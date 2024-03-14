Идёт отражение атаки: Сообщается о новых попытках украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область

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Идёт отражение атаки: Сообщается о новых попытках украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область

Чем ближе президентские выборы в России, которые официально начинаются завтра, тем сильнее киевский режим за отсутствием успехов ВСУ на фронте пытается террористическими методами дестабилизировать обстановку в нашей стране. В последние несколько дней значительно возросло количество атак с подконтрольной Киеву территории по довольно крупным стратегическим объектам, в том числе гражданского назначения, в глубине территории РФ. И хотя по официальным данным средствами ПВО ВС РФ, включая средства РЭБ, перехватываются все вражеские дроны, есть последствия как минимум от падения их обломков.

Во всех этих действиях киевских преступников больше символизма и стремления в гипертрофированном виде разогнать в информационном поле часто очевидно ложные последствия от очередной «перемоги», но иначе вести себя украинские националисты и не способны. Главное, что кое-кто на Западе и часть собственных граждан верят в «успехи» этих диверсий. На деле, атаки беспилотников весом в несколько килограммов могут стать причиной пожара на том же НПЗ, но никак не приведут к более серьезным последствиям.



Аналогичного эффекта, только лишь в части создания пропагандистских фейков, киевские власти добиваются и по результатам участившихся за последние несколько дней попытках механизированных диверсионных групп, снабженных даже дефицитной натовской бронетехникой и оружием, вторгнуться в Белгородскую и Курскую области. Объединенная группировка ВС РФ, погранслужбы ФСБ и других силовых структур в основном заранее обнаруживают средствами разведки очередные места скопления диверсантов, после чего по ним отрабатывают артиллерия, беспилотники и авиация.

Высокие потери в живой силе и бронетехнике не останавливают украинских националистов от новых попыток заступить за черту российской госграницы, дабы снять хоть один не постановочный, а реальный ролик о «захвате» какого-нибудь населенного пункта на признанной Киевом и Западом суверенной территории РФ, ну или хотя бы вхождении на его окраины. Сегодня российские военкоры сообщают о новых попытках украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц пишет в своем телеграм-канале со ссылкой на непосредственного участника боя, что по состоянию на 12 часов мск идет отражение атаки украинских боевиков на погранпост Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области. По его информации, противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО.

Кроме того, украинские боевики пытаются прорваться в Белгородскую область в районе села Козинка со стороны пгт Великая Писаревка, расположенного в Сумской области Украины. Здесь вражеские формирования также задействуют бронетехнику, сообщает Коц.

Обстановка напряженная. Но наши парни бьются как тигры. Отражение атаки идет, в данный момент — стрелковый бой

— пишет военкор.

По его данным, в отражении атак противника участвуют подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», отряды спецназа «Шторм», регулярные части Вооруженных сил России. Кроме того, ВСУ ведут обстрел пограничных пунктов пропуска Журавлевка и МАПП Нехотеевка в Белгородской области. Других подробностей боя на границе РФ пока нет, «ВО» будет следить за развитием событий по мере появления информации.
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    50 комментариев
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    1. Zvi_Zamir
      Zvi_Zamir
      +2
      Сегодня, 13:10
      А куда делись зубы дракона и другие укрепления? Ну и опять вопрос возникает — а почему нельзя отодвинуть границу в глубь территории Украины?
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 13:18
        Власовцы хотят с боем прорваться на избирательные участки, чтобы проголосовать. Но смогут это сделать не все. Вернее мало кто сможет. Никто не сможет. am
        1. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          +3
          Сегодня, 13:47
          Цитата: Бородач
          Власовцы хотят с боем прорваться на избирательные участки, чтобы проголосовать.

          Они в списках граждан России не значатся, поэтому проголосовать не смогут. Поэтому им только на тот свет , другого выбора у них нет.
        2. Pivot Ранг пользователя
          Pivot
          +1
          Сегодня, 14:22
          Они уже за Бандеру проголосовали.
      2. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +3
        Сегодня, 13:20
        зубы дракона находятся на нашей территории а туда противник не продвинулся
      3. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 13:24
        Хоть фронтовую авиацию начали более организованно подтягивать. А граница Украины цэ Канада.
      4. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 14:56
        Цитата: Zvi_Zamir
        А куда делись зубы дракона и другие укрепления? Ну и опять вопрос возникает — а почему нельзя отодвинуть границу в глубь территории Украины?

        не границу надо двигать - а побеждать врага, что бы он не хотел переходить

        а границу могут перейти, если она будет и на 100 км западнее
    2. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 13:11
      Хмм. Я думал там умнее командование. Зачем ломится в район где УЖЕ куча сил. Если только отвлекают.
      1. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        +1
        Сегодня, 13:16
        Если только отвлекают.
        Если только отвлекают.

        Походу сейчас по всей линии отвлекают...
        1. Andobor Ранг пользователя
          Andobor
          +2
          Сегодня, 13:24
          Медийка, пиар, смотрел блогеров; на Украине работает, вернее они перемогу и раздувают,
          типа - хорошие новости, практически джекпот, но даже на на проукраинском западе уже не работает, - тик-ток самоубийцы. Так что для внутреннего потребления, для поддержки переможных настроений.
    3. Ярослав-45
      Ярослав-45
      -11
      Сегодня, 13:18
      В Теткино Курской области уже взлетели на воздух 2 склада с БК, обстановка накаляется
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +4
        Сегодня, 13:39
        какие там могут быть склады рядом с границей?
        1. Ярослав-45
          Ярослав-45
          -5
          Сегодня, 13:42
          Наверное какие-то могут, лучше поинтересоваться в МО РФ, они более информативно ответят на Ваш вопрос
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            +2
            Сегодня, 13:44
            хватит фейки и глупости распространять
            1. Ярослав-45
              Ярослав-45
              -6
              Сегодня, 13:48
              Я не распространяю фейки и глупости, лишь преподношу инф-ию
              1. Nastia Makarova Ранг пользователя
                Nastia Makarova
                +1
                Сегодня, 13:55
                где ссылка на источник?
                1. Ярослав-45
                  Ярослав-45
                  -6
                  Сегодня, 13:58
                  Пока что украинская телега
                  https://t.me/uniannet/128181
                  https://t.me/uniannet/128182
                  1. Nastia Makarova Ранг пользователя
                    Nastia Makarova
                    0
                    Сегодня, 14:00
                    вот именно)))) вчера тоже было видео о захвате теткино а в реальности был укр поселок
                    1. Ярослав-45
                      Ярослав-45
                      -8
                      Сегодня, 14:04
                      Подождем, увидим, что и как, если будут новые видео я Вас проинформирую, с уважением, до по бачення, шучу
                  2. suhorukofal Ранг пользователя
                    suhorukofal
                    +5
                    Сегодня, 14:11
                    Украинская, даже СМИ, а телега. Источник авторитетнее некуда, там никогда не врут. А что не сказали, что у бабушки около подъезда слышали?
                    1. Ярослав-45
                      Ярослав-45
                      -4
                      Сегодня, 14:17
                      Вы не правы, там можно узнать много инф-ии, которую будут скрывать в Российских СМИ
                      1. suhorukofal Ранг пользователя
                        suhorukofal
                        +2
                        Сегодня, 14:21
                        Ага, выдумок там можно узнать. Вот которые вы, например, распространяете. Или по Тетькино, как его взяли не выходя за пределы Украины.
                        1. Ярослав-45
                          Ярослав-45
                          -2
                          Сегодня, 14:24
                          Я Вам сейчас могу таких выдумок накидать с техникой РФ очень много, если желаете
                        2. suhorukofal Ранг пользователя
                          suhorukofal
                          0
                          Сегодня, 14:26
                          Вы уже накидываете, нашелся тут знаток, новости в своей украинской телеге прочитал и рвется строчить, я пока наших-то не читаю, потому что пока рано о чем-то рассуждать
                        3. Ярослав-45
                          Ярослав-45
                          -2
                          Сегодня, 14:29
                          Если что Украинская телега не моя, а наши и не расскажут, просто вас тут урякалок развелось, надо же чем-то отрезвлять, все отбой
                        4. suhorukofal Ранг пользователя
                          suhorukofal
                          +1
                          Сегодня, 14:36
                          Сказал человек, который урякает Украине. Ваши зато много чего скажут, что уже в Москве стоите.
                          надо же чем-то отрезвлять

                          Отрезвитель нашелся, неделю на сайте, уже знает что и как здесь, полон решимости. Оружие-то в руках хоть держал или на удаленке, подальше от передовой, работаешь? Как у вас там принято в ципсо?
      2. Pivot Ранг пользователя
        Pivot
        -1
        Сегодня, 14:25
        Бред, показывали видео эти черти, виден пожар но детонаций не было, а если пишешь что взлетели на воздух, может ты засланный казачок?
      3. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        0
        Сегодня, 14:38
        Размеры складов не уточните? А то можно и сарай с одним бк для 1 миномета складом назвать
    4. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 13:25
      Насяйники потребовали показать успехи иначе с финансированием нехорошо будет, чем оправдывать новые транши если они только отступают. Вот и бесятся, им очень надо хоть чтото
    5. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      0
      Сегодня, 13:31
      "... противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО"
      Непонял ... вражеская авиация работает на нашей границе? Через запятую и "Бредли" и авиация ... Или текст так укоряво составлен и это наша авиация ...
      Да и вообще ... снова дошло не то что до стрелкового боя, а уже гранатами забрасывают, так и до рукопашной недалеко.
      Как-то не очень это всё. Нельзя там выжечь всё "Солнцепёками" по ту сторону границы...
      1. mikh-korsakov Ранг пользователя
        mikh-korsakov
        +5
        Сегодня, 13:47
        Насс успокаивают в том смысле, что имеют место факты терроризма, но они имеют символическое значение перед выборами, которое заставляет украинское население поверить в перемогу, а российское население усомниться -- подумаешь, говорят нам, на нефтехранилище пожар. Но не согласен в том, то они "бесятся", потому что символы тоже важны. Как лечить. Вообще подобное лечат подобным. Нанести "символическое" поражение, но такое чтобы внимание общества переключилось с обсасывания мнимой перемоги, на стоны по поводу коварства орков. Вот и усилия врага пойдут прахом. Но мы не такие - мы терпилы.
      2. п-к Ранг пользователя
        п-к
        +2
        Сегодня, 13:55
        На 13. 30 мск у Сподарюшино вражину отбили.
    6. Million Ранг пользователя
      Million
      +3
      Сегодня, 13:43
      Интересно.могли бы жители белгородской области подумать,что на третий год СВО бои будут идти на их территории?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 13:48
        Да как бы это касаемо всех жителей России..Что значит"умное" руководство и приучение к шапкозакидательству yes
    7. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      -2
      Сегодня, 13:43
      К сожалению, как минимум 3 наших БМП были уничтожены, одну расстрелял Брэдли вместе с десантом. В Интернете уже есть видео.
      1. Pivot Ранг пользователя
        Pivot
        +1
        Сегодня, 14:30
        Ага на территории Тёткино расстреляли, влажные фантазии они такие.
    8. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 13:51
      надо РФ тылы громить укрр что бы не смогли собираться и накапливать силы укрр ! надо как израль бить по всему где есть военные или могут быть !
    9. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 13:51
      по состоянию на 12 часов мск идет отражение атаки украинских боевиков на погранпост Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области... ... Кроме того, украинские боевики пытаются прорваться в Белгородскую область в районе села Козинка со стороны пгт Великая Писаревка, расположенного в Сумской области Украины.
      Бандеровцы решили открыт для себя Северный Фронт? Фронт Nord-N, теперь еще и букву "N" скоро запретят. Так в Европе скоро вообще все буквы кончатся laughing laughing laughing good
    10. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +2
      Сегодня, 13:53
      На 13. 30 мск у Сподарюшино вражину отбили: 195-ть двухсотых, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1710411984
    11. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -1
      Сегодня, 13:58
      А говорят и пишут, что всё у них плохо - снарядов нет, людей нет, у тех что есть моральная составляющая ниже плинтуса. Однако и люди и техника для нападения со стороны Белгородской области есть, сюрреализм честное слово какой-то... request
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +3
        Сегодня, 14:08
        одну бригаду могут насобирать, были бы люди то отправили 15 сразу
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          0
          Сегодня, 14:41
          Даже Ваш ответ мне не подтверждает того, что здесь периодически печатают в новостях -"могут". hi
          1. Nastia Makarova Ранг пользователя
            Nastia Makarova
            +1
            Сегодня, 14:44
            конечно могут и снаряды есть и техника осталась, дело в количестве
            1. AdAstra Ранг пользователя
              AdAstra
              0
              Сегодня, 14:46
              Читайте ниже.""""
      2. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        +2
        Сегодня, 14:18
        Что снарядов нет никогда не говорили, говорил что нехватка.
        Цитата: AdAstra
        люди и техника для нападения со стороны Белгородской области есть

        Так а что бы не насобирать, на том направлении украм действовать явно попроще, чем против штурмовых подразделений с их поддержкой. Да и с выводами торопиться не надо, сюрреализм будет, если смогут продвинуться и закрепиться. А действия ДРГ они по всей передовой.
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          0
          Сегодня, 14:45
          Хорошая такая ДРГ (одним из принципов действий, которых я всегда считал скрытность, раз уж есть в название - разведовательная) количеством 200 голов, с полротой танков, РСЗО и другим, ага... Когда как нам говорят у них всё "швах" и каждое всё на счету.
          1. suhorukofal Ранг пользователя
            suhorukofal
            0
            Сегодня, 14:58
            А еще диверсионная. 200 голов на таком узком участке это именно диверсия, в данном случае в срезе информационной войны, Зеленский любит такими вещами заниматься, как создавать шумиху. Что они в плане долгосрочной перспективы могут сделать? на таком участке это смешное количество, повторяюсь, если они пробьются, то даже закрепиться сложно будет в таком количестве. Это даже на штурмовой отряд не тянет - помародерить и уйти, типичная тактика ДРГ.
    12. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +4
      Сегодня, 13:58
      Уничтожен Николай Томайчук с позывным Танцор, мечтавшего станцевать танец с саблями на крыше Кремля.
    13. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Zvi_Zamir
      вопрос возникает — а почему нельзя отодвинуть границу в глубь территории Украины?

      И?
      Передвинуть границу, теоретически, можно куда угодно.
      Но само понятие границы не исчезнет.
      Следовательно, всегда остаётся шанс появления групп противника, которые захотят её перейти
    14. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 14:22
      Чем ближе президентские выборы в России ... тем сильнее киевский режим ... пытается дестабилизировать обстановку в нашей стране

      Я правильно понимаю?
      Пройдут выборы - и они перестанут штурмовать нашу границу?

      [Киев пытается] разогнать в информационном поле часто очевидно ложные последствия от очередной «перемоги»

      Фейков хватает с обеих сторон.
      А фактически, что имеем - бои на границах России.
      И это, замечу, на третьем году проведения СВО

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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