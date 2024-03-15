Зенитный комплекс Phalanx CIWS против катеров-камикадзе
ЗАК Phalanx CIWS ведет огонь
Выполняя задачи на Ближнем Востоке, военно-морские силы США вновь столкнулись с угрозой в виде катеров-камикадзе, управляемых или беспилотных. Такая техника представляет значительную угрозу для надводных кораблей и судов, и требуется принимать соответствующие меры. В качестве простого, готового к применению и эффективного средства защиты от надводных катеров предлагается использовать штатные корабельные артиллерийские комплексы Mk 15 Phalanx CIWS.
Десятилетия на вооружении
Разработка будущего изделия Phalanx CIWS (Close-In Weapon System) велась компанией General Dynamics с конца шестидесятых годов. В начале следующего десятилетия опытный зенитный артиллерийский комплекс вывели на полигон, а в 1973-м установили на корабле-носителе. На этом этапе были показаны основные преимущества изделия, но в то же время проявились недостатки. На их исправление ушло несколько следующих лет.
В конце семидесятых ЗАК «Фэленкс» успешно прошел все испытания и поступил в производство. В 1980 г. первый корабль получил полный комплект таких изделий, и после этого количество их носителей постоянно росло. В настоящее время комплексами Mk 15 в том или ином количестве оснащены боевые корабли ВМС США практически всех актуальных типов. Кроме того, ЗАК поставлялись за рубеж для монтажа на корпусах иностранной постройки.
С начала восьмидесятых годов корабли ВМС США неоднократно участвовали в различных операциях и применяли свои комплексы Phalanx CIWS. На боевом счету этих ЗАК имеется несколько воздушных и надводных целей разных классов. При этом в ходе боевого применения не обошлось без неприятных инцидентов. Так, имели место случайные выстрелы с последствиями, огонь по своим и т.д.
Стрельба по катеру-мишени
Профильные организации ВМС прорабатывают возможность появления новых угроз и способы борьбы с ними. Так, в последние годы активно изучался потенциал безэкипажных надводных кораблей с вооружением или с боевой частью, а также велся поиск эффективных средств противодействия. В ходе соответствующих тестов и исследований наилучшие результаты показал ЗАК Phalanx CIWS – он смог вовремя засекать надводные цели и с высокой точностью поражать их.
С октября 2023 г. корабельная группа ВМС США работает в Красном море и осуществляет защиту судоходства от атак йеменского движения «Ансар Алла». Хуситы пытаются мешать морским коммуникациям при помощи имеющихся у них противокорабельных ракет и катеров-камикадзе. При этом американский флот получает возможность проверить теоретические наработки недавнего прошлого.
Техническая часть
Изделие Phalanx CIWS представляет собой автоматизированную артиллерийскую установку, предназначенную для борьбы с воздушными и надводными целями в ближней зоне. Оно создавалось в качестве последнего эшелона обороны корабля на случай прорыва угрозы через другие средства защиты. От ЗАК требовались быстрота реакции и возможность быстрого нанесения цели максимального урона – эти требования определили основные особенности облика.
Комплекс «Фэленкс» выполнен в виде боевого модуля высотой 4,7 м и массой до 6,3 т (для поздних модификаций), имеющего все необходимые устройства и системы. Модуль имеет прямоугольное коробчатое основание, на котором помещено поворотное устройство с качающейся частью. На последней устанавливаются автоматическая пушка и радиолокаторы в характерном кожухе, придающем всему комплексу узнаваемый вид.
Оператор "Фэленкса" за работой
ЗАК оснащен шестиствольной 20-мм пушкой M61 Vulcan с внешним приводом. В ранних модификациях комплекса использовалась пушка с длиной ствола 76 клб; в поздних внедрили орудие со стволами длиной 99 клб. Внешний привод и автоматика обеспечивают скорострельность 3-4,5 тыс. выстр./мин. Конструкция установки дает горизонтальную наводку в пределах 150° вправо и влево от нейтрального положения и вертикальную от -25° до +85°.
Для стрельбы по воздушным целям используется выстрел Mk 244 с бронебойным снарядом «повышенной летальности». Такой снаряд должен способен повредить проникающую боевую часть летящей ракеты и спровоцировать ее подрыв. Для работы по береговым объектам используются фугасно-зажигательные снаряды. Боекомплект ЗАК составляет 1550 снарядов в специальном магазине.
Комплекс оснащен двумя РЛС, размещенными в общем кожухе. Под верхним колпаком находится вращающаяся антенна станции обнаружения, которая отвечает за освещение обстановки и выявление опасных объектов. Phalanx CIWS не имеет системы опознавания «свой-чужой», но РЛС обнаружения может оценивать курс и степень опасности воздушной цели. Дальность обнаружения – не менее 8-10 км.
Летящий к кораблю объект автоматически передается станции сопровождения и управления огнем. Такая РЛС с неподвижной антенной продолжает следить за целью и выдает данные для стрельбы. Кроме того, она сопровождает выпущенные снаряды и корректирует огонь. В зависимости от параметров цели, сопровождение начинается с дальностей не менее 3-5 км. Огонь открывается на 2 км или ближе.
Процесс загрузки магазина
Управление комплексом осуществляется с пульта на центральном посту корабля-носителя. Оператор имеет возможность контролировать все параметры работы и получает данные от РЛС. Он может выбрать режим работы комплекса и поражения целей – автоматизированный с участием человека или полностью автоматический.
Пушка против катера
В рамках текущей операции ВМС США в Красном море системы Phalanx CIWS используются по прямому назначению – для перехвата летящих ракет. О первой победе такого рода сообщили в конце января. Кроме того, характерной угрозой в текущих условиях являются скоростные катера-камикадзе. Штатные ЗАК американских кораблей могут работать по таким целям и демонстрировать достаточную эффективность.
Достижению приемлемых результатов способствует несколько основных факторов. В первую очередь, нужно рассмотреть особенности новой цели. Надводный катер является мало- или среднеразмерной целью с высокой (по меркам надводного флота) скоростью. С точки зрения размеров и сложности обнаружения / сопровождения он похож на ПКР, являющиеся типовыми целями «Фэленкса». В то же время, по скорости хода катер в разы уступает ракете. Это делает его более простой целью для сопровождения и уничтожения.
В ходе испытаний недавнего прошлого штатные РЛС комплекса Mk 15 показали свою способность засекать катера и моторные лодки во всем диапазоне рабочих дальностей. Также они обеспечивают достаточную точность огня. По всей видимости, это связано с имеющимся запасом характеристик – катер значительно медленнее типовой воздушной цели.
ЗАК без кожухов. Хорошо видны радиотехнические системы
Огневые характеристики пушки M61 так же более чем достаточны для гарантированного поражения надводного объекта с ограниченной скоростью. Главным фактором такого рода является скорострельность – она повышает вероятность многочисленных попаданий и нанесения катеру достаточного урона. При этом возможно поражение боезаряда с подрывом цели на безопасном расстоянии. Такой эффект может быть достигнут при использовании любого используемого снаряда, как бронебойного, так и осколочного.
Имеет значение и конструкция комплекса. Модуль Phalanx CIWS способен вести огонь с достаточно большими углами склонения. Это упрощает ведение огня по надводным целям с высокого борта корабля-носителя. Кроме того, сокращается мертвая зона вблизи корабля и увеличивается доступное время ведения огня.
Также нужно отметить экономические особенности «Фэленкса». Так, один унитарный выстрел 20х102 мм для пушки M61 стоит чуть более 45 долл. Полный боекомплект комплекса обходится налогоплательщику почти в 70 тыс. долл. При этом боекомплект позволяет последовательно поразить несколько целей. С точки зрения расходов на боевую работу ЗАК превосходит любой ракетный комплекс, способный атаковать надводные цели.
Средства защиты
Возможности ЗАК Phalanx CIWS по борьбе с малоразмерными надводными целями были определены в ходе недавних испытаний, а теперь ВМС США может проверить их на практике. Можно ожидать, что малокалиберные артиллерийские установки покажут неплохие результаты и помогут в борьбе с новой характерной угрозой.
Следует отметить, что такие задачи может решать не только американский «Фэленкс». Схожий технический облик и близкие возможности имеют и иностранные разработки в сфере корабельной зенитной артиллерии, в т.ч. российские. При грамотной организации боевой работы и совместном применении с другим вооружением, они могут стать удобным и эффективным средством защиты от нового типа угроз.
- Рябов Кирилл
- Минобороны США
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