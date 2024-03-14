ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с топливохранилищем Запорожской АЭС
Украинские войска, пытаясь сорвать успешное наступление ВС РФ по всей линии фронта, пытаются наносить удары по объектам инфраструктуры на территории нашей страны. Буквально вчера сообщалось об атаках дронов на четыре крупнейших российских НПЗ.
Таким образом, вероятно, противник пытается создать для российской армии дефицит топлива и замедлить продвижение наших военных.
В то же время сегодня стало известно об атаке украинского дрона на топливохранилище, расположенное на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции.
В материале говорится, что безоболочное взрывное устройство было сброшено с вражеского БПЛА недалеко от забора, за которым находятся баки с ДТ. Опубликованы соответствующие кадры.
К счастью, емкости не получили повреждений. В противном случае, как сообщает пресс-служба ЗАЭС, данный инцидент мог привести к крайне печальным последствиям.
Руководство атомной электростанции подчеркнуло, что атаки на инфраструктуру объекта недопустимы, так как они могут привести к масштабной катастрофе. Об этом ранее заявлял и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, призывая к военной сдержанности вокруг ЗАЭС.
На данный момент известно, что на место украинского теракта были доставлены инспекторы МАГАТЭ. В свою очередь, руководство станции попросило их официально уведомить агентство о сегодняшнем инциденте.
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