Очередное ЧП с «Боингом»: Американский Boeing 777 совершил экстренную посадку в Лос-Анджелесе
С пассажирскими самолётами американской компании Boeing продолжают происходить тревожные инциденты.
Как сообщает телеканал CBS News, пассажирский лайнер Boeing 777, принадлежащий авиакомпании Amercian Airlines, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
Полёт лайнера пришлось прервать из-за «некой технической проблемы», которую в компании не стали уточнять, заявив лишь, что о проблеме сообщил пилот Boeing 777.
По данным CBS News, экстренная посадка самолёта обошлась без пострадавших.
Всего несколько дней назад произошел инцидент с другим самолетом Boeing, принадлежащим авиакомпании LATAM. Когда самолёт направлялся из Австралии в Новую Зеландию, по словам пилота, он на время потерял над ним контроль. Тогда из-за резкого снижения самолёта пострадало около 50 человек. Людей, включая борт-проводников, буквально бросало по салону.
Напомним, что ранее некоторые марки самолётов компании Boeing подпали под проверки Управления гражданской авиации (FAA) США из-за частых проблем технического характера. По данным газета New York Times, компания Boeing прошла лишь 56 проверок FAA из 89.
А полёты самолётов Boeing серии 737 MAX 9 вообще были приостановлены по распоряжению Управления гражданской авиации.
А на днях случилась странная смерть человека, который рассказал о больших проблемах на производственных линиях американской компании, строящей эти самолёты.
- Википедия/Public domain
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