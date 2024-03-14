Зампред Совбеза РФ предложил российскую «формулу мира» для завершения конфликта на Украине

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Зампред Совбеза РФ предложил российскую «формулу мира» для завершения конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале вновь высказался о так называемой «формуле мира», продвигаемой президентом Украины Владимиром Зеленским как единственно возможные условия для завершения военного конфликта.

Политик назвал выдвигаемые главой киевского режима условия сюрреалистичными, которые кроме чувства стыда и брезгливости вызвать не могут. Он отметил, что все, включая самого Зеленского и его западных покровителей, прекрасно понимают, что мир в любом военном конфликте может быть достигнут либо при обоюдном стремлении сторон к нему на основе разумного компромисса, либо капитуляции одной из них. Киев стремления к ведению переговоров и прекращению боевых действий не выражает.



Для них (украинской власти) реалии – это мозгоклюйская «формула мира» провинциального клоуна в зелёном трико. И никак иначе

— констатировал Медведев.

Зампред Совбеза РФ предложил российскую «формулу мира» для завершения конфликта на Украине, в отличие от полубредовых условий Зеленского как раз учитывающую реальную ситуацию как на поле боя, так и в части сегодняшнего и возможно будущего самого так называемого государства Украина. Список Медведева состоит из семи пунктов.

Пункт первый. Украине, которую теперь следует называть только «бывшей» (в трактовке Медведева, можно добавлять только букву «б.» для удобства), в лице неонацистской киевской клики следует признать поражение в военном конфликте и объявить безоговорочную капитуляцию. Обязательно необходима полная демилитаризация и запрет на создание военизированных формирований на ее территориях в будущем.

Второе. Нацистский характер нынешнего киевского режима должен быть признан международным сообществом. Необходимо под контролем ООН провести принудительную денацификацию всех органов власти «б. Украины».

Третье. Констатация ООН утраты «б. Украиной» международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия РФ любых её правопреемников в военные альянсы.

Четвертое. Роспуск существующих органов исполнительной и законодательной власти, немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории «б. Украины».

Пятое. Фактические репарации России за причиненный в ходе преступных действий киевского режима ущерб. Новый временный парламент должен принять соответствующие законы о выплатах компенсаций российским гражданам, в том числе родственникам погибших, и за вред здоровью раненых. Необходимо утвердить порядок возмещения имущественного ущерба, причиненного субъектам РФ.

Шестое. Временный парламент должен признать, что вся территория «б. Украины» является частью Российской Федерации. Принятие соответствующего законодательного акта о воссоединении с Россией.

После этого, согласно седьмого пункта «формулы мира» Медведева, должен произойти самороспуск временного парламента за его ненадобностью. Акт о воссоединении с Россией должна признать Организация Объединенных Наций.

Лидер «Единороссов» называет этот план мягкой компромиссной российской формулой мира. Его принятие позволит искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир. По завершении всех вышеозначенных мероприятий, можно будет «проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнеров», заключает Медведев.
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    27 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 14:30
      Ай да, Дмитрий Анатольевич! Ай да, ЗамПредСовБез!
      1. DrEng02
        DrEng02
        +1
        Сегодня, 14:35
        Цитата: ROSS 42
        ЗамПредСовБез!

        надеюсь это мнение сами знаете кого.... hi
        1. FoBoss_VM Ранг пользователя
          FoBoss_VM
          +3
          Сегодня, 14:39
          Тоже очень на это надеюсь. Это полностью совпадает с моим мнением и мнением всех моих друзей : Украина должна исчезнуть с политической карты мира и должна войти в состав РФ. Только так и никак иначе .. Все прочие решения будут половинчатыми, временными и понесут за собой крайне негативные и губительные для РФ последствия
          1. DrEng02
            DrEng02
            -1
            Сегодня, 14:48
            Цитата: FoBoss_VM
            и должна войти в состав РФ

            существенное дополнение - не целиком, а областям! hi
        2. ian Ранг пользователя
          ian
          0
          Сегодня, 14:59
          Цитата: DrEng02
          Цитата: ROSS 42
          ЗамПредСовБез!

          надеюсь это мнение сами знаете кого.... hi

          Зря надеетесь. Димнатолич в последние годы прям "ястреб", но без права голоса сами знаете где. То есть ему поручили грозно хмурить брови и пугать "врагов" кровожадными заявлениями. На его фоне реальная власть выглядит миролюбивее и разумнее.....
          1. DrEng02
            DrEng02
            0
            Сегодня, 15:01
            Цитата: ian
            Зря надеетесь

            кто знает... request
            Цитата: ian
            На его фоне реальная власть выглядит миролюбивее и разумнее.....

            что очень разумно, не только в США есть ястребы... feel
    2. идунавы Ранг пользователя
      идунавы
      +1
      Сегодня, 14:30
      Гланое 6 пункт,остальное не так важно.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +3
        Сегодня, 14:36
        Вот только реализовать пункт 6 путем "договорняка" не возможно, да и остальные пункты путем "договорняка" не решаемы.
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 14:41
        А самим урам этот мир нужен ? Они только и жалуются на недостаток вооружения и боеприпасов, а за переговоры и мир речи не ведут это выходит только наши хотелки РФ.
    3. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +4
      Сегодня, 14:32
      Список Медведева состоит из семи пунктов.
      В этом списке не хватает восьмого пункта о создании международного трибунала для расследования преступлений не только действующих руководителей б.Украины но и всех тех кто стоял у истоков создания этого преступного режима начиная с 2013 года.
      1. ВадимЖивов Ранг пользователя
        ВадимЖивов
        +1
        Сегодня, 14:38
        Всё правильно. Всех причастных к вышке. Чтоб не повадно было.
      2. ANB Ранг пользователя
        ANB
        0
        Сегодня, 14:46
        . пункта о создании международного трибунала

        Зачем? Начнуть тянуть, мутить. Наш, Российский, суд сам прекрасно со всем справится.
        1. Gomunkul Ранг пользователя
          Gomunkul
          0
          Сегодня, 14:55
          Зачем?
          Чтобы они сами имена кураторов и бенефициаров этого проекта вытащили на белый свет. Не дать им возможности остаться в тени, списав всё на
          провинциального клоуна в зелёном трико
          и чтобы у т.н "Мировой общественности" не осталось ни каких лазеек для обвинения РФ в предвзятости при проведении судебного разбирательства. hi
    4. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +4
      Сегодня, 14:33
      Формула не реальна,так как другая сторона на это не когда не пойдёт!А нам того и надо!Но главное,мы всегда готовы к мирным переговорам wink
    5. Hagen Ранг пользователя
      Hagen
      +2
      Сегодня, 14:35
      Это очень мягкий компромисс. Медведев не предложил приостановку моратория на смертную казнь и предать суду Российской Федерации всех лиц, объявленных РФ в розыск и обвиняемых РФ в совершении преступлений согласно УК РФ.
    6. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +5
      Сегодня, 14:36
      Если деньги, которые Российское государство тратит на оплату интернета Дмитрия Анатольевича, пустить на какое-нибудь благое дело, например на финансирование гражданской авиации, то МС-21 пойдет в серию не через 2 года, а через 9 месяцев. request
    7. Суровый_суслик
      Суровый_суслик
      +1
      Сегодня, 14:40
      "б.Президент" вспомнил молодость, решив посоставлять и подиктовать проекты международных соглашений? (Сарказм).
      Кто из "б.Западных партнёров" всерьёз это будет обсуждать сегодня? К сожалению, надо реально смотреть на ситуацию...
    8. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 14:42
      C'est troller Zelinsky, mais rien de réaliste et même certaines contradictions.
      Si le point 6 est activé comment l'Ukraine pourrait elle remplir le point 5 ?

      De plus quel intérêt à incorporer 20 millions de personnes qui vous haïssent dans les frontières de la Russie ?
      Plutôt limiter le territoire le long d'une frontière naturelle comme un fleuve...

      Это троллит Зелинского, но ничего реалистичного и даже определенных противоречий.
      Если пункт 6 будет включен, как Украина сможет выполнить пункт 5 ?

      Кроме того, какой смысл включать 20 миллионов ненавидящих вас людей в границы России ?
      Скорее, ограничивать территорию вдоль естественной границы, такой как река...
    9. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      -1
      Сегодня, 14:46
      Логично: кстати Зе и его клику нужно судить и отправить, кого на Колыму, а кого и на Новую Землю.
    10. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 14:46
      и его западных покровителей, прекрасно понимают, что мир в любом военном конфликте может быть достигнут либо при обоюдном стремлении сторон к нему на основе разумного компромисса, либо капитуляции одной из них.

      И это вариант с капитуляцией, который точно так же неприемлем для Запада. Медведев - "плохой полицейский". Из уст ВВП звучат намеки на более компромиссный для Запада вариант с разделом территории.
    11. Шафран Ранг пользователя
      Шафран
      0
      Сегодня, 14:46
      Временный парламент должен признать, что вся территория «б. Украины» является частью Российской Федерации.

      Да ну нафиг, эти товарищи только на шее сидеть умеют и "дай нахаляву" кричать. Вот научатся снова жить своими силами, а не бредить незалежностью и прочими сказками. Восток и юг ещё ладно, работящий народ, но западные нахлебники пусть сами живут
    12. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +2
      Сегодня, 14:47
      Старый добрый прием,когда тебе сначала предлагают отсечь голову,а потом говорят ну ладно хватит и ноги, и ты уже радуешься.Хотя Айфона вообще вряд-ли кто слушает и освещает кроме Рос ресурсам которым это "положено"
    13. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 14:55
      Každý i špatný mírový návrh je lepší než válka. Pan Medvěděv ale zapomíná jednu věc, že západ který nutí Ukrajinu bojovat včetně OSN jsou též fašisté jako Ukrajinský režim. Podle posledních vyjádření Macrona a Bidena si nemyslím, že západ si přeje mír na Ukrajině. Globalisté jsou velmi zklamaní, že se Rusko už dávno nepodařilo oslabit a porazit, oni očekávali, že se Rusko pod sankcemi zhroutí. Západ je vzteklý a hospodářsky velmi upadá, proto potřebuje válku, aby zakryli svoji neschopnost. Hřebíček do rakve je vznik BRISC, s tím oni Globalisté a majitelé války proti Rusku vůbec nepočítali. Nemůžou se smířit s vlastní porážkou. Nyní už ví, že udělali mnoho velmi špatných rozhodnutí a těží z toho Rusko, Čína a Indie. Rusko nesmí zapomínat, celý západ (vedení států) je fašistické a stydí se nabízet mírové řešení Rusku, které si chtěli rozporcovat. Jsem moc rád, že Rusko to zvládlo!!!
      1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
        Jsem_CZEKO68
        0
        Сегодня, 14:55
        Любые и все плохие мирные предложения лучше войны. Но г-н Медведев забывает одну вещь: Запад, который заставляет Украину воевать, включая ООН, также являются фашистами, как и украинский режим. Судя по последним заявлениям Макрона и Байдена, я не думаю, что Запад хочет мира на Украине. Глобалисты очень разочарованы тем, что Россия давно не была ослаблена и побеждена, они ожидали, что Россия развалится под санкциями. Запад разгневан и находится в экономическом упадке, поэтому им нужна война, чтобы скрыть свою некомпетентность. Гвоздь в гробу – создание БРИСК, этого глобалисты и хозяева войны против России совершенно не ожидали. Они не могут смириться со своим поражением. Теперь он знает, что они приняли много очень плохих решений, и Россия, Китай и Индия извлекают из этого выгоду. Россия не должна забывать, что весь Запад (руководство государства) является фашистским и стыдится предложить мирное решение России, которую они хотели развалить. Я так рада, что Россия это сделала!!!
    14. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:00
      Наконец хоть кто то решился озвучить "мегафонную дипломатию" ,как запад любит.А то запад воспринимает нашу классическую дипломатию как слабость
      и переиначивант все наши заявления в свою сторону. Обнаглел до того ,что требует чтобы мы приехали в Швейцарию обсуждать мирную инициативу Зеленского.Совсем берега попутали.
    15. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 15:00
      В палате больного не шуметь:
      Необходимо под контролем ООН провести принудительную денацификацию всех органов власти «б. Украины».
      belay Это как, институты PINDOSOV, нам будут втирать, что денацификация проведена, а мы будем визжать, что она еще и не начиналась? fool Сами справимся, как нам нужно будет, проводили в Германии и в Западной Украине и в Прибалтике...
      и невозможности вступления без согласия РФ любых её правопреемников в военные альянсы.
      belay Нейтральный статус. Гарантии - наши базы на ее территории. request
    16. osp Ранг пользователя
      osp
      0
      Сегодня, 15:01
      Народ на заявления этого Медведева уже давно внимание не обращает.
      Вот лучше бы он сам обратил внимание на то что Россия за пару дней потеряла оба крупнейших НПЗ
      в Рязани и Кстово из-за украинских атак.
      В канун посевной компании.
      Детский сад какой-то и хоровод безответственности.
      В Рязани первый звоночек произошел в декабре 2022 года когда украинский
      БПЛА наведался на аэродром Дягилево.
      И какие выводы были сделаны за это время ?
      Никаких!
      Ведь директор НПЗ , губернатор и местные силовики ну не как не могли не
      знать что такой объект может стать целью украинских дронов в следующий раз.
      Нефтеперерабатывающий завод это богатое предприятие, а в Рязани есть завод
      где делают радары для истребителей.
      Там могли бы изготовить портативные РЛС для обнаружения дронов и защитить ими
      территории прилегающие к НПЗ.
      За деньги НПЗ конечно.
      Посты Росгвардии поставить по периметру с противодроными ружьями.
      Похоже что у нас просто нет ответственных за защиту таких объектов.

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