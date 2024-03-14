Американские эксперты предрекают прорыв армии России на ранее стабильных участках фронта
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Специалисты Института изучения войны (ISW) из США считают, что Киев не располагает достаточным количеством боеприпасов, поэтому снабжает ими в первую очередь те подразделения ВСУ, которые подвергаются наиболее интенсивным атакам российских войск. В связи с этим, американские эксперты предрекают вероятный прорыв армии России на ранее стабильных участках фронта.
Заявления Сырского и украинских командиров позволяют предположить, что интенсификация российских наступательных операций в районе, где украинские силы не уделяли приоритетного внимания распределению и без того ограниченных запасов боеприпасов, может привести к российскому прорыву и дестабилизации на ранее стабильном участке линии фронта в короткий период времени
- рассуждают аналитики из Соединенных Штатов.
Они делают вывод, что сейчас линия обороны ВСУ может быть крайне нестабильной, что в значительной степени объясняется нехваткой боеприпасов. И пока российские военные не выявили наиболее слабые участки и не воспользовались ситуацией, нанося в этих местах удары, Запад должен срочно прислать украинским военным снаряды и ракеты – считают американские эксперты.
А если западные поставки еще более сократятся, то прорыв армией РФ линии фронта будет неизбежен. Тем более, что инициатива на передовой сейчас, бесспорно, находится в руках россиян. По мнению американских аналитиков, сейчас у российских военных есть возможность усиливать или ослаблять интенсивность боевых действий на любом из направлений по своему усмотрению.
Минобороны РФ
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