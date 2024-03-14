Опубликованы кадры уничтожения боевиков украинского ГУР при попытке прорыва через границу РФ
В сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение боевиков из числа сводного отряда Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Боевики были ликвидированы при попытке атаковать позиции российской армии на границе с Белгородской областью.
Всего при попытке прорваться через границу было ликвидировано не менее 40 украинских диверсантов. Кроме того, при помощи беспилотников зафиксировано уничтожение нескольких единиц военной техники противника.
По данным военкоров, в настоящее время российская армия наносит артиллерийские удары в глубину подконтрольной боевикам киевского режима территории. В свою очередь, украинские формирования обстреливают приграничный Грайворонский городской округ Белгородской области.
В результате ударов авиации и артиллерийского огня при отражении очередной попытки прорваться через границу было ликвидировано до 195 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.
Атаки боевиков украинского ГУР на приграничные территории не имеют никакого военного смысла и предпринимаются в медийных целях, чтобы дестабилизировать ситуацию в России в преддверие президентских выборов. В попытках посеять панику среди жителей приграничных Белгородской и Курской областей боевики размещали в сети видеоролики, якобы снятые в захваченных ими населенных пунктах. На самом деле, постановочное видео снято на украинской территории.
- Минобороны России
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