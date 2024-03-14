Генштаб ВСУ традиционно заявил о сбитии значительной части «Гераней», атаковавших объекты на Украине
Генштаб ВСУ в очередной раз отчитался об относительно успешном отражении атак беспилотников-камикадзе "Герань-2". Всего якобы были сбиты 22 из 36 беспилотников, куда попали остальные 14 - не сообщается.
Тем временем, сообщается об ударах по объектам в Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях, а также в оккупированной ВСУ части ДНР. Обилие целей привело к истощению украинской ПВО, вследствие чего участились случаи успешных поражений военных объектов боевиков киевского режима.
В результате ухудшения положения ВСУ в тактической и оперативной глубине обороны и обострившихся проблем для боевиков киевского режима на фронте, командование украинской армии перебрасывает к линии боевого соприкосновения батареи ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, где они успешно уничтожаются российскими дронами и ракетами.
Из-за фактической заморозки американской военной помощи Украине у ВСУ осталось мало шансов восполнить потери пусковых установок и РЛС систем ПВО Patriot. Сложности с Patriot у США объясняются эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Для восполнения сложившегося дефицита ракет для американских систем ПВО Вашингтон спешно сколачивает оружейный альянс с Токио, где также производятся по лицензии зенитные ракеты для ЗРК Patriot.
Из-за того, что американский Конгресс до сих пор окончательно не согласовал военные бюджеты, Пентагон вынужден урезать свои траты на операции в Европе, что может отразиться на положении ВСУ на фронте.
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