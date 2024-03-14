Danmarks Radio: Военнослужащие ВСУ раскритиковали заявление Зеленского об остановке российского наступления
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Радио Дании (Danmarks Radio) передаёт, что украинские солдаты на передовой подвергли критике недавние слова своего президента о том, что якобы российское наступление было остановлено.
В частности, украинские артиллеристы, сообщает Danmarks Radio, встретили слова Владимира Зеленского «кривой ухмылкой». Радио отмечает, что на передовой бойцы ВСУ отнеслись к заявлению украинского президента как к не имеющему ничего общего с реальностью и стремление выдать желаемое за действительное.
Помимо прочего, украинские военнослужащие в очередной раз пожаловались на сильную нехватку боеприпасов и снаряжения, отмечает Danmarks Radio.
Ранее Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV сказал, что продвижение российских войск на востоке страны было остановлено. Однако ряд западных СМИ в своих публикациях отметили, что ВС России, вопреки словам Зеленского, берут под контроль новые территории.
А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал накануне сложность ситуации для украинских военных по всей линии фронта.
Напомним, что российские войска после освобождения Авдеевки в прошлом месяце продолжают развивать наступление в прилегающих к городу районах.
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