, это будет означать не только ужасную гибель и уничтожение японского народа, но также приведет к гибели всей человеческой цивилизации.
    Сегодня перед нами стоит вопрос: как нам спасти миллионы наших подданных и не унизить себя перед священными духами наших императорских предков? Вот причина, почему мы приказали принять условия совместной декларации победителей

    Одновременно с этим был приказ Генштаба о капитуляции, войска сдавались по ходу того, как до отдельных частей доходил приказ генштаба о капитуляции
    Трагикомичность всей этой истории состояла в том, что советское наступление мешало передаче приказа на капитуляцию в японские войска, в результате, советские войска воевали с готовыми капитулировать японцами, с взаимными жертвами с обеих сторон.
    пытались прорваться к портам на юге, где планировали погрузиться на транспорты и эвакуироваться в Японию

    На тот момент у Японии не было никаких транспортов, их давно перетопили союзники. Даже если бы они и были, никто до Японии не дошел бы.
    Согласно воспоминаниям бойцов, они ожидали ожесточенного сопротивления превосходящих по силам японцев, которые ничего не знали о капитуляции.

    Они знали, не дураки же, радио было, но кому-то же нужно было сдаваться даже при наличии официального приказа на руках (к тому нужно было не допустить анархии и беспорядков, связанных с отсутствием власти). Наши пришли- они и сдались. Последние японцы сдались американцам 30 ноября в Сайгоне, через 2 месяца после окончания Второй мировой войны.

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