Для них (украинской власти) реалии – это мозгоклюйская «формула мира» провинциального клоуна в зелёном трико. И никак иначе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале вновь высказался о так называемой «формуле мира», продвигаемой президентом Украины Владимиром Зеленским как единственно возможные условия для завершения военного конфликта.Политик назвал выдвигаемые главой киевского режима условия сюрреалистичными, которые кроме чувства стыда и брезгливости вызвать не могут. Он отметил, что все, включая самого Зеленского и его западных покровителей, прекрасно понимают, что мир в любом военном конфликте может быть достигнут либо при обоюдном стремлении сторон к нему на основе разумного компромисса, либо капитуляции одной из них. Киев стремления к ведению переговоров и прекращению боевых действий не выражает.— констатировал Медведев.Зампред Совбеза РФ предложил российскую «формулу мира» для завершения конфликта на Украине, в отличие от полубредовых условий Зеленского как раз учитывающую реальную ситуацию как на поле боя, так и в части сегодняшнего и возможно будущего самого так называемого государства Украина. Список Медведева состоит из семи пунктов.Пункт первый. Украине, которую теперь следует называть только «бывшей» (в трактовке Медведева, можно добавлять только букву «б.» для удобства), в лице неонацистской киевской клики следует признать поражение в военном конфликте и объявить безоговорочную капитуляцию. Обязательно необходима полная демилитаризация и запрет на создание военизированных формирований на ее территориях в будущем.Второе. Нацистский характер нынешнего киевского режима должен быть признан международным сообществом. Необходимо под контролем ООН провести принудительную денацификацию всех органов власти «б. Украины».Третье. Констатация ООН утраты «б. Украиной» международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия РФ любых её правопреемников в военные альянсы.Четвертое. Роспуск существующих органов исполнительной и законодательной власти, немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории «б. Украины».Пятое. Фактические репарации России за причиненный в ходе преступных действий киевского режима ущерб. Новый временный парламент должен принять соответствующие законы о выплатах компенсаций российским гражданам, в том числе родственникам погибших, и за вред здоровью раненых. Необходимо утвердить порядок возмещения имущественного ущерба, причиненного субъектам РФ.Шестое. Временный парламент должен признать, что вся территория «б. Украины» является частью Российской Федерации. Принятие соответствующего законодательного акта о воссоединении с Россией.После этого, согласно седьмого пункта «формулы мира» Медведева, должен произойти самороспуск временного парламента за его ненадобностью. Акт о воссоединении с Россией должна признать Организация Объединенных Наций.Лидер «Единороссов» называет этот план мягкой компромиссной российской формулой мира. Его принятие позволит искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир. По завершении всех вышеозначенных мероприятий, можно будет «проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей – западных партнеров», заключает Медведев.