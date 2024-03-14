Йеменские хуситы заявили об успешных испытаниях якобы гиперзвуковой ракеты и планах по её серийному производству

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Йеменские хуситы заявили об успешных испытаниях якобы гиперзвуковой ракеты и планах по её серийному производству

Повстанцы-хуситы (шииты-зейдиты), контролирующие самые густонаселенные территории на севере Йемена, включая столицу город Сана, продолжают создавать серьезные проблемы для торгового судоходства в Красном море и Аденском заливе, как следствие, и в Суэцком канале. Бойцы «Ансар Аллах» атакуют дронами, противокорабельными ракетами и даже морскими беспилотниками на деле весьма разрозненную западную военную коалицию, задельщиками создания которой являются США и Великобритания. Войну хуситы объявили в знак поддержки палестинцев и не намереваются останавилваться, пока Израиль не прекратит операции ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа

Корабельные ПВО западных сил пока что справляются с атаками на собственные суда, чего не скажешь о гражданских кораблях, из которых как минимум один сухогруз MV Rubymar потоплен в начале марта, еще несколько получили повреждения. Ответные удары группировки ВМС США и Великобритании по военным целям в Йемене, начатые в январе этого года, несмотря на весьма бравурные отчеты американского командования и политического руководства США, стратегического ущерба хуситам не нанесли.



Возникает логичный вопрос, каким образом «парни в тапочках» в одной из беднейших стран мира без наличия соответствующих производственных мощностей умудряются непрерывно атаковать корабли противника ракетами и беспилотниками отнюдь не кустарного производства, регулярно пополняют их запасы и располагают соответствующими системами наведения. Есть у повстанцев и системы ПВО, которые, по их заявлению, сумели сбить уже два дорогих американских разведывательно-ударных дрона MQ-9A Reaper.

Наиболее распространенной, и не только на Западе, считается версия, что хуситов снабжает оружием Иран, который фактически поддерживает и в разной степени контролирует большинство исламистских группировок на Ближнем Востоке. Есть предположение, подтверждаемое косвенно, что йеменским повстанцам оказывает военную помощь и Россия. Основной аргумент в этом весьма логичен: если Запад открыто снабжает вооружениями Украину ради «победы» над РФ, почему бы тогда и Москве не оказать посильную помощь воюющим с натовцами хуситам, которую несложно организовать через тот же Иран.

Хотя наиболее правдоподобной выглядит версия с участием Тегерана в снабжении вооружениями, возможно, производимых с использованием российских военных разработок, йеменцев. Благо дело, после начала спецоперации Россия и Иран сильно сблизились, в том числе в военном сотрудничестве, и имеют одного общего врага в лице США, коллективного Запада и НАТО.

Как бы то ни было на самом деле, накануне йеменские хуситы заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты и планах по её серийному производству с последующим использованием для нанесения ударов не только по морским, но и наземным целям на Ближнем Востоке, включая территорию Израиля. Эксперты полагают, что речь скорее всего идет об иранских баллистических ракетах «Фаттах» (Fattah), способных поражать цели на расстоянии до 1400 километров.

Это довольно новая разработка, представленная Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана в прошлом году, и первая гиперзвуковая баллистическая ракета, поступившая на вооружение Исламской Республики. По заявлению КСИР, ее высокая маневренность и скорость позволяют не только преодолевать ПРО, но и поражать все системы противоракетной обороны. Иранская сторона утверждает, что Fattah развивает скорость от 13 до 15 махов, правда, на подлете боевой части ракеты. С учетом того, что средства ПВО военных кораблей коалиции в Красном море зачастую сбивают ракеты хуситов и даже дроны как раз на подлете к целям, этот боеприпас может стать серьезной угрозой для них.

Есть еще один интересный, пусть и полуконспирологический момент, на который обращают внимание некоторые эксперты. Ракеты «Фаттах» относится к новому классу оружия, которым обладает лишь ограниченный круг стран. А как известно, именно Россия лидирует в части разработки и принятия на вооружение самых современных гиперзвуковых вооружений. Сложить дважды два несложно, с учетом серьезного усиления военно-политического партнерства Москвы и Тегерана, хотя, это все только предположения.
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Fattah-1_(missile)#/media/File:Unveiling_ceremony_of_Fattah
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21 комментарий
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  1. voyaka uh Ранг пользователя
    voyaka uh
    -17
    Сегодня, 11:30
    1. Ракета иранская.
    2. Любая баллистическая ракета (со времен немецкой ФАУ-2 ) является гиперзвуковой.
    1. Алекс_1973 Ранг пользователя
      Алекс_1973
      +17
      Сегодня, 11:46
      Хоть иранская, хоть северокорейская, да хоть российская, главное вас террористов в стойло поставить.
    2. Юра Ранг пользователя
      Юра
      +7
      Сегодня, 11:49
      Цитата: voyaka uh
      (со времен немецкой ФАУ-2 )

      Это грубейшая ошибка, она является гиперзвуковой со времён появления первого бумажного самолётика, который просто не успевает разогнаться до гиперзвука.)))
    3. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +3
      Сегодня, 11:52
      Я так понимаю загвоздка в определении терминов "гиперзвуковая ракета" и "гиперзвуковое оружие". Последний термин предполагает маневрирование на гиперзвуковой скорости, то есть скорость баллистической и маневренность крылатой. Если я правильно понимаю
    4. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +7
      Сегодня, 11:57
      Цитата: voyaka uh
      1. Ракета иранская.
      Понятно, что эту ракету сами хуситы в пещере на коленке не собирали, а старшие товарищи помогли. Как бы там ни было, но она у них есть и очевидно скоро себя покажет. Иран недавно анонсировал то, что у него есть гиперзвук и он вошёл в клуб стран обладающих этим оружием, однако широкой практики применения в реальных боевых условиях у него нет, что и будет навёрстано в Йемене на коалиционных мишенях.
      Цитата: voyaka uh
      2. Любая баллистическая ракета (со времен немецкой ФАУ-2 ) является гиперзвуковой.

      Однако не каждая баллистическая(гиперзвуковая) ракета развивает скорость в 13-15 махов и к тому же способна маневрировать, что собственно говоря и является основной проблемой для ПВО т.к. сложно вычислить её траекторию.
    5. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      0
      Сегодня, 13:19
      Цитата: voyaka uh
      Любая баллистическая ракета (со времен немецкой ФАУ-2 ) является гиперзвуковой.

      Практически таки есть гиперзвуковая скорость- большая или равная 5 М или 6000 км/ч или 1,6 км/сек. У ФАУ-2 крейсерская скорость полёта — 1,65 км/с . Минусанули видно за первый пункт.
  2. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 11:35
    Наиболее распространенной, и не только на Западе, считается версия, что хуситов снабжает оружием Иран, который фактически поддерживает и в разной степени контролирует большинство исламистских группировок на Ближнем Востоке.
    Для Ирана это прекрасный полигон для испытания своих вооружений.
  3. Аргон Ранг пользователя
    Аргон
    +5
    Сегодня, 11:36
    Имеем право предоставить помощь дружеским странам! Хотя у самих надобность есть но если ударить с той стороны то ущерб будет видней
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:59
      Цитата: Аргон
      Хотя у самих надобность есть
      По такому случаю можно и поделиться wink
  4. Сибиряк 66 Ранг пользователя
    Сибиряк 66
    +11
    Сегодня, 11:40
    А у хуситов нет интересов в Северной Америке? А в Великобритании? И про Арабскую республику Франция под руководством Микрона хотелось бы спросить.
  5. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +3
    Сегодня, 11:41
    . йеменским повстанцам оказывает военную помощь и Россия

    Вот ждал! Как же без России....... winked
  6. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +7
    Сегодня, 11:41
    Цитата: voyaka uh
    1. Ракета иранская.
    2. Любая баллистическая ракета (со времен немецкой ФАУ-2 ) является гиперзвуковой.

    Хм! Скорость Фау 2 на конечном участке траектории всего 3М, это не гиперзвук.
    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +5
      Сегодня, 11:58
      Цитата: Grossvater
      Хм! Скорость Фау 2 на конечном участке траектории всего 3М, это не гиперзвук.

      Чего объяснять ему, он слаще марковки ничего не ел... Гиперзвук, это образование кокона плазмы вокруг БЧ, и она от Фау -2 из грубо говоря Ст.3, просто в ней сгорит за секунду.... request
  7. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +5
    Сегодня, 11:45
    Хорошо бы начать в открытую и показательно поставлять оружие в страны америки и африки (желательно трофейное), а также сотрудничать технологически с Ираном и КНДР
    1. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      0
      Сегодня, 11:52
      А потом сидеть с грустным лицом и думать: "Как же так вышло, что их системы вооружения развиты так же, как наши, но при этом дешевле?"
  8. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    +1
    Сегодня, 11:48
    Походу ваканда не в Африке. :))
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 11:48
    То, что хуситам помогает Иран даже не подлежит сомнению. А вот с возможной помощью со стороны нашей страны автор поспешил с предположениями.
  10. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +5
    Сегодня, 11:51
    Есть у повстанцев и системы ПВО, которые, по их заявлению, сумели сбить уже два дорогих американских разведывательно-ударных дрона MQ-9A Reaper.
    recourse Отстаем. request
  11. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 11:58
    Теперь надо ждать ударов по Вашингтону и Лондону. Надеюсь, уже скоро
    1. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      +4
      Сегодня, 12:04
      Давайте сперва дождемся ударов гиперзвуковыми ракетами по натовским кораблям.
      Ждем с нетерпением!
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Эльдорадо
        Давайте сперва дождемся ударов гиперзвуковыми ракетами по натовским кораблям.
        И это тоже хорошо!

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