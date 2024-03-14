Генштаб ВСУ традиционно заявил о сбитии значительной части «Гераней», атаковавших объекты на Украине

16
Генштаб ВСУ традиционно заявил о сбитии значительной части «Гераней», атаковавших объекты на Украине

Генштаб ВСУ в очередной раз отчитался об относительно успешном отражении атак беспилотников-камикадзе "Герань-2". Всего якобы были сбиты 22 из 36 беспилотников, куда попали остальные 14 - не сообщается.

Тем временем, сообщается об ударах по объектам в Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях, а также в оккупированной ВСУ части ДНР. Обилие целей привело к истощению украинской ПВО, вследствие чего участились случаи успешных поражений военных объектов боевиков киевского режима.



В результате ухудшения положения ВСУ в тактической и оперативной глубине обороны и обострившихся проблем для боевиков киевского режима на фронте, командование украинской армии перебрасывает к линии боевого соприкосновения батареи ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, где они успешно уничтожаются российскими дронами и ракетами.

Из-за фактической заморозки американской военной помощи Украине у ВСУ осталось мало шансов восполнить потери пусковых установок и РЛС систем ПВО Patriot. Сложности с Patriot у США объясняются эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Для восполнения сложившегося дефицита ракет для американских систем ПВО Вашингтон спешно сколачивает оружейный альянс с Токио, где также производятся по лицензии зенитные ракеты для ЗРК Patriot.

Из-за того, что американский Конгресс до сих пор окончательно не согласовал военные бюджеты, Пентагон вынужден урезать свои траты на операции в Европе, что может отразиться на положении ВСУ на фронте.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    16 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:41
      Ну,и мы заявляем о сбитии укроБПЛА.Однако что то да попадает по заводам,да и мирным жителям.
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +4
      Сегодня, 11:45
      Всего якобы были сбиты 22 из 36 беспилотников,

      Если допустить что это правда ,то учитывая длину границы .Это должно быть супер ПВО с нормальной плотностью локационного поля и средств поражения
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        +3
        Сегодня, 11:52
        Хахлы не прикрывают границу (как собственно и мы) - для этого физически нет такого количества средств ПВО (нет против дронов и КР, граница прикрыта против мастодонтов типа В-52). Прикрываются конкретные объекты/города.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 12:18
          Мастодонт,типа Б52 не полетит через границу.А выпустит ракеты,километров за пятьсот.
          1. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            0
            Сегодня, 15:00
            О том и речь, что щит ПВО против КР и дронов (это те большие красивые круги зон поражения С-300 и С-400, которые рисовали наши СМИ), он от силы километров 20-25.
    3. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 11:47
      Какое истощение ПВО, если 22 из 36 сбивают ? Кто-то, по-моему, врёт wink А вот урожай поспеет, бабки огурцов накатают ... будут 36 из 22 сбивать laughing
      1. Сибирь55 Ранг пользователя
        Сибирь55
        +4
        Сегодня, 11:55
        Вот такое:
        "В результате нанесённых ударов станции РЭР/РЭБ уничтожены в Лозовой и Тростянце, а в Харькове и Белополье получили значительные повреждения и на данный момент неспособны функционировать."
        https://t.me/ProRU_BY/103616
      2. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        0
        Сегодня, 14:45
        Цитата: ALCA056000
        А вот урожай поспеет, бабки огурцов накатают ... будут 36 из 22 сбивать
        Бабки за новыми геранями не поспеют, Герань-236 на реактивном двигателе, скорость и маневренность увеличились. Видео (снятое противником) в телеграмме наших гераней:
        https://t.me/geran231/1544
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 11:52
      якобы были сбиты 22 из 36 беспилотников
      По крайней мере уже не говорят о 99,9% сбитых, т.к. звучащие взрывы в украинских городах видят и слышат жители, у которых до этого возникло много вопросов по поводу озвучки цифр говорящими головами от ПВО.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 12:12
        Цитата: rotmistr60
        звучащие взрывы в украинских городах видят и слышат жители, у которых до этого возникло много вопросов по поводу озвучки цифр говорящими головами от ПВО.

        Да уже вроде как привыкли. Но вот интересно...Зеля ежедневно выступает по ТВ и после этого тут же отключаются все ТВ каналы. Опасается сво...?
    5. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 12:09
      Про атаки Гераней вообще тишина наступила. Все сбили и никуда не попало...А Завод работает, куда все летит?
      1. Сибирь55 Ранг пользователя
        Сибирь55
        +2
        Сегодня, 12:14
        "Сегодня ночью российскими военным совершен комбинированный удар с применением баллистических ракет и ударных БЛА "Герань-2" по расположению станций радиоэлектронной борьбы и разведки в Харьковской и Сумской областях, которые были развернуты противником на территории объектов телекоммуникации."
        Или это не те Герани?)
      2. Сибирь55 Ранг пользователя
        Сибирь55
        +1
        Сегодня, 12:16
        Ссылка выше..........................................
        1. Zaurbek Ранг пользователя
          Zaurbek
          +1
          Сегодня, 12:27
          Это да. Я про СМИ 404. Раньше про Герани вещали каждый день...теперь их стало гораздо больше и притихли. Все сбили и никуда не попало.
    6. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +3
      Сегодня, 12:19
      Le principal ce n'est pas le nombre de drones abattus mais le nombre de drone qui touchent leur cible ..
    7. Стирбьорн Ранг пользователя
      Стирбьорн
      -3
      Сегодня, 13:03
      Генштаб ВСУ традиционно заявил о сбитии значительной части «Гераней», атаковавших объекты на Украине
      А на ВО традиционно выложили эту новость lol
      Может тогда просто ограничиться сводками МО РФ?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»