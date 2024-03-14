Очередное ЧП с «Боингом»: Американский Boeing 777 совершил экстренную посадку в Лос-Анджелесе

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Очередное ЧП с «Боингом»: Американский Boeing 777 совершил экстренную посадку в Лос-Анджелесе

С пассажирскими самолётами американской компании Boeing продолжают происходить тревожные инциденты.

Как сообщает телеканал CBS News, пассажирский лайнер Boeing 777, принадлежащий авиакомпании Amercian Airlines, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса.



Полёт лайнера пришлось прервать из-за «некой технической проблемы», которую в компании не стали уточнять, заявив лишь, что о проблеме сообщил пилот Boeing 777.

По данным CBS News, экстренная посадка самолёта обошлась без пострадавших.

Всего несколько дней назад произошел инцидент с другим самолетом Boeing, принадлежащим авиакомпании LATAM. Когда самолёт направлялся из Австралии в Новую Зеландию, по словам пилота, он на время потерял над ним контроль. Тогда из-за резкого снижения самолёта пострадало около 50 человек. Людей, включая борт-проводников, буквально бросало по салону.

Напомним, что ранее некоторые марки самолётов компании Boeing подпали под проверки Управления гражданской авиации (FAA) США из-за частых проблем технического характера. По данным газета New York Times, компания Boeing прошла лишь 56 проверок FAA из 89.
А полёты самолётов Boeing серии 737 MAX 9 вообще были приостановлены по распоряжению Управления гражданской авиации.

А на днях случилась странная смерть человека, который рассказал о больших проблемах на производственных линиях американской компании, строящей эти самолёты.
  • Википедия/Public domain
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12 комментариев
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  1. Semovente7534 Ранг пользователя
    Semovente7534
    +5
    Сегодня, 13:42
    На днях я прочитал статью здесь, в Италии, в которой говорилось, что сотрудник по имени Джон Барнетт, проработавший в Boeing 32 года и только что давший показания против своей бывшей компании, умер «загадочным образом».
    1. Esso Ранг пользователя
      Esso
      +1
      Сегодня, 14:12
      он не просто умер, а его нашли с резаной раной на парковке. Накануне он давал свои показания в суде. Выводы полиции самоубийство...Загадочным образом... Джон Барнетт, проработавший в компании Boeing 32 года инженером по качеству, найден мертвым в своем грузовике в гараже на парковке одной из гостиниц в Южной Каролине.
  2. lis-ik Ранг пользователя
    lis-ik
    +2
    Сегодня, 13:42
    Три семерки считался очень надежным самолетом,странно все это.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:45
    Хьюстон ,у нас проблема! На стартовой площадке горят первый и второй топливные баки с метаном.А так хотелось сегодня увидеть 3 пуск Старшипа.
  4. Sugoi_Dekai Ранг пользователя
    Sugoi_Dekai
    +1
    Сегодня, 13:48
    Что-то как-то они сыпаться начали везде и всюду, поезда, заводы горят, магазины обкрадываются мигрантами на камеры как будто шоу, самолёты вот стали ломаться. Гегемону плохо совсем, может и умереть ведь так.
    1. советник 2 уровня Ранг пользователя
      советник 2 уровня
      +2
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Sugoi_Dekai
      Что-то как-то они сыпаться начали везде и всюду, поезда, заводы горят, магазины обкрадываются мигрантами на камеры как будто шоу, самолёты вот стали ломаться. Гегемону плохо совсем, может и умереть ведь так.

      да.. новостями, можно что угодно сформировать в головах у тех, у кого нет различных источников и критического мышления.. а происшествия они постоянно происходят с самолетами, всех марок и во всех странах.. просто воздушная яма - происшествие, если пострадавшие.. не горит контрольная лампа какая-нибудь, молния в самолет и т.д. при том количестве самолетов в мире, что нынче-думаю ни один день без какого-то события не проходит.. вся соль- как это преподнести.. а циничное мерило надежности самолета, только одно- сколько катастроф от количества самолетов по вине техники.. и тут-выясняется, что по вине техники, на Боинг-777 не погиб, НИ ОДИН человек (один самолет пропал, но почему - вопрос).. самолетов 1700, летают 30 лет.. какие вопросы по надежности к нему?
      1. Дедок Ранг пользователя
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:38
        а циничное мерило надежности самолета, только одно- сколько катастроф от количества самолетов по вине техники.. и тут-выясняется, что по вине техники, на Боинг-777 не погиб, НИ ОДИН человек (один самолет пропал, но почему - вопрос).. самолетов 1700, летают 30 лет.. какие вопросы по надежности к нему?


        да уж, Ил-76 только вылетел, развернулся, а сесть не смог...
        это самолет или обслуга, в данном случае?
        у них проблем, с их кооперацией, еще больше чем нам кажется
        но выпускают
  5. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    -1
    Сегодня, 13:54
    Да что там говорить про самолёты, авто даже делать разучились. Как только стали их превращать в гаджеты, наняли поляков и всяких разных румын-болгар на заводы, так и понеслось. Мерсы, Бехи, Ауди, Опеля, про аглицкие и амерские вообще отдельный разговор. Вспомните рубь сорок и Е-шки, пятеры и семеры от бмв Е34/32, Ауди80/100 - реально были неубиваемые тачки.
  6. Pavel57 Ранг пользователя
    Pavel57
    0
    Сегодня, 14:24
    Что хорошо Боингу, то хорошо Америке. А обратное тоже работает: что плохо Боингу...?
  7. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:25
    Uzbekistan Airways прокомментировала отслоение краски на крыле Boeing 787 Dreamliner
    Uzbekistan Airways сообщила, что проблема отслаивания краски на композитных деталях самолётов Boeing 787 Dreamliner наблюдается не первый год. По рекомендации Boeing эксплуатанты этого самолёта временно используют специальную клейкую ленту до перекраски воздушного судна.
    (https://kun.uz/ru/news/2024/03/13/v-uzbekistan-airways-prokommentirovali-otsloyeniye-kraski-na-kryle-samoleta)
  8. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    +1
    Сегодня, 14:35
    Цитата: lukash66
    Да что там говорить про самолёты, авто даже делать разучились. Как только стали их превращать в гаджеты, наняли поляков и всяких разных румын-болгар на заводы, так и понеслось. Мерсы, Бехи, Ауди, Опеля, про аглицкие и амерские вообще отдельный разговор. Вспомните рубь сорок и Е-шки, пятеры и семеры от бмв Е34/32, Ауди80/100 - реально были неубиваемые тачки.


    вы еще вспомните что была Е27/23 от БМВ
  9. ALCA056000 Ранг пользователя
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 14:47
    Развал ЖД не новость. Начинается вскрываться авиация....

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