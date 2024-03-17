50 000 дробовиков в год для Российской армии. Почему проблему FPV-дронов-камикадзе необходимо решать уже сейчас

БПЛА-камикадзе за год до начала СВО

«...Можно предположить, что со временем они (БПЛА-камикадзе) станут неотъемлемым элементом вооружения наземных подразделений, как стали таковыми миномёты и ПТРК. Они могут использоваться и как оружие поддержки пехотных подразделений, и как самостоятельный наступательный инструмент. БПЛА-камикадзе способны не только дополнить возможности миномётов и ПТРК, но и во многих случаях заменить их...



Системы РЭБ действительно смогут осложнить жизнь БПЛА, но не полностью парализовать их работу...



Применение современных цифровых помехозащищённых передатчиков, одновременно работающих в нескольких диапазонах длин волн, с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), позволит минимизировать влияние средств РЭБ. Спутниковые навигационные системы дополняются инерциальными, позволяющими БПЛА если не нанести удар, то безопасно вернуться назад, выйдя из поля действия средств РЭБ.



Развиваются интеллектуальные системы навигации на базе анализа изображений местности, на которые средства РЭБ вообще не влияют. Всё это звучит очень «дорого», но по факту при массовом производстве всё это может быть реализовано в габаритах и по стоимости современного смартфона.



Для тех, кто не сможет позволить себе эффективные системы противодействия малогабаритным БПЛА, включая БПЛА-камикадзе, они могут стать огромной угрозой, бороться с которой армиям «прошлого» будет крайне затруднительно...»



Кто тогда знал, какое влияние окажут БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» на ход боевых действий на Украине... Изображение Wikimedia Commons / Nickel nitride





В первом случае он будет осуществлять уничтожение наиболее сложных и опасных целей – огневых точек противника, снайперов, пулемётчиков, гранатомётчиков, расчёты миномётов и ПТРК.



Во втором случае носители/операторы микро-БПЛА-камикадзе будут осуществлять последовательный поиск и уничтожение всей живой силы противника в заданном районе, тогда как остальные бойцы будут прикрывать их от прямой атаки...



Микро-БПЛА-камикадзе окажут огромное воздействие на облик поля боя.



Значительно изменится понятие «укрытие», если оно вообще останется. От микро-БПЛА-камикадзе не защитят бетонные блоки, окопы, долговременные огневые точки (доты) и иные защитные сооружения, если это не герметичное бронированное убежище типа



Формально микро-БПЛА-камикадзе не заменят винтовку и другое стрелковое оружие на поле боя. Но фактически, если не будет создано развитых средств противодействия такому оружию, микро-БПЛА-камикадзе могут обеспечить поражение большего количества живой силы противника, чем любые другие типы противопехотных вооружений». «...Оптимальным решением может стать ввод в наземное подразделение отдельного бойца (или нескольких бойцов) – носителя/оператора микро-БПЛА-камикадзе, осуществляющего огневую поддержку или даже приоритетное поражение живой силы противника.В первом случае он будет осуществлять уничтожение наиболее сложных и опасных целей – огневых точек противника, снайперов, пулемётчиков, гранатомётчиков, расчёты миномётов и ПТРК.Во втором случае носители/операторы микро-БПЛА-камикадзе будут осуществлять последовательный поиск и уничтожение всей живой силы противника в заданном районе, тогда как остальные бойцы будут прикрывать их от прямой атаки...Микро-БПЛА-камикадзе окажут огромное воздействие на облик поля боя.Значительно изменится понятие «укрытие», если оно вообще останется. От микро-БПЛА-камикадзе не защитят бетонные блоки, окопы, долговременные огневые точки (доты) и иные защитные сооружения, если это не герметичное бронированное убежище типа танка (против которого могут применить более крупные БПЛА-камикадзе)...Формально микро-БПЛА-камикадзе не заменят винтовку и другое стрелковое оружие на поле боя. Но фактически, если не будет создано развитых средств противодействия такому оружию,».



Предполагаемая автором концепция транспортировки оператором микро-БПЛА-камикадзе...



...и рюкзак для переноски FPV-дронов «Овод» от производителя. Изображение t.me/tulaovod

Способы противодействия за месяц до начала СВО

«Помехозащищённость систем спутниковой навигации непрерывно улучшается, а на конечном участке микро-БПЛА, выведенные в район нападения по помехозащищённому каналу GPS, будут наводиться с помощью собственных оптических средств разведки, непосредственно на бойцов, с использованием распознавания образов…



Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в качестве средства ближней самообороны от микро-БПЛА-камикадзе наземными бойцами может быть использовано гладкоствольное оружие со специальными дробовыми/картечными поражающими элементами.



Предположительно, максимальная дальность поражения микро-БПЛА из такого оружия составит – до 100 метров, эффективная – порядка 50 метров. Этого вполне достаточно, с учётом того, что БПЛА придётся осуществлять допоиск и маневрировать для поражения перемещающихся и укрывающихся целей...»



Применение дробовика против дрона: дрон в воздухе (выделено зелёным), выстрел, дрон сбит (выделено красным)

Наши дни



Карабин специальный 18,5КС-К. Изображение roe.ru



Карабин гладкоствольный «Вепрь-12 Молот» ВПО-205-00. Изображение молотармз.рф



Компактное гладкоствольное помповое ружьё и подствольный дробовик для автомата Калашникова

Не дробовиком единым

Выводы