Опубликованы кадры уничтожения боевиков украинского ГУР при попытке прорыва через границу РФ

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Опубликованы кадры уничтожения боевиков украинского ГУР при попытке прорыва через границу РФ

В сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение боевиков из числа сводного отряда Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Боевики были ликвидированы при попытке атаковать позиции российской армии на границе с Белгородской областью.

Всего при попытке прорваться через границу было ликвидировано не менее 40 украинских диверсантов. Кроме того, при помощи беспилотников зафиксировано уничтожение нескольких единиц военной техники противника.









По данным военкоров, в настоящее время российская армия наносит артиллерийские удары в глубину подконтрольной боевикам киевского режима территории. В свою очередь, украинские формирования обстреливают приграничный Грайворонский городской округ Белгородской области.

В результате ударов авиации и артиллерийского огня при отражении очередной попытки прорваться через границу было ликвидировано до 195 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.

Атаки боевиков украинского ГУР на приграничные территории не имеют никакого военного смысла и предпринимаются в медийных целях, чтобы дестабилизировать ситуацию в России в преддверие президентских выборов. В попытках посеять панику среди жителей приграничных Белгородской и Курской областей боевики размещали в сети видеоролики, якобы снятые в захваченных ими населенных пунктах. На самом деле, постановочное видео снято на украинской территории.

  • Минобороны России
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41 комментарий
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  1. Silver99 Ранг пользователя
    Silver99
    +11
    Сегодня, 15:57
    В ближайшие три дня ВСУ надо бы дихлофосом обработать, что б даже мысли нам что-то испортить не возникало.
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +9
      Сегодня, 16:18
      Цитата: Silver99
      В ближайшие три дня ВСУ надо бы дихлофосом обработать, что б даже мысли нам что-то испортить не возникало.

      Атмосферные осадки в виде "Града", по наводке "Орлана", как-то надёжней совместно с дихлофосом. Для этих тараканов нужны комбинированные средства нейтрализации.
  2. Andobor Ранг пользователя
    Andobor
    +4
    Сегодня, 15:59
    Хороший получился предвыборный ролик, и качество отличное.
    - Пойду на спутниках искать места сьемок.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Сегодня, 17:09
      Пошли за шерстью, а вернулись стрижены. laughing
      Предвыборный ролик получился шикарный: враг не пройдёт. soldier good
    2. LIONnvrsk Ранг пользователя
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: Andobor
      Пойду на спутниках искать места сьемок.

      Попытался, но не смог определиться по какому селу наши бабахали...
      Судя по ветру и теням, Россия за спиной у камеры. Но вроде и не Сподарюшино, вроде и на Поповку не совсем похоже.
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 18:06
        Цитата: LIONnvrsk
        Россия за спиной у камеры. Но вроде и не Сподарюшино, вроде и на Поповку не совсем похоже.

        По моему это удар по мосту через Воркслицу в Поповке, а сьемка где то с границы, там от моста до ближайшей границы около километра, а с точки сьемки больше.
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 17:52
      Сценарий не хохла, сценарий от Шекспира. Беспроигрышный вариант в любом случае. Дойдут до первого избирательного участка, наорутся и полягут, Запад скажет - Путин тиран, давит свободу. Сдохнут на территории Украины, западный зритель этого не узнает, ему вотрут, что Путин кровавый тиран убил их на территории России.
      Что касается исполнителей из РДК, то их готовили именно на такое заклание, поэтому сейчас и кладут не жалея. Одноразовые.
      Зеленский тут вряд ли приложил руку, он сам практически никто, шесть дней осталось править...
  3. Tagan Ранг пользователя
    Tagan
    +12
    Сегодня, 16:01
    Слёт "оппозиционеров" накрыли, надо полагать?
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +6
      Сегодня, 16:03
      Нет. В статье нарезка с видосиков поражения техники и реально красивая фотка с десятками тушек в сборном эвакуационном пункте в паре км от границы. Лежат и даже шевелятся если полное видео найдёте, ждут когда увезут. Если интересно можете на видео найти как у всушников работают такие пункты.
  4. Роман RUS Ранг пользователя
    Роман RUS
    +9
    Сегодня, 16:06
    Свиней набили знатно.
    Молодцы воины!
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +7
      Сегодня, 16:13
      Весёлый и находчивый Зе уже ищет смену для ВСУ.

      «Нам хотят выдать оружие и заставить воевать за Украину! Русские нас сразу убьют!» — Киев не выпускает африканцев домой
      Граждане Конго жалуются, не могут выехать из Украины — ABC News:
      «Они сказали, что выдадут нам оружие, чтобы мы шли воевать за Украину. Мы в ответ: «Что-что? Нам воевать за Украину?!» Мы не украинцы! Мы вообще черные! Как мы можем воевать за Украину? Если мы туда пойдем, то умрем первыми! Потому что мы черные. Русские нас увидят: «Ой, гляньте, там черные! Они из НАТО! Давайте их срочно завалим!».


      https://t.me/s/RVvoenkor
      1. sdivt Ранг пользователя
        sdivt
        0
        Сегодня, 16:40
        Цитата: neworange88
        Мы не украинцы! Мы вообще черные! Как мы можем воевать за Украину? Если мы туда пойдем, то умрем первыми! Потому что мы черные


        А ведь в обычное время эти ребята очень обижаются, если их черными называют)
        Странно, что они без плакатов в руках, с пресловутым "Black Lives Matter!" )
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Сегодня, 17:43
        . «Ой, гляньте, там черные! Они из НАТО! Давайте их срочно завалим!».

        А ведь негры правы. В логике не откажешь what
  5. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 16:18
    Цитата: neworange88
    то умрем первыми! Потому что мы черные

    В плохом фильме афроамериканцы всегда погибают первыми good lol
    1. РусГр Ранг пользователя
      РусГр
      +4
      Сегодня, 16:22
      Ну нас в школе учили чëрный, это негр. А если он с Африканского континента, как он стал афроамериканцем?
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 17:47
        , как он стал афроамериканцем?

        Заочно
  6. PVV66 Ранг пользователя
    PVV66
    +1
    Сегодня, 16:20
    Сверху эту свору посыпать хлоркой. А то тепло, завоняются.
  7. Roman_VH Ранг пользователя
    Roman_VH
    +2
    Сегодня, 16:23
    А крестик они рисуют для лучшего прицеливания? Или чтоб на могилку уже не надо было ставить?
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 16:29
      что бы свой дрон не прилетел
  8. tarakan Ранг пользователя
    tarakan
    +1
    Сегодня, 16:28
    Цитата: Монтесума
    Цитата: Silver99
    В ближайшие три дня ВСУ надо бы дихлофосом обработать, что б даже мысли нам что-то испортить не возникало.

    Атмосферные осадки в виде "Града", по наводке "Орлана", как-то надёжней совместно с дихлофосом. Для этих тараканов нужны комбинированные средства нейтрализации.

    Поверьте, тараканы, при опасности, умеют быстро разбегаться, хрен поймаешь, не то, что эти самозванцы laughing
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Сегодня, 17:53
      Цитата: tarakan
      Поверьте, тараканы, при опасности, умеют быстро разбегаться, хрен поймаешь, не то, что эти самозванцы

      Ваш юмор оценил, от меня плюсик. yes
  9. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    -7
    Сегодня, 16:29
    а откуда взят кадр с залегшей пехотов их?
    на видео такого нет
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 16:33
      Это скриншоты с приближения видео
    2. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +5
      Сегодня, 16:34
      Цитата: Ivan№One
      а откуда взят кадр с залегшей пехотов их?

      Это не залегшая, а полегшая пехота "их", 200 и 300, есть в телеге ролики, некоторые еще шевелятся.
    3. Nikolaevich_IXI
      Nikolaevich_IXI
      -2
      Сегодня, 16:41
      странно что повязки желтые, у них же вроде синие
      1. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        +1
        Сегодня, 17:01
        Цитата: Nikolaevich_IXI
        странно что повязки желтые, у них же вроде синие

        жовто-блакитные am
      2. suhorukofal Ранг пользователя
        suhorukofal
        +2
        Сегодня, 17:30
        Я Вас удивлю, но у них еще зеленые бывают.
  10. Dzenn Ранг пользователя
    Dzenn
    -2
    Сегодня, 16:32
    Не пора ли вводить войска в примыкающую территорию на севере Украины.Не Генштаб я, конечно, но резервов у них оттянет с Донбасса много.
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 17:47
      Они этого и добиваются возможно. Не дать нам сформировать кулак
  11. Владимир_Д Ранг пользователя
    Владимир_Д
    +3
    Сегодня, 16:32
    Как многочисленные насекомые, мухи, лежат в повалку погибшая украинская армия. Выжившие продолжают отчаянно и безнадежно лезть под мухобойку на самую границу. Что за стимуляторы они употребляют босаясь в самоубийственные атаки?
  12. kosmozoo Ранг пользователя
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 16:33
    После назначения Генерала 200 в главкомы у ВСУ судьба такая - быть избиваемым мясом.
  13. Комментарий был удален.
  14. kventinasd Ранг пользователя
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 16:40
    ⚡️Ракетный удар по всу.
    14.03 - 16:30
    Сообщается, что наши крылатые и баллистические ракеты поражают объекты в Полтавской и Сумской областях.
    Кроме того, УФАБЫ отправили по позициям противника и наши ВКС.
    ТЕТКИНО:
    Информация с мест
    Сегодня наши парни срочники отбили накат ДРГ противника. У противника 8-200 10-300
    Парни красавцы.
  15. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 17:03
    Remarque hors sujet :
    ou se trouve les videos des articles ? Je présume dans le cadre blanc sous le texte mais il semble que depuis l'étranger nous n'ayons qu'un cadre blanc ?
    Question à ceux se connectant depuis l'Allemagne, l'Angleterre la Slovaquie : est ce pareil pour vous ?
    nota bene ce n'est pas pour me délecter de video morbides, elles sont accessibles via d'autres sites Russes.Mais simplement pour savoir si ce dysfonctionnement est général hors Russie ?
    Merci

    Примечание не по теме :
    где находится видео в статьях ? Я предполагаю, что в белой рамке под текстом, но похоже, что из-за границы у нас есть только белая рамка ?
    Вопрос к тем, кто подключается из Германии, Англии, Словакии : для вас это то же самое ?
    обратите внимание, что это не для того, чтобы я наслаждался болезненными видео, они доступны через другие российские сайты.Но просто для того, чтобы узнать, является ли эта неисправность общей за пределами России ?
    Благодарю
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +1
      Сегодня, 17:31
      Вопрос к тем, кто подключается из Германии, Англии
      В Англии все работает как надо, никаких белых рамок.
    2. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 17:33
      Video in this article from russian social network VK (vk.com). You can check access to it.
    3. Stoned Alone Ранг пользователя
      Stoned Alone
      0
      Сегодня, 17:41
      нормально всё показывает , Италия
    4. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      0
      Сегодня, 17:51
      Видео расположено в российской сети VK
      причины неработоспособности ВКонтакте за границей могут быть связаны как с ограничениями со стороны правительств и правообладателей контента, так и с техническими проблемами. Для преодоления этих преград можно воспользоваться различными способами обхода блокировок, такими как использование VPN-сервисов, настройка прокси-сервера или использование анонимайзеров.
      мне тоже было бы интересно узнать, блокировка связана с правительством или чисто технические проблемы.
    5. Barkun Ранг пользователя
      Barkun
      +1
      Сегодня, 17:54
      Remarque hors sujet...

      Essayez le lien direct: https://vk.com/video/@public219162595?z=video-219162595_456239414%2Fclub219162595%2Fpl_-219162595_-2

      Mais des problèmes sont vraiment possibles avec le VK. Tirer profit VPN. Aide :)))
    6. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 17:55
      The first three are stack frames. The last one is a video collection. It's just a battered Western technique. Nothing interesting winked
  16. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 17:24
    Притомились хлопчики- "отдыхают". Заработали бессрочный "отпуск", теперь могут не торопиться.
  17. tralmaster Ранг пользователя
    tralmaster
    0
    Сегодня, 17:26
    Может пришла пора и по Куеву бахнуть и снести здание СБУ с пятого до подвал. Для наглядности.

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