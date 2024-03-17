50 000 дробовиков в год для Российской армии. Почему проблему FPV-дронов-камикадзе необходимо решать уже сейчас
Прогнозирование направлений развития вооружений и военной техники (ВиВТ), а также тактики их применения – задача непростая. Даже в эпоху луков и стрел, мечей и щитов происходило непрерывное совершенствование вооружений и тактики их применения, то, что вчера было «вундерваффе», сегодня становилось причиной поражения. Что уж говорить про наше время, когда технологии развиваются столь стремительно, что появление нового оружия, способного произвести революцию на поле боя, занимает иногда не годы и десятилетия, а считанные месяцы.
БПЛА-камикадзе за год до начала СВО
Примерно три года назад, почти за год до начала проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине автором были рассмотрены перспективы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе на поле боя.
К примеру, в материале от 6 марта 2021 года «БПЛА-камикадзе: новые возможности наземных подразделений» рассматривались БПЛА-камикадзе тактического класса, в том числе ставший звездой СВО «Ланцет-3».
Каждый сам может сделать для себя вывод, насколько прогнозы, изложенные в том материале, стали реальностью сегодняшнего дня:
Системы РЭБ действительно смогут осложнить жизнь БПЛА, но не полностью парализовать их работу...
Применение современных цифровых помехозащищённых передатчиков, одновременно работающих в нескольких диапазонах длин волн, с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), позволит минимизировать влияние средств РЭБ. Спутниковые навигационные системы дополняются инерциальными, позволяющими БПЛА если не нанести удар, то безопасно вернуться назад, выйдя из поля действия средств РЭБ.
Развиваются интеллектуальные системы навигации на базе анализа изображений местности, на которые средства РЭБ вообще не влияют. Всё это звучит очень «дорого», но по факту при массовом производстве всё это может быть реализовано в габаритах и по стоимости современного смартфона.
Для тех, кто не сможет позволить себе эффективные системы противодействия малогабаритным БПЛА, включая БПЛА-камикадзе, они могут стать огромной угрозой, бороться с которой армиям «прошлого» будет крайне затруднительно...»
Кто тогда знал, какое влияние окажут БПЛА-камикадзе «Ланцет-3» на ход боевых действий на Украине... Изображение Wikimedia Commons / Nickel nitride
В следующем материале от 21 марта 2021 года «Дроны против живой силы: заменят ли малогабаритные БПЛА винтовку на поле боя?» мы говорили о ещё более малоразмерных БПЛА-камикадзе, чьей задачей станет уничтожение непосредственно живой силы противника.
В первом случае он будет осуществлять уничтожение наиболее сложных и опасных целей – огневых точек противника, снайперов, пулемётчиков, гранатомётчиков, расчёты миномётов и ПТРК.
Во втором случае носители/операторы микро-БПЛА-камикадзе будут осуществлять последовательный поиск и уничтожение всей живой силы противника в заданном районе, тогда как остальные бойцы будут прикрывать их от прямой атаки...
Микро-БПЛА-камикадзе окажут огромное воздействие на облик поля боя.
Значительно изменится понятие «укрытие», если оно вообще останется. От микро-БПЛА-камикадзе не защитят бетонные блоки, окопы, долговременные огневые точки (доты) и иные защитные сооружения, если это не герметичное бронированное убежище типа танка (против которого могут применить более крупные БПЛА-камикадзе)...
Формально микро-БПЛА-камикадзе не заменят винтовку и другое стрелковое оружие на поле боя. Но фактически, если не будет создано развитых средств противодействия такому оружию, микро-БПЛА-камикадзе могут обеспечить поражение большего количества живой силы противника, чем любые другие типы противопехотных вооружений».
Характерно, что прогнозы из этого материала оправдались не полностью.
С одной стороны, микро-БПЛА на поле боя практически отсутствуют, с другой стороны, они и не потребовались – оказалось, что выгоднее использовать универсальные FPV-дроны с боеприпасом от ручного противотанкового гранатомёта (РПГ), способные уничтожить хоть бронемашину, хоть реактивную систему залпового огня (РСЗО), хоть одиночного пехотинца, но даже в этом случае сходство концепции применения налицо.
Предполагаемая автором концепция транспортировки оператором микро-БПЛА-камикадзе...
...и рюкзак для переноски FPV-дронов «Овод» от производителя. Изображение t.me/tulaovod
Кроме того, не стоит забывать о том, что почти все FPV-дроны, применяемые против живой силы противника с обеих сторон, являются моделями, изготовленными на базе широкодоступных гражданских компонент.
Вопрос в том, что будет, когда за дело возьмётся разумная и целеустремлённая государственная структура, обладающая колоссальными финансовыми и производственными возможностями? Например, где-нибудь в Китае?
Сколько унифицированных микро-БПЛА-камикадзе с уже встроенными боезарядами, в компактных корпусах они смогут произвести в год на роботизированных конвейерных линиях? Миллион? Пять миллионов? Десять?
Кому-то эти цифры покажутся завышенными, но это неизбежно – БПЛА-камикадзе будут применяться миллионами.
Впрочем, вернёмся ко дню сегодняшнему.
А сегодня нам необходимо отражать удары, наносимые тысячами FPV-дронов. Отсутствие нормальной авиационной поддержки и нехватка артиллерийских снарядов вынуждают вооружённые силы Украины (ВСУ) полагаться на массированное применение FPV-дронов, в результате чего на поле боя их стало так много, что они уже зачастую гоняются за отдельными бойцами.
Способы противодействия за месяц до начала СВО
Чуть более чем за месяц до начала СВО, в материале от 12 января 2022 года был опубликован материал «Из пушки по воробьям: вернут ли микро-БПЛА дробовик на поле боя», в котором рассматривалась целесообразность и эффективность применения различных типов гладкоствольного оружия против малогабаритных БПЛА-камикадзе.
Вот несколько цитат из того материала:
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в качестве средства ближней самообороны от микро-БПЛА-камикадзе наземными бойцами может быть использовано гладкоствольное оружие со специальными дробовыми/картечными поражающими элементами.
Предположительно, максимальная дальность поражения микро-БПЛА из такого оружия составит – до 100 метров, эффективная – порядка 50 метров. Этого вполне достаточно, с учётом того, что БПЛА придётся осуществлять допоиск и маневрировать для поражения перемещающихся и укрывающихся целей...»
Да, случаи поражения FPV-дронов из дробовиков пока немногочисленны, но, скорее всего, это причина отсутствия указанных дробовиков на снабжении у Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) в товарных количествах.
Применение дробовика против дрона: дрон в воздухе (выделено зелёным), выстрел, дрон сбит (выделено красным)
Наши дни
Теперь факты:
1. БПЛА-камикадзе применяются крайне активно, их количество на поле боя и влияние на ход боевых действий всё время возрастают.
2. Предположительно, уже появились или находятся на завершающей стадии испытаний БПЛА-камикадзе, способные атаковать человека с помощью системы распознавания образов.
3. Адекватных средств поражения малогабаритных БПЛА-камикадзе до сих пор нет или крайне мало.
4. Дробовики на снабжение ВС РФ не поступили.
5. Факты поражения FPV-дронов из дробовиков имеются.
Возникает вопрос, что со всем этим делать?
И ответ на него достаточно прост – в ускоренном порядке закупать для ВС РФ гладкоствольные полуавтоматические ружья в количестве нескольких десятков тысяч единиц в год. В частности, это может быть изделие «Карабин специальный 18,5КС-К», по сути являющееся адаптированной для силовых структур версией давно известного и популярного ружья «Сайга-12» в исполнении «030» под патроны 12 калибра.
Карабин специальный 18,5КС-К. Изображение roe.ru
В заголовке статьи была указана цифра 50 000 единиц – она была взята на основе открытых данных о производительности концерна «Калашников», согласно им, ещё в 2014 году была поставлена задача обеспечить выпуск 150 000 изделий в год, правда, в эту цифру, судя по всему, входят не только все выпускаемые типы стрелкового оружия, но и иные изделия концерна, но ведь и год сейчас не 2014, а 2024, и, учитывая события последних двух лет, производство должно было непрерывно наращиваться как минимум эти два года.
Кроме того, существует ещё и «Молот АРМЗ» – «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», производящий замечательные гладкоствольные карабины «Вепрь-12 Молот» ВПО-205-00, сравнимые по концепции, назначению и функциональным характеристикам с ружьём «Сайга-12» в исполнении «030».
Карабин гладкоствольный «Вепрь-12 Молот» ВПО-205-00. Изображение молотармз.рф
Таким образом, можно предположить, что указанная цифра 50 000 единиц гладкоствольных карабинов в год для ВС РФ вполне достижима, пусть и в ущерб рынку гражданского оружия.
Для чего необходимо так много гладкоствольного оружия?
Если экстраполировать ситуацию с насыщением поля боя FPV-дронами и другими БПЛА-камикадзе, способными охотиться даже на отдельных бойцов, то очень скоро на одного штурмовика, снайпера, пулемётчика, один расчёт ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) или миномётный расчёт потребуется прикрытие как минимум из двух бойцов с дробовиками, прикрывающими их от атак этих самых дронов.
Кто-то скажет, что это расточительство – использовать столько бойцов, не осуществляющих прямое воздействие на противника, но, если не обеспечить защиту от БПЛА-камикадзе, то они быстро уничтожат и штурмовика, и снайпера, и пулемётчика, будут выбивать расчёты ПТРК и миномётные расчёты – да, считайте, что это новый тип боевой единицы и нужная специальность – «стрелок ближней противовоздушной обороны (ПВО)».
Дальность БПЛА-камикадзе непрерывно растёт, поэтому «окопное ПВО» потребуется и подразделениям, расположенным и в более глубоком тылу – расчётам артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, охране аэродромов подскока (для вертолётов) и много где ещё.
Вопрос, что выдавать бойцу: условно – автомат Калашникова или гладкоствольный карабин?
Скорее всего, и то и другое – это не значит, что боец должен будет постоянно таскать всё это одновременно. Например, расчёт самоходной артиллерийской установки (САУ) должен иметь и АК-74 для отражения возможного нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника, и гладкоствольные карабины 18,5КС-К для отражения атак дронов-камикадзе.
Вероятность чего уже сейчас выше – встретить ДРГ или получить прилёт БПЛА-камикадзе?
Существует мнение о необходимости выдачи бойцам компактных гладкоствольных помповых ружей как второго оружия. Это решение имеет право на существование, как и такое же оружие, закрепляемое под стволом основного автомата вместо подствольного гранатомёта.
Но, такое совмещение обязанностей тоже будет не всегда удобно – боец, занятый боевой работой, может просто «прозевать» атаку FPV-дрона, или это может быть сапёр, занятый снятием-постановкой минно-взрывных заграждений (МВЗ) – когда ему в небо смотреть?
Кроме того, компактное гладкоствольное помповое ружьё или подствольный дробовик могут иметь слишком короткий ствол, обеспечивающий противодействие БПЛА-камикадзе только на дальности в десяток метров, а, учитывая скорость полёта FPV-дронов, достигающую и даже превышающую 150 км/ч, этого может быть уже мало.
Компактное гладкоствольное помповое ружьё и подствольный дробовик для автомата Калашникова
В общем, в каких-то случаях у бойцов должен быть и автомат, и компактный дробовик, в каких-то – автомат и полноразмерный дробовик, используемые поочерёдно, а в каких-то – только гладкоствольный карабин как основное оружие (кстати, в этом случае запасным оружием может стать что-то компактное, выполненное по концепции PDW).
Не дробовиком единым
Просто закупки дробовиков мало – необходимо определиться с прицельными приспособлениями, что лучше – прицельная планка, эффективно зарекомендовавшая себя при охоте «влёт» и стендовой стрельбе по тарелочкам, что максимально близко к задаче поражения FPV-дронов-камикадзе, или лучше себя покажет какая-либо модель коллиматорного прицела открытой конструкции и с широким полем обзора?
Необходимо определиться и с оптимальным типом боеприпаса – выбрать оптимальный размер дроби, навеску порохового заряда, а затем начать их массовую закупку наравне с дробовиками.
Кстати, для «Сайги-12» выпускаются и магазины увеличенной вместимости, конечно, не факт, что они необходимы, но рассмотреть целесообразность их применения вполне возможно.
Необходимо обеспечить тренировку бойцов ещё на этапе подготовки, в том числе и в рамках срочной службы, кстати, это ещё раз наглядно показывает важность рынка гражданского оружия и популяризации стрелкового спорта в России, в пику всякой нечисти, пытающейся изжить гражданское оружие в нашей стране как класс.
Ну и самое сложное – это проведение организационных мероприятий в ВС РФ, направленных на реализацию всего вышеперечисленного, как показывает опыт, именно бюрократия становится самым сложным, зачастую непреодолимым препятствием на внедрение чего-то нового.
А пока начать надо хотя бы с закупок гладкоствольных ружей и дробовых боеприпасов для них, хоть в каком-нибудь виде, под каким-то любым предлогом.
Выводы
Потребность в обеспечении защиты от FPV-дронов-камикадзе сегодня крайне высока, а в ближайшей перспективе она ещё более возрастёт.
Гладкоствольный карабин, ружьё или дробовик могут эффективно применяться для решения этой задачи, что подтверждается практикой.
Необходимы массовые закупки дробовиков и боеприпасов для ВС РФ, с сопутствующим изменением штатов, уставов и программ обучения бойцов, ввод новых штатных единиц и корректировка задач имеющихся.
Предположительно, наиболее целесообразным решением видится насыщение дробовиками сначала какого-то одного, выбранного участка на линии боевого соприкосновения (ЛБС), вместо того, чтобы распылять их по всей ЛБС. Это позволит оценить степень влияния такого способа защиты на тактику противника и потенциально создать окно возможностей для российских наземных подразделений в данном районе.
Разумеется, указанным мероприятия по борьбе с FPV-дронами-камикадзе должны быть дополнены средствами активного противодействия БПЛА других типов, о чём мы ранее говорили в материалах «Дроны над окопами: противодействие квадрокоптерам разведки и корректировки на передовой» и «Война от третьего лица: дроны против дронов».
Практически полностью зачищенное от всех типов дронов небо на каком-либо выбранном участке ЛБС может создать условия для ведения наземными подразделениями ВС РФ активных наступательных действий, прорыва обороны противника и выхода на оперативный простор.
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