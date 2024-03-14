В Бельгии разгорается скандал из-за неуставных отношений в армии
Как сообщает бельгийская газета De Morgen, в стране разгорается крупный скандал из-за выявившихся неподобающих случаев в бельгийской армии.
По данным издания, по этому поводу глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер и начальник генштаба Мишель Хофман планируют даже провести срочную пресс-конференцию.
Скандал связан с ситуацией в 4-м инженерном батальоне бельгийской армии, расквартированном в коммуне Амэ под Льежем.
- пишет De Morgen, ссылаясь на неназванный источник.
В неуставных отношениях оказались замешаны до 30 военнослужащих, включая офицеров, унтер-офицеров и рядовых. По данным газеты, около десяти человек отстранили от должности, а один взвод даже расформировали.
Источник издания сообщил, что расследование этих злоупотреблений на службе идёт уже несколько месяцев, но сами случаи, очевидно, имеют многолетнюю историю. Отмечается, что в инженерном батальоне долгое время существовала круговая порука.
Пока официальные представители Минобороны Бельгии не комментируют эту ситуацию, но, вероятно, в ходе запланированной пресс-конференции что-то прояснится.
Сами бельгийские военные говорят о том, что случаи неуставщины участились. Речь идёт в том числе о рукоприкладстве в отношении младших по званию, об употреблении алкоголя и запрещённых препаратов во время боевого дежурства.
- Официальный сайт Минобороны Бельгии
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