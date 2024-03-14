CNN: Власти США рассматривают возможность использования базы Гуантанамо для приема мигрантов с Гаити

Обострение ситуации в центральноамериканской стране Гаити, которое наблюдается последние недели, вынуждает власти США рассматривать возможные варианты действий на случай притока мигрантов из этой страны.Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, в Белом доме обсуждают планы использования своей военной базы в заливе Гуантанамо на Кубе для временного размещениявыходцев с Гаити, если начнётся массовая миграция гаитян в США.CNN отмечает, что всё это происходит на фоне и без того огромных проблем с мигрантами в стране, для решения которых не хватает федеральных ресурсов и средств.Напомним, что американские власти испытывают значительные затруднения из-за массового притока мигрантов через мексиканскую границу.По данным CNN, центр для мигрантов в Гуантанамо и раньше действовал. Так, в 2010 году здесь принимали бежавших от землетрясения жителей Гаити. Однако на этот раз речь, очевидно, идёт о значительном расширении этого центра.На Гаити в последнее время царит анархия – банды нападают на правительственные структуры. В США считают, что многие жители Гаити захотят морем добраться до Флориды. Планируется перехватывать их лодки и отправлять задержанных в Гуантанамо для обработки и возможной репатриации.

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