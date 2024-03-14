Danmarks Radio: Военнослужащие ВСУ раскритиковали заявление Зеленского об остановке российского наступления

Радио Дании (Danmarks Radio) передаёт, что украинские солдаты на передовой подвергли критике недавние слова своего президента о том, что якобы российское наступление было остановлено.В частности, украинские артиллеристы, сообщает Danmarks Radio, встретили слова Владимира Зеленского «кривой ухмылкой». Радио отмечает, что на передовой бойцы ВСУ отнеслись к заявлению украинского президента как к не имеющему ничего общего с реальностью и стремление выдать желаемое за действительное.Помимо прочего, украинские военнослужащие в очередной раз пожаловались на сильную нехватку боеприпасов и снаряжения, отмечает Danmarks Radio.Ранее Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV сказал, что продвижение российских войск на востоке страны было остановлено. Однако ряд западных СМИ в своих публикациях отметили, что ВС России, вопреки словам Зеленского, берут под контроль новые территории.А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал накануне сложность ситуации для украинских военных по всей линии фронта.Напомним, что российские войска после освобождения Авдеевки в прошлом месяце продолжают развивать наступление в прилегающих к городу районах.

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