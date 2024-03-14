В результате террористической атаки ВСУ на Белгород ранено не менее шести мирных жителей
Как сообщили сотрудники медицины катастроф, в результате террористической атаки ВСУ на Белгород ранено не менее шести человек. Среди них – четыре женщины и двое мужчин.
Об этом написал на своей странице в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который посетил место происшествия.
Он сообщил, что все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Трое из них находятся в белгородской горбольнице №2. Это мужчина и женщина с осколочными ранениями и женщина с закрытым переломом плеча.
По отношению к еще двум пострадавшим сотрудниками областной клинической больницы проводятся реанимационные мероприятия, так как они находятся в тяжелом состоянии. Эти мужчина и женщина получили многочисленные осколочные ранения.
Еще одна жительница Белгорода, к счастью, отделалась только ссадинами. Медики ее осмотрели, а на госпитализацию она не согласилась.
Глава Белгородчины также с сожалением подтвердил гибель одного из местных жителей. Он ехал на автомобиле в тот момент, когда в его двигатель попал украинский снаряд. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.
Ранним утром Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород при помощи беспилотников самолетного типа. Позже объявлялась также ракетная тревога. Средствам противовоздушной обороны удалось ликвидировать восемь вражеских воздушных объектов над городом и в Белгородском районе.
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