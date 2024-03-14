Danmarks Radio: Военнослужащие ВСУ раскритиковали заявление Зеленского об остановке российского наступления

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Danmarks Radio: Военнослужащие ВСУ раскритиковали заявление Зеленского об остановке российского наступления

Радио Дании (Danmarks Radio) передаёт, что украинские солдаты на передовой подвергли критике недавние слова своего президента о том, что якобы российское наступление было остановлено.

В частности, украинские артиллеристы, сообщает Danmarks Radio, встретили слова Владимира Зеленского «кривой ухмылкой». Радио отмечает, что на передовой бойцы ВСУ отнеслись к заявлению украинского президента как к не имеющему ничего общего с реальностью и стремление выдать желаемое за действительное.



Помимо прочего, украинские военнослужащие в очередной раз пожаловались на сильную нехватку боеприпасов и снаряжения, отмечает Danmarks Radio.

Ранее Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV сказал, что продвижение российских войск на востоке страны было остановлено. Однако ряд западных СМИ в своих публикациях отметили, что ВС России, вопреки словам Зеленского, берут под контроль новые территории.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал накануне сложность ситуации для украинских военных по всей линии фронта.

Напомним, что российские войска после освобождения Авдеевки в прошлом месяце продолжают развивать наступление в прилегающих к городу районах.
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 12:47
      «Военнослужащие ВСУ раскритиковали заявление Зеленского об остановке российского наступления» —

      — Так это он не для их говорил,а для западных "кураторов" ...
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 12:52
        И вапще не он... а порошок lol
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        он не для их говорил
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +3
          Сегодня, 12:59
          Нахрюк продолжается.

          На границе Белгородской области продолжаются ожесточенные бои. Враг, не считаясь с потерями, бросает в бой новые и новые силы. Об этом пишет военкор Александр Коц со ссылкой на непосредственного участника событий.

          По словам очевидца, ВСУ продолжают накаты на позиции ВС РФ. На данный момент наши бойцы отражают атаку на погранпост Сподарюшино. Противник подошел к нашим позициям на 50 метров, на дистанцию броска гранаты. Также к месту прорыва подтягиваются украинские танки, БМП «Брэдли». Работает авиация, РСЗО. Всего в составе ДРГ противника около 30 человек. По имеющимся сведениям, две «Брэдли» уже отправлены на металлолом.

          На населенном пункте Козинки — напротив Великая Писаревка — пытается прорваться бронированная техника.

          «Обстановка напряженная. Но наши парни бьются как тигры. Это и подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», и штормы, и Минобороны. Отражение атаки идет, в данный момент — стрелковый бой», – пишет Коц.

          Плюс ВСУ вновь ведут обстрел мирных городов кассетными боеприпасами. Бьют целенаправленно по мирным жителям.
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 13:01
        Помимо прочего, украинские военнослужащие в очередной раз пожаловались на сильную нехватку боеприпасов и снаряжения, отмечает Danmarks Radio.

        Значит воевать умирать или остаться калекой для них не страшно лишь бы не жить в дружбе с клятыми москалями.
        1. Kwasar9000 Ранг пользователя
          Kwasar9000
          +1
          Сегодня, 13:46
          Подозреваю, что ничего вы не поняли. Весь этот посыл направлен вовсе не на Россию. Цель - деньги и вооружение запада. Никакой нехватки снарядов, о которой тут без конца пишут у ВСУ нет и не было. Всё это медийные акции.
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 13:14
        "Не любо — не слушай, а врать не мешай".
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 12:55
      Радио Дании (Danmarks Radio) передаёт, что украинские солдаты на передовой подвергли критике
      На передовой тоже есть датское радио?
    3. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 12:57
      Фигли эта их кривая ухмылка.... ружья в обратку повернуть слабо?
    4. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +2
      Сегодня, 12:57
      А что ещё то он может сказать. "Шеф усё пропало......", ваши денежки мы пропили, народ положили, так что воевать нечем и некем. Спасите меня, я хочу с наворованным в Европу, а вы тут, как ни будь сами теперь.
    5. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 12:59
      во!! наркоман еще жив что ли

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