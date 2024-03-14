ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с топливохранилищем Запорожской АЭС

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ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с топливохранилищем Запорожской АЭС

Украинские войска, пытаясь сорвать успешное наступление ВС РФ по всей линии фронта, пытаются наносить удары по объектам инфраструктуры на территории нашей страны. Буквально вчера сообщалось об атаках дронов на четыре крупнейших российских НПЗ.

Таким образом, вероятно, противник пытается создать для российской армии дефицит топлива и замедлить продвижение наших военных.



В то же время сегодня стало известно об атаке украинского дрона на топливохранилище, расположенное на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции.

В материале говорится, что безоболочное взрывное устройство было сброшено с вражеского БПЛА недалеко от забора, за которым находятся баки с ДТ. Опубликованы соответствующие кадры.





К счастью, емкости не получили повреждений. В противном случае, как сообщает пресс-служба ЗАЭС, данный инцидент мог привести к крайне печальным последствиям.

Руководство атомной электростанции подчеркнуло, что атаки на инфраструктуру объекта недопустимы, так как они могут привести к масштабной катастрофе. Об этом ранее заявлял и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, призывая к военной сдержанности вокруг ЗАЭС.

На данный момент известно, что на место украинского теракта были доставлены инспекторы МАГАТЭ. В свою очередь, руководство станции попросило их официально уведомить агентство о сегодняшнем инциденте.
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    20 комментариев
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    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 12:06
      данный инцидент мог привести к крайне печальным последствиям.
      Майдан головного мозга неизлечим !
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:29
        Цитата: Uncle Lee
        данный инцидент мог привести к крайне печальным последствиям.
        Майдан головного мозга неизлечим !

        А некоторые пишут, что у укров начали появляться мозги. Не верьте этому.
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 12:37
          Цитата: carpenter
          Не верьте этому.

          Пока все на уровне инстинктов....
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 12:09
      Ауу Гросси, ты где вместе со своим МАГАТЭ? Или до сих пор не понятно кто обстреливает и запускает дроны на ЗАЭС?
      на место украинского теракта были доставлены инспекторы МАГАТЭ
      Так им и раньше показывали воронки и торчащие хвостовые части с оперением и что? Европейцы наверное считают, что если и произойдет ЧП на АЭС, то это навредит только России, а их оно не коснется. А зря.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +7
        Сегодня, 12:13
        Может ровенскую аэс облететь кинжалом и долбануть по карпатским перевалам, тоннелям? Для лучшего тонуса мирных посиделок в цурихе
      2. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 12:25
        Ему хоть ссы в глаза, скажет Божья роса. Пордон за пословицу.
      3. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 12:28
        Цитата: rotmistr60
        Европейцы наверное считают, что если и произойдет ЧП на АЭС, то это навредит только России, а их оно не коснется. А зря.

        Дак они вон, 70 лет назад радием омолаживались good wassat Мария Складовская-Кюри не даст соврать... молодая настолько - что он нее спустя век фонит как отработанного ТВЭЛа lol
    3. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +6
      Сегодня, 12:13
      ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с топливохранилищем Запорожской АЭС

      Жаль что по башке инспектору магатэ не попали, а то не видят они...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 12:18
        Цитата: Юрий_Я
        Жаль что по башке инспектору магатэ не попали, а то не видят они...

        Да все равно лепетал бы, что " возможный вред научно не доказан"
      2. Практик23354df Ранг пользователя
        Практик23354df
        +4
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Юрий_Я
        по башке инспектору магатэ не попали,

        Так они эти прилёты и координируют.
      3. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
        Виктор Ленинградец
        +4
        Сегодня, 12:20
        Жаль что по башке инспектору МАГАТЭ не попали, а то не видят они..

        Ну, это дело поправимое!
        Можно устроить, и опять будет непонятка - чей это дрон?
      4. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +5
        Сегодня, 12:23
        Цитата: Юрий_Я

        Жаль что по башке инспектору магатэ не попали, а то не видят они...

        В этом случае будет заявление, что Россия не обеспечила безопасность инспекторов "магаты", а откуда прилетело всё равно не понятно. Эта организация, как и многие другие западные да и мировые, с низкой социальной ответственностью полностью лежащая под заокеанцами. request
        1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
          Виктор Ленинградец
          +2
          Сегодня, 12:45
          Эта организация, как и многие другие западные да и мировые, с низкой социальной ответственностью полностью лежащая под заокеанцами.

          Вот и нечего тут у нас топтаться, а то неровен час медведь балалайкой изнасилует.
    4. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 12:35
      Таким образом, вероятно, противник пытается создать для российской армии дефицит топлива и замедлить продвижение наших военных.

      Думаю поразить наши энергетические объекты для них это не столько цель в лишении нашей армии топлива. Топливо для армии найдут. НПЗ в России хватает. Здесь скорее другое. Заряды дроны могут нести небольшие. Об этом недавно писали, максимум 20 кг. Таким зарядом серьёзный объект не повредить. А вот при попадании в НПЗ, или в топливо хранилище, можно получить неплохой с ихней точки зрения эффект. Пожар, возможно распространение, не дай бог взрыв, в результате эффектные доклады о крупной диверсии. Ну и конечно возможность поднять цены на топливо в период подготовки к сельхоз работам. Но медийный эффект, в преддверии выборов и отсутствии помощи запада, мне кажется для них дороже. Ну а МАГАТЭ, оно слепо и глухо, как и ОЗХО, ООН и прочее. Во время своих инспекций многие ихние инспектора больше интересуются позициями наших военных на ЗАЭС, чем состояние самой АЭС. Постоянно приходиться гонять подальше от укреплённых позиций.
    5. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 12:37
      А в ответ сбросить что нибудь на РАЭС?
    6. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 12:42
      Может им тоже совершенно случайно что нибудь в их аэс присылать, чтоб тоже думали чем это пахнет?
    7. Санчо да Винча Ранг пользователя
      Санчо да Винча
      +3
      Сегодня, 12:44
      Эти международные наблюдатели, кажется, в Мариуполе, работали на разведку Украины, были доказательства, но, к сожалению, никому не интересно request
      1. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        +2
        Сегодня, 12:58
        Да и не только в Мариуполе, картинка по таких "наблюдателей" давно в интернете, все эти международные структуры работают в интересах противников России. Я вообще не понимаю какой смысл от всех их приездов, нахождения на территориях конфликта, опять же ничего не увидят, скорее наоборот, в интересах Украины действовать будут.
    8. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +3
      Сегодня, 12:46
      МАГАТЭшники приехали отдохнуть и бабла по лёгкому срубить(поят,кормят,охраняют,развлекают),а тут какие то ямки надо посмотреть.......не царское дело........
    9. Бобе Денкин Ранг пользователя
      Бобе Денкин
      -1
      Сегодня, 13:54
      Бить по хазарским АЭС! В Кривом роге. В Чернобиле. Чего ждем?! soldier

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