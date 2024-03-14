На самолёте президента Польши была обнаружена неисправность после встречи Дуды с Байденом

Польский президент Анджей Дуда и глава правительства Дональд Туск посетили с рабочим визитом США, где во вторник, 12 марта, встретились с американским лидером Джо Байденом. Визит был приурочен к 25-й годовщине вступления Польши в НАТО.Как стало известно позднее, посещение Штатов для польских гостей не прошло без эксцессов. Согласно информации, опубликованной польским изданием Fakt, в самолете Дуды была обнаружена неисправность, в связи с чем он не сможет вернуться на нем обратно.В материале говорится, что в президентском Boeing 737 перестала функционировать бортовая система мониторов экипажа. Согласно инструкциям, лайнер должен вернуться обратно, но без пассажиров на борту.Сообщается, что для возвращения польского лидера в США уже прибыл другой самолет. Но он имеет меньшую дальность полета, в связи с чем запасному борту придется осуществлять промежуточную дозаправку. Для этого он приземлится на Азорских островах.Стоит напомнить, что сегодня Дуда должен провести встречу с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Мероприятие запланировано в Брюсселе.Как пишет издание, несмотря на неполадки с основным президентским бортом и более длинным перелетом на запасном, польский лидер прибудет на встречу с генсеком Североатлантического альянса вовремя.

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