На самолёте президента Польши была обнаружена неисправность после встречи Дуды с Байденом

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На самолёте президента Польши была обнаружена неисправность после встречи Дуды с Байденом

Польский президент Анджей Дуда и глава правительства Дональд Туск посетили с рабочим визитом США, где во вторник, 12 марта, встретились с американским лидером Джо Байденом. Визит был приурочен к 25-й годовщине вступления Польши в НАТО.

Как стало известно позднее, посещение Штатов для польских гостей не прошло без эксцессов. Согласно информации, опубликованной польским изданием Fakt, в самолете Дуды была обнаружена неисправность, в связи с чем он не сможет вернуться на нем обратно.



В материале говорится, что в президентском Boeing 737 перестала функционировать бортовая система мониторов экипажа. Согласно инструкциям, лайнер должен вернуться обратно, но без пассажиров на борту.

Сообщается, что для возвращения польского лидера в США уже прибыл другой самолет. Но он имеет меньшую дальность полета, в связи с чем запасному борту придется осуществлять промежуточную дозаправку. Для этого он приземлится на Азорских островах.

Стоит напомнить, что сегодня Дуда должен провести встречу с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Мероприятие запланировано в Брюсселе.

Как пишет издание, несмотря на неполадки с основным президентским бортом и более длинным перелетом на запасном, польский лидер прибудет на встречу с генсеком Североатлантического альянса вовремя.
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    21 комментарий
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 15:51
      На самолёте президента Польши была обнаружена неисправность после встречи Дуды с Байденом

      Хорошо, что в Россию перестали шастать, то снова бы вой подняли про руку Москвы...
      1. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +8
        Сегодня, 15:54
        В России даже березки против поляков.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +6
          Сегодня, 15:55
          Цитата: Silver99
          В России даже березки против поляков.

          Так их праправнуки Ивана Сусанина сажали... lol
        2. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 16:52
          На самолёте президента Польши была обнаружена неисправность после встречи Дуды с Байденом

          Шо опять?! (с) Пора выкапывать пришла? lol
      2. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        +2
        Сегодня, 15:55
        Говорят, березы еще не выросли.
        Подождём...
        1. Roman_VH Ранг пользователя
          Roman_VH
          0
          Сегодня, 16:18
          Он просто чуть поторопился, в апреле надо было лететь. ;)))
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 16:13
        -перестала функционировать бортовая система мониторов экипажа.
        Что же там "ребята" накатили?
      4. Tarasios Ранг пользователя
        Tarasios
        +1
        Сегодня, 16:40
        Цитата: ROSS 42
        На самолёте президента Польши была обнаружена неисправность после встречи Дуды с Байденом

        Хорошо, что в Россию перестали шастать, то снова бы вой подняли про руку Москвы...

        США вообще на другой стороне планеты, но это не мешает им постоянно вопить о вмешательстве России ;)
    2. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +3
      Сегодня, 15:55
      Да. - Весьмир знает, что польские президенты хорошо летают.
    3. guest Ранг пользователя
      guest
      +1
      Сегодня, 15:57
      На самолёте президента Польши была обнаружена неисправность после встречи Дуды с Байденом

      Ну вообще то такие неисправности в Польше обычно дело рук Туска.
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:00
      Согласно информации, опубликованной польским изданием Fakt, в самолете Дуды была обнаружена неисправность, в связи с чем он не сможет вернуться на нем обратно
      Опять Путин виноват, а если бы самолёт упал с Дудой, вою было бы больше чем при катастрофе в Смоленске.
    5. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      -1
      Сегодня, 16:03
      Не иначе как дед отправил на самолет ту страшную бабу невнятного пола, которая толмачит его бред для прессы. И баба (или кто она там) устроила диверсию.
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:08
      Судя по карте очень рискованное решение,а вдруг форс- мажор на Азорах.Безболезнено- Гандер (Канада)- Шанон (Ирландия)- Польша.Ну пусть ищут на пятую точку приключений. lol
    7. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 16:09
      Эт самолет от Байдена заразился невменяюмостью.....б
    8. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 16:13
      У Байдена сын непутевый, мог открутить чего...что плохо прикручено.
    9. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 16:16
      Еперный театр, бидон хотел дудку отправить к праотцу Качиньскому. Там случаем не берёза Боширова и Петрова виновата? А я то думал они в отпуске здоровье поправляют.)
    10. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 16:40
      Качинский Дуду заждался, ну а Бидон и за ручную кладь сойдет, в мир иной.
    11. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:59
      Мог бы и с деревом столкнутся-с какой-нибудь секвойей laughing
    12. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 17:00
      Летайте самолётами "Аэрофлота"!
    13. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 17:04
      полковник бидон тьфу Баширов задание выполнил wassat
    14. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 17:06
      Вот было бы прикольно, если бы.... wink

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