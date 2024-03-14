Парламент ФРГ в очередной раз не поддержал требование оппозиции о поставке Киеву ракет Taurus

12
Парламент ФРГ в очередной раз не поддержал требование оппозиции о поставке Киеву ракет Taurus

Нижняя палата немецкого парламента (бундестага) уже в третий раз отказалась поддержать внесенный оппозиционным блоком ХДС/ХСС проект резолюции с требованием к правительству ФРГ предоставить боевикам киевского режима крылатые ракеты Taurus.

Голосование проводилось после дебатов, во время которых представители большинства фракций высказались против внесенного оппозицией документа. Из 690 депутатов бундестага против соответствующего законопроекта проголосовали 495 парламентариев, за - 190.



В феврале текущего года представители блока ХДС/ХСС уже пытались заручиться поддержкой парламента при одобрении резолюции о передаче Украине этих вооружений. Тогда инициатива немецкой оппозиции была отклонена бундестагом. Вместо нее депутаты одобрили второй проект документа, представленный правящей коалицией. Документ содержал призыв к правительству страны начать поставки Киеву необозначенных дальнобойных вооружений, способных поражать стратегические объекты в российском тылу. Ракеты Taurus при этом не упоминались.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших, в частности, возможность нанесения ударов по Крымскому мосту, также выступил против отправки Киеву ракет Taurus. По мнению Шольца, это стало бы нарушением собственных «красных линий» и сделало бы Германию непосредственной участницей вооруженного конфликта на Украине.

Впрочем, примерно такие же дискуссии в Берлине велись и ранее по поводу поставок для ВСУ артиллерийских и зенитных систем, а также танков «Леопард». В конечно итоге эти самоограничения были сняты.
  • Wikipedia
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 16:48
    Вот ведь настырные, раз не поддержали, а они снова. Прям как в песне "ты их в дверь, они в окно".
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 16:49
    — Бундестаг заседает в здании Рейхстага ...
    (информация к размышлению)
  3. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    +6
    Сегодня, 16:49
    Кто в курсе, расскажите почему реально вот это у швабов происходит? А то вот это ""По мнению Шольца, это стало бы нарушением собственных «красных линий» и сделало бы Германию непосредственной участницей вооруженного конфликта на Украине."" после всех поставок вооружений туда, звучит как бред.
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 17:37
      Смею предположить о наличии неких договоренностей, которые по не совсем официальной болтовне прямо намекают что немецкие капиталы жестко прессанут. Иначе давно все ракеты передали безо всяких голосований.
  4. potap6509 Ранг пользователя
    potap6509
    +2
    Сегодня, 16:55
    Бздят, однако. Генетическая память у большинства срабатывает. Хотя, хозяин прикажет.Яволь мой фюрер.
  5. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 16:56
    Мне вот интересно, чем отличается второй проголосованный законопроект от первого? Лишь тем, что в первом упоминание "Тауруса", а во втором, фактически обрисованы возможности оного?
  6. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +2
    Сегодня, 16:57
    уже в третий раз отказалась

    Пусть эта песня будет вечной........
  7. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 17:00
    Не добили тварей в 1945 году
  8. Олеся Леся Ранг пользователя
    Олеся Леся
    +1
    Сегодня, 17:03
    Настораживает что очень часто поднимается этот вопрос, не могут успокоиться. К сожалению продавят немчуру, они невольные
  9. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    +2
    Сегодня, 17:14
    Это не поставка рогатки .
    Готовятся.. вот и тянут.
  10. север 2 Ранг пользователя
    север 2
    +2
    Сегодня, 17:15
    так немецкий парламент чуть не каждые две недели проводит голосования насчёт поставок этих ракет на Украину . Выходит , что и это решение не окончательное , бесповоротное , единственное ... Была бы хоть такой бумажкой , ну... хотя бы такой ,что требовал доктор Преображенский в "Собачьем сердце" , чтобы Шариков отстал. А "шариковы" на Украине и в немецком парламенте так ведь не отстанут , и "ливерную колбасу" эти "шариковы" могут сожрать на следующем очередном голосовании, уже через пару следующих недель!
  11. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:16
    В Хохланде паника и уныние , ведь они уже начали своих детей "Таурас" называть , в честь этой новой вундэрвафли.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»