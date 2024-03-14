В Бельгии разгорается скандал из-за неуставных отношений в армии

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В Бельгии разгорается скандал из-за неуставных отношений в армии

Как сообщает бельгийская газета De Morgen, в стране разгорается крупный скандал из-за выявившихся неподобающих случаев в бельгийской армии.

По данным издания, по этому поводу глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер и начальник генштаба Мишель Хофман планируют даже провести срочную пресс-конференцию.



Скандал связан с ситуацией в 4-м инженерном батальоне бельгийской армии, расквартированном в коммуне Амэ под Льежем.

Внутреннее расследование выявило ужасающие условия, включая злоупотребление властью, насилие и неприемлемое сексуальное поведение

- пишет De Morgen, ссылаясь на неназванный источник.

В неуставных отношениях оказались замешаны до 30 военнослужащих, включая офицеров, унтер-офицеров и рядовых. По данным газеты, около десяти человек отстранили от должности, а один взвод даже расформировали.

Источник издания сообщил, что расследование этих злоупотреблений на службе идёт уже несколько месяцев, но сами случаи, очевидно, имеют многолетнюю историю. Отмечается, что в инженерном батальоне долгое время существовала круговая порука.

Пока официальные представители Минобороны Бельгии не комментируют эту ситуацию, но, вероятно, в ходе запланированной пресс-конференции что-то прояснится.

Сами бельгийские военные говорят о том, что случаи неуставщины участились. Речь идёт в том числе о рукоприкладстве в отношении младших по званию, об употреблении алкоголя и запрещённых препаратов во время боевого дежурства.
  • Официальный сайт Минобороны Бельгии
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25 комментариев
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  1. SS68SS Ранг пользователя
    SS68SS
    +2
    Сегодня, 12:18
    В неуставных отношениях оказались замешаны до 30 военнослужащих

    "Отмечается, что в инженерном батальоне долгое время существовала круговая порука."


    ЛГБТешникам ущемляют их права? Или наоборот....
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 12:23
      Их там что то около 200 тыс. Пусть разлагаются потихоньку.)
    2. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 12:28
      Кто на натуралов будет обращать внимание? Конечно,"этих" обидели.....
    3. Комментарий был удален.
    4. Комментарий был удален.
    5. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 12:50
      Куда им до гусар.
      День первый. Прибыли на маневры. Пьем шампанское, любим девушек.
      День второй. Поиздержались, пьем водку, любим дам.
      День третий. Тут такое началось...
      Хотя
      -Скандал связан с ситуацией в 4-м инженерном батальоне
      Возможно выпили все,что горит,любили все,что движется...
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 13:00
        -Скандал связан с ситуацией в 4-м инженерном батальоне
        Возможно выпили все,что горит,любили все,что движется...
        Будьдозеры и мостоукладчик?!.. laughing
        1. knn54 Ранг пользователя
          knn54
          0
          Сегодня, 13:06
          -Будьдозеры и мостоукладчик?!..
          Местные фермеры пожаловались,что кони отказываются подходить к лошадям,быки-к коровам...
  2. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 12:21
    неприемлемое сексуальное поведение

    Всё ясно... Кто - то отказался задницу подставлять... Уволить... laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 12:21
    «Неприемлемое сексуальное поведение » —

    — Страшно подумать какое "сексуальное поведение" считается в Европе "неприемлемым"...
    1. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      +3
      Сегодня, 12:30
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Страшно подумать какое "сексуальное поведение" считается в Европе "неприемлемым"...

      Это когда солдат говорит:"Бабу хочу. Белую, гетеросексуальную бабу, без инвалидности..."
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Неприемлемое сексуальное поведение » —

      — Страшно подумать какое "сексуальное поведение" считается в Европе "неприемлемым"...

      Неприемлемого сексуальное поведение бельгийского военнослужащего - это отказ в нарезании резьбы на пятую точку. wassat fellow
  4. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:21
    насилие и неприемлемое сексуальное поведение

    Прут всех, кто первый под руку подвернется? belay
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:32
      Ну скорее всего ритуалы у современных армейских кретинов 20-30 лет стали более сексуализированы. Тут нет смысла ворчать т.к и без армии видны современные нормы морали в мире в целом.
      Вот допустим кино про "самых крутых военных в мире".

      Хочу огорчить. Наши это тоже смотрят и на них такое тоже будет действовать.
    2. lexat7 Ранг пользователя
      lexat7
      +1
      Сегодня, 12:40
      Ага smile всех кто шевелится, а кто не шевелится, толкают и прут laughing
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 12:44
        Не взирая на чины и регалии.... wassat
  5. Петр_Колдунов Ранг пользователя
    Петр_Колдунов
    +1
    Сегодня, 12:26
    В Бельгии разгорается скандал из-за неуставных отношений в армии...

    Так а конкретно-то что? Дрючатся прямо на плацу, во время построения? Ну так евровойска же... наоборот, начальство должно поощрять.
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:27
    ужасающие условия, включая злоупотребление властью, насилие и неприемлемое сексуальное поведение
    Ай, яй, яй и это в армии Бельгии (25 тыс. чел.), которая считается благополучной европейской страной. Расслабились, нет контроля и вообще разброд и шатание, так бы охарактеризовал положение дел советский старшина роты. После чего начал приводить подразделение "к нормальному бою" по принципу - не доходит через голову, дойдет через ноги.
  7. Fitter65 Ранг пользователя
    Fitter65
    0
    Сегодня, 12:35
    расследование выявило ужасающие условия, включая злоупотребление властью, насилие и неприемлемое сексуальное поведение
    Это как? Голубые не голубились, а приставали к лицам из "розовой коалиции" ? Хотя определение неприемлемое сексуальное поведение для нынешней Гейропы может означать только одно, они разделились на мужчин и женщин, что является преступлением для ЕС.
  8. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 12:36
    Как и все нормальные люди я переживаю за все бельгии. Свободу Фландрии! Она должна быть независима!
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 12:59
      Цитата: Младший рядовой
      Свободу Фландрии!
      А я считаю, что в первую очередь свободу необходимо предоставить Валонии! У вас есть возражения? wink
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 13:10
        Какие у меня могут быть возражения если я всегда за европейскую Демократию? А из-за отсутствия свободы в Валлонии я в прошлую ночь не спал.
  9. Русь Ранг пользователя
    Русь
    +1
    Сегодня, 12:37
    Эт не армия Бельгии, а бар " Голубая устрица"..... wassat
  10. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 12:44
    об употреблении алкоголя и запрещённых препаратов во время боевого дежурства.

    Интересная интерпретация "во время боевого дежурства", а после ширяться можно. А если его на БД ломать начнёт. Да тут ещё и "неподобающее сексуальное поведение". Устроили гомосяцкий шабаш, а теперь удивляются, откуда, что берётся.
  11. Zaurbek Ранг пользователя
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 12:48
    Это у них арабы и негры пошли в армию, вероятно.
  12. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 12:58
    Будем надеяться, что вирус пойдет и дальше на другие страны члены НАТО. Как раз и новые члены, Швеция и Финляндия, подтянутся wink
  13. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 13:21
    неприемлемое сексуальное поведение
    а что это значит в концепции сегодняшних сексуальных традициях европы?! crying

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