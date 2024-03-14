Минобороны РФ: из-за действий ВС России на Авдеевском направлении противник потерял более 400 человек

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Минобороны РФ: из-за действий ВС России на Авдеевском направлении противник потерял более 400 человек

На Купянском направлении российские военные нанесли огневое поражение технике и личному составу противника в районе Ивановки на Харьковщине и Тернов в Донецкой Республике. За сутки враг потерял примерно 30 своих военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Под Авдеевкой в районе Тоненького от рук россиян «пострадали» военнослужащие 107-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также здесь наши военные отбили восемь вражеских контратак в окрестностях пяти населенных пунктов ДНР. В общей сложности из-за действий ВС России на Авдеевском направлении в течение суток противник потерял более 400 человек.Среди уничтоженной вражеской техники можно отметить американскую БМП Bradley и другую «гостью» из США – РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Южнодонецком участке фронта штурмовые группы противника трижды за сутки пытались атаковать наши позиции. При этом ВСУ здесь потеряли 125 своих бойцов, а также танк, две автомашины и две гаубицы.

На Херсонском направлении российские военные наносили эффективные удары по врагу в районе Работино на Запорожье, Высшетарасовки в Днепропетровской области и Михайловки на Херсонщине.

Также наши военные пресекли попытку противника прорваться в Белгородскую область России в районе населенного пункта Сподарюшино. Здесь враг потерял пять танков, три реактивные машины разминирования, три инженерные машины разграждения и другую технику, а также почти 200 боевиков.
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4 комментария
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:37
    Минобороны РФ: из-за действий ВС России на Авдеевском направлении противник потерял более 400 человек

    ВС РФ нашли, но вернуть не могут. Просят больше не присылать...
    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 14:49
      Цитата: ROSS 42
      ВС РФ нашли, но вернуть не могут. Просят больше не присылать...
      recourse Вернуть могут! Но испытывают затруднения в транспортировке, там много разбитых. Как их слать в Куев, корытами или бочками... recourse
  2. arski7 Ранг пользователя
    arski7
    0
    Сегодня, 14:52
    В сложившихся условиях правильнее было написать "благодаря", а не "из-за"! С нами, с Россией, правда!
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:00
      Правда всегда одна. Это вроде сказал фараон. Но тогда почему у каждого своя правда?

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