В результате террористической атаки ВСУ на Белгород ранено не менее шести мирных жителей

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В результате террористической атаки ВСУ на Белгород ранено не менее шести мирных жителей

Как сообщили сотрудники медицины катастроф, в результате террористической атаки ВСУ на Белгород ранено не менее шести человек. Среди них – четыре женщины и двое мужчин.

Об этом написал на своей странице в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который посетил место происшествия.

Он сообщил, что все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Трое из них находятся в белгородской горбольнице №2. Это мужчина и женщина с осколочными ранениями и женщина с закрытым переломом плеча.

По отношению к еще двум пострадавшим сотрудниками областной клинической больницы проводятся реанимационные мероприятия, так как они находятся в тяжелом состоянии. Эти мужчина и женщина получили многочисленные осколочные ранения.

Еще одна жительница Белгорода, к счастью, отделалась только ссадинами. Медики ее осмотрели, а на госпитализацию она не согласилась.

Глава Белгородчины также с сожалением подтвердил гибель одного из местных жителей. Он ехал на автомобиле в тот момент, когда в его двигатель попал украинский снаряд. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.


Ранним утром Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород при помощи беспилотников самолетного типа. Позже объявлялась также ракетная тревога. Средствам противовоздушной обороны удалось ликвидировать восемь вражеских воздушных объектов над городом и в Белгородском районе.
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 13:48
    в результате террористической атаки ВСУ на Белгород ранено не менее шести человек
    А там идет бой...
    Украина объявила нам войну ? Это как понимать ?
    1. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      +3
      Сегодня, 13:54
      Я не раскачиваю лодку не очерняю ВС России, но постоянный вопрос ПОЧЕМУ на третьем году СВО мы не обезопасили свои границы ????? Неужели нельзя за такое длительное время создать приграничную 100 км зону где не будет ничего кто шевелится с намерениями напакостить России ???? опять же силы прикрытия ПВО где комплексы которые мы видим на парадах и заявленные которым нет равных в мире ???? Понимаю, что жителям приграничных районов России, а с не давних пор и отдаленных материковых территорий все равно до высокой политики, а вот жизнь человека бесценна и государство ОБЯЗАНО их защитить, и видимо в чем то не дорабатываем (((
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +2
        Сегодня, 14:00
        100 км? что за фантазии? тут с огромным трудом двигают на 1-2 км а тут 100, нет столько сил
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +3
        Сегодня, 14:14
        Неужели нельзя за такое длительное время создать приграничную 100 км зону где не будет ничего кто шевелится с намерениями напакостить России

        Это если только Тяо отработать...
        Понимаю, что жителям приграничных районов России, а с не давних пор и отдаленных материковых территорий все равно до высокой политики

        Нет не всё равно... Я житель Белгородской области завтра с сыном пойду голосовать... Многие будут через Госуслуги...
        1. Silver99 Ранг пользователя
          Silver99
          0
          Сегодня, 14:18
          Отвечу вам как жителю города-героя, в моей фразе слово все равно не отношение к верховной власти, а надежда на то, что Государство сделает все, что б исправить ошибки и не допустить атаки на города России, пример тому Воронеж. Голосовать просто необходимо !!! Удачи вам жители Белгорода.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +1
            Сегодня, 14:20
            Отвечу вам как жителю города-героя

            Зачем этот пафос?
            Удачи вам жители Белгорода.

            Я на севере области живу...
            1. Silver99 Ранг пользователя
              Silver99
              +2
              Сегодня, 14:22
              Надеюсь что в ближайшие три дня вся Россия объединится и не важно кто где живет, Победа нужна общая, и это не пустой треп.
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                0
                Сегодня, 14:23
                Надеюсь что в ближайшие три дня вся Россия объединится

                Вы о чём не пойму?
      3. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +2
        Сегодня, 14:25
        Цитата: Silver99
        Неужели нельзя за такое длительное время создать приграничную 100 км

        А почему вам бы хотелось именно 100км, а не 300км скажем.У них игрушки на много дальше летают...У нас фронт и так растянут мама не горюй.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +1
          Сегодня, 14:55
          А почему вам бы хотелось именно 100км, а не 300км скажем

          ... Не килограмм, не тонна, а именно фунт?... (М/ф Приключения поросёнка фунтика) lol
          hi
  2. Alex66 Ранг пользователя
    Alex66
    0
    Сегодня, 13:49
    Наши войска были под Киевом, еще немного и сво конец, победа, но ради создания комфортной обстановки на переговорах мы отводим войска. Сейчас нацики обстреливают Белгород
    1. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      +2
      Сегодня, 13:58
      Не совсем так, там был обычный блеф не хватило бы тех сил на взятие такого города как Киев, а вот нам маячило реальное окружение и разгром группировки, те стамбульские переговоры были вынужденными, прикрыть крайне не удачную фазу начала СВО.
      1. п-к Ранг пользователя
        п-к
        0
        Сегодня, 14:09
        Дело не в неудачной фазе. Нас там ждали, и хорошо подготовились.
  3. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +4
    Сегодня, 13:59
    надо РФ тылы громить как израиль громит все и вся !
  4. Chepa
    Chepa
    0
    Сегодня, 14:19
    Короче мы стоим как декабристы на Сенатской и нас расстреливают. Мы герои или терпилы
  5. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +1
    Сегодня, 14:32
    Не, ну тут уже реально без образцово-показательного удара по Киеву никак. Причём днём, с максимальными потерями гос. учереждений, МО, СБУ, ГУР и всякой другой нечисти. А так же депутатов всех мастей, телевизионщиков и т. д. и т. п. А потом объяснить, ещё одна атака на РФ, пойдём долбить по жилым мкр. Каждый день по одному, пока кастрюли не слетят.
  6. Санчо да Винча Ранг пользователя
    Санчо да Винча
    -4
    Сегодня, 14:33
    Все эти сказки об аналоговнет, "Арматы", СУ-57, и т.д. - плод фантазий, и прежде всего очень нравился народу простому, а чиновники и журналисты только поддерживали "тёплую водичку". Ничто не ново под Луной, вспомните перед ВОВ: "Приказ Москвы - бить врага на его территории".
    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 14:35
      Это то тут при чем? Хватит пургу гнать.
      1. Санчо да Винча Ранг пользователя
        Санчо да Винча
        +1
        Сегодня, 14:40
        А при том, ув. коллега, что гибнут и страдают мирные жители не на войне, а у нас, на исконно русской земле, скорее всего, не хватает средств ПВО для защиты мирных, живущих не в прифронтовой зоне, а на своей территории. Нужны решения этих проблем, и немедленно, вот только где они? Или Вы полагаете, что кто-то укреплял границы с соседом, хотя бы после 14 года?
        1. lukash66 Ранг пользователя
          lukash66
          +4
          Сегодня, 14:42
          Невозможно к каждому городу, провинциальному городку тыс. на 30,ПГТ, селу, деревне, СНТ, хутору, поставить по батарее ЗРК и батальону солдат. Уж кому к кому, а к нашим зенитчикам меньше всего вопросов.
          1. Санчо да Винча Ранг пользователя
            Санчо да Винча
            0
            Сегодня, 14:49
            К зенитчикам как раз-то у меня вопросов нет, только благодарность. Убивают наших мирных людей, не военных, хотя их тоже жалко, а мирных, женщин и детей! Ранят и кошмарят наши с Вами семьи, беззащитные, тем более от нападений с воздуха! Первая экономика, вторая армия... бла-бла-бла. Действия нужны, очень жёсткие, по обороне нашей границы и неба, в том числе! Вот об этом и был мой первый пост. С уважением
            1. lukash66 Ранг пользователя
              lukash66
              0
              Сегодня, 14:57
              Цитата: Санчо да Винча
              К зенитчикам как раз-то у меня вопросов нет, только благодарность. Убивают наших мирных людей, не военных, хотя их тоже жалко, а мирных, женщин и детей! Ранят и кошмарят наши с Вами семьи, беззащитные, тем более от нападений с воздуха! Первая экономика, вторая армия... бла-бла-бла. Действия нужны, очень жёсткие, по обороне нашей границы и неба, в том числе! Вот об этом и был мой первый пост. С уважением

              Да я как бы тоже с уважением. Но согласитесь, тут уже не только от зенитчиков и ВКС все зависит. Тут, как говорится, надо комплексно все решать. В том числе и с чисто показательных действий, упало три нурса, получите 30 геранек и десяток ракет по центру Куева. Дальше больше, границу пытались пересечь, получите ещё раза в два больше, но уже по жилым кварталам. Там ещё и местное ППО поможет кратно увеличить. А то они там по ресторанам да лабаза путешествуют. Это где то там, нелюди дохнут. Они должны круглосуточно сидеть в убежищах и ходить под себя.
  7. Село Ранг пользователя
    Село
    0
    Сегодня, 14:48
    Что то не похоже это на террористическую атаку. По всей границе области идут бои. Сегодня коклы походу 2 раза рсзо применяли по городу, судя по всему опять со стороны волчанска. Видать поднакопили личный состав и технику, поминировали все, а мы не пришли. Ну они и решили сами начать.

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