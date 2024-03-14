Британский премьер заявил об исторической возможности положить конец конфликту Армении с Азербайджаном

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Британский премьер заявил об исторической возможности положить конец конфликту Армении с Азербайджаном

Сегодня в столице Азербайджана стартовал XI Бакинский глобальный форум, на котором будут присутствовать более 350 гостей из более чем 70 стран.

В ходе мероприятия, которое продлится до 16 марта, уже традиционно будут говорить о глобальной безопасности, угрозах существующему миропорядку, роли военных и экономических союзов, а также региональных перспективах и прочих важных темах.

Как пишет армянское информационное агентство News.am, глава британского правительства Риши Сунак, который лично не присутствует на вышеупомянутой встрече, направил письмо ее участникам, в котором говорится о необходимости наконец завершить конфликт Армении с Азербайджаном.



Премьер Великобритании считает, что именно сейчас появилась историческая возможность положить конец данному противостоянию. В свою очередь, он выразил надежду, что уже в ноябре текущего года стороны подпишут мирный договор.

Напомним, что после резкого разворота правительства Никола Пашиняна на Запад, европейские и американские политики начали все чаще проявлять интерес к данному региону.

В то же время, отношения Еревана и Москвы стремительно портятся на фоне надуманных обвинений армянского премьера в адрес России, угроз выйти из ОДКБ и требований вывода российских пограничников из международного аэропорта Звартноц.

Некоторые эксперты считают, что после череды военных провалов Киева и осознания скорого поражения ВСУ, Запад начал процесс превращения Армении в подобие современной Украины. Хотя ни в военном, ни в экономическом отношении эта закавказская республика несопоставима с Украиной периода до 2022 года. Да и зависимость Армении от России очень высока, а рядом нет того же Евросоюза и НАТО, которые могли бы беспрепятственно поддерживать страну хотя бы в части упрощенной логистики.
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    52 комментария
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    1. SS68SS Ранг пользователя
      SS68SS
      +3
      Сегодня, 15:21
      глава британского правительства Риши Сунак, который лично не присутствует на вышеупомянутой встрече,

      Бриты как тараканы лезут во все щели и везде желают "порулить", вот только такая рулёжка обычно приводит к международным проблемам. Гнать и выметать их надо поганой метлой
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +5
        Сегодня, 15:37
        Британский премьер заявил об исторической возможности положить конец конфликту Армении с Азербайджаном

        Маугли хренов...Сейчас скажут: «Мы с тобой одной крови!» - и всё...
        1. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          +2
          Сегодня, 16:48
          Премьер Великобритании считает, что именно сейчас появилась историческая возможность положить конец данному противостоянию.

          Неужели мелкобриты решили прекратить пакостить на Кавказе? Почитай, 200 лет там баламутили, разжигали и стравливали, а теперича решили положить конец! lol
          На кого ?
      2. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +1
        Сегодня, 15:42
        Это заявление Сунака звучит как пчелы против меда, столетиями Британия разжигала конфликты по всему миру в том числе Закавказью, а тут "положить конец", он бы историю подучил, за счет чего его новая родина богатела, в том числе после ограбления Индии, а уж границы поделили так, что еще инопланетянам разбираться придется когда на Землю прилетят.
      3. DrEng02
        DrEng02
        -1
        Сегодня, 15:46
        Цитата: SS68SS
        Гнать и выметать их надо поганой метлой

        к сожалению нас переигрывают request и это не первая и , увы, не последняя страна их бывших республик СССР, где наше руководство проигрывает... crying и выводы не делаются... request
        1. Silver99 Ранг пользователя
          Silver99
          +3
          Сегодня, 15:52
          Расскажите в чем проигрыш нашего руководства в отношении Армении ? В том, что не стали на их сторону в Карабахе ? В том, что не хотим поддерживать их продажную элиту ? В том, что не собираемся их финансировать и гнать углеводороды по бросовой цене ? или может в том, что на территории России проживает 1.5 млн. этнических армян кормящих своих родственников в Армении ? А может они обижены, что Россия спасла их от полного уничтожения и сейчас они с Турцией в десны целуются и видимо Россия мешает их любви.
          1. DrEng02
            DrEng02
            0
            Сегодня, 15:57
            Цитата: Silver99
            Расскажите в чем проигрыш нашего руководства в отношении Армении ?

            в том, что из нашего военно-политического блока ушла страна... да не большая, но ... Возьмите в НАТО - туда вступают - недавно Финляндия и Швеция... request Далее у вас эмоции, во многом я с вами согласен, но ...
            Цитата: Silver99
            или может в том, что на территории России проживает 1.5 млн. этнических армян ?

            согласитесь, это серьезный рычаг и почему его не использовали должным образом? hi
            Цитата: Silver99
            А может они обижены, что Россия спасла их от полного уничтожения и сейчас они с Турцией в десны целуются и видимо Россия мешает их любви.

            не знаю, знаю, что наше руководство не умеет реализовывать возможности, а вот англы умеют... request
            1. Silver99 Ранг пользователя
              Silver99
              +1
              Сегодня, 16:00
              Не вижу печали от отказа военного сотрудничества с Арменией, границ общих нет. По мне так "если бы я был директором" то развивал отношения с Азербайджаном, нет не на почве братства народов, а взаимовыгодной.
              1. DrEng02
                DrEng02
                0
                Сегодня, 16:03
                Цитата: Silver99
                Не вижу печали от отказа военного сотрудничества с Арменией

                Если вы не видите - это не значит, что их нет... вместо союзника появится враг...
                Цитата: Silver99
                то развивал отношения с Азербайджаном, нет не на почве братства народов, а взаимовыгодной.

                одно не исключает другого, а наоборот создает гармоничность... hi
                Азербайджан при нашем благожелательном нейтралитете решит свои проблемы и также уйдет, при такой политики с нашей стороны... будет 2 врага... request
                1. Silver99 Ранг пользователя
                  Silver99
                  +3
                  Сегодня, 16:06
                  Льстивый продажный "союзник" хуже открытого врага и рад, что руководство России не влезло в карабахскую авантюру.
                  1. blackGRAIL Ранг пользователя
                    blackGRAIL
                    0
                    Сегодня, 16:34
                    Речь ведь не о том, что надо было влезать в Карабахскую авантюру. Речь о том, что мы ничерта не умеем в цветные революции и смену враждебных лидеров. Именно в этом мы всухую проигрываем Западу.
        2. Luminman Ранг пользователя
          Luminman
          +4
          Сегодня, 16:07
          Цитата: DrEng02
          не последняя страна их бывших республик СССР, где наше руководство проигрывает

          Осталось выяснить, зачем России нужна страна из бывших республик СССР, под называнием Армения? К себе в квартиру их хотите заселить?
          1. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            -1
            Сегодня, 16:40
            России нужно что бы страны из бывших республик СССР не использовались как враждебные военные базы для размещения средств урождающих обезоруживающих ракетных ударов. Доктрина Монро и принципиальность США в Кубинском кризисе - они ведь адекватно защищают стратегические интересы США.
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +8
      Сегодня, 15:27
      нет армении, нет конфликта и пашинян это план выполняет на отлично
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 16:34
        Владимир ,если Алиев не уберёт англосаксов из нефтянки - быть беде.
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 16:55
        нет армении, нет конфликта и пашинян это план выполняет на отлично

        Ага они армяне все в Россию переедут. А то их мало на черноморском побережье РФ.
    3. Не_боец Ранг пользователя
      Не_боец
      +3
      Сегодня, 15:28
      Конфликт можно прекратить, уничтожив одну из сторон.
    4. suhorukofal Ранг пользователя
      suhorukofal
      +2
      Сегодня, 15:28
      если дерутся два соседа значит вчера у одного из них в гостях побывал англичанин

      Сейчас бриты их помирят, да так что еще раз полыхнет
      1. gsev Ранг пользователя
        gsev
        +1
        Сегодня, 15:57
        Цитата: suhorukofal
        Сейчас бриты их помирят, да так что еще раз полыхнет

        Британии нужно спокойно покупать азербайджанские нефтепродукты. Элита Британии сдела ставку на укрепление Азербайджана, Сунак просто озвучивает желание своей страны нивелировать амбиции Армении в сторону Азербайджана, Грузии, Турции и Израиля.
        1. suhorukofal Ранг пользователя
          suhorukofal
          +1
          Сегодня, 16:00
          Цитата: gsev
          желание своей страны нивелировать амбиции Армении

          Простите, а разве у Армении есть амбиции к этим странам, какие? После потери Карабаха амбиции только к России, всяческие претензии.
          1. gsev Ранг пользователя
            gsev
            +2
            Сегодня, 16:33
            Цитата: suhorukofal
            Простите, а разве у Армении есть амбиции к этим странам, какие?

            Сразу после обретения Арменией независимости было желание расширить власть Армении и в сторону Турции и в сторону Азербайджана, и в сторону Грузии. В южных областях России армяне расчитывали создать свою автономную область от Ростова до Сочи или Кутаиси.
    5. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 15:29
      """Некоторые эксперты считают, что после череды военных провалов Киева и осознания скорого поражения ВСУ, Запад начал процесс превращения Армении в подобие современной Украины.""
      Извините, а с какой целью? С военной чтоле?! У них с одной стороны джорджийцы, с другой азербайджанцы и с третьей иранцы. Для чего подобие то делать? Странные какие то эксперты с их странными пугалками.

      Ну и обожаю вот такие речевые обороты от современных западных политиков, которых уже завтра после отставки не вспомнят. "Историческое" что то.....
      1. Землекоп Ранг пользователя
        Землекоп
        +2
        Сегодня, 15:32
        С поганой овцы хоть шерсти клок. Главное кинуть в топку борьбы с Россией с задачей нанести хоть какой то ущерб ...
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 15:42
          Ну вот джорджийцев кинули уже в 2008 году так, что они больше не хотят. Вот совсем не хотят. Не, есть те кто хотят, они вна Украине уже.
          Мне больше кажется, что ситуация в Армении настолько убогая с политической точки зрения, что этим разномастным экспертам, нашим или не нашим, нечего сказать реального. Ну вот есть Армения из ереванских армян открытого общества. Её элита на данный момент, это бизнесмены с двойным гражданством, которые хотят красивой жизни на европейский манер. Есть население Еревана, что считает себя выше других армян и которое тоже хочет жить как в американском кино. России им нечего предложить. "Коллективный запад" по сути тоже ничего предложить не может из того, что уже есть. Уныло аж зубы сводит.
          1. Землекоп Ранг пользователя
            Землекоп
            +3
            Сегодня, 15:45
            Армяши дабы осознать глубину своего падения должны пройти через смерть и кровь..с геноцидом...как сейчас укротуземцы проходят очищение...иначе они никогда не осознают и не очистятся. Все будет бесполезно...наоборот они только с каждым месяцем и годом будут сильнее распаляться ненавистью к России.
            1. Копчёный Ранг пользователя
              Копчёный
              -1
              Сегодня, 15:50
              Они, ну как народ в целом, уже дважды прошли через унижение и кровь потеряв Арцах. Теперь всё, будет загончик для ереванских армян открытого общество с возможно красивой жизнью миллиона человек скажем. Всех остальных армян как лишних, ереванские выдавят с территории сами, как уже делали. Ну будут сидеть в своём загончике со своей ненавистью. Как то не тянет на план для топки в адрес РФ.
            2. gsev Ранг пользователя
              gsev
              -2
              Сегодня, 16:21
              Цитата: Землекоп
              Армяши дабы осознать глубину своего падения

              Армяне как нация занимают лидирующие позиции в науке, производстве и бизнесе в самых сильных государствах мира. Наверняка армяне смогут создать сильноего сударство в Закавказье. Все их беды от нежелания работать на общегосударственное дело в ущерб личной выгоды и достойно ценить вклад сотрудничающих с ними.
    6. Yujanin Ранг пользователя
      Yujanin
      +4
      Сегодня, 15:31
      Сегодня в столице Азербайджана стартовал XI Бакинский глобальный форум.

      Глава британского правительства Риши Сунак направил письмо ее участникам, в котором говорится о необходимости наконец завершить конфликт Армении с Азербайджаном.

      Об этом передает армянское информационное агентство News.am, на которое ссылается Военное обозрение.


      Надо было уже сразу ссылаться на мексиканское агентство. Автор, это реально армянский анекдот wassat
    7. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +5
      Сегодня, 15:32
      Я был бы рад, если бы на той земле перестала бы литься кровь, но что то мне говорит, что этого точно в ближайшеее время не произойдет, слишком уж велики противоречия между этими народами в территориальном споре. А если учесть, что в этот спор влезли англичане... то точно мира там ждать не стоит
      1. Виктор М. Ранг пользователя
        Виктор М.
        +1
        Сегодня, 15:42
        Кровь уже никто лить не будет. Они хотели, чтобы русские, а не они признали Карабах и воевали вместо них. Обломилось. Теперь просто всё сдадут в угоду хозяевам и все дела.
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          0
          Сегодня, 16:50
          Цитата: Виктор М.
          Кровь уже никто лить не будет.

          Между этими республиками нет согласованной линии границы и они её так и не согласовали до сих пор. А это самый прямой путь к пролитию крови.
          Цитата: Виктор М.
          Они хотели, чтобы русские...воевали вместо них.

          Они и сейчас бы были не против, требуя от нас признания ими установленных границ... Но в нашем мире это так не делается. Прежде стоило бы вспомнить о том, на сколько Армения признала нами установленные границы
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 15:32
      Закончится, ввиду заканчивания одного из участников конфликта.
    9. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 15:32
      Английские цыгане за мир ? Смешно читать про миротворцев из Лондона
    10. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +4
      Сегодня, 15:33
      Лучше бы этнический индус Сунак занялся бы решением индо-пакистанского конфликта, который когда-то создали англичане. Они все-таки ядерные державы. А Азербайджан разберется с Арменией и без его советов.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 15:39
        Цитата: Дилетант
        Лучше бы этнический индус Сунак занялся бы решением индо-пакистанского конфликта, который когда-то создали англичане.

        Индусы и паки, не верят продавшимся британцам.
    11. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +3
      Сегодня, 15:38
      глава британского правительства Риши Сунак, который лично не присутствует на вышеупомянутой встрече, направил письмо ее участникам
      Удивительно, что он еще и писать может, мозгов то как у гуся.
      1. Yujanin Ранг пользователя
        Yujanin
        +1
        Сегодня, 15:45
        Удивительно, что он еще и писать может, мозгов то как у гуся.

        Больше чем уверен, что на политической карте мира он не найдет не только Азербайджан и Армению, даже Кавказ. И воще где были бриты за всё время конфликта?
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 15:48
          Цитата: Yujanin
          Больше чем уверен, что на политической карте мира он не найдет не только Азербайджан и Армению, даже Кавказ.

          Да и Индию с Пакистаном, тоже не найдет.
    12. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      -1
      Сегодня, 15:43
      А султан тоже там, или так, по видео смотрит?
    13. Владимир - USSR Ранг пользователя
      Владимир - USSR
      +1
      Сегодня, 15:44
      говорящая м а р т ы ш к а оказывается ещё писать умеет
    14. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 15:47
      Если выйти ночью из сельского клуба и посмотреть на звёзды, то можно остановить кровь из носа. Как прекрасен этот мир!.. Армянам стоит это увидеть.
    15. JonnyT Ранг пользователя
      JonnyT
      0
      Сегодня, 15:48
      Вот негодяи, им лишь бы поднагадить-создать очередной конфликт!
      Если эти лицемеры верещат о мире, то в реальности это подразумевает войну
    16. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 15:50
      Похоже в не далеком будущем, Азербайджан положит конец конфликту между Арменией и Азербайджаном, лишив Армению государственности. Надо ли это армянам, в этом и вопрос.
    17. berlaga2005 Ранг пользователя
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 16:00
      Англичанам там конфликт не нужен, у них ВР там во многих нефтегазовых проектах.
    18. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 16:00
      Британский премьер заявил об исторической возможности положить конец конфликту Армении с Азербайджаном
      . Может это проблема перевода? Потому как иначе, можно только одно сказать, он деб Бил.
    19. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      0
      Сегодня, 16:08
      Британский премьер заявил о возможности положить конец конфликту Армении с Азербайджаном

      Вот только, что под этим концом понимают наглосаксы!? Расчленение Армении и полное поглощение ее либо Азербайджаном, либо Турцией...
    20. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 16:15
      "Положить конец" у нас может половина населения, легко.
      А у них, видите ли, "историческая возможность"...
    21. Seal Ранг пользователя
      Seal
      0
      Сегодня, 16:39
      Цитата: DrEng02
      в том, что из нашего военно-политического блока ушла страна... да не большая, но ...

      Но засланная в наш блок американцами. bully
    22. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 16:39
      Казалось бы,есть два соседа лиминтрофа, аба без приграничного аула жить не могут как хотят его кизяки. Воюют изза них. Ну так обьединитесь в единую страну и будет у вас минус повод для войнушек,плюс аул и кизяки.
    23. Seal Ранг пользователя
      Seal
      +2
      Сегодня, 16:43
      Цитата: DrEng02
      Если вы не видите - это не значит, что их нет... вместо союзника появится враг...
      А, что, Армения разве была нашим союзником ? Скорее нахлебником wink .
    24. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:54
      Этот гребанный индус-как таракан в каждую щелку лезет tongue
    25. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 17:24
      С " легкой" руки островных вшей уже десятилетия длится мир между Индией и Пакистаном. Если на улице появилась рыжая шевелюра бритта ( отнесем к ней и черную шерсть сунака), надо запирать калитку, спускать с цепи пса и заряжать ружье. А если бритт уходит, надо догнать его и прибить, так как он вернется не один и попытается отнять дом.

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