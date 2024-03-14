Специалист по физической подготовке одесского футбольного клуба "Черноморец" 36-летний Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после поездки на тренировочные сборы в Турции. Украинский тренер покинул своих подопечных и, вероятнее всего, сбежал в США, чтобы со своей семьей обосноваться в городе Майами.Касьяненко выехал из Украины в составе делегации "Черноморца" на основе разрешения, выданного Министерством молодежи и спорта страны. Касьяненко, являющийся уроженцем Луганска, предпочел не возвращаться в «концлагерь», в который превратил режим Зеленского подконтрольные Киеву территории. Сам клуб пока никак не комментирует данную ситуацию, в отношении тренера началось расследование.В связи с участившимися случаями побегов спортсменов во время зарубежных поездок украинское Министерство спорта составило "черный список", в который уже внесены четыре игрока футбольной сборной. Несмотря на то, что спортсмены обеспечиваются бронью от мобилизации, некоторые из них предпочитают бежать из Украины.Списки выезжающих за пределы Украины спортсменов и тренеров утверждаются профильным министерством "незалежной". В него стараются не включать граждан, замеченных в недостаточной лояльности киевскому режиму, а также уроженцев юго-восточных областей. Однако, несмотря на все принимаемые меры, при первой же возможности на Украину не возвращаются спортсмены, артисты и представители других "выездных" профессий.

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