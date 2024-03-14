Американские эксперты предрекают прорыв армии России на ранее стабильных участках фронта

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Американские эксперты предрекают прорыв армии России на ранее стабильных участках фронта

Специалисты Института изучения войны (ISW) из США считают, что Киев не располагает достаточным количеством боеприпасов, поэтому снабжает ими в первую очередь те подразделения ВСУ, которые подвергаются наиболее интенсивным атакам российских войск. В связи с этим, американские эксперты предрекают вероятный прорыв армии России на ранее стабильных участках фронта.

Заявления Сырского и украинских командиров позволяют предположить, что интенсификация российских наступательных операций в районе, где украинские силы не уделяли приоритетного внимания распределению и без того ограниченных запасов боеприпасов, может привести к российскому прорыву и дестабилизации на ранее стабильном участке линии фронта в короткий период времени

- рассуждают аналитики из Соединенных Штатов.

Они делают вывод, что сейчас линия обороны ВСУ может быть крайне нестабильной, что в значительной степени объясняется нехваткой боеприпасов. И пока российские военные не выявили наиболее слабые участки и не воспользовались ситуацией, нанося в этих местах удары, Запад должен срочно прислать украинским военным снаряды и ракеты – считают американские эксперты.

А если западные поставки еще более сократятся, то прорыв армией РФ линии фронта будет неизбежен. Тем более, что инициатива на передовой сейчас, бесспорно, находится в руках россиян. По мнению американских аналитиков, сейчас у российских военных есть возможность усиливать или ослаблять интенсивность боевых действий на любом из направлений по своему усмотрению.
  • Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +3
    Сегодня, 12:09
    прорыв армией РФ линии фронта будет неизбежен. Тем более, что инициатива на передовой сейчас, бесспорно, находится в руках россиян.

    Мы в это давно верили и знали. А до "аналитиков" только дошло!!
  2. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +2
    Сегодня, 12:09
    Тут и без всяких институтов и аналитиков Вангой можно не быть.... bully
  3. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    +3
    Сегодня, 12:09
    может привести к российскому прорыву и дестабилизации на ранее стабильном участке линии фронта

    Может привести, может не... ну чем хуже британских икспердов... Мы за наших ребят! Они дело делают....
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:14
    И опять все сводится к нехватке боеприпасов и конечно тяжелого вооружения. Сегодня в ход идут все возможные методы, чтобы заставить республиканцев согласовать помощь украине. Вот и прорыв обороны ВСУ может произойти не из-за ее слабости и готовности российской армии это сделать, а только из-за нехватки у них б/п.
  5. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:51
    Практикой доказано, что людей можно спокойно довести до скотского состояния, когда стадо покорно идет под топор безо всякой хватки или нехватки оружия. Сопли о нехватке для внутреннего употребления стадом в западных вымиратах, чтобы не жалели денюжку главарям на карман.
  6. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 13:06
    Осмелюсь взять на себя ответственность и привести здесь пост Медведева Д.А. из его официального телеграммканала. Лично я уверен что эта война именно так и должна закончится . И никак иначе . Надеюсь что ДАМ действительно говорит не только от себя .

    Российская власть постепенно готовит мир к неизбежному...

    Давно отмечено, что экс-президент России Дмитрий Медведев часто вбрасывает в инфопространство те тезисы, которые не может высказать официально президент, но которые, при стечении обстоятельств, могут получить реализацию в будущем.

    Именно такими я считаю очередные "мысли Медведева по поводу":

    О «формуле мира» киевских наци, швейцарских «мирных конференциях» и реальной основе переговоров

    Когда я слышу выражение «формула мира зеленского», испытываю неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего. Ведь все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путём капитуляции одной из сторон конфликта.

    Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае на основе признания реалий, о чём вчера сказал В.В.Путин. Для них реалии – это мозгоклюйская «формула мира» провинциального клоуна в зелёном трико. И никак иначе. Выглядит это настолько искусственно, что единственный выход – сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех.
    Какую? А например, такую:

    1. Признание бывшей (далее – б.) «Украиной» поражения в военной составляющей конфликта. Полная и безоговорочная капитуляция б. «Украины» в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация б. «Украины» и запрет на создание военизированных формирований на её территориях в будущем.
    2. Признание международным сообществом нацистского характера б. киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти б. «Украины».
    3. Констатация ООН утраты б. «Украиной» международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых её правопреемников в военные альянсы.
    4. Отставка всех конституционных органов власти б. «Украины» и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории б. «Украины».
    5. Принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых. Установление порядка возмещения имущественного ущерба, причинённого субъектам Российской Федерации.
    6. Официальное признание временным парламентом б. «Украины», что вся её территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий б. «Украины» с Россией.
    7. Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения.

    Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнёров.

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