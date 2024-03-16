ВВС США сокращают финансирование гиперзвуковой программы Lockheed Martin и продолжают финансирование программы Raytheon. Временно
В предлагаемом бюджете ВВС США на 2025 финансовый год предусмотрено 517 миллионов долларов на продолжение разработки гиперзвуковой ударной крылатой ракеты, но будущее оружия быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A выглядит туманным.
Бюджет службы на 2025 финансовый год, опубликованный 11 марта, не включает в себя ни закупки, ни финансирование исследований и разработок для Lockheed Martin программы ARRW. В ближайшее время у службы запланировано последнее всестороннее испытание оружия, а в этом году она завершит программу быстрого прототипирования.
HACM и ARRW – это две основные программы ВВС по разработке гиперзвуковых средств, способных летать со скоростью более 5 Махов и обладающих высокой маневренностью, что затрудняет их отслеживание и сбивание противниками.
Обе программы гиперзвуковых ракет класса «воздух-поверхность», в бюджетных документах ведомства отмечено, что эти программы дополняют друг друга. HACM – воздушно-реактивная крылатая ракета, а ARRW – гиперзвуковая ракета с планирующим управляемым боевым блоком.
По докладам разведсообществ США (ЦРУ, АНБ, РУМО) на заседании Конгресса США, Китай и Россия – «уделяют большое внимание развитию гиперзвуковых возможностей и добились впечатляющих успехов». Некоторые законодатели раскритиковали прогресс Пентагона в развертывании собственного гиперзвукового оружия США и предупредили, что страна отстает.
Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике, заявил журналистам на конференции McAleese & Associates 7 марта, что результаты заключительных испытаний ARRW помогут ВВС – «определить зрелость программы и определить набор гиперзвуковых возможностей, которые она будет использовать, и то, что будет нужно для использования в боевой ракете».
«Военно-воздушные силы по-прежнему привержены полному анализу и пониманию всех данных испытаний, собранных в ходе серии испытаний быстрого прототипирования ARRW», – говорится в сообщении службы на официальном сайте компании. «Эти данные послужат основой для последующих решений по разработке и внедрению в ARRW».
В интервью для издания Defense News компания Lockheed Martin выразила гордость за свою работу над ARRW: «Lockheed Martin превзошла требования программы ARRW, создав зрелую, полностью квалифицированную систему вооружения и налаженную производственную линию», – заявили в компании.
«Исключительная работа, проделанная этой командой государственного подрядчика, обеспечит синергию для последующих возможностей. Lockheed Martin продолжит применять наш опыт для предоставления тактических и оперативных средств, чтобы обеспечить быстрое развертывание революционных возможностей гиперзвукового удара в вооруженных силах США».
Генерал-лейтенант Дейл Уайт, военный заместитель Хантера, заявил 12 марта законодателям, что программа ARRW добилась «категорического успеха на сегодняшний день», и заявил, что окончательное решение по программе будет «основано на анализе ее окончательных летных испытаний».
Будущее ARRW оказалось под вопросом после неудачного испытания в марте 2023 года. Вскоре после этого министр ВВС Фрэнк Кендалл сообщил законодателям, что программа «испытала трудности». Кендалл также сообщил на этом слушании, что служба больше привержена системе HACM, которая, по его словам, оказалась «достаточно успешной» и будет совместима с большим количеством самолетов службы.
На следующий день после того, как Кендалл дал показания Конгрессу, Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике, сообщил законодателям, что служба не планирует продолжать закупку ARRW после завершения его прототипирования.
В бюджетных документах, опубликованных в понедельник, говорится, что HACM сможет двигаться по «совершенно другим траекториям», чем ракета-планер, такая как ARRW, а «ее дополнительная сложность сделает ее еще большей угрозой для противников».
В документах говорится, что HACM также меньше по габаритам и массе, чем ARRW, что облегчает установку на большее количество самолетов от тактических истребителей-бомбардировщиков до стратегических бомбардировщиков. Общая стоимость «Оружия быстрого реагирования воздушного базирования» составит 1,7 миллиарда долларов.
Фонды исследований, испытаний и оценки Hypersonic Attack Cruise Missile в размере 517 миллионов долларов будут значительным увеличением по сравнению с 2023 финансовым годом, когда она получила 387 миллионов долларов на финансирование НИОКР, и 2024 финансовым годом, когда ВВС запросили 382 миллиона долларов на программу.
ВВС также планируют потратить почти 449 миллионов долларов на AGM-182A HACM в 2026 финансовом году и чуть более 200 миллионов долларов на программу в следующие два года. В целом ВВС планируют потратить на HACM более 2,4 миллиарда долларов.
В 2022 году ВВС заключили контракт с Raytheon, дочерней компанией (теперь называется RTX), и Northrop Grumman на разработку HACM, выросшей из программы, получившей название «Концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия», которой руководило Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов HAWC (MOHAWC). Технологии, разработанные для экспериментальной программы HAWC, трансформировались в программу разработки гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Attack (HACM), которую можно было бы использовать в качестве боевого оружия.
Контракт на дальнейшую разработку HACM был заключен с Raytheon в сентябре 2022 года. На ракете HACM предполагается устанавливать ГПВРД Northrop Grumman. За новой ракетой зарезервирован буквенно-цифровой код – AGM-182A HACM – фактически первая гиперзвуковая КР Пентагона. Гиперзвуковая КР HAWC, без стартового ускорителя, заправленная горючим, весит – 1 100 кг. На этой ракете предостаточно места для ядерной БЧ, вероятные кандидаты – W-80 и W-84.
Компания Lockheed Martin опубликовала рендер истребителя F-35 с подвешенной на внутреннем подкрыльевом пилоне ракетой HAWC.
Геометрические параметры F-35 общедоступны. Длина самолета – 15,57 метра, размах крыла – 10,67 метра, высота по килю – 4,39 метра. Применяя метод пропорционального масштабирования, можно довольно точно рассчитать массогабаритные параметры ракеты. Тем более есть еще одна подсказка – предельная нагрузка внутренних подкрыльевых пилонов – 5 000 фунтов.
В итоге: длина ракеты – 4,152 метра. Диаметр миделя ступеней – 0,593 метра. Стартовый вес – 5 000 фунтов (2 250 кг). 50 % стартового веса приходится на стартовый (разгонный) твердотопливный ускоритель. Диаметр изделия по миделю – 0,593 метра. Обычно у ракет такого класса, как AGM-182A, с дальностью полета до тысячи километров, забрасываемый вес составляет порядка 10 процентов от стартового, то есть в нашем случае – до 500 фунтов (227 кг).
В качестве ядерной БЧ у американцев выбор небольшой: использовать либо относительно новое (модернизированное) ЯЗУ W80-4, либо варианты ЯЗУ W-61-3, W-61-4. Впрочем, первое создано на базе устройства W-61-4, и все они имеют одинаковую массу – 290 фунтов (130 кг). Еще один вариант, предполагаемый к установке на ракету, ЯЗУ W-84, таких устройств на складах министерства энергетики США – 350 единиц.
W84 – ЯЗУ, изначально разработанное Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса для использования на крылатой ракете средней дальности (2 780 км) наземного базирования BGM-109G Gryphon (GLCM).
Помощник министра ВВС по закупкам Эндрю Хантер заявил на конференции в Макэлисе, что, хотя AGM-182A HACM по-прежнему представляет собой так называемую «программу приобретения среднего уровня», предназначенную для быстрой разработки прототипов, он подчеркнул представителям промышленности, что – «ВВС намерены однажды реализовать такие возможности – и промышленность должна действовать, как правительство работает над производственной программой».
«Цель состоит в том, чтобы разработать полевой потенциал, который мы запустим в производство в максимально короткие сроки, которые мы сможем разработать и разумно реализовать», – сообщил Хантер. Позже он сообщил журналистам, что даты летных испытаний AGM-182A HACM пока не установлены.
Армия и флот также ожидают задержек в реализации своей совместной гиперзвуковой программы, поскольку испытания отстают от графика. Армия называет свою ракету наземного базирования МGM – 51A LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), получившую наименование Dark Eagle – «Гиперзвуковым оружием большой дальности», а ВМФ называет ее версию ракеты морского базирования «Обычным быстрым ударом».
Морской вариант – ракета U/RGM – 51A CPS (Conventional Prompt Strike) – совместно разработанная военно-морским флотом и армией. Универсальная твердотопливная БРСД AUR – двухступенчатая, длина – 10,44 метра, диаметр миделя – 887 миллиметров. Стартовый вес – 7 400 килограммов.
Максимальная дальность полёта ракеты – 1 000 морских миль (1 850 км), оснащена маневрирующим боевым блоком с гиперзвуковой скоростью полёта Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в модификации Block 1, теоретически способной развивать скорость более 6 000 км/час. Вес боевого блока – 800 фунтов (360 килограммов).
Возможно оснащение как конвенциональной, так и ядерной БЧ, теоретически позволят разместить в нём любое ЯЗУ из имеющихся в арсенале США, от лёгких, например W-61, до тяжёлых, таких как W-88.
Армия и флот планировали закупить гиперзвуковые ракеты в 2025 году, но сейчас эти шаги приостановлены, чтобы на испытаниях своих ракет компании-разработчики могли наверстать упущенное и доработать прототипы.
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