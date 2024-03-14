Тренер украинской футбольной команды сбежал во время сборов в Турции

13
Тренер украинской футбольной команды сбежал во время сборов в Турции

Специалист по физической подготовке одесского футбольного клуба "Черноморец" 36-летний Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после поездки на тренировочные сборы в Турции. Украинский тренер покинул своих подопечных и, вероятнее всего, сбежал в США, чтобы со своей семьей обосноваться в городе Майами.

Касьяненко выехал из Украины в составе делегации "Черноморца" на основе разрешения, выданного Министерством молодежи и спорта страны. Касьяненко, являющийся уроженцем Луганска, предпочел не возвращаться в «концлагерь», в который превратил режим Зеленского подконтрольные Киеву территории. Сам клуб пока никак не комментирует данную ситуацию, в отношении тренера началось расследование.



В связи с участившимися случаями побегов спортсменов во время зарубежных поездок украинское Министерство спорта составило "черный список", в который уже внесены четыре игрока футбольной сборной. Несмотря на то, что спортсмены обеспечиваются бронью от мобилизации, некоторые из них предпочитают бежать из Украины.

Списки выезжающих за пределы Украины спортсменов и тренеров утверждаются профильным министерством "незалежной". В него стараются не включать граждан, замеченных в недостаточной лояльности киевскому режиму, а также уроженцев юго-восточных областей. Однако, несмотря на все принимаемые меры, при первой же возможности на Украину не возвращаются спортсмены, артисты и представители других "выездных" профессий.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    13 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 14:40
      Тренер украинской футбольной команды сбежал во время сборов в Турции

      Предпочёл играть на футбольном поле, чем лежать на минном...
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +8
      Сегодня, 14:40
      " динамо"- бежит? " Все бегут"..)))
    3. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +5
      Сегодня, 14:41
      Несмотря на то, что спортсмены обеспечиваются бронью от мобилизации, некоторые из них предпочитают бежать из Украины.
      belay Сегодня дали, завтра сняли, а повод... fool
    4. Николай-Николаевич Ранг пользователя
      Николай-Николаевич
      +1
      Сегодня, 14:44
      Правильно сделал! В Майямиях нет Зеленского...
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        +2
        Сегодня, 14:51
        Как знать, как знать. Сегодня нет, а завтра бывшие тренер и вождь могут встретиться. laughing
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 14:49
      Поди флагом махал, ненька перед усем орал, а как только тцк-ашники к нему начали присматриваться - сразу и свинтил.
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:49
      Было бы весело, если бы весь клуб сбежал wink
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 14:57
        Ну, США не резировые! Там с мигрантами и так сложности. laughing
    7. ANB Ранг пользователя
      ANB
      0
      Сегодня, 14:50
      Странно. Остальная команда жить не хочет?
    8. Модест Ранг пользователя
      Модест
      +3
      Сегодня, 14:51
      Так а зачем о таких писать? Он же ничем не отличается от сваливших из России певцов ртом и актеришек и т.д. , которые тут кормились пока не насобирали себе на домик где-нибудь, а как стало хоть чуть-чуть опасно не сбежали? Он, уроженец Луганска, ведь не в 2015-м пошел Родину защищать, а брал деньги у тех кто убивал его близких до последнего и даже сейчас сбежал где сытнее и безопаснее.
    9. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:54
      несмотря на все принимаемые меры, при первой же возможности на Украину не возвращаются спортсмены, артисты и представители других "выездных" профессий.

      И чего бы это вдруг ? Там ведь независимость .Зарплаты в еврах
    10. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 14:55
      Уважаемые девочки-редакторы, не "из Украины", а "с Украины"! Учите русский язык, можно прямо на работе.
    11. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 15:04
      Выехал он С Украины, автор, если уж пишите здесь, то пишите по русски!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»