В районе села Терны Харьковской области ВС РФ продвинулись более чем на километр

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В районе села Терны Харьковской области ВС РФ продвинулись более чем на километр

В районе населенного пункта Терны в Харьковской области подразделениям российской армии удалось продвинуться вдоль северной лесополосы балки Круглая на участке шириной до полукилометра на глубину до 1,2 километров. Таким образом, межпозиционное пространство на этом участке фронта сократилось с 500 до 100 метров.

Также отмечается продвижение ВС РФ в районе населенного пункта Ямполовка, таким образом сократилась "серая зона" на линии Сватово-Кременная в северной части ЛНР. Боевики киевского режима уже не предпринимают попыток вернуть себе инициативу на данном участке линии боевого соприкосновения и вынуждены концентрировать все имеющиеся у них силы на попытках удержать позиции.





Положение ВСУ на этом направлении усложняется тем, что российская армия методично уничтожает украинские склады с вооружениями в прифронтовой зоне. Только в течение минувших суток в результате комбинированных ударов были уничтожены склады с ракетно-артиллерийскими боеприпасами в населенных пунктах Ковшаровка, Концедаловка и Подолы.

Подразделениями "Западной" группировки войск ВС РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Как сообщает ряд западных изданий, украинские боевики в Купянске заявляют, что опасаются саботажа со стороны пророссийски настроенного населения. Они не могут собираться группами, поскольку по скоплениям практически неизбежно тут же наносятся удары. Не исключено, что информацию о местах дислокации боевиков ВСУ российским военным оперативно сообщают в том числе местные жители. Хотя это может быть и результат работы разведки ВС РФ.
  • Минобороны России
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1 комментарий
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  1. Аэродромный Ранг пользователя
    Аэродромный
    -6
    Сегодня, 13:35
    замечательно. а что там на запорожском направлении ? как то не очень вроде ?

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