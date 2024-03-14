Идёт отражение атаки: Сообщается о новых попытках украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область
Чем ближе президентские выборы в России, которые официально начинаются завтра, тем сильнее киевский режим за отсутствием успехов ВСУ на фронте пытается террористическими методами дестабилизировать обстановку в нашей стране. В последние несколько дней значительно возросло количество атак с подконтрольной Киеву территории по довольно крупным стратегическим объектам, в том числе гражданского назначения, в глубине территории РФ. И хотя по официальным данным средствами ПВО ВС РФ, включая средства РЭБ, перехватываются все вражеские дроны, есть последствия как минимум от падения их обломков.
Во всех этих действиях киевских преступников больше символизма и стремления в гипертрофированном виде разогнать в информационном поле часто очевидно ложные последствия от очередной «перемоги», но иначе вести себя украинские националисты и не способны. Главное, что кое-кто на Западе и часть собственных граждан верят в «успехи» этих диверсий. На деле, атаки беспилотников весом в несколько килограммов могут стать причиной пожара на том же НПЗ, но никак не приведут к более серьезным последствиям.
Аналогичного эффекта, только лишь в части создания пропагандистских фейков, киевские власти добиваются и по результатам участившихся за последние несколько дней попытках механизированных диверсионных групп, снабженных даже дефицитной натовской бронетехникой и оружием, вторгнуться в Белгородскую и Курскую области. Объединенная группировка ВС РФ, погранслужбы ФСБ и других силовых структур в основном заранее обнаруживают средствами разведки очередные места скопления диверсантов, после чего по ним отрабатывают артиллерия, беспилотники и авиация.
Высокие потери в живой силе и бронетехнике не останавливают украинских националистов от новых попыток заступить за черту российской госграницы, дабы снять хоть один не постановочный, а реальный ролик о «захвате» какого-нибудь населенного пункта на признанной Киевом и Западом суверенной территории РФ, ну или хотя бы вхождении на его окраины. Сегодня российские военкоры сообщают о новых попытках украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц пишет в своем телеграм-канале со ссылкой на непосредственного участника боя, что по состоянию на 12 часов мск идет отражение атаки украинских боевиков на погранпост Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области. По его информации, противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО.
Кроме того, украинские боевики пытаются прорваться в Белгородскую область в районе села Козинка со стороны пгт Великая Писаревка, расположенного в Сумской области Украины. Здесь вражеские формирования также задействуют бронетехнику, сообщает Коц.
— пишет военкор.
По его данным, в отражении атак противника участвуют подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», отряды спецназа «Шторм», регулярные части Вооруженных сил России. Кроме того, ВСУ ведут обстрел пограничных пунктов пропуска Журавлевка и МАПП Нехотеевка в Белгородской области. Других подробностей боя на границе РФ пока нет, «ВО» будет следить за развитием событий по мере появления информации.
Информация