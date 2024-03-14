Ликвидирован боевик ВСУ, обещавший исполнить «Танец с саблями» в Москве
Ликвидирован очередной украинский националист, любитель побахвалиться в соцсетях глумливыми обещаниями по отношению к историческим символам России. Российские военкоры сообщают, что вчера нашими бойцами был «задвухсочен» и отправлен на бал к Бандере боевик ВСУ Николай Томайчук по прозвищу «Танцор».
Этот персонаж известен тем, что ранее опубликовал в сети ролик, в котором пообещал исполнить «Танец с саблями» не просто в Москве, а, как он пафосно объявил, «на крыше Кремля и Мавзолея». К слову, это знаменитое на весь мир музыкальное произведение советский композитор армянского происхождения Арам Хачатурян написал в 1942 году, в годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации в Перми. Не ту композицию выбрал украинский последователь нацистско-фашистской идеологии.
Что еще символичнее, свой последний танец, правда, не с саблями, а с автоматом, выпускник хореографического училища, решивший добраться до столицы России, исполнил в составе националистического формирования, пытавшегося прорваться на территорию Курской области, под огненный аккомпанемент российских бойцов. Не то что добраться до Москвы, но даже войти на территорию РФ он так и не успел.
Известно, что в рядах ВСУ он командовал небольшим подразделением, которое воюет на северо-восточном направлении. Уничтожение очередного украинского националиста подтверждает городской совет Каменец-Подольского Хмельницкой области, видимо, откуда он родом. В некрологе отмечается, что до вступления в ряды ВСУ Томайчук сделал весьма успешную карьеру в качестве профессионального хореографа, актера, руководил собственной студией и «путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру». Последнее путешествие «Танцора» в Россию стало для него поездкой в один конец.
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