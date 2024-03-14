Ликвидирован боевик ВСУ, обещавший исполнить «Танец с саблями» в Москве

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Ликвидирован боевик ВСУ, обещавший исполнить «Танец с саблями» в Москве

Ликвидирован очередной украинский националист, любитель побахвалиться в соцсетях глумливыми обещаниями по отношению к историческим символам России. Российские военкоры сообщают, что вчера нашими бойцами был «задвухсочен» и отправлен на бал к Бандере боевик ВСУ Николай Томайчук по прозвищу «Танцор».

Этот персонаж известен тем, что ранее опубликовал в сети ролик, в котором пообещал исполнить «Танец с саблями» не просто в Москве, а, как он пафосно объявил, «на крыше Кремля и Мавзолея». К слову, это знаменитое на весь мир музыкальное произведение советский композитор армянского происхождения Арам Хачатурян написал в 1942 году, в годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации в Перми. Не ту композицию выбрал украинский последователь нацистско-фашистской идеологии.



Что еще символичнее, свой последний танец, правда, не с саблями, а с автоматом, выпускник хореографического училища, решивший добраться до столицы России, исполнил в составе националистического формирования, пытавшегося прорваться на территорию Курской области, под огненный аккомпанемент российских бойцов. Не то что добраться до Москвы, но даже войти на территорию РФ он так и не успел.

Известно, что в рядах ВСУ он командовал небольшим подразделением, которое воюет на северо-восточном направлении. Уничтожение очередного украинского националиста подтверждает городской совет Каменец-Подольского Хмельницкой области, видимо, откуда он родом. В некрологе отмечается, что до вступления в ряды ВСУ Томайчук сделал весьма успешную карьеру в качестве профессионального хореографа, актера, руководил собственной студией и «путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру». Последнее путешествие «Танцора» в Россию стало для него поездкой в один конец.
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    52 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +9
      Сегодня, 16:12
      «Ликвидирован боевик ВСУ, обещавший исполнить "Танец с саблями" в Москве» —

      — Оттанцевал ...
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +6
        Сегодня, 16:18
        Теперь для Бандеры танцевать будет.
      2. yuliatreb Ранг пользователя
        yuliatreb
        +8
        Сегодня, 16:19
        Да нет я думаю, танцы только начинаются, на угольках, да на сковородочке.
      3. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +2
        Сегодня, 16:38
        Ибо нефиг хвалится, пока не перепрыгнул ...
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +8
      Сегодня, 16:14
      Плохому «Танцору» помешали узкие штаны.. Да и хрен с ним...
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +4
        Сегодня, 16:43
        Танец с граблями, точнее на граблях, он теперь Бандере исполнит. Да на раскалённой сковородочке.
      2. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        +3
        Сегодня, 16:48
        Цитата: ROSS 42
        Плохому «Танцору» помешали узкие штаны..
        Его предупреждали: спили саблю, она слишком длинная lol
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      -12
      Сегодня, 16:14
      Интересно what , а из нашей богемы, прости Господи, кто то на фронте есть? Действительно не слышал request
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +4
        Сегодня, 16:16
        Интересно what , а из нашей богемы, прости Господи, кто то на фронте есть?

        А это что представитель украинской богемы? Его кто нибудь знал до того как...?
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          -11
          Сегодня, 16:18
          Вы меня спрашиваете? Не там интересуетесь. Да и какая разница: богемщик_ богемщик. Или вы всё укрсценическую тусовку в лицо знаете?
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +4
            Сегодня, 16:19
            Да и какая разница: богемщик_ богемщик

            А вы к чему нашу богему приплели тогда?
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              -5
              Сегодня, 16:20
              Читать не умеете? Или дурака валять изволите?
          2. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +4
            Сегодня, 16:24
            Интересно what , а из нашей богемы, прости Господи, кто то на фронте есть?

            Немного умею... Это кто писал?
            Новость про какую то очередную укросвинью...причём тут наша богема?
            1. Фаталист Ранг пользователя
              Фаталист
              -5
              Сегодня, 16:25
              Что именно, для вас " умеющего" здесь выше понимания?
              1. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                -1
                Сегодня, 16:35
                Одарённый же ж мне попался собеседник. Во первых чего это вы так распинаетесь за всю эту богемную пену (за исключением некоторых патриотически настроенных)? Во вторых статья про уничтоженного укро вояку представителя их богемы. Внимание, вопрос, для вас, одарённого: а в ВС РФ есть представители нашей богемы? ДОШЛО?
                1. Msi Ранг пользователя
                  Msi
                  +1
                  Сегодня, 16:40
                  укро вояку представителя их богемы

                  Всё - таки это представитель их богемы... А ранее выше, вы сомневались, теперь разобрались...???
                  1. Фаталист Ранг пользователя
                    Фаталист
                    -4
                    Сегодня, 16:42
                    Ну вы, конечно редкостная личность. Идите полем сквозь ненастье, за горизонт земных забот. hi
                  2. hhurik Ранг пользователя
                    hhurik
                    +1
                    Сегодня, 17:33
                    Руки прочь от отечественной богемы drinks
                    1. Msi Ранг пользователя
                      Msi
                      +2
                      Сегодня, 17:36
                      Руки прочь от отечественной богемы

                      Мы свою богему никому не дадим обижать... Если будет нужно, мы их сами обидем... lol
        2. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          -2
          Сегодня, 16:47
          А это что представитель украинской богемы? Его кто нибудь знал до того как...?

          В некрологе отмечается, что до вступления в ряды ВСУ Томайчук сделал весьма успешную карьеру в качестве профессионального хореографа, актера, руководил собственной студией и «путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру». Ну а зачем нам россиянам его знать нам своих девать некуда "представителей культуры".
          1. Пуз Большой Ранг пользователя
            Пуз Большой
            0
            Сегодня, 16:59
            Как это девать некуда? В Израиль!
          2. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +3
            Сегодня, 17:04
            Цитата: частное лицо
            демонстрируя украинскую культуру
            А что такое украинская культура? Скакать на улицах?
            1. hhurik Ранг пользователя
              hhurik
              0
              Сегодня, 17:38
              Это возвращение к истокам, селянство там а-ля-натурель...понимать надо hi
      2. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 17:48
        Цитата: Фаталист
        Интересно , а из нашей богемы, прости Господи, кто то на фронте есть? Действительно не слышал

        Смотря кого вы имеете в виду, называя богемой.
        Насчёт танцоров не знаю, но актёры присутствуют -
        -актёр Георгий Тесля-Герасимов (фильмы "След", "Проклятый рай") - доброволец.
        -актёр Павел Устинов - мобилизован. В СВО с октября 2022 года.
        -актёр Сослан Фидаров (фильм "9 рота") - на фронте с самого начала СВО
        -актёр театра драмы Эдуард Захарук, доброволец. Служит в артиллерии.
        -актёр Михаил Мамаев (фильм Виват Гардемарины) в СВО с января 2022 года
        -скрипач рок группы "Аквариум" Андрей Решетин - мобилизован.
        -ведущий актёр "Современника" Евгений Павлов - мобилизован.
        -заслуженный артист Башкирии - Радик Динахметов - доброволец
        -певец Тахир Асыл Гарей (Башкирия) - доброволец
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 17:51
          Благодарю за ответ.
          И это надо было некоторым личностям устроить целую охоту на ведьм, что б нашёлся один понятливый вроде вас и, просто ответил на вопрос.
          1. Ныробский Ранг пользователя
            Ныробский
            +1
            Сегодня, 17:55
            Цитата: Фаталист
            Благодарю за ответ.
            И это надо было некоторым личностям устроить целую охоту на ведьм, что б нашёлся один понятливый вроде вас и, просто ответил на вопрос.

            Бывает hi
      3. п-к Ранг пользователя
        п-к
        +1
        Сегодня, 17:49
        Фидаров с 2014 года. Устинов по мобилизации, после ранения вроде комиссован. Мамаев и т. д. Поищите в интернете.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 17:53
          Вам тоже, мерси. (Короткий комент).
      4. Александр S Ранг пользователя
        Александр S
        +2
        Сегодня, 18:04
        И этот тоже не богема! Есть как минимум актер Сослан Фидаров, он реально воюет, похоже по идейным соображениям! Есть несколько бывших профессиональных футболистов, один недавно погиб, по моему еще из спортсменов кто то есть не то дзюдаисты, не то еще какие то борцы....
    4. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +2
      Сегодня, 16:18
      И даже в области балета...
      Теперь он не скачет, значит что?
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 16:18
      Выездная приёмная комиссия БДТ забраковала выпускника украинского хореографического училища .Томайчук не прошёл экзаменационные комиссию у "Музыкантов" ,у них очень строгие экзаменаторы- лучшие принимаются по блату- на частоте " Волга". good
    6. guest Ранг пользователя
      guest
      +5
      Сегодня, 16:20
      Ликвидирован боевик ВСУ, обещавший исполнить «Танец с саблями» в Москве

      Сказали же, что бал вампиров заканчивается. Земля ему стекловатой.
    7. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 16:20
      Кто к нам с "танцем с саблями" придет , тот от FPV дрона и погибнет. Золотые слова, считаю. good
    8. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +8
      Сегодня, 16:20
      Ненависть его к Мавзолею, похоже, не меньше, чем у наших богоданных властей, заботливо укутывающих его к праздникам.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -3
        Сегодня, 16:28
        Ненависть его к Мавзолею

        Почему - то наших ребят коммунистами называют... Видео на Русской весне было, как наших ребят поднявших руки, расстреляли. И тут опять Мавзолей...
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          0
          Сегодня, 16:50
          И тут опять Мавзолей...

          Москва, Кремль, Красная площадь а на ней мавзолей чего тут не понятно ?
          1. hhurik Ранг пользователя
            hhurik
            0
            Сегодня, 17:41
            Вообще-то там занято уже
    9. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 16:25
      пусть теперь бандере пляшет
    10. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 16:28
      Утешительный танец "в бубен" good
      Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
    11. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 16:39
      Он теперь перед Апостолом Петром танец с бубном исполняет, только он не в ту дверь вошел изначально, как наш киркор филиппов, ему этажом ниже.......
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 17:02
        Цитата: Uprun
        Он теперь перед Апостолом Петром танец с бубном
        Скорее перед Бандерой wink
    12. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 16:41
      "Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати" (гусары,молчать !! laughing ). Для хохликов специально: "Не кажи гоп, пока не перескочишь".
    13. cmax Ранг пользователя
      cmax
      0
      Сегодня, 16:53
      В "добрый путь" танцор !
    14. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:56
      В Аду станцует-правда не в курсе-с саблями то туда-пускают? tongue
    15. potap6509 Ранг пользователя
      potap6509
      -1
      Сегодня, 16:59
      Оттопали ножки, отпел голосок. Земля стекловатой.
    16. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 16:59
      Был плохой "Танцор", сделали относительно хорошим. laughing Теперь ему ничего не мешает. Правда в любимцах у бандеры в аду ходить не сможет. laughing
    17. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 17:01
      Всегда приятно читать такие новости wink
    18. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      0
      Сегодня, 17:09
      Пусть теперь бандере "Танец с бубнами" показывает...
    19. Старый Хрен Ранг пользователя
      Старый Хрен
      -1
      Сегодня, 17:11
      Ну грохнули какого то придурка. И в чём смысл? Ведь Зеленского и его папашу в Израиле и всю эту банду никто даже мизинчиком не тронул. Нормальный такой сговор. Иначе как всё это объяснить? А нам очередная новость, что грохнули ещё одного тупого Миколу. Впрочем, ничего нового.
    20. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 17:28
      Видать кружевные труселя танцевать сильно помешали, жать стали после стирки.
    21. Владимир_Тверь Ранг пользователя
      Владимир_Тверь
      0
      Сегодня, 17:38
      Он не то, что не ту композицию выбрал. Он жизнь не правильную выбрал.
    22. Bingo Ранг пользователя
      Bingo
      0
      Сегодня, 17:58
      Тфу... И Бабченко не доехал на Абрамсе, убили опять, как говорят, и этому саблю засунули так, что не достать... Как же мы без бабченков с саблями-то?

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