Минобороны РФ: из-за действий ВС России на Авдеевском направлении противник потерял более 400 человек
На Купянском направлении российские военные нанесли огневое поражение технике и личному составу противника в районе Ивановки на Харьковщине и Тернов в Донецкой Республике. За сутки враг потерял примерно 30 своих военнослужащих убитыми и ранеными.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Под Авдеевкой в районе Тоненького от рук россиян «пострадали» военнослужащие 107-й бригады территориальной обороны ВСУ. Также здесь наши военные отбили восемь вражеских контратак в окрестностях пяти населенных пунктов ДНР. В общей сложности из-за действий ВС России на Авдеевском направлении в течение суток противник потерял более 400 человек.Среди уничтоженной вражеской техники можно отметить американскую БМП Bradley и другую «гостью» из США – РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Южнодонецком участке фронта штурмовые группы противника трижды за сутки пытались атаковать наши позиции. При этом ВСУ здесь потеряли 125 своих бойцов, а также танк, две автомашины и две гаубицы.
На Херсонском направлении российские военные наносили эффективные удары по врагу в районе Работино на Запорожье, Высшетарасовки в Днепропетровской области и Михайловки на Херсонщине.
Также наши военные пресекли попытку противника прорваться в Белгородскую область России в районе населенного пункта Сподарюшино. Здесь враг потерял пять танков, три реактивные машины разминирования, три инженерные машины разграждения и другую технику, а также почти 200 боевиков.
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